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28.12.2017 20:38  Выпуск почтового клиента Mailspring 1.0.12

Состоялся релиз почтового клиента Mailspring 1.0.12, разрабатываемого одним из авторов и ключевых разработчиков Nylas N1. Программа распространяется под лицензией GPLv3. Сборки подготовлены для Linux, macOS и Windows.

Приложение построено с использованием платформы Electron, основанной на технологиях Chromium и Node.js, и использует для построения интерфейса фреймворки React и Flux. Ключевым отличием от почтового клиента Nylas является замена написанного на JavaScript кода синхронизации на новый движок, развиваемый на языке C++ с использованием реализации протоколов IMAP, POP и SMTP от проекта Mailcore2. В итоге в Mailspring удалось почти вдвое снизить потребление памяти и нагрузку на CPU. Кроме того, была проведена оптимизация дерева зависимостей, что позволило сократить время запуска.

Среди возможностей Mailspring: расширение функциональности через плагины, поддержка тем оформления, движок синхронизации для работы со своей перепиской из разных мест и с разных устройств, унифицированный для всех учётных записей Inbox, отложенная отправка сообщений, шаблоны типовых писем, правила распределения входящей корреспонденции по папкам, быстрый поиск в архиве переписки с использованием фильтров в стиле Gmail ("is: unread", "has: attachment", "from: test@test.com" и т.п.), обработка единой коллекции переписки через различные почтовые службы (Gmail, iCloud, Office 365, Outlook.com, Yahoo! и любые серверы IMAP/SMTP). В коммерческой Pro-версии доступны средства отслеживание открытия отправленных писем и перехода по указанным в письме ссылкам.

В новой версии добавлена возможность автоматической отправки копий писем (CC / BCC), улучшена выдача уведомлений, а также добавлена возможность установки степени масштабирования в настройках приложения.

Исправлены проблемы:

  • Регрессия из 1.0.11 - Mailspring больше не будет иметь проблем c синхронизацией, если некоторые аккаунты не поддерживают CONDSTORE;
  • Ширина панели теперь сохраняется корректно при выходе;
  • При выходе из сна, Mailspring будет проверять новые сообщения незамедлительно;
  • При привязке аккаунта, теперь возможно пропустить имя пользователя для SMTP без аутентификации;
  • Mailspring отображает устаревшие HTML-атрибуты, наподобие strike, улучая отображение писем;
  • Ссылка на панели обзора теперь открываются корректно.
  • Версия движка Electron была обновлена до 1.7.10.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/Foundry376/...)
  2. OpenNews: Выпуск почтового клиента Geary 0.12
  3. OpenNews: Выпуск почтового клиента Mutt 1.9.0
  4. OpenNews: В рамках проекта Kube развивается новый почтовый клиент для KDE
  5. OpenNews: Представлен почтовый клиент Nylas Mail 2.0
  6. OpenNews: Представлен новый открытый почтовый клиент N1
Автор новости: snql
Тип: Программы
Ключевые слова: mail, mailspring
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  • 1.1, Derek, 22:00, 28/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +9 +/
    Блин, не понимаю зачем юзать что-то кроме Thunderbird. Получаю 5000 писем ежедневно, в основном спам, щас в базе 240 тысяч писем хранится, поиск нужного занимает секунды. Зато каментов троллей-фантазеров о "жирности" Thunderbird тоже хватает.
     
     
  • 2.7, Аноним, 22:35, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –6 +/
    Это замечательный клиент с приятным для глаза дизайном, простой и быстрой возмож... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.13, DiabloPC, 23:13, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Т е обгрызеный UI от гугеля Вы считаете отличным Да да, именно от гугеля, а не... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.8, DiabloPC, 22:56, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Незнаю как на таких объемах, а на более скромных (20-50 писем в день; в базе ~ 6k) КМыль пошустрее себя ведет, правда он у меня поверх пятых кед работает, так что мне трудно представить как бы оно себя под тем же гномом повело.
    Но блин еще и почтовик на электроне.... Мдяааа... Как кто-то здесь сказал: "модно, современно, молодежно" =)
     
     
  • 3.15, Принц, 23:31, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Что понимается под пошустрее? Что нужно сделать, чтобы в громоптице поймать тормоза?
     
     
  • 4.16, DiabloPC, 23:40, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Ну видимо нужно пользоваться плазмой.... Я сужу по KMail vs Thunderbird  именно под 5-й плазмой.
    Не спорю: запустить кМыль в гтк окружении == прощай гиг оперативы =)
     
  • 4.22, Аноним, 00:52, 29/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Использовать полнотекстовый поиск во входящих фильтрах, к примеру.
     
  • 3.18, SubGun, 00:07, 29/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ой, да ладно "стильно, можно, молодежно", они его даже в докер контейнер не засунули. *сарказм*
     
  • 3.19, Имя, 00:43, 29/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > КМыль
    > Но блин еще и почтовик на электроне.... Мдяааа...

    Внезапно в КМыле такой-же браузер как в электроне, +мускуль, +еще куча ненужного в системе г-на по типу аконадей/контактов/пр. которое ничем больше не используется.

     
     
  • 4.28, DiabloPC, 04:14, 29/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ох если бы, название такое-же, а аппетиты как у бульдозера, а не как у браузера ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.10, Аноним, 23:05, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Согласен, Thunderbird можно сказать самый удобный и популярный клиент Ждём 58 в... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.12, минонА, 23:07, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > Блин, не понимаю зачем юзать что-то кроме Thunderbird.

    NeoMutt + notmuch для меня быстрее и намного удобнее, например.

     
  • 2.27, Ordu, 03:57, 29/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    > Получаю 5000 писем ежедневно, в основном спам

    Я могу предположить, что надо сделать, чтобы получать 5k писем в день, но никак не могу понять, что надо сделать, чтобы большинство из них было спамом?

     
  • 2.36, Аноним, 07:17, 29/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Посылает релевантные письма в спам, хотя я ему уже много раз говорил, что это не... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.2, ввв, 22:12, 28/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    так жирноват же
     
  • 1.4, Аноним, 22:14, 28/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Блин, не понимаю зачем юзать что-то кроме Sylpheed.
     
     
  • 2.25, Аноним, 01:36, 29/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Ну почти, claws-mail только :)
     
  • 2.31, Аноним, 06:00, 29/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Сульфид не умеет работать со спамом, хотя и самый скоростной А ещё не шифрует н... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.5, Аноним, 22:25, 28/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    хороший почтовый клиент, version 1 0 11 size 161 5 MB, как сейчас модно, совре... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.23, Имя, 01:00, 29/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    >  size 161.5 MB, как сейчас модно, современно, молодежно говорить " минималистический, компактный"

    Проверяем:
    > # emerge -1 kmail -vp
    > ...
    > блабла
    > ...
    > Total: 55 packages (55 new), Size of downloads: 490390 KiB

    ;)

     
     
  • 3.26, DiabloPC, 03:48, 29/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Size of downloads: 490390 KiB

    Кхе-кхе, естЭственно, если кеды не используются, оно за собой весь кьют и половину кед притащит =)
    А при наличии минимальной установки кед, кмыль за собой тащит где-то на 45-50М.
    Выше ж уже говорил что кмыль это под плазмой юзабельно, ну еще lxqt...

     
  • 3.45, DmA, 09:40, 29/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Википедия там что -ли встроена в почтовый клиент?
     
  • 1.14, Аноним, 23:19, 28/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Кстати на Windows 10 у меня не ставится А после гуглинга оказалось что и у мног... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.20, Аноним