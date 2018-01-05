05.01.2018 08:31  В GNOME 3.28 будет убрана возможность размещения пиктограмм на рабочем столе

В процессе подготовки следующего значительного выпуска пользовательского окружения GNOME 3.28, удалён код, отвечающий за отображение и размещение файлов, каталогов и индикаторов внешних накопителей на рабочем столе. Из настроек также удалены опции для выбора размещаемых по умолчанию типов пиктограмм на рабочем столе.

За вывод пиктограмм на рабочем столе отвечал файловый менеджер Nautilus. Функциональность была отключена по умолчанию около 6 лет назад, в момент выхода GNOME 3. Обеспечивающий работу данной возможности код устарел, давно остаётся без сопровождения, мешает развитию GNOME и не позволяет реализовать некоторые значительные новшества. При этом, во многих дистрибутивах, включая Ubuntu 17.10, настройки GNOME по умолчанию изменены и пиктограммы размещаются на рабочем столе.

Из проблем, побудивших к удалению кода, отмечается использование для отрисовки пиктограмм на рабочем столе устаревшей функциональности GTK+, которая завязана на X11, не будет перенесена в GTK+4 и мешает портированию Nautilus на GTK+4, а также наличие множества мелких и трудно решаемых при текущей архитектуре проблем, таких как недостаточная поддержка многомониторных конфигураций. Кроме того, приходится держать в Nautilus излишнюю функцоинальность рабочего стола, не связанную с файловым менеджером.

Для пользователей которым хочется продолжить использование пиктограмм на рабочем столе предлагается установить файловый менеджер Nemo, форк Nautilus, развиваемый проектом Cinnamon. Также началась разработка специализированного дополнения к GNOME Shell, которое в будущем сможет обеспечить функциональность для размещения файлов на рабочем столе.



