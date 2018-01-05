The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

05.01.2018 08:31  В GNOME 3.28 будет убрана возможность размещения пиктограмм на рабочем столе

В процессе подготовки следующего значительного выпуска пользовательского окружения GNOME 3.28, удалён код, отвечающий за отображение и размещение файлов, каталогов и индикаторов внешних накопителей на рабочем столе. Из настроек также удалены опции для выбора размещаемых по умолчанию типов пиктограмм на рабочем столе.

За вывод пиктограмм на рабочем столе отвечал файловый менеджер Nautilus. Функциональность была отключена по умолчанию около 6 лет назад, в момент выхода GNOME 3. Обеспечивающий работу данной возможности код устарел, давно остаётся без сопровождения, мешает развитию GNOME и не позволяет реализовать некоторые значительные новшества. При этом, во многих дистрибутивах, включая Ubuntu 17.10, настройки GNOME по умолчанию изменены и пиктограммы размещаются на рабочем столе.

Из проблем, побудивших к удалению кода, отмечается использование для отрисовки пиктограмм на рабочем столе устаревшей функциональности GTK+, которая завязана на X11, не будет перенесена в GTK+4 и мешает портированию Nautilus на GTK+4, а также наличие множества мелких и трудно решаемых при текущей архитектуре проблем, таких как недостаточная поддержка многомониторных конфигураций. Кроме того, приходится держать в Nautilus излишнюю функцоинальность рабочего стола, не связанную с файловым менеджером.

Для пользователей которым хочется продолжить использование пиктограмм на рабочем столе предлагается установить файловый менеджер Nemo, форк Nautilus, развиваемый проектом Cinnamon. Также началась разработка специализированного дополнения к GNOME Shell, которое в будущем сможет обеспечить функциональность для размещения файлов на рабочем столе.

  1. Главная ссылка к новости (https://plus.google.com/+World...)
  2. OpenNews: Доступны обособленные сборки файлового менеджера Nemo 3.2
  3. OpenNews: Разработчики Linux Mint официально представили Nemo, форк файлового менеджера Nautilus
  4. OpenNews: Первые планы по разработке GNOME Shell 4
  5. OpenNews: В GNOME 3.8 будет прекращена поддержка fallback-режима
  6. OpenNews: Canonical возвращает Ubuntu на GNOME и прекращает развитие Unity 8 и Ubuntu Phone
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: gnome, nemo, desktop
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.2, A.Stahl, 08:41, 05/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +20 +/
    >которое в будущем сможет обеспечить функциональность

    Хм, даже не знаю нужно ли это. Тем, кому нравится третегном, видимо нравится и вся остальная третегномовская концепция (им бы слово desktop в аббревиатуре DE заменить на что-то лучше отражающее новую гномосуть), а остальные просто пользуются иными DE.
    Так что г3-дизайнеры сказали: "В тoпку" -- значит в тoпку.

     
     
  • 2.3, Аноним, 08:51, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +6 +/
    > desktop в аббревиатуре DE заменить на что-то лучше отражающее новую гномосуть

    Tablet

     
     
  • 3.58, Аноним, 11:21, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +1 +/
    А действительно, Гном явно ориентирвоан на планшеты уж со своей-то гигантомание... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.77, ааа, 12:12, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Так может сказать только тот, кто его не юзал на планшете Понимаю, что понять н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.87, upyr, 12:36, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Сейчас, после ухода юнити, из него будут пытаться пилить нормальный де

    Такое мог написать только адепт африканской секты.

     
  • 2.4, Аноним, 08:52, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –9 +/
    А ты всё никак Compose не осилишь. Или вендузятник ленится Alt-коды найти.
     
     
  • 3.110, Аноним, 13:33, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А ты всё никак мозг не осилишь.
     
