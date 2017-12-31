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31.12.2017 10:34  В рамках проекта Spamnesty развивается бот для увеличения затрат спамеров

Введён в строй сервис Spamnesty, который нацелен на усложнение жизни спамеров, путём втягивания их в диалог с ботом, заставляя тратить своё время впустую. Код сервиса написан на языке Python, для быстрого развёртывания подготовлен образ контейнера для системы Docker.

Также запущен готовый сервис sp@mnesty.com, на который можно перенаправлять сообщения спамеров (адрес перенаправившего сообщение пользователя очищается). После получения сообщения Spamnesty формирует ответ с типовыми вопросами, прося уточнить суть предлагаемого в спаме предложения и вовлекая спамера в переписку с ботом. На каждый ответ бот отправляет наводящие вопросы, заставляя спамера тратить своё время. В текущем виде поддерживается ограниченный набор типовых вопросов, но рассматривается возможность подключения более интеллектуальных систем, таких как персональные цифровые помощники.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск системы фильтрации спама Rspamd 1.6
  3. OpenNews: Современные методы борьбы со спамом и шифрование переписки
  4. OpenNews: Проект DSPAM закрывается
  5. OpenNews: Конфликт с помещением IP-адресов Google в черный список Spamhaus
  6. OpenNews: Увидел свет Apache SpamAssassin 3.4.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: spam, bot
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  • 1.1, Аноним, 10:46, 31/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +15 +/
    передайте авторам, что спам не так работает
     
     
  • 2.3, Аноним, 11:00, 31/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +5 +/
    Полно спама от вполне реальных компаний, которые рассылают спецпредложения по ба... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.29, Аноним, 13:31, 31/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    это полно от силы раз в год приходит, и банится жалобой его хостеру ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.31, Аноним, 13:46, 31/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Если только хостер 8212 не corp mail ru ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.33, Аноним, 14:16, 31/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Недавно приходил спам от евросети, билайна, ростелекома и кучи разных банков О ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.37, Аноним, 16:28, 31/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >О какой жалобе идёт речь?

    О той, которую ты не написал.

     
  • 5.39, Аноним, 18:53, 31/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Ну у этих как правило можно отписаться от рассылки Да и разрешение на отправку ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.16, Аноним, 12:27, 31/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Сейчас посмотрим как он работает...
     
     
  • 3.17, Аноним, 12:29, 31/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +6 +/
    последние слова админа яндекс почты
     
  • 1.5, Аноним, 11:26, 31/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Авторы дурачки какие-то, которые не понимают как сейчас спамят Какого они спаме... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, Аноним, 11:48, 31/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Нигерийские_письма
     
     
  • 3.8, прохожий, 12:03, 31/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Нигерийские письма - это не спам, чтоб ты знал. Это - мошенничество. Довольно узкая себе ниша.
     
     
  • 4.10, ползкрокодил, 12:17, 31/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Ну у меня папка спама сейчас в основном нигерийскими письмами и забита, так что сойдёт. Когда-то ещё средства для повышения потенции предлагали чуть ли не каждый день забавными кракозябрами, но перестали.
     
  • 4.11, Аноним, 12:20, 31/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    да по сути почти весь спам - мошенничество сколько раз не читал их высеры - вез... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.14, Аноним, 12:21, 31/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    *центр американского английского
     
  • 5.19, Аноним, 12:32, 31/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Научить бота заказы оформлять Пусть долбаются с обработкой левых заказов виагры... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.20, Михаил, 12:38, 31/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Спам это нежелательная корреспонденция, так что нигерийские письма очень даже спам. Другое дело что это спам с целью мошенничества
     
  • 2.34, Аноним, 14:33, 31/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Настоящий спам - это только Фокс Йовович, только хардкор!
     
     
  • 3.38, anonymous, 17:47, 31/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    подсознания тюленей
     
  • 1.12, Аноним, 12:21, 31/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Пофиг что проект оторван от жизни, вся соль в ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.35, Аноним, 15:55, 31/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Хипстиры они такие, да.
     
  • 1.23, Marco, 13:08, 31/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Спамер подключает своего бота и интернет забит одними ботами. Простому человеку уже и не пробиться.
     
     
  • 2.28, anonymous, 13:25, 31/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > Спамер подключает своего бота и интернет забит одними ботами. Простому человеку уже
    > и не пробиться.

    Согласен. Реальному человеку там ловить уже нечего.

     
  • 1.30, Аноним, 13:43, 31/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Авторы думают, что спамеры не осилят настроить себе антиспам Тем, кто почему-то... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.36, Аноним, 16:10, 31/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Если этот бот будет сначала определять, человек ли на том конце, потом определят... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.40, имярек, 19:15, 31/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    ты не поверишь...
     
  • 1.43, Аноним, 20:41, 31/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Докер головного мозга. http://catern.com/posts/docker.html
     
     
  • 2.44, Аноним, 22:18, 31/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Бред неосиляторов пропихивание systemd в массы как альтернативу докеру Смищно... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     

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