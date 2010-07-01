28.12.2017 20:38  Выпуск почтового клиента Mailspring 1.0.12

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|1.1, Derek, 22:00, 28/12/2017 [ответить] [смотреть все]
|+9 +/–
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Блин, не понимаю зачем юзать что-то кроме Thunderbird. Получаю 5000 писем ежедневно, в основном спам, щас в базе 240 тысяч писем хранится, поиск нужного занимает секунды. Зато каментов троллей-фантазеров о "жирности" Thunderbird тоже хватает.
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|2.8, DiabloPC, 22:56, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+2 +/–
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Незнаю как на таких объемах, а на более скромных (20-50 писем в день; в базе ~ 6k) КМыль пошустрее себя ведет, правда он у меня поверх пятых кед работает, так что мне трудно представить как бы оно себя под тем же гномом повело.
Но блин еще и почтовик на электроне.... Мдяааа... Как кто-то здесь сказал: "модно, современно, молодежно" =)
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|4.16, DiabloPC, 23:40, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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Ну видимо нужно пользоваться плазмой.... Я сужу по KMail vs Thunderbird именно под 5-й плазмой.
Не спорю: запустить кМыль в гтк окружении == прощай гиг оперативы =)
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|3.19, Имя, 00:43, 29/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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> КМыль
> Но блин еще и почтовик на электроне.... Мдяааа...
Внезапно в КМыле такой-же браузер как в электроне, +мускуль, +еще куча ненужного в системе г-на по типу аконадей/контактов/пр. которое ничем больше не используется.
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|2.27, Ordu, 03:57, 29/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+1 +/–
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> Получаю 5000 писем ежедневно, в основном спам
Я могу предположить, что надо сделать, чтобы получать 5k писем в день, но никак не могу понять, что надо сделать, чтобы большинство из них было спамом?
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|2.23, Имя, 01:00, 29/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> size 161.5 MB, как сейчас модно, современно, молодежно говорить " минималистический, компактный"
Проверяем:
> # emerge -1 kmail -vp
> ...
> блабла
> ...
> Total: 55 packages (55 new), Size of downloads: 490390 KiB
;)
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|3.26, DiabloPC, 03:48, 29/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Size of downloads: 490390 KiB
Кхе-кхе, естЭственно, если кеды не используются, оно за собой весь кьют и половину кед притащит =)
А при наличии минимальной установки кед, кмыль за собой тащит где-то на 45-50М.
Выше ж уже говорил что кмыль это под плазмой юзабельно, ну еще lxqt...
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