     
  • 4.117, Аноним, 14:05, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ого, а у придурка стахела уже появилась секта личных адвокатов защитников Лишь ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.6, хрюзер, 08:58, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –3 +/
    Вы, друзья, как не садитесь Поясню По степени ущербности гном3 как раз то... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.8, Аноним, 09:10, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Чувак, дело в том что кроме qt и gtk ничего не умеет в wayland А ещё, qt не та... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.29, хрюзер, 09:53, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    я не против тулкитов топклю, а против текущих принципов DE Это понятие уже изжи... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.32, A.Stahl, 10:06, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Так от этого и пляшут Просто на данный момент единообразия проще всего добиться... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.39, хрюзер, 10:25, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    этот пережиток пора давно уже отпустить с миром Программы не надо переписывать,... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.84, AlexYeCu_not_logged, 12:29, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >Так от этого и пляшут.

    Кто пляшет? KDE-шники вон точно не пляшут, всеми силами стараются не допустить работы своего кде-шного софта вне KDE. С некоторыми общался на эту тему — те ещё невменяшки. На счёт гномоделов не скажу, т.к. третьегном видел только на livecd, чего вполне хватило для осознания того, что мне эта поделка не подходит.

     
     
  • 7.94, Аноним, 12:51, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну да, то ли дело GTK3-софт с мерзоблевотным OSD, который выглядит как планшетно... весь текст скрыт [показать]
     
  • 7.98, Аноним, 12:55, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    И каким-таким чудом мне вообще удалось установить Kate на не принадлежащий мне ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.85, AlexYeCu_not_logged, 12:31, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А вот с этим утверждением согласен, первое какое-то невнятное получилось.
     
  • 3.43, Аноним, 10:44, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Мсье диванный теоретик Убирание графического тулкита из DE равносильно выдёргив... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.70, хрюзер, 11:57, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    К черту вяленого, он еще ниже уровнем, чем тулкиты Среда пользователя должна ос... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.78, ааа, 12:15, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    development environment же простите за мой китайский Это окружение которое раз... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.76, Анонидзе, 12:12, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот именно. Любишь GNOME - люби и приливы мочи к мозгам его создателей
     
  • 1.5, Аноним, 08:57, 05/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –7 +/
    И правильно сделали Вообще, вся концепция иконок на рабочем столе абсурдна Впр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, Аноним, 09:12, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Файлы на рабочем столе точно не нужны Иконки можно размещать на панели, не знаю... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.15, Аноним, 09:23, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Скажи это тем вендузятникам, которые будут в этом треде защищать святые вендо-це... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.37, Аноним, 10:19, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    иногда бывает нужно поместить рядом пару-тройку окон, да еще таким образом, чтоб... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.41, Аноним, 10:39, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ты все еще мыслишь в вендовых категориях Человеку с молотком все вокруг кажется... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.68, VladSh, 11:48, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Про головного мозга - это к тем, кто видит свой корявый юзкейс как единств... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.59, Махра, 11:28, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    У меня по работе, на столе куча файлов лежит по месяцам и районам, нужно чтобы в... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.63, iPony, 11:32, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Вспоминая одно баянистое видео, наверно всё это в форме агрегата выложенно 128... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.104, НяшМяш, 13:16, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Он наверное специально файлы на рабстоле хранит, чтобы в случае падения системы админ случайно забыл забекапить рабочий стол и вайпнул системный раздел со всеми файлами.
     
  • 2.11, я, 09:14, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Вот-вот, обожают интерфейс от микрософта и люто ненавидят любые инновации.
     
  • 2.67, VladSh, 11:40, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Если Вам ярлыки на рабочем столе не нужны, это не значит, что они не нужны всем ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.99, Анонимм, 12:57, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Маразм заключается не в этом, а в том, что кусок рабочего стола
    > является частью файлового менеджера.

    Будто в венде по другому.

     
  • 2.74, adolfus, 12:10, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не виндовой, а IBM-овской Common User Access CUA называется И лучше его не б... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.7, Аноним, 09:09, 05/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Ребята из KDE разрушают GNOME изнутри.
     
     
  • 2.10, Аноним, 09:13, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Что за бред? В KDE Plasma можно размещать значки на рабочем столе.
     
     
  • 3.48, vz, 10:51, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Как только в винде отменят ярлыки, таки да, KDE слижет опять.
     
