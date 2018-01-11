11.01.2018 11:56  Компания Apple присоединилась к альянсу, развивающему свободный видеокодек

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|3.17, iZEN, 13:38, 11/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+6 +/–
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> Ты-то 80% своей зарплаты пересылаешь в Африку
Что ты говоришь?! Долг Ливии давно простили. На очереди - Венесуэла. $3,15 млрд. откуда-то надо брать...
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|Часть нити удалена модератором
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|9.50, Michael Shigorin, 17:35, 11/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Статья 29 Конституции РФ:
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|1.48, corvuscor, 17:05, 11/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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> Напомним, что кодек AV1 превосходит по своим характеристикам HEVC и VP9 и рассматривается как кодек следующего поколения.
Ужель и по степени сжатия может обставить?
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