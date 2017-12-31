31.12.2017 10:34  В рамках проекта Spamnesty развивается бот для увеличения затрат спамеров

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|4.10, ползкрокодил, 12:17, 31/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Ну у меня папка спама сейчас в основном нигерийскими письмами и забита, так что сойдёт. Когда-то ещё средства для повышения потенции предлагали чуть ли не каждый день забавными кракозябрами, но перестали.
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|4.20, Михаил, 12:38, 31/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Спам это нежелательная корреспонденция, так что нигерийские письма очень даже спам. Другое дело что это спам с целью мошенничества
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|1.23, Marco, 13:08, 31/12/2017 [ответить] [смотреть все]
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Спамер подключает своего бота и интернет забит одними ботами. Простому человеку уже и не пробиться.
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