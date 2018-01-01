01.01.2018 09:52  Выпуск дистрибутива Siduction 2018.1

Представлен релиз Siduction 2018.1 десктоп-ориентированного дистрибутива Linux, построенного на пакетной базе Debian Sid (unstable) по состоянию на 5 марта. Siduction является форком Aptosid, отделившимся в июле 2011 года. Ключевым отличием от Aptosid является использование в качестве пользовательского окружения более новой версии KDE из экспериментального репозитория Qt-KDE, а также формирование сборок дистрибутива на базе свежих версий Xfce, LXDE, GNOME, Cinnamon, MATE и LXQt, а также минималистичной сборки X.Org на основе оконного менеджера Fluxbox и сборки "noX", поставляемой без графического окружения для пользователей которые желают сами скомпоновать свою систему. Поддержка 32-разрядных сборок прекращена.

В новой версии осуществлена синхронизация с пакетной базой Debian unstable по состоянию на 29 декабря. Улучшен новый инсталлятор, основанный на фреймворке Calamares. По умолчанию включена установка пакетов, рекомендованных для установки c выбранными пакетами (APT::Install-Recommends), а также обеспечена установка прошивок из репозитория non-free. В меню добавлены команды для быстрой активации и деактивации SSH сервера. Обновлены версии ядра Linux 4.14.10, X-Server 1.19.5, systemd 236, KDE Plasma 5.10.5, GNOME 3.26 , LXQt 0.12.0, Xfce 4.12.4, Cinnamon 3.4.6, MATE 1.18.3. Сообщается, что сборки с GNOME, MATE и LXDE остались без сопровождающих и если не найдётся желающих продолжить их разработку, поддержка данных сборок будет прекращена в следующем выпуске.



