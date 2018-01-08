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08.01.2018 11:11  Анализ популярности языков программирования и СУБД в 2017 году

Компания TIOBE Software опубликовала очередной рейтинг популярности языков программирования. Наиболее заметными изменениями по сравнению с редакцией рейтинга, опубликованной год назад, является перемещение с 5 на 4 место языка Python и с 7 на 6 место языка JavaScript. Язык PHP поднялся с 10 на 9 место, а Ruby с 12 на 11. Большой всплеск популярности наблюдается для языка R, который поднялся с 16 на 8 место рейтинга. Заметный рост интереса также отмечается для языков: Swift (с 14 на 12 место), Erlang (c 44 на 23) и Kotlin (с 89 на 39).

По уровню роста популярности лидирует язык Си, который за год повысил свои показатели на 1.69%. Далее следуют Python (+1.21%) и Erlang (+0.98%). Наиболее сильно теряют свои позиции Java (-3.06%), Go (-0.76%) и C++ (-0.70%). Из языков, которые сместились по рейтингу вниз можно отметить Perl, который сдвинулся с 8 на 10 место, Go (спустился с 13 на 19 место), C# (с 4 на 5 место), Visual Basic .NET (с 6 на 7 место), Delphi/Object Pascal (с 11 на 13), Assembler (с 9 на 15). Язык Rust пока занимает только 46 место.

Индекс популярности TIOBE не пытается найти самый лучший язык программирования по самому большому количеству написанных строк кода, а строит свои доводы по изменению интереса к языкам, на основе анализа статистики поисковых запросов в таких системах, как Google, Google Blogs, Yahoo!, Wikipedia, MSN, YouTube, Bing, Amazon и Baidu.

Для сравнения в январском обновлении рейтинга PYPL, в котором используется Google Trends, по сравнению с январём 2017 года наблюдается перемещение Javascript с 5 на 4 место, C++ с 7 на 6, R c 9 на 8. Также улучшили свои позиции VBA, TypeScript, Scala, Kotlin (17 место) и Rust (21 место). Сместились вниз C#, C (с 6 на 7 место), Objective-C, Visual Basic, Perl (18 место), Lua, Haskell и Delphi.

Кроме того, обновлён рейтинг популярности СУБД, который ведёт издание DB-Engines. По методике расчёта рейтинг СУБД напоминает рейтинг языков программирования TIOBE и учитывает популярность запросов в поисковых системах, число результатов в поисковой выдаче, объём обсуждений на популярных дискуссионных площадках и социальных сетях, число вакансий в агентствах по найму персонала и упоминаний в профилях пользователей.

Наибольший рост популярности за год отмечается для СУБД PostgreSQL, которая заняла 4 место, вытеснив на пятое место MongoDB. За год проект PostgreSQL набрал 55.81 баллов, в то время как Oracle потерял 74.78 баллов, MySQL потерял 66.58 баллов, а MS SQL Server потерял 72.89 балла. Спад популярности также наблюдается для систем SQLite, CouchDB, Cassandra и Redis. Растёт популярность Firebird и MariaDB.





  1. Главная ссылка к новости (https://www.tiobe.com/tiobe-in...)
  2. OpenNews: Рейтинг языков программирования 2017 года от издания IEEE Spectrum
  3. OpenNews: По данным Net Applications доля Linux среди настольных систем достигла 6.88%
  4. OpenNews: GitHub опубликовал статистику за 2017 год
  5. OpenNews: Статистический анализ предрекает рост популярности Go и сохранение позиций Си
  6. OpenNews: Рейтинг языков программирования от RedMonk
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: tiobe
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  • 1.1, Аноним, 11:22, 08/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +6 +/
    Сишарпы приходят и уходят, а Java™ остается.
     
     
  • 2.2, Аноним, 11:23, 08/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +5 +/
    модостроители майнкрафт постарались
     
     
  • 3.31, я, 14:46, 08/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Андроидт-разработчики вот кто постарался, там это основной язык
     
  • 1.3, nc, 11:27, 08/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• –12 +/
    Очень жаль что эта хрень с форматно-несвободным синтаксисом под названием питон ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Аноним, 11:34, 08/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +6 +/
    > форматно-несвободным синтаксисом

    Лет зе cpач бегинс. Приведу абсолютно новый аргумент против питоновского синтаксиса.

    Вы, уважаемые питонолюбители, считаете, что ваши глаза вам будут служить вечно. Если вы, не дай Бог, ослепнете, то на питоне вы писать уже не сможете. Зато сможете на любом другом норм си-подобном языке. Прямо сейчас слепым питоно-программистам приходится выслушивать на синтезаторе речи все эти "пробел пробел пробел пробел", чтобы понять, относится ли стейтмент к прошлому ифу. На си-подобном языке начало и конец ифа явным образом обозначаются фигурными скобками, и нет нужды запоминать, сколько же там пробелов должно быть в текущем блоке.

     
     
  • 3.5, volodja, 11:38, 08/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А нефиг блоки по несколько страниц делать
     
     
  • 4.7, я, 12:03, 08/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Тем питон и хорош - овнокодеры его ненавидят с первого взгляда!
     
     
  • 5.24, dq0s4y71, 14:21, 08/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Внезапно, г0внокод бывает и с красивой индентацией.
     
