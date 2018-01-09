09.01.2018 11:18  Анонсирована технология защиты беспроводных сетей WPA3

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|8.38, Василий Теркин, 12:54, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|–2 +/–
|
> Отключите себе интернет, провайдер скомпрометирован СОРМ поставил и сам слушает.
СОРМ-у порносайты не особо интересны, как и пароли от интернет-кошельков. Там покрупней рыбку отлавливают. А вот соседа, который может быть даже и не соседой, а хонейспотом для таких как ты, установленным в подъезде вполне себе прошаренными ребятами. :)
|
|
|
|
|
|10.47, anonymous, 14:17, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
VPN MITM? Если ты в скомпроментированном туннеле, то у тебя скомроментированный трафик DNS. Редирект на соседний хост с фейковой страничкой с сертификатом Let's Encrypt. Твои логин и пароль оседают в логах веб-сервера.
|
|
|
|10.46, Василий Теркин, 13:24, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–2 +/–
|
> СОРМу вообще всё пофиг, об без разбора трафик снифает. А вот что
> интересно тем, кто имеет к нему доступ, это ещё большой вопрос.
Ну и корми СОРМ, зачем тебе еще и соседа до кучи?
|
|6.37, Василий Теркин, 12:46, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
|
> Для параноиков есть VPN. Обычноанону хватит https.
Чуть не забыл, ко всему прочему для соседы не секрет где географически раположен твой фай-фай. :) Так шта тебе лучше быть на 146% уверенным что соседа такой же "специалист" как и большинство любителей "халявы".
|
|
|
|2.35, EHLO, 12:43, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+2 +/–
|
>>Для защиты от атак по подбору пароля (brute-force) будет введено ограничение на число попыток аутентификации.
> а причем тут спецификация, если это делается на уровне фаерволла?
подробнее, пожалуйста.
|
|
|
|
|
|3.50, Crazy Alex, 14:54, 09/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
У "благородного дона", похоже, условный рефлекс на слово выработан, так что спорить бессмысленно. То, что подобная защита вообще не от спецслужб благородному дону, кажется, тоже в голову не пришло
|
|1.15, sqrt, 12:13, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]
|+/–
|
А как ограничение на число попыток аутентификации в рамках одного handshake будет влиять на подбор пароля по словарю в оффлайн режиме? Сдампил пакетик себе на диск, и подбирай хоть over 9000 паролей в секунду, как в WPA2.
|
|1.22, НяшМяш, 12:19, 09/01/2018 [ответить] [смотреть все]
|+/–
|
> Для упрощения настройки параметров безопасности на устройствах, лишённых экранного интерфейса, в WPA3 планируется реализовать возможность настройки с соседних устройств, уже подключенных к беспроводной сети
Похоже, будет та же история, что и с WPS - дыра дырявая. Запилили бы лучше модный NFC - было бы куда безопаснее.
|