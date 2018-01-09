09.01.2018 11:18  Анонсирована технология защиты беспроводных сетей WPA3

Объединение Wi-Fi Alliance, развивающее стандарты для беспроводных сетей, сообщило о принятии мер для приведения технологии WPA (Wi-Fi Protected Access) к современным требованиям безопасности и устранению концептуальных недоработок, выявленных авторами атаки KRACK против WPA2. Новые возможности для построения безопасных сетей Wi-Fi будут представлены в 2018 году в рамках спецификации WPA3, которая продолжит основываться на базовых технологиях WPA2. Первый черновик спецификации планируется опубликовать в ближайшие месяцы.

WPA3 обеспечит надёжную защиту даже при установке пользователем ненадёжного пароля доступа, легко подбираемого в результате словарных атак. Для защиты от атак по подбору пароля (brute-force) будет введено ограничение на число попыток аутентификации в рамках одного handshake (ограничение не позволит подбирать пароль в offline-режиме). Реализация пока не детализируется, но предполагается, что вместо PSK (Pre-Shared Key) ключа в WPA3 могут быть применены четырёхэтапный процесс согласования соединения, реализуемый расширением Opportunistic Wireless Encryption, технология SAE (Simultaneous Authentication of Equals) или протокол обмена ключами Dragonfly.

Для упрощения настройки параметров безопасности на устройствах, лишённых экранного интерфейса, в WPA3 планируется реализовать возможность настройки с соседних устройств, уже подключенных к беспроводной сети (например, параметры для IoT-устройства без экрана можно будет задать со смартфона на основе снимка QR-кода).

Кроме того, WPA3 будет включать средства для защиты приватности пользователя в общедоступных открытых сетях, предоставляя слой для шифрования всех потоков данных между клиентом и точкой доступа. Для шифрования будет предложен набор на основе 192-разрядных ключей, соответствующий требованиям CNSA (Commercial National Security Algorithm), выработанным комитетом NSS для защиты правительственных, военных и промышленных сетей.

С учётом распространения технологии WPA2 внедрение WPA3 будет проходить постепенно и WPA2 ещё долгое время будет востребован. Для пользователей и провайдеров, продолжающих использовать WPA2, организация Wi-Fi Alliance предоставит набор рекомендаций по усилению защиты и упрощению создания безопасных конфигураций. В частности, будет рекомендовано применять 128-разрядные ключи шифрования, в категорию обязательных будет переведено использование PMF (Protected Management Frames) для контроля за целостностью трафика и будут исключены из рекомендации небезопасные протоколы.



