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09.01.2018 11:18  Анонсирована технология защиты беспроводных сетей WPA3

Объединение Wi-Fi Alliance, развивающее стандарты для беспроводных сетей, сообщило о принятии мер для приведения технологии WPA (Wi-Fi Protected Access) к современным требованиям безопасности и устранению концептуальных недоработок, выявленных авторами атаки KRACK против WPA2. Новые возможности для построения безопасных сетей Wi-Fi будут представлены в 2018 году в рамках спецификации WPA3, которая продолжит основываться на базовых технологиях WPA2. Первый черновик спецификации планируется опубликовать в ближайшие месяцы.

WPA3 обеспечит надёжную защиту даже при установке пользователем ненадёжного пароля доступа, легко подбираемого в результате словарных атак. Для защиты от атак по подбору пароля (brute-force) будет введено ограничение на число попыток аутентификации в рамках одного handshake (ограничение не позволит подбирать пароль в offline-режиме). Реализация пока не детализируется, но предполагается, что вместо PSK (Pre-Shared Key) ключа в WPA3 могут быть применены четырёхэтапный процесс согласования соединения, реализуемый расширением Opportunistic Wireless Encryption, технология SAE (Simultaneous Authentication of Equals) или протокол обмена ключами Dragonfly.

Для упрощения настройки параметров безопасности на устройствах, лишённых экранного интерфейса, в WPA3 планируется реализовать возможность настройки с соседних устройств, уже подключенных к беспроводной сети (например, параметры для IoT-устройства без экрана можно будет задать со смартфона на основе снимка QR-кода).

Кроме того, WPA3 будет включать средства для защиты приватности пользователя в общедоступных открытых сетях, предоставляя слой для шифрования всех потоков данных между клиентом и точкой доступа. Для шифрования будет предложен набор на основе 192-разрядных ключей, соответствующий требованиям CNSA (Commercial National Security Algorithm), выработанным комитетом NSS для защиты правительственных, военных и промышленных сетей.

С учётом распространения технологии WPA2 внедрение WPA3 будет проходить постепенно и WPA2 ещё долгое время будет востребован. Для пользователей и провайдеров, продолжающих использовать WPA2, организация Wi-Fi Alliance предоставит набор рекомендаций по усилению защиты и упрощению создания безопасных конфигураций. В частности, будет рекомендовано применять 128-разрядные ключи шифрования, в категорию обязательных будет переведено использование PMF (Protected Management Frames) для контроля за целостностью трафика и будут исключены из рекомендации небезопасные протоколы.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.wi-fi.org/news-eve...)
  2. OpenNews: Атака против WPA2, позволяющая перехватить трафик в WiFi-сети
  3. OpenNews: OpenBSD отключает WEP и WPA1 по умолчанию
  4. OpenNews: Проблемы с безопасностью при использовании протокола автоматической настройки прокси WPAD
  5. OpenNews: Критическая уязвимость в wpa_supplicant, компоненте для подключения к беспроводным сетям
  6. Проверка безопасности беспроводной сети WPA/WPA2 при помощи Aircrack-ng и Hashcat
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: wpa, wifi
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  • 1.1, Аноним, 11:32, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Да, и будет новый повод обновлять всю (!) инфраструктуру.
     
     
  • 2.3, Аноним, 11:38, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +9 +/
    opkg update
     
     
  • 3.41, Аноним, 13:03, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    И что А если имел в виду upgrade, то к тому же https lede-project org docs us... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.42, Аноним, 13:07, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Хоспаде, скачай новую прошивку вручную.
     
  • 3.55, Аноним, 15:26, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, да. Тоже подумалось, как бывает просто ледить за безопасностью :)
     
  • 2.4, хрюзер, 11:40, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    c N на AC переползли же как то, не обломались Вот и тут Что, не переползли Ну... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.2, Аноним, 11:37, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +8 +/
    Как же я теперь буду жить без соседского фай-фая?
     
     
  • 2.6, НяшМяш, 11:56, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Какой продвинутый у тебя сосед, что следит за последними достижениями в сфере бе... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.7, chelovek, 11:58, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +6 +/
    Пока до соседей дойдёт WPA3......
     
  • 2.11, Василий Теркин, 12:11, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +7 +/
    Не волновайся, соседа тебя без халявного фай-фая не оставит, продолжит собирать на тебя компромат и пароли от онлайн-сервисов.
     
