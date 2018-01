06.01.2018 08:17  Релиз языка программирования Rust 1.23

Состоялся релиз языка программирования Rust 1.23, развиваемого проектом Mozilla. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью, обеспечивает автоматическое управление памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime. По структуре язык Rust напоминает C++, но существенно отличается в некоторых деталях реализации синтаксиса и семантики. Автоматическое управление памятью избавляет разработчика от манипулирования указателями и защищает от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo, позволяющий получить нужные для программы библиотеки в один клик. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io. В подготовке нового выпуска приняли участие 158 разработчиков. Основные новшества: В компиляторе проведена работа по исключению излишних операций копирования, что привело к сокращению потребления памяти при использовании rustc на 5-10%;

Документация rustdoc переведена на использование разметки CommonMark (спецификация для формата Markdown). Теперь для генерации документации может использоваться не только Hoedown, но и любой совместимый с CommonMark инструментарий. Документация для Cargo, ранее размещённая на сайте doc.crates.io, перемещена в раздел doc.rust-lang.org/cargo.

Стандартизирована функциональность типажа (traits) AsciiExt, предоставляющего функции для определения типа символов (u8, char, [u8], str). В новом выпуске предоставляемые типажом методы определены непосредственно для связанных с ними типов и не требуют явного импорта типажа (use std::ascii::AsciiExt). Например: let ascii = 'a'; let non_ascii = '❤'; let int_ascii = 97; assert!(ascii.is_ascii()); assert!(!non_ascii.is_ascii()); assert!(int_ascii.is_ascii());

В объектах trait теперь разрешено использование произвольных типажей auto;

В разряд стабильных переведена новая порция API, в том числе для типов std::sync::atomic реализован метод From для преобразования из неатомарных типов, например "let x = AtomicBool::from(true)". Добавлена поддержка конструкций FromIterator‹()›. Cняты ограничения T: Sync для RwLock‹T›: Send;

Проведена оптимизация Thread::{park, unpark} и SliceExt::binary_search;

В компиляторе для LLVM включен режим TrapUnreachable для уменьшения ситуаций, приводящих к неопределённому поведению программ;

В пакетном менеджере Cargo добавлена возможность выполнения команды "cargo uninstall" для удаления за раз более чем одного пакета. В "cargo check" добавлена поддержка проверки unit-тестов.