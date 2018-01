03.01.2018 10:57  Релиз flashrom 1.0, утилиты для перепрошивки Flash-чипов

Поможет.

Но перепрошить оно может не только биос. Зашить чип не на материнке, а в программаторе оно тоже может.

> To choose the mainboard of this computer use 'internal'. Valid choices are:

> internal, dummy, nic3com, nicrealtek, gfxnvidia, drkaiser, satasii, atavia,

> it8212, serprog, buspirate_spi, dediprog, rayer_spi, pony_spi, nicintel,

> nicintel_spi, nicintel_eeprom, ogp_spi, satamv, linux_spi, pickit2_spi.

>