     
  • 3.17, Аноним, 12:15, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    https передаёт ему привет.
     
     
  • 4.25, Аноним, 12:25, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Ой насмешил... Какой глупый нынче анон пошел. Мельчает анон!
     
     
  • 5.26, Аноним, 12:27, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Для параноиков есть VPN. Обычноанону хватит https.
     
     
  • 6.29, Василий Теркин, 12:32, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –5 +/
    Только полный идиот будет пользоваться скомпрометированным узлом, гоняя через не... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.31, Аноним, 12:33, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Отключите себе интернет, провайдер скомпрометирован СОРМ поставил и сам слушает ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.38, Василий Теркин, 12:54, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    > Отключите себе интернет, провайдер скомпрометирован СОРМ поставил и сам слушает.

    СОРМ-у порносайты не особо интересны, как и пароли от интернет-кошельков. Там покрупней рыбку отлавливают. А вот соседа, который может быть даже и не соседой, а хонейспотом для таких как ты, установленным в подъезде вполне себе прошаренными ребятами. :)


     
     
  • 9.40, Аноним, 13:02, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Сделай свой VPN и перехвати все мои пароли по https полностью. Слабо?
     
     
  • 10.47, anonymous, 14:17, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    VPN MITM? Если ты в скомпроментированном туннеле, то у тебя скомроментированный трафик DNS. Редирект на соседний хост с фейковой страничкой с сертификатом Let's Encrypt. Твои логин и пароль оседают в логах веб-сервера.
     
     
  • 11.52, Аноним, 14:59, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    DNS на моей стороне прописан. Что дальше?
     
     
  • 12.58, a, 15:36, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    iptables -t nat -A PREROUTING -j DNAT -d 8.8.8.8 --to-destination 192.168.0.2
     
  • 12.61, a, 15:46, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    MITM не поможет при асинхронном шифровании и не скомпрометированных ключах
     
  • 9.43, Аноним, 13:09, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    СОРМу вообще всё пофиг, об без разбора трафик снифает А вот что интересно тем, ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 10.46, Василий Теркин, 13:24, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > СОРМу вообще всё пофиг, об без разбора трафик снифает. А вот что
    > интересно тем, кто имеет к нему доступ, это ещё большой вопрос.

    Ну и корми СОРМ, зачем тебе еще и соседа до кучи?

     
  • 9.63, Аноним, 15:57, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >хонейспотом

    Мамкины ибэпэшники не палятся.

     
  • 6.37, Василий Теркин, 12:46, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > Для параноиков есть VPN. Обычноанону хватит https.

    Чуть не забыл, ко всему прочему для соседы не секрет где географически раположен твой фай-фай. :) Так шта тебе лучше быть на 146% уверенным что соседа такой же "специалист" как и большинство любителей "халявы".

     
  • 5.30, Аноним, 12:32, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Почему банки не отказались от TLS, если это так небезопасно?
     
  • 5.33, Аноним, 12:39, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Подними VPN, я зайду через тебя в VK Если сможешь перехватить пароль, тогда акк... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.39, Василий Теркин, 13:01, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    И зачем оно мне В чем профит ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.54, Колобок, 15:08, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Как всегда, когда нечем подтвердить свои слова, отвечают фразами "а мне оно зачем", "зачем мне тратить на тебя время" и т.п. Слился короче.
     
     
  • 8.64, Василий Теркин, 16:08, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Тот случай, когда школота не знают цену времени. ;)
     
  • 7.59, Аноним, 15:42, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Затем что ты трепло.
     
  • 5.48, Crazy Alex, 14:50, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну, если сосед - CA или из трёхбуквенной конторы - тогда, конечно, не поможет
     
  • 4.27, Василий Теркин, 12:27, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    > https передаёт ему привет.

    Гы-гы-гы! Блаженны верующие! Соседа багтреки отслеживает.

     
  • 2.14, Аноним, 12:12, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    WPA3 же не запрещает соседу использовать пароль 111111 Он лишь ограничивает ч... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.49, Аноним, 14:51, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Через Spectre вытянешь пароль.
     
