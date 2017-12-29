29.12.2017 10:47  Ещё в трёх плагинах к WordPress найдены бэкдоры

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|4.6, Michael Shigorin, 11:30, 29/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+3 +/–
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Вас ведь не затруднит для начала привести аналог WP из них? Вместе с плагинами от более чем одного разработчика? (я не троллю, просто давно выпал из новостей CMS/CMF и так, с жабовыми если и сталкивался, то забыл когда, тем более дотнетовыми)
Понятно, что градус разгильдяйства "при чём" и при выборе языка, и при выборе базовой CMS (уж сколько нормальных людей поуходили из той же жумлы, попытавшись что-то там исправить и напоровшись как раз на асберг).
Но тут критично не разгильдяйство, а злонамерение, как мне кажется.
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|6.27, KonstantinB, 21:44, 29/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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То, что можно сделать на Java со Spring-ами за несколько дней, за те же несклько дней делается на PHP и Symfony. И код будет очень похож. Если задача простая - вполне можно справиться, да.
Вот только не надо забывать, что вордпресс, при всем его сомнительном качестве кода, популярен прежде всего благодаря тысячам плагинов и тем, и можно собрать адовый комбайн за 30 минут, не умея программировать вообще.
И, конечно же, в любую систему, поддерживающую сторонние плагины, всегда можно запихать вредоносный код. Кто помешает-то? Любые автоматизированные проверки можно обойти. Единственный способ этого избежать - делать по принципу эппловского AppStore, с централизованным ревью кода и цифровыми подписями.
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|5.21, Анннм, 17:09, 29/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Значит для плагинов ограничения надо пилить, аудит всего этого г утопичен.
Как-то странно, что плагин творит что вздумается. Юзверь ставит для одной цели, а он делает другое. Хотя бы несколько автоматических тестов проводить и выводить куда лезет плагин и что меняет пользователю до установки.
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|3.22, Анннм, 17:29, 29/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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>> то есть, теперь ещё продавать свои творения новым хозяевам надо осмотрительно?
> "Покупайте наших слонов!" -- https://youtu.be/siCiIyg4ZZY
Запретить продавать. А за свою УЗ первоначальный владелец должен нести уголовную ответственность.
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|1.10, Никитушкин Андрей, 11:51, 29/12/2017 [ответить] [смотреть все]
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Бэкдуров среди популярных плагинов довольно много. На мою критику по данному поводу админы wordpres.org ответили блокировкой моего аккаунта - это очень красноречивое свидетельство о том, что они все соучастники!
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|3.14, Никитушкин Андрей, 12:44, 29/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|–2 +/–
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> Если критика была такой же конструктивной и аргументированной, ничего удивительного.
А я вовсе не обязан перед вами отчитываться. Мои сервера защищены не на уровне сайта. Мною лишь озвучена статистика на уровне системы безопасности сервера.
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|4.19, angra, 14:30, 29/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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> Мною лишь озвучена статистика на уровне системы безопасности сервера.
Я тебя наверное очень удивлю, но "Бэкдуров среди популярных плагинов довольно много" ни разу не статистика, тебя кто-то обманул.
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