     
  • 4.50, Аноним, 10:54, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Да-да-да, а ещё кеды слизали виртуальные рабочие столы, Aero 8482 Snap 9400... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.14, Аноним, 09:22, 05/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Хочешь что-то удалить - начни с себя.
     
     
  • 2.17, Аноним, 09:24, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    То есть у тебя мусор копится в квартире десятилетиями ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.16, Аноним, 09:24, 05/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    GTK+4 будет поддерживать только Wayland? Иксы уже всё?
     
     
  • 2.20, Аноним, 09:29, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –5 +/
    Что за дикий фанатизм по иксам Давно xorg conf не правил GTK 4 будет работать ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.27, Аноним, 09:51, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Ретрограды не будут пользоваться новомодными гномами 3 или 4 Нужно было выпилит... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.34, Другой Аноним, 10:12, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    sarcasm mode on Да А всех ретроградов расстрелять, и вот тогда уже наступит к... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.49, Аноним, 10:53, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А всех несогласных расстрелять Ради справедливости замечу, что подход универса... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.55, Другой Аноним, 11:10, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Тот-же самый Другой Аноним Вот и я про это Прямо-таки загоняют в счастливое бу... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.90, Аноним, 12:50, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет не ретроградов а уебищную хипстоту.
    И не расстрелять а сжечь в топке.
     
  • 2.44, Аноним, 10:46, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Если оно от этого быстрее сдохнет, вместе с гномосеками - я только за.
     
     
  • 3.88, Аноним, 12:38, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Кедераст, успокойся.
     
  • 1.18, Анонимен, 09:24, 05/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Обеспечивающий работу данной возможности код устарел, давно остаётся без сопровождения, мешает развитию GNOME и не позволяет реализовать некоторые значительные новшества.

    Ключевое слово всей новости - новшества. Да вы задрали, сделайте уже хоть что-нибудь работающее и доведите процесс до конца.

     
     
  • 2.24, Аноним, 09:44, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Им проще выпилить, чем допилить. :)
     
  • 2.26, 1234, 09:49, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    сейчас на тебя налетят сам возьми и исправь - исходники открыты и т д и т п... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.79, Аноним, 12:19, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Свали в венду.
     
  • 2.52, Аноним, 10:56, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    google The CADT Model I m so totally impressed at this Way New Development Par... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.19, Аноним, 09:29, 05/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Еще один гвоздь в крышку гроба.
     
     
  • 2.42, Аноним, 10:42, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    В Elementary OS https www opennet ru opennews art shtml num 46563 вроде из... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.51, Аноним, 10:56, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это который дистр- обои тема Ну конечно, зарплаты всё падают, а хипстоте все-т... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.21, Аноним, 09:29, 05/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    А ведь второгном был неплох... Помянем...
     
     
  • 2.64, Махра, 11:34, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Я на Мате сижу , тот же второгном И вяленого скоро завезут Классика одним слов... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.22, Аноним, 09:40, 05/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Разработчики не парятся, они спокойно работают на яблочной операционке, а над по... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.23, Меломан1, 09:44, 05/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Лучше бы evolution отвязали от gnome-shell. Почти десяток процессов болтается как го... в прорубе и память ~100МБ отжирает.
    Бедный Nautilus, как его эти изверги только не кромсают. Надеюсь, что в 4-й версии он еще будет отображать содержимое директорий.
     
     
  • 2.38, Аноним, 10:19, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > evolution

    Что это?

     
     
  • 3.100, Аноним, 12:59, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Что это?

    Это Evolution.

     
  • 3.101, foi, 13:09, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Почтовый, календарный клиент же
     
  • 1.25, Аноним, 09:48, 05/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вопрос: а для чего тогда рабочий стол вообще? На нескучные обои пялиться? Тю.
     
     
  • 2.28, Аноним, 09:51, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > На нескучные обои пялиться?

    Вообще-то да.


