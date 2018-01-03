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03.01.2018 10:57  Релиз flashrom 1.0, утилиты для перепрошивки Flash-чипов

Представлен релиз многоплатформенной свободной утилиты flashrom 1.0.0, предназначенной для идентификации, чтения, записи, проверки и очистки Flash-чипов. Утилиту можно использовать для прошивки образов BIOS, EFI или firmware на материнские платы, контроллеры и адаптеры. Для работы не требуется перезагрузка и создание специального загрузочного диска, поддерживается прошивка не выходя из ОС Linux, FreeBSD, NetBSD, DragonFly BSD, OpenBSD, Solaris, macOS и DOS.

Утилита поддерживает практически все существующие flash-чипы и технологии записи, доступные для архитектуры x86. Например, поддерживается 476 семейств flash-чипов, 291 чипсет flash-контроллеров, интерфейсы Parallel, LPC, FWH и SPI. Работа утилиты протестирована на 500 материнских платах. Flashrom распространяется под лицензией GPL и может выступать аналогом таких проприетарных утилит, как awdflash, amiflash и afudos, работая при этом значительно быстрее и поддерживая обновление из скриптов в автономном режиме.

В процессе подготовки новой версии осуществлён перевод разработки на Git. Добавлена поддержка раскладки (layout) для всех команд записи, чтения и очистки. Для чтения раскладки памяти из Intel Firmware Descriptor предложена опция "--ifd". Добавлена опция "--noverify-all", которая позволяет организовать запись в отдельные области без чтения содержимого всего чипа перед циклом записи (полезно для модификации прошивок Intel ME). Представлена поддержка программаторов Intel 100, Intel C620, Intel I210 NIC (EEPROM и SPI) и AMD Merlin Falcon (FP4). Добавлена поддержка flash-чипов W25Q128.W.

  1. Главная ссылка к новости (https://flashrom.org/Flashrom...)
  2. OpenNews: Уязвимость в NAND Flash может привести к повреждению чужих данных на SSD-накопителях
  3. OpenNews: Facebook выпустил модуль Flashcache 3.0 для организации кэширования на SSD-накопителях
  4. OpenNews: Руководство по тюнингу файловых систем Linux для Flash-накопителей
  5. OpenNews: Представлена техника атаки на микроконтроллеры, встроенные в MicroSD-карты
  6. OpenNews: Проблема с SSD-накопителями Samsung оказалась в ядре Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: flashrom, flash, firmware
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  • 1.1, Аноним, 11:16, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Что такое флеш чипы?
     
     
  • 2.2, Аноним, 11:27, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Штука в которой записан BIOS.
     
  • 1.3, Аноним, 11:34, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Ну ефи у нас и так нормально перезаписывается системдосом, так что сабж только с... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, DiabloPC, 11:57, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну дык, если у вас флеш только биосом ограничивается - тогда вы не по адресу.
     
     
  • 3.8, Аноним, 12:10, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    То есть, оно не поможет мне перешить биос - ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.9, DiabloPC, 12:14, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Поможет.
    Но перепрошить оно может не только биос.

    Зашить чип не на материнке, а в программаторе оно тоже может.
    > To choose the mainboard of this computer use 'internal'. Valid choices are:
    > internal, dummy, nic3com, nicrealtek, gfxnvidia, drkaiser, satasii, atavia,
    > it8212, serprog, buspirate_spi, dediprog, rayer_spi, pony_spi, nicintel,
    > nicintel_spi, nicintel_eeprom, ogp_spi, satamv, linux_spi, pickit2_spi.
    >

     
  • 1.4, Аноним, 11:39, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > ОС Linux

    Ядро Linux, а ОС GNU/Linux.

     
     
  • 2.7, Аноним, 12:09, 03/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ядро Linux, а ОС — системдос.
     
  • 1.6, Константавр, 11:59, 03/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Когда-то нужна была такая прога, чтобы перепрограммировать штуку по usb. Попробовал установить этот flashrom, а он, собака, отказался что-то делать потому что у меня лаптоп. Так и не понял, где его тогда использовать вообще.
     

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