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06.01.2018 08:17  Релиз языка программирования Rust 1.23

Состоялся релиз языка программирования Rust 1.23, развиваемого проектом Mozilla. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью, обеспечивает автоматическое управление памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime.

По структуре язык Rust напоминает C++, но существенно отличается в некоторых деталях реализации синтаксиса и семантики. Автоматическое управление памятью избавляет разработчика от манипулирования указателями и защищает от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo, позволяющий получить нужные для программы библиотеки в один клик. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io.

В подготовке нового выпуска приняли участие 158 разработчиков. Основные новшества:

  • В компиляторе проведена работа по исключению излишних операций копирования, что привело к сокращению потребления памяти при использовании rustc на 5-10%;
  • Документация rustdoc переведена на использование разметки CommonMark (спецификация для формата Markdown). Теперь для генерации документации может использоваться не только Hoedown, но и любой совместимый с CommonMark инструментарий. Документация для Cargo, ранее размещённая на сайте doc.crates.io, перемещена в раздел doc.rust-lang.org/cargo.
  • Стандартизирована функциональность типажа (traits) AsciiExt, предоставляющего функции для определения типа символов (u8, char, [u8], str). В новом выпуске предоставляемые типажом методы определены непосредственно для связанных с ними типов и не требуют явного импорта типажа (use std::ascii::AsciiExt). Например: 
    
 
  let ascii = 'a';
  let non_ascii = '❤';
  let int_ascii = 97;

  assert!(ascii.is_ascii());
  assert!(!non_ascii.is_ascii());
  assert!(int_ascii.is_ascii());
  • В объектах trait теперь разрешено использование произвольных типажей auto;
  • В разряд стабильных переведена новая порция API, в том числе для типов std::sync::atomic реализован метод From для преобразования из неатомарных типов, например "let x = AtomicBool::from(true)". Добавлена поддержка конструкций FromIterator‹()›. Cняты ограничения T: Sync для RwLock‹T›: Send;
  • Проведена оптимизация Thread::{park, unpark} и SliceExt::binary_search;
  • В компиляторе для LLVM включен режим TrapUnreachable для уменьшения ситуаций, приводящих к неопределённому поведению программ;
  • В пакетном менеджере Cargo добавлена возможность выполнения команды "cargo uninstall" для удаления за раз более чем одного пакета. В "cargo check" добавлена поддержка проверки unit-тестов.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.rust-lang.org/201...)
  2. OpenNews: Релиз языка программирования Rust 1.22
  3. OpenNews: Релиз языка программирования Rust 1.21
  4. OpenNews: Релиз языка программирования Rust 1.20
  5. OpenNews: Третий выпуск операционной системы Redox OS, написанной на языке Rust
  6. OpenNews: В Firefox добавлен CSS-движок Stylo, написанный на языке Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: rust
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