     
  • 2.30, anonblmous, 09:57, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    А низачем он не нужен У меня он просто закрыт окнами приложений, я его только п... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.116, хрюзер, 13:59, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    По сути, истинный рабочий стол - это то, что открывается в гноме по унопке Super. А место для обоев... это просто место для обоев, фон под прозрачность, если она вдруг включена
     
  • 2.35, Аноним, 10:13, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    В андроид-версии Google Chrome можно закрыть последнюю вкладку После этого пред... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.62, Аноним, 11:32, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Он нужен чтобы было что показывать, когда ты только зашёл в систему и не открыл ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.103, vitalif, 13:14, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Угу, только виндо-пользователям ты это НИКОГДА не объяснишь =)
     
  • 2.113, Мураками, 13:52, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    тогда стоит и переименовать и называть не рабочим столом, а картинной галереей.
     
  • 1.31, Leap42, 09:58, 05/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    > мешает развитию GNOME

    рад за ребят, наконец они разобрались в том, что мешает развитию, теперь так попрет, что не остановить будет

     
     
  • 2.73, Аноним, 12:08, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Боюсь, им ещё кое-что мешает.
     
  • 1.36, Аноним, 10:17, 05/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Everybody knows the GNOME is leaking Everybody rolls with their fingers crossed ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.40, Аноним, 10:39, 05/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Интересно, сколько подобного ненужного кода осталось в GNOME 3 Может, его удаля... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.45, vz, 10:46, 05/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Им надо отказаться от декорации окон и использовать тайловый режим, зачем нужны обои, если 100% времени обоев не видно за окнами, а на столе ничего нельзя размещать, если только для conky. /сарказм

     
     
  • 2.46, vz, 10:49, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Или проще, пусть запилят мой любимый i3wm по умолчанию.
     
     
  • 3.53, Аноним, 11:02, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Я тебе помогу:

    sudo apt-get install i3

     
  • 3.66, Аноним, 11:39, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Бедный-бедный, не можешь в убунте дефолтный ДЕ поменять, приходится жрать что да... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.105, Современный Линуксоид, 13:20, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Бедный-бедный, не можешь в убунте дефолтный ДЕ поменять, приходится жрать что дают...

    А зачем тратить свое время на краcнoглазие и пердолинг с настройками, когда можно просто взять дистр с i3 из коробки, так чтобы установил и сразу работать можно было?
    То, что в тайловых обоину видно тольк на пустом воркспейсе только в плюс, потому что найти дистр с устраивающей конфигурацией панельки, цветовой темой и красивыми пиктограмами нужного размера из коробки (чтобы поставил и сразу работать можно было, без традиционной настройки и правки конфигов!) намного проще, чем найти все то же самое, но еще и с хорошей обоиной.

     
     
  • 5.108, Аноним, 13:27, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Блин, всё как-то ужасно сложно А нету ноутбуков с предустановленным дистром с п... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.47, Аноним, 10:50, 05/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Диверсия против пригодности линуха для десктопа продолжается Ничего нового в н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.56, Аноним, 11:16, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    При чем тут вообще конкретно Linux? Здесь нету речи о ядре.
     
  • 1.54, Аноним, 11:03, 05/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А разве раньше там можно было размещать пиктограммы?
     
     
  • 2.60, iPony, 11:29, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну вот в Ubuntu 17 10 из коробки на рабочем столе валялась корзина И выглядело э... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.61, 123, 11:30, 05/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Поздравляю гномолюбов с очередной победой над здравым смыслом, так держать. Рабочий стол нужен для рассматривания красивых обоев, иконки в трее не нужны, тайтлбар должен занимать четверть экрана, кастомизируемость и настройки DE не нужны, стабильность тоже.
     
     
  • 2.65, Аноним, 11:35, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ничё, они сожрут, как всегда.
     
  • 2.72, Аноним, 12:05, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    У вас сильны стереотипы из windows и kde Попробуйте жить не оглядываясь на micr... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.69, Аноним, 11:51, 05/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Хоть что-то разумное они делают.
     
     
  • 2.80, Аноним, 12:22, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    В конце вопросительного предложения ставится знак вопроса.
     