     
  • 6.27, я, 14:36, 08/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В похапе как-то не доводилось видеть сие чудо
     
  • 3.8, Аноним, 12:11, 08/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ага Лучше вообще писать код в одну строчку длиной 100к символов, а лучше в маши... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.20, Аноним, 13:26, 08/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    А разве слепые программисты пользуются не терминалами Брайля То, как вы описали... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.23, Horse, 14:20, 08/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > "пробел пробел пробел пробел"

    Ну да, "закрывающая фигурная скобка закрывающая фигурная скобка закрывающая фигурная скобка закрывающая фигурная скобка" гораздо лучше.

     
  • 2.6, пох, 11:52, 08/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    > Очень жаль что эта хрень с форматно-несвободным синтаксисом под названием питон имеет прирост
    > больше всех.

    "низкий порог вхождения". увы.

     
  • 2.17, Alexey, 13:10, 08/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Всех интересует не синтаксис, а огромные зарплаты специалистов по machine learning.
     
  • 2.22, Отражение луны, 13:44, 08/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Проблема питона не в синтаксисе, амв непомерной лагучести. Приложения на питоне обычно невероятно медлительны, в отличие от таковых на джаве и ноде.
     
     
  • 3.28, я, 14:39, 08/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Сколько можно повторять эту сказку? На джаве все прямо летает ахаха
     
     
  • 4.33, Crazy Alex, 14:50, 08/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ну да, по сравнению с питоном - вполне себе летает. Это для вас новость? Среди этой троицы питон - единственный интерпретируемый, JS в ноде и джава - JIT-компилируемые, что, естественно, даёт прирост
     
  • 4.35, Аноним, 14:53, 08/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Мы же с питоном сравниваем https benchmarksgame alioth debian org u64q python... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.40, Аноним, 15:40, 08/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А какой смысл сравнивать между собой двух тормозов?
     
  • 4.46, Отражение луны, 16:03, 08/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Более чем летает. Жрет память, да, но летает.
     
  • 3.32, Crazy Alex, 14:46, 08/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ещё забыли отсутствие нормальной многопоточности
     
  • 1.9, Аноним, 12:11, 08/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    У них бейсик в топ10, дальше можно не читать, это же дичь
     
  • 1.10, Аноним, 12:17, 08/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +5 +/
    Название отчёта некорректно Корректно Рейтинг языков, которым либо учатся, ли... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.11, vitalif, 12:19, 08/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Мне одному кажется, что график как-то не очень соответствует % ?)
     
     
  • 2.14, Аноним, 12:43, 08/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    это TIOBE если хотите релевантных данных то вам не сюда.
     
  • 1.12, Аноним, 12:26, 08/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Как только в MS Excel и LO Calc имплементируют Python - он и VBA возглавят подоб... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.16, Аноним, 12:48, 08/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    извините а на каких других языках вы что то неделю создаете а потом переписывает... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.18, Аноним, 13:11, 08/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Ну, во-первых, python в либреофисе всегда был и до сих пор никуда не делся, это ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.19, Аноним, 13:25, 08/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Если что я другой аноним По поводу параллелизма я с вами не соглашусь Питон вп... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.25, Аноним, 14:35, 08/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > чудовещьных

    От слова "чудо-вещь"?

     
  • 4.43, Аноним, 15:51, 08/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Так в том и дело Там, где на C можно обойтись потоками и общим адресным простра... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.30, я, 14:45, 08/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Те кто занимается машинным обучением (Python) видать лохи полные :)
     
     
  • 4.45, Аноним, 15:55, 08/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Да почему же сразу лохи Большинство этих специалистов используют готовые бинд... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.34, Crazy Alex, 14:52, 08/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Насчёт количества программистов - да, насчёт величия питона - это какая-то бредовая байка...
     
  • 1.13, Аноним, 12:37, 08/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Тем не менее тут плюс-минус проценты Но общий график падает, разработчиков стан... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.41, Аноним, 15:45, 08/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Ага, сильно меньше 100 стало 9785 Иди математику учи, каникулы скоро законч... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.15, Онаним, 12:44, 08/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Интересно кто и что пишет на Visual Basic .NET, крайне редко сталкивался с кодом на этом языке. Про Go тоже странно, что он так упал, казалось всё более хорошее про него пишут и начинают принимать всерьёз... А R-да, мог бы быть гораздо получше, но лучше ничего нет.
     
     
  • 2.29, я, 14:41, 08/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Visual Basic .NET - госструктуры
     
  • 2.36, Crazy Alex, 14:54, 08/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    С Go - хайп ушёл более-менее, вот и стало меньше упоминаний. Своё место он уже явно нашёл.
     
  • 1.21, Аноним, 13:28, 08/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Почему в тексте новости умалчивают о небывалом росте позиций языка Scratch Все ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.26, Аноним, 14:36, 08/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну а что общество имеет сказать на счёт рейтинга СУБД? :)
     
     
  • 2.37, Crazy Alex, 14:56, 08/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А что там говорить - результаты предсказуемы
     
  • 2.39, Аноним, 15:12, 08/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    То, что memcached - не СУБД... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.42, Аноним, 15:49, 08/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Если забить в гугл 171 How to drop Oracle 187 , то по мнению TIOBE рейтинг СУ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.44, Аноним, 15:53, 08/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А чем он плох Запрос How to drop Oracle как раз и говорит о том, что прямо сейч... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.38, Аноним, 15:08, 08/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Необучаемые макаки всего мира ищут ответов про орацль, мускуль и мсскуль, а их м... весь текст скрыт [показать]
     

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