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11.01.2018 11:56  Компания Apple присоединилась к альянсу, развивающему свободный видеокодек

Компания Apple присоединилась к альянсу Open Media, который развивает видеокодек нового поколения AV1, который изначально позиционируется как общедоступный и не требующий оплаты отчислений. Присоединение к проекту Apple является важным шагом на пути к намеченной цели, так как в Open Media теперь представлено большинство влиятельных технологических компаний, включая Google, Microsoft, Mozilla, Facebook, Amazon, Intel, AMD, ARM и NVIDIA, а также такие крупные провайдеры контента, как Netflix и Hulu.

Участие Apple имеет большое значение, так как данная компания обладает большим портфелем патентов, охватывающих технологии кодирования видео, а также входит в число участников, формирующих патентный пул, связанный с форматом HEVC/H.265. Несмотря на то, что нет гарантий, что Apple воспользуется кодеком AV1 в своих продуктах, участие в Open Media требует предоставления лицензии на безвозмездное использование патентов, пересекающихся с AV1, всем пользователям реализаций данного кодека.

Кроме того, условия лицензионного соглашения на AV1 предусматривают отзыв прав на использование AV1 в случае предъявления патентных исков против других пользователей AV1. Т.е. компании не могут использовать AV1, если участвуют в судебных разбирательствах против пользователей AV1. Предполагается, что при широком распространении AV1 данное условие позволит защитить свободный кодек от давления со стороны компаний, заинтересованных в продвижении требующих выплаты отчислений кодеков, таких как HEVC. Возможность атаковать AV1 останется у патентных троллей, который не выпускают своих продуктов и обладают только интеллектуальной собственностью, но у участников альянса имеются и средства и стимул для подавления подобных троллей.

Напомним, что кодек AV1 превосходит по своим характеристикам HEVC и VP9 и рассматривается как кодек следующего поколения. В основе AV1 лежит лучшая комбинация имеющихся открытых технологий, заимствованных из экспериментального проекта VP10, развиваемого Google после VP9, а также из свободных кодеков Daala от Xiph/Mozilla и Thor от Cisco. AV1 может масштабироваться для любых типов современных устройств и любой пропускной способности каналов связи, и при этом обладает низким потреблением вычислительных ресурсов при декодировании, поддерживает распараллеливание операций кодирования, применяет расширенные методы предсказания межкадровых изменений, оптимизирован для создания аппаратных реализаций и пригоден для доставки видео в режиме реального времени.

  1. Главная ссылка к новости (http://robert.ocallahan.org/20...)
  2. OpenNews: Google, Cisco, Mozilla и Microsoft объединили усилия в создании нового свободного видеокодека
  3. OpenNews: Сообщество Xiph.Org представило видеокодек Daala с технологиями, опережающими VP9 и H.265/HEVC
  4. OpenNews: Компания Cisco опубликовала исходные тексты видеокодека OpenH264
  5. OpenNews: Компания Cisco представила свободный видеокодек Thor, конкурирующий с VP9 и H.265
  6. OpenNews: GoPro перевёл видеокодек CineForm в разряд открытых проектов
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: video, codec, av1
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  • 1.1, хрюзер, 12:22, 11/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    только 1 вопрос. Когда webm в айфончики завезут?
     
     
  • 2.2, iPony, 12:24, 11/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• +/
    Наверно никогда формат VP9 уж можно сказать всё, заместо него будут av1 засажива... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.5, iPony, 12:26, 11/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А тьфу, про WebM же.
    Ну вот когда будет av1 лет через пять, то тогда.
     
     
  • 4.6, хрюзер, 12:31, 11/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ф игня...
     
  • 3.43, apollo2k4, 16:04, 11/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    WebM вообще-то контейнер и теоретически в него можно вложить не только VP9, а VP9 если мне не изменяет память – прямой конкурент h265
     
  • 1.3, Аноним, 12:24, 11/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Отличная новость на самом деле!
     
  • 1.4, Аноним, 12:25, 11/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Есть ли продвижения по поводу аппаратного декодирования этого AV1?
     
     
  • 2.7, Аноним, 12:33, 11/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А его формат уже финализирован?
     
  • 2.47, mumu, 16:41, 11/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Не раньше, чем через год-полтора после финальной заморозки спецификации.
    Вроде как обещают заморозить в первой половине 2018-го.
     
  • 1.8, Аноним, 12:35, 11/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Apple ничего свободного не делает безкорыстно.
     
     
  • 2.9, Аноним, 12:37, 11/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Вот сволочи! Пока в Африке голодают детишки, Apple думает о собственной корысти! Ты-то 80% своей зарплаты пересылаешь в Африку, а Apple - жадные капиталисты.
     
     
  • 3.10, Anonimus, 12:41, 11/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Верное утверждение. Поддерживаю!
     
  • 3.17, iZEN, 13:38, 11/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    > Ты-то 80% своей зарплаты пересылаешь в Африку

    Что ты говоришь?! Долг Ливии давно простили. На очереди - Венесуэла. $3,15 млрд. откуда-то надо брать...

