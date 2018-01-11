11.01.2018 11:56  Компания Apple присоединилась к альянсу, развивающему свободный видеокодек

Компания Apple присоединилась к альянсу Open Media, который развивает видеокодек нового поколения AV1, который изначально позиционируется как общедоступный и не требующий оплаты отчислений. Присоединение к проекту Apple является важным шагом на пути к намеченной цели, так как в Open Media теперь представлено большинство влиятельных технологических компаний, включая Google, Microsoft, Mozilla, Facebook, Amazon, Intel, AMD, ARM и NVIDIA, а также такие крупные провайдеры контента, как Netflix и Hulu. Участие Apple имеет большое значение, так как данная компания обладает большим портфелем патентов, охватывающих технологии кодирования видео, а также входит в число участников, формирующих патентный пул, связанный с форматом HEVC/H.265. Несмотря на то, что нет гарантий, что Apple воспользуется кодеком AV1 в своих продуктах, участие в Open Media требует предоставления лицензии на безвозмездное использование патентов, пересекающихся с AV1, всем пользователям реализаций данного кодека. Кроме того, условия лицензионного соглашения на AV1 предусматривают отзыв прав на использование AV1 в случае предъявления патентных исков против других пользователей AV1. Т.е. компании не могут использовать AV1, если участвуют в судебных разбирательствах против пользователей AV1. Предполагается, что при широком распространении AV1 данное условие позволит защитить свободный кодек от давления со стороны компаний, заинтересованных в продвижении требующих выплаты отчислений кодеков, таких как HEVC. Возможность атаковать AV1 останется у патентных троллей, который не выпускают своих продуктов и обладают только интеллектуальной собственностью, но у участников альянса имеются и средства и стимул для подавления подобных троллей. Напомним, что кодек AV1 превосходит по своим характеристикам HEVC и VP9 и рассматривается как кодек следующего поколения. В основе AV1 лежит лучшая комбинация имеющихся открытых технологий, заимствованных из экспериментального проекта VP10, развиваемого Google после VP9, а также из свободных кодеков Daala от Xiph/Mozilla и Thor от Cisco. AV1 может масштабироваться для любых типов современных устройств и любой пропускной способности каналов связи, и при этом обладает низким потреблением вычислительных ресурсов при декодировании, поддерживает распараллеливание операций кодирования, применяет расширенные методы предсказания межкадровых изменений, оптимизирован для создания аппаратных реализаций и пригоден для доставки видео в режиме реального времени.



