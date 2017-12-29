29.12.2017 14:45  Журнал Linux Format объявляет о розыгрыше призов среди подписчиков (реклама)

Linux Format — единственный в России ежемесячный журнал, посвященный исключительно Linux и свободному программному обеспечению — разыграет среди редакционных подписчиков призы и подарки.

Объем журнала - 114 полос; кроме того, к каждому номеру прилагается DVD, содержащий популярные дистрибутивы Linux/BSD, объемные программные пакеты и просто интересное ПО. Linux Format доступен в печатном варианте и в электронной PDF-версии.

Среди всех, кто оформит и оплатит подписку до 15 января 2018 года, будут разыграны:

Для участия в розыгрыше призов подписку на Linux Format необходимо оформить и оплатить на сайте linuxcenter.ru или linuxformat.ru или в редакции по адресу: Санкт-Петербург, пр. Медиков, 5, корп. 7.

Дополнительную информацию о подписке и розыгрыше можно получить по телефонам (812) 309 06 86 и (499) 271 49 54 или по электронной почте sales@linuxformat.ru.

Победители розыгрыша будут определены 20 января 2018 года при помощи генератора случайных чисел.