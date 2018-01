08.01.2018 11:11  Анализ популярности языков программирования и СУБД в 2017 году

Компания TIOBE Software опубликовала очередной рейтинг популярности языков программирования. Наиболее заметными изменениями по сравнению с редакцией рейтинга, опубликованной год назад, является перемещение с 5 на 4 место языка Python и с 7 на 6 место языка JavaScript. Язык PHP поднялся с 10 на 9 место, а Ruby с 12 на 11. Большой всплеск популярности наблюдается для языка R, который поднялся с 16 на 8 место рейтинга. Заметный рост интереса также отмечается для языков: Swift (с 14 на 12 место), Erlang (c 44 на 23) и Kotlin (с 89 на 39). По уровню роста популярности лидирует язык Си, который за год повысил свои показатели на 1.69%. Далее следуют Python (+1.21%) и Erlang (+0.98%). Наиболее сильно теряют свои позиции Java (-3.06%), Go (-0.76%) и C++ (-0.70%). Из языков, которые сместились по рейтингу вниз можно отметить Perl, который сдвинулся с 8 на 10 место, Go (спустился с 13 на 19 место), C# (с 4 на 5 место), Visual Basic .NET (с 6 на 7 место), Delphi/Object Pascal (с 11 на 13), Assembler (с 9 на 15). Язык Rust пока занимает только 46 место. Индекс популярности TIOBE не пытается найти самый лучший язык программирования по самому большому количеству написанных строк кода, а строит свои доводы по изменению интереса к языкам, на основе анализа статистики поисковых запросов в таких системах, как Google, Google Blogs, Yahoo!, Wikipedia, MSN, YouTube, Bing, Amazon и Baidu. Для сравнения в январском обновлении рейтинга PYPL, в котором используется Google Trends, по сравнению с январём 2017 года наблюдается перемещение Javascript с 5 на 4 место, C++ с 7 на 6, R c 9 на 8. Также улучшили свои позиции VBA, TypeScript, Scala, Kotlin (17 место) и Rust (21 место). Сместились вниз C#, C (с 6 на 7 место), Objective-C, Visual Basic, Perl (18 место), Lua, Haskell и Delphi. Кроме того, обновлён рейтинг популярности СУБД, который ведёт издание DB-Engines. По методике расчёта рейтинг СУБД напоминает рейтинг языков программирования TIOBE и учитывает популярность запросов в поисковых системах, число результатов в поисковой выдаче, объём обсуждений на популярных дискуссионных площадках и социальных сетях, число вакансий в агентствах по найму персонала и упоминаний в профилях пользователей. Наибольший рост популярности за год отмечается для СУБД PostgreSQL, которая заняла 4 место, вытеснив на пятое место MongoDB. За год проект PostgreSQL набрал 55.81 баллов, в то время как Oracle потерял 74.78 баллов, MySQL потерял 66.58 баллов, а MS SQL Server потерял 72.89 балла. Спад популярности также наблюдается для систем SQLite, CouchDB, Cassandra и Redis. Растёт популярность Firebird и MariaDB.