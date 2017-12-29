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29.12.2017 14:45  Журнал Linux Format объявляет о розыгрыше призов среди подписчиков (реклама)

Linux Format — единственный в России ежемесячный журнал, посвященный исключительно Linux и свободному программному обеспечению — разыграет среди редакционных подписчиков призы и подарки.

Объем журнала - 114 полос; кроме того, к каждому номеру прилагается DVD, содержащий популярные дистрибутивы Linux/BSD, объемные программные пакеты и просто интересное ПО. Linux Format доступен в печатном варианте и в электронной PDF-версии.

Среди всех, кто оформит и оплатит подписку до 15 января 2018 года, будут разыграны:

  1. РОББО Робоплатформа
  2. РОББО Лаборатория
  3. Комплект воздушной робототехники ЖУЖА — базовая версия Жужа 2.0, в которую входит бортовая плата Ардуино НАНО и учебник по беспилотной робототехнике и программированию на Arduino. Предоставлен copter.space
  4. Набор схемотехники
  5. RuuviTag+ Сенсорный Маяк с встроенными датчиками (температуры, влажности, атмосферного давления, ускорения)
  6. Arduino Uno
  7. Orange Pi PC Allwinner H3 (Cortex A7, 1.6 GHz)
  8. Пингвин Linux — MiniTux
  9. Набор "Электроника для начинающих 2.0 + книга"
  10. Книги:

Для участия в розыгрыше призов подписку на Linux Format необходимо оформить и оплатить на сайте linuxcenter.ru или linuxformat.ru или в редакции по адресу: Санкт-Петербург, пр. Медиков, 5, корп. 7.

Дополнительную информацию о подписке и розыгрыше можно получить по телефонам (812) 309 06 86 и (499) 271 49 54 или по электронной почте sales@linuxformat.ru.

Победители розыгрыша будут определены 20 января 2018 года при помощи генератора случайных чисел.



  1. Главная ссылка к новости (http://www.linuxformat.ru/subs...)
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: linuxformat, adv
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним, 14:48, 29/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +5 +/
    Выписываем журнал всей семьей! Спасибо, Linux Format!
     
     
  • 2.16, Borat, 16:35, 29/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +5 +/
    За Linux Journal обидно. Я оба этих журнала с 2000 года читаю, как студентом начал Linux изучать, до сих пор вставляет. Теперь они закрываются. Надеюсь Linux Format никогда не постингет эта участь!

    https://www.linuxjournal.com/

     
     
  • 3.28, Аноним, 19:01, 29/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Раз такое дело... Где можно скачать все выпуски LJ?
     
  • 1.2, Аноним, 14:52, 29/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Нифига, ардуинки раздают.
    Классно.
     
  • 1.3, Михаил, 15:03, 29/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    В декабре 2017 пришел номер за август 2017, отличная подписка !
     
  • 1.5, Аноним, 15:20, 29/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    DVD в 2017 ? Ну да. Нужная вещь. Только куда совать то его?
     
     
  • 2.6, A.Stahl, 15:45, 29/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Можно подумать что глянцевые бумажные журналы нужны в 2017 году...
     
     
  • 3.7, Аноним, 15:48, 29/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А что вместо них? Тактильные голограммы, которые можно листать, ещё не завезли.
     
     
  • 4.9, A.Stahl, 15:57, 29/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Можно подумать что кому-то нужно листать в 2017 году.
     
  • 2.12, iPony, 15:58, 29/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Ну как бэ они предлагают сеюкачивпть DVD iso с их серверов.
     
  • 2.19, Аноним, 17:02, 29/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Погодите - они в 2019 году будут ещё кассеты VHS разыгрывать.
     
  • 1.8, Аноним, 15:56, 29/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А это не они недавно заявили, что все?..
     
     
  • 2.11, Аноним, 15:58, 29/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    А, простите, нашел: это Linux Journal рипнулся.
     
  • 1.10, Константавр, 15:57, 29/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А ежели я в "дальнем зарубежьи" живу? Пришлют? И сколько доставка будет стоить и сколько журнал будет идти?
     
     
  • 2.15, Константавр, 16:15, 29/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Сам себе отвечу: на http://www.pressa.lv/ru/info/4277/Linux%20format%20+%20DVD/ нет возможности подписаться, почему-то. Ну и ладно.
     
  • 1.13, iPony, 15:59, 29/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Плюшевый пингвин... Разыграли бы пони лучше.
     
  • 1.14, th3m3, 16:04, 29/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Не понял, недавно была новость, что журнал закрывается и даже последнего номера не будет. Они передумали?
     
     
  • 2.17, th3m3, 16:36, 29/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    А, там другой журнал.
     
  • 2.18, Borat, 16:39, 29/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +5 +/
    Другая Легенда закрывается. :(

    https://www.linuxjournal.com/

     
  • 1.20, Аноним, 17:19, 29/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –6 +/
    Туда им и дорога Они открыто всех ворами называют, но при этом в самом журнале ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.22, кверти, 17:54, 29/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Обиженка, за мамкин счет жить хорошо, да?
     
  • 2.24, iPony, 18:11, 29/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    > Туда им и дорога. Они

    При всё моём весьма среднем отношении к этому журналу. И не одобрении нарушении лицензии - про бесплатное пиво и все дела.
    А почему "Они"? Какбэ там приводится личное мнение одного выпускающего редактора.

     
     
  • 3.26, Аноним, 18:29, 29/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Это не отменяет того факта что они не выполнили обещание 2014 года.
     
  • 2.27, Аноним, 18:51, 29/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Вижу по ссылке лишь вполне резонную критику незаконного распространения авторско... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.30, Диалапщик, 19:15, 29/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >Объем журнала - 114 полос

    Полоса == страница? Если так, нахрена использовать еще одно слово, причем уже имеющее другой смысл?

     
     
  • 2.33, Ю.Т., 20:01, 29/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    "Страницу" газеты или журнала печатники издавна называли полосой.
     
  • 1.31, Salv, 19:54, 29/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Почитываю журнал временами. Неплохой. Большинство статей журнала как мне, обычному пользователю Linux, кажется, написаны простым и понятным языком. Долгих добрых лет процветания издателям.
     
     
  • 2.32, Salv, 19:56, 29/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    *изданию, конечно же ))
     
  • 1.34, IRASoldier, 20:19, 29/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Реклама зашибись, особенно занятно, как по ссылке можно увидеть ПРОДАЖУ СВОБОДНЫХ openSUSE и CentOS. Кто-то знатно пилит бабло на заведомо бесплатном. Хоть бы эксклюзивные нескучные обои приделали, градус стыдобы чутка понизили.
     
     
  • 2.35, Аноним, 21:30, 29/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Свободное бесплатное Если хочешь, впрочем, можешь сам писать исошники на бол... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.36, IRASoldier, 21:48, 29/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ага, умалчивая о том, что можно просто скачать с офсайта. "Интернет? Не, не слышал!". А болванка + пересылка стоимостью под штуку рублей это просто офигенский бизнес-план, да.
     

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