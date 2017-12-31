31.12.2017 10:34  В рамках проекта Spamnesty развивается бот для увеличения затрат спамеров

Введён в строй сервис Spamnesty, который нацелен на усложнение жизни спамеров, путём втягивания их в диалог с ботом, заставляя тратить своё время впустую. Код сервиса написан на языке Python, для быстрого развёртывания подготовлен образ контейнера для системы Docker.

Также запущен готовый сервис sp@mnesty.com, на который можно перенаправлять сообщения спамеров (адрес перенаправившего сообщение пользователя очищается). После получения сообщения Spamnesty формирует ответ с типовыми вопросами, прося уточнить суть предлагаемого в спаме предложения и вовлекая спамера в переписку с ботом. На каждый ответ бот отправляет наводящие вопросы, заставляя спамера тратить своё время. В текущем виде поддерживается ограниченный набор типовых вопросов, но рассматривается возможность подключения более интеллектуальных систем, таких как персональные цифровые помощники.