  • 1.5, Аноним, 11:50, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Как интересно Сначала была веселуха, что wpa2 всё же тухляк и легко ломается Лег... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.44, Аноним, 13:12, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Если хорошей конторе жалко денег на нормального админа, который способен обновит... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.8, Аноним, 12:00, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Учитывая, как долго тянется переход на ас в бюджетных мобильных устройствах до ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, rshadow, 12:11, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Что интересно, нормальные домашние устройства уже давно тоже умеют обновляться ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.57, Аноним, 15:31, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    У меня дома Asus ы, для них обновки выходят С полгода назад обновлял RT-N16, ко... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.23, Василий Теркин, 12:20, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    AC и WPA как бэ на разных уровнях живут Первое лечится исключительно заменой ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.9, Аноним, 12:05, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    а причем тут спецификация, если это делается на уровне фаерволла ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.16, rshadow, 12:14, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Очевидно теперь это будет прям в железяке. Ибо по другому не осилят...
     
  • 2.35, EHLO, 12:43, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    >>Для защиты от атак по подбору пароля (brute-force) будет введено ограничение на число попыток аутентификации.
    > а причем тут спецификация, если это делается на уровне фаерволла?

    подробнее, пожалуйста.

     
  • 2.45, Аноним, 13:16, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Ну давай, расскажи нам про файрвол, работающий на канальном уровне ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.10, Аноним, 12:06, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Commercial National Security Algorithm - еще 1 зонд NSA https 3dnews ru 96111... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.13, Аноним, 12:11, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну конечно на те же грабли надо наступить при разработке стандарта, который мети... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.21, ryoken, 12:18, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Благородный дон конечно же знает такую абреввиатуру как ANSI ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.50, Crazy Alex, 14:54, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    У "благородного дона", похоже, условный рефлекс на слово выработан, так что спорить бессмысленно. То, что подобная защита вообще не от спецслужб благородному дону, кажется, тоже в голову не пришло
     
  • 3.53, Аноним, 15:02, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Слова национальный как и федеральный там ничего не подразумевают Федераль... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.15, sqrt, 12:13, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А как ограничение на число попыток аутентификации в рамках одного handshake будет влиять на подбор пароля по словарю в оффлайн режиме? Сдампил пакетик себе на диск, и подбирай хоть over 9000 паролей в секунду, как в WPA2.
     
     
  • 2.19, Аноним, 12:18, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Разработчики об этом не подумали.
     
  • 2.20, AS, 12:18, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    он будет шифранут одноразовым сеансов. ключом от подбора которого нет толка
     
  • 1.18, Аноним, 12:16, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Только не понятно, требуется ли аппаратная поддержка или чисто софтовая.
     
  • 1.22, НяшМяш, 12:19, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Для упрощения настройки параметров безопасности на устройствах, лишённых экранного интерфейса, в WPA3 планируется реализовать возможность настройки с соседних устройств, уже подключенных к беспроводной сети

    Похоже, будет та же история, что и с WPS - дыра дырявая. Запилили бы лучше модный NFC - было бы куда безопаснее.

     
  • 1.24, Аноним, 12:21, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Мда, прощай Hashcat и соседский вифи. :(
     
     
  • 2.51, Crazy Alex, 14:58, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот откуда здесь столько уродцев-халявщиков, которым на интернет денег жалко?
     
     
  • 3.60, X4asd, 15:45, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    это не для того чтобы себе халявы -- это чтобы соседу было бы меньше скорости :-)
     
  • 1.28, Аноним, 12:30, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А потом что ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.32, AS, 12:35, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    заход на след. 3 попытки через довольно_долгое_время
     
  • 2.34, Аноним, 12:42, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    А потом покупай новый роутер.
     
     
  • 3.36, AS, 12:46, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    нет сначала покупай новый роутер с WPA3
     
  • 1.56, Аноним, 15:27, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Закрывают одни дыры и тут же пишут 3 новых вектора атаки.
     
     
  • 2.62, Tikani, 15:57, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Безопасность через неясность всегда была самым тупым методом защиты. В криптографии это давно усекли. Так что от того, что они перечислят векторы атак, взломать проще не станет, лол.
     
  • 2.65, Аноним, 16:15, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    "Нет времени обьяснять!" (c)
     
  • 2.66, Аноним, 16:19, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Расскажи теперь про их эксплуатацию А то даже черновик не опубликовали, а ты уж... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     

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