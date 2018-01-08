08.01.2018 11:11  Анализ популярности языков программирования и СУБД в 2017 году

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|2.4, Аноним, 11:34, 08/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> форматно-несвободным синтаксисом
Лет зе cpач бегинс. Приведу абсолютно новый аргумент против питоновского синтаксиса.
Вы, уважаемые питонолюбители, считаете, что ваши глаза вам будут служить вечно. Если вы, не дай Бог, ослепнете, то на питоне вы писать уже не сможете. Зато сможете на любом другом норм си-подобном языке. Прямо сейчас слепым питоно-программистам приходится выслушивать на синтезаторе речи все эти "пробел пробел пробел пробел", чтобы понять, относится ли стейтмент к прошлому ифу. На си-подобном языке начало и конец ифа явным образом обозначаются фигурными скобками, и нет нужды запоминать, сколько же там пробелов должно быть в текущем блоке.
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|3.23, Horse, 14:20, 08/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> "пробел пробел пробел пробел"
Ну да, "закрывающая фигурная скобка закрывающая фигурная скобка закрывающая фигурная скобка закрывающая фигурная скобка" гораздо лучше.
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|4.33, Crazy Alex, 14:50, 08/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Ну да, по сравнению с питоном - вполне себе летает. Это для вас новость? Среди этой троицы питон - единственный интерпретируемый, JS в ноде и джава - JIT-компилируемые, что, естественно, даёт прирост
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|1.15, Онаним, 12:44, 08/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Интересно кто и что пишет на Visual Basic .NET, крайне редко сталкивался с кодом на этом языке. Про Go тоже странно, что он так упал, казалось всё более хорошее про него пишут и начинают принимать всерьёз... А R-да, мог бы быть гораздо получше, но лучше ничего нет.
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