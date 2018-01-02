02.01.2018 21:32  Релиз минималистичного набора системных утилит BusyBox 1.28

Представлен релиз пакета BusyBox 1.28 с реализацией набора стандартных утилит UNIX, оформленных в виде единого исполняемого файла и оптимизированных для минимального потребления системных ресурсов при размере комплекта менее 1 Мб. Первый выпуск новой ветки 1.28 позиционируется как нестабильный, полная стабилизация будет обеспечена в версии 1.28.1, которая ожидается примерно через месяц. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Модульный характер BusyBox даёт возможность сформировать один унифицированный исполняемый файл, содержащий в себе произвольный набор реализованных в пакете утилит (каждая утилита доступна в форме символической ссылки на данный файл). Размер, состав и функциональность коллекции утилит можно варьировать в зависимости от потребностей и возможностей встраиваемой платформы, для которой осуществляется сборка. Пакет самодостаточный, при статической сборке с uclibc для создания рабочей системы поверх ядра Linux требуется лишь создать несколько файлов устройств в директории /dev и подготовить файлы конфигурации. По сравнению с прошлым выпуском 1.27 потребление оперативной памяти типовой сборкой BusyBox 1.28 увеличилось на 1597 байт (с 967858 до 969455 байт). BusyBox является основным инструментом в борьбе с нарушением GPL в прошивках. Организации Software Freedom Conservancy (SFC) и Software Freedom Law Center (SFLC) от лица разработчиков BusyBox как через суд, так и путём заключения внесудебных соглашений неоднократно успешно воздействовала на компании, не предоставляющие доступ к исходному коду GPL-программ. В тоже время автор BusyBox всячески возражает против такой защиты - считая что она ломает ему бизнес. Для производителей, которые не желают открывать исходные тексты модифицированных компонентов, в рамках проекта Toybox развивается аналог BusyBox, распространяемый под лицензией BSD (2 clause). По возможностям Toybox пока отстаёт от BusyBox. В версии BusyBox 1.28 выделяются следующие изменения: Добавлено приложение arch для вывода информации об аппаратной архитектуре (аналог "uname -m");

В набор klibc-utils включены новые приложения resume, nuke и minips;

Добавлено приложение net с утилитой netcat (как псевдоним nc);

Добавлено приложение run-init для запуска системы инициализации после монтирования корня в новой ФС;

Добавлено приложение setfattr для установки расширенных атрибутов файлов;

Добавлено приложение hexedit для просмотра и редактирования файлов в виде шестнадцатеричного дампа;

В конфигураторе произведено слияние меню "Busybox Settings" и "Busybox Library Tuning";

Большое число приложений переведены на работу в режиме NOEXEC;

В командной оболочке ash добавлена поддержка синтаксиса "trap NUM [SIG]...", формата ${var:EXPR:EXPR} и вложенных определений localvars. GPL-код noclobberopen() заменён на более компактную реализацию от проекта FreeBSD;

В командной оболочке hush добавлена поддержка "set -e", ${VAR:N:-M} и новых встроенный команд "getopts", "readonly" и "times". В команду "read" добавлена поддержка опции "d DELIM". Установлен приоритет определённых в скрипте функций над встроенными командами

В crond добавлен макрос @daily;

В httpd налажена работа запросов с http-заголовком Range;

В inetd обеспечена возможность запуска под пользователями, отличными от root;

В rpm2cpio добавлена поддержка rpms-файлов, сжатых при помощи LZMA;

В приложении xargs добавлена поддержка опций "-P NUM" и "-a FILE";

В приложении kill добавлена опция '--'для разделения опций от аргументов.