     
     
  • 4.23, Michael Shigorin, 14:21, 11/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ну долги просто так не прощают, да и Венесуэла в Африке -- новость дня, однако.
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 6.28, Аноним, 14:44, 11/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да ещё и от модератора ведь, ксати.
     
     
  • 7.34, Andrey Mitrofanov, 14:58, 11/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Да ещё и от модератора ведь, ксати.

    Можете жаловаться: пусть уже твой госдеп включит его в санкционные списки, скорее[I]!

     
     
  • 8.40, Аноним, 15:31, 11/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Статья 29 Конституции РФ Пункт 1 Каждому гарантируется свобода мысли и слова ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.41, Crazy Alex, 15:52, 11/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    И как, помогают эти строчки?
     
     
  • 10.42, Andrey Mitrofanov, 16:03, 11/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > И как, помогают эти строчки?

    Шигорин могёть. Гарант гарантирует это. Расходитесь.

     
  • 9.50, Michael Shigorin, 17:35, 11/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Статья 29 Конституции РФ:
    > Пункт 1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.

    ...даже мне.

    > Пункт 5. Гарантируется свобода массовой информации.
    > Цензура запрещается.

    Заметьте, Ваши сообщения не проходят цензора.  Они подлежат постмодерированию.  Это вам не пейсбук.

     
  • 5.44, IRASoldier, 16:08, 11/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Венесуэла

    И ей простят, это же лепшие кореши Великой России в Латинской Америке, союзники в борьбе с Проклятым Американским Империализмом.

     
  • 5.46, iZEN, 16:19, 11/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Миша, в твоих словах где-то логика затерялась.
     
  • 2.11, Аноним, 12:50, 11/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Что там с CUPS происходит ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.12, хрюзер, 12:55, 11/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > свободного

    ну ты понял

     
  • 3.13, EHLO, 12:58, 11/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    >Что там с CUPS происходит?

    Ничего хорошего за последние 10 лет

     
     
  • 4.38, Аноним, 15:10, 11/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Just works. И не надо, чтобы что-то происходило.
     
     
  • 5.45, Crazy Alex, 16:15, 11/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Так это хорошего не происходило
     
  • 3.26, Аноним, 14:37, 11/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Лицензию на более выгодную для проприерастов сменили.
     
  • 3.35, Andrey Mitrofanov, 15:01, 11/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >> Apple ничего свободного не делает безкорыстно.
    > Что там с CUPS происходит?

    "не делает безкорыстно", тебе ж сказали.

     
  • 1.14, Сергей, 13:07, 11/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Какой замечательный AV1, весь белый и пушистый, "везде и на всем" работает...
     
  • 1.16, iZEN, 13:36, 11/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –6 +/
    Нужно больше кодеков Люди страдают и мучаются, что у них нет нужных аудио-видео... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.22, Andrey Mitrofanov, 14:11, 11/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >больше кодеков! Люди страдают и мучаются, что у них нет нужных
    > аудио-видеокодеков.

    Эти-то? Да, какие они....

    [I]Любой нормальный юзер рангом повыше овоща отключает[/I] [-->8--]
    http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/113233.html#339

    #doubledit

     
  • 1.18, тоже Аноним, 13:41, 11/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +9 +/
    Судя по сплошным достоинствам в характеристиках, рабочего прототипа еще нет.
     
     
  • 2.20, Владимир, 13:49, 11/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    https://aomedia.googlesource.com/aom/+/master/av1
    смотрите. Либа сделана по аналогии с vp9. более того, в нете есть бенчмарки и сравнения с хевцем.
     
  • 2.24, Michael Shigorin, 14:22, 11/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Судя по сплошным достоинствам в характеристиках, рабочего прототипа еще нет.

    В рамочку :)

     
  • 2.33, Crazy Alex, 14:57, 11/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Тот-то в ffmpeg "отсутствующий рабочий прототип" уже начали интегрировать... https://patchwork.ffmpeg.org/patch/6693/
     
  • 1.19, Аноним, 13:46, 11/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    h264, сколько ему лет, а большинство аппаратных ускорителей до сих пор не поддер... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.21, Аноним, 13:54, 11/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ха, вот и конец платным кодекам. Отлично.
     
  • 1.25, Аноним, 14:36, 11/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Пчелы против мёда ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.30, Аноним, 14:48, 11/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Вспомнити FireWire...
     
  • 2.31, AnPoz, 14:50, 11/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Наивный. Делают так, чтобы только со своей проприетарщиной нормально работало.
     
     
  • 3.32, Crazy Alex, 14:53, 11/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вообще-то делают так, чтобы роялти непонять кому не платить
     
  • 2.39, Аноним, 15:15, 11/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Эти хоть что-то делают, а платить патентные отчисления за кодеки приходится тем,... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.29, Happy_demon, 14:46, 11/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    "Пропал Калабуховкий дом"(с)
     
  • 1.48, corvuscor, 17:05, 11/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Напомним, что кодек AV1 превосходит по своим характеристикам HEVC и VP9 и рассматривается как кодек следующего поколения.

    Ужель и по степени сжатия может обставить?

     
  • 1.51, Аноним, 17:43, 11/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Будет битность цвета 10 и 12 bit?
     

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