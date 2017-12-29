29.12.2017 14:45  Журнал Linux Format объявляет о розыгрыше призов среди подписчиков (реклама)

|
|
|
|1.14, th3m3, 16:04, 29/12/2017 [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
|
Не понял, недавно была новость, что журнал закрывается и даже последнего номера не будет. Они передумали?
|
|
|
|2.24, iPony, 18:11, 29/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+1 +/–
|
> Туда им и дорога. Они
При всё моём весьма среднем отношении к этому журналу. И не одобрении нарушении лицензии - про бесплатное пиво и все дела.
А почему "Они"? Какбэ там приводится личное мнение одного выпускающего редактора.
|
|1.30, Диалапщик, 19:15, 29/12/2017 [ответить] [смотреть все]
|+/–
|
>Объем журнала - 114 полос
Полоса == страница? Если так, нахрена использовать еще одно слово, причем уже имеющее другой смысл?
|
|1.31, Salv, 19:54, 29/12/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
Почитываю журнал временами. Неплохой. Большинство статей журнала как мне, обычному пользователю Linux, кажется, написаны простым и понятным языком. Долгих добрых лет процветания издателям.
|
|1.34, IRASoldier, 20:19, 29/12/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
|
Реклама зашибись, особенно занятно, как по ссылке можно увидеть ПРОДАЖУ СВОБОДНЫХ openSUSE и CentOS. Кто-то знатно пилит бабло на заведомо бесплатном. Хоть бы эксклюзивные нескучные обои приделали, градус стыдобы чутка понизили.
|
|
|
|
|
|3.36, IRASoldier, 21:48, 29/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
Ага, умалчивая о том, что можно просто скачать с офсайта. "Интернет? Не, не слышал!". А болванка + пересылка стоимостью под штуку рублей это просто офигенский бизнес-план, да.
|