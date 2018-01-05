05.01.2018 08:31  В GNOME 3.28 будет убрана возможность размещения пиктограмм на рабочем столе

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|1.2, A.Stahl, 08:41, 05/01/2018 [ответить] [смотреть все]
|+20 +/–
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>которое в будущем сможет обеспечить функциональность
Хм, даже не знаю нужно ли это. Тем, кому нравится третегном, видимо нравится и вся остальная третегномовская концепция (им бы слово desktop в аббревиатуре DE заменить на что-то лучше отражающее новую гномосуть), а остальные просто пользуются иными DE.
Так что г3-дизайнеры сказали: "В тoпку" -- значит в тoпку.
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|6.84, AlexYeCu_not_logged, 12:29, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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>Так от этого и пляшут.
Кто пляшет? KDE-шники вон точно не пляшут, всеми силами стараются не допустить работы своего кде-шного софта вне KDE. С некоторыми общался на эту тему — те ещё невменяшки. На счёт гномоделов не скажу, т.к. третьегном видел только на livecd, чего вполне хватило для осознания того, что мне эта поделка не подходит.
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|5.104, НяшМяш, 13:16, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Он наверное специально файлы на рабстоле хранит, чтобы в случае падения системы админ случайно забыл забекапить рабочий стол и вайпнул системный раздел со всеми файлами.
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|1.18, Анонимен, 09:24, 05/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
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> Обеспечивающий работу данной возможности код устарел, давно остаётся без сопровождения, мешает развитию GNOME и не позволяет реализовать некоторые значительные новшества.
Ключевое слово всей новости - новшества. Да вы задрали, сделайте уже хоть что-нибудь работающее и доведите процесс до конца.
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|1.23, Меломан1, 09:44, 05/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+6 +/–
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Лучше бы evolution отвязали от gnome-shell. Почти десяток процессов болтается как го... в прорубе и память ~100МБ отжирает.
Бедный Nautilus, как его эти изверги только не кромсают. Надеюсь, что в 4-й версии он еще будет отображать содержимое директорий.
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|3.116, хрюзер, 13:59, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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По сути, истинный рабочий стол - это то, что открывается в гноме по унопке Super. А место для обоев... это просто место для обоев, фон под прозрачность, если она вдруг включена
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|1.45, vz, 10:46, 05/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Им надо отказаться от декорации окон и использовать тайловый режим, зачем нужны обои, если 100% времени обоев не видно за окнами, а на столе ничего нельзя размещать, если только для conky. /сарказм
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|4.105, Современный Линуксоид, 13:20, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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> Бедный-бедный, не можешь в убунте дефолтный ДЕ поменять, приходится жрать что дают...
А зачем тратить свое время на краcнoглазие и пердолинг с настройками, когда можно просто взять дистр с i3 из коробки, так чтобы установил и сразу работать можно было?
То, что в тайловых обоину видно тольк на пустом воркспейсе только в плюс, потому что найти дистр с устраивающей конфигурацией панельки, цветовой темой и красивыми пиктограмами нужного размера из коробки (чтобы поставил и сразу работать можно было, без традиционной настройки и правки конфигов!) намного проще, чем найти все то же самое, но еще и с хорошей обоиной.
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|1.61, 123, 11:30, 05/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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Поздравляю гномолюбов с очередной победой над здравым смыслом, так держать. Рабочий стол нужен для рассматривания красивых обоев, иконки в трее не нужны, тайтлбар должен занимать четверть экрана, кастомизируемость и настройки DE не нужны, стабильность тоже.
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|3.111, Анонимм, 13:37, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Выкинь из головы Винду.
Впусти в жо^W сердце макось?
Никому не были бы интересны пристрастия гномосеков, если бы они предавались своим увеселениям тихо и без надрывных криков про модность, молодежность и замшелость с недостаточной толерантностью ретроградов.
Но нет, им же нужно не только свое ДЕ пооптимировать и разработать до размера дырки от бублика, но и тулкит, на котором в свое время написали уйму програм совсем не эксклюзивно под Гном, подогнать под свои нетрадиционные представления о пользовательской ориентации.
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|1.102, pbs, 13:12, 05/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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На Моем рабочем столе мне запрещают размещать мои инструменты. Что дальше? Запрет эскизов, запрет хранения .mp4 т.к. нарушает стабильность.
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|3.119, Анонимм, 14:12, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> А если серьезно: купи Десяточку и размещай там на рабочем столе свои "инструменты" по самые помидоры.
Гномосеки уверены, что кроме гнома ДЕ на не-виндах больше нет.
И почему это я не удивлен?
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|1.115, RudolF, 13:55, 05/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Где есть такой закон, что на рабочем столе должны обязательно находиться ярлыки!
Номер статьи этого закона укажите!
Ваши привычки - это только ВАШИ привычки и никого более.
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