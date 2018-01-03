03.01.2018 10:57  Релиз flashrom 1.0, утилиты для перепрошивки Flash-чипов

Представлен релиз многоплатформенной свободной утилиты flashrom 1.0.0, предназначенной для идентификации, чтения, записи, проверки и очистки Flash-чипов. Утилиту можно использовать для прошивки образов BIOS, EFI или firmware на материнские платы, контроллеры и адаптеры. Для работы не требуется перезагрузка и создание специального загрузочного диска, поддерживается прошивка не выходя из ОС Linux, FreeBSD, NetBSD, DragonFly BSD, OpenBSD, Solaris, macOS и DOS.

Утилита поддерживает практически все существующие flash-чипы и технологии записи, доступные для архитектуры x86. Например, поддерживается 476 семейств flash-чипов, 291 чипсет flash-контроллеров, интерфейсы Parallel, LPC, FWH и SPI. Работа утилиты протестирована на 500 материнских платах. Flashrom распространяется под лицензией GPL и может выступать аналогом таких проприетарных утилит, как awdflash, amiflash и afudos, работая при этом значительно быстрее и поддерживая обновление из скриптов в автономном режиме.

В процессе подготовки новой версии осуществлён перевод разработки на Git. Добавлена поддержка раскладки (layout) для всех команд записи, чтения и очистки. Для чтения раскладки памяти из Intel Firmware Descriptor предложена опция "--ifd". Добавлена опция "--noverify-all", которая позволяет организовать запись в отдельные области без чтения содержимого всего чипа перед циклом записи (полезно для модификации прошивок Intel ME). Представлена поддержка программаторов Intel 100, Intel C620, Intel I210 NIC (EEPROM и SPI) и AMD Merlin Falcon (FP4). Добавлена поддержка flash-чипов W25Q128.W.