  • 1.71, SubGun, 11:58, 05/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Если убирать все с рабочего стола, на кой черт он тогда вообще нужен? Давайте оставим панельку и все.
    Гном уже агонизирует.
     
     
  • 2.75, Аноним, 12:12, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Выкинь из головы Винду. Будет легче.
     
     
  • 3.81, Аноним, 12:23, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Выкинь из головы Винду.

    Тогда там вобще ничего не останется.

     
  • 3.89, 123, 12:49, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Что бы ГНОМ не резал глаза из головы нужно выкинуть ещё и macOS, iOS с Android.
     
     
  • 4.93, 123, 12:51, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да чего уж там, XFCE и KDE ещё нужно выкинуть из головы.
     
  • 3.97, Аноним, 12:54, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Выкинь из головы хипстерское дерьмо Станет легче Ведь она у тебя станет идеаль... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.111, Анонимм, 13:37, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Выкинь из головы Винду.

    Впусти в жо^W сердце макось?

    Никому не были бы интересны пристрастия гномосеков, если бы они предавались своим увеселениям тихо и без надрывных криков про модность, молодежность и замшелость с недостаточной толерантностью ретроградов.
    Но нет, им же нужно не только свое ДЕ пооптимировать и разработать до размера дырки от бублика, но и тулкит, на котором в свое время написали уйму програм совсем не эксклюзивно под Гном,  подогнать под свои нетрадиционные представления о пользовательской ориентации.


     
  • 2.82, iPony, 12:27, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Если убирать все с рабочего стола, на кой черт он тогда вообще нужен?

    тебе уже сказали - для обоев http://i.imgur.com/WDTfNBa.jpg

     
     
  • 3.86, Аноним, 12:32, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Дегенерат, что ты вообще забыл на OpenNet? Тебе в "Голубую Устрицу".
     
  • 1.83, Аноним, 12:29, 05/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Нужно удалить и курсор с рабочего стола. Все равно "тыкать" не во что... :)
     
     
  • 2.91, Аноним, 12:50, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Нужно вообще удалить рабочий стол и оставить сразу навсегда раскрытую панель и т... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.92, gimrock, 12:51, 05/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Все говорили: куда уж хуже?
    А он: не-не, я могу!
     
  • 1.95, Аноним, 12:52, 05/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Фух, а то все добавляли-добавляли, я уж думал гном свернул со своей дорожки, а т... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.96, Аноним, 12:53, 05/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Что за воображаемый планшет без значков на экране Вы б ещё у адвайты контролы в... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.102, pbs, 13:12, 05/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    На Моем рабочем столе мне запрещают  размещать мои инструменты. Что дальше? Запрет эскизов, запрет хранения .mp4 т.к. нарушает стабильность.
     
     
  • 2.106, Аноним, 13:22, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Запрещают Вот сволочи Звони 112, это же нарушение твоих прав А если серьезно ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.119, Анонимм, 14:12, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > А если серьезно: купи Десяточку и размещай там на рабочем столе свои "инструменты" по самые помидоры.

    Гномосеки уверены, что кроме гнома ДЕ на не-виндах больше нет.
    И почему это я не удивлен?

     
  • 2.107, RudolF, 13:25, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Новость перечитай, особенно последний абзац.
     
  • 1.109, Аноним, 13:30, 05/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    всем пофиг. пользуемся виндой и радуемся
     
     
  • 2.112, Аноним, 13:46, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А у меня вот денег нет. Я нищий.
     
  • 1.114, Мураками, 13:55, 05/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А сегодня на завтрашние иконки на рабочем столе не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало, кто может это делать
     
  • 1.115, RudolF, 13:55, 05/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Где есть такой закон, что на рабочем столе должны обязательно находиться ярлыки!
    Номер статьи этого закона укажите!
    Ваши привычки - это только ВАШИ привычки и никого более.
     
     
  • 2.118, Мураками, 14:12, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    угу, а еще где ты видел чтобы на столы клеили обои, да еще рабочие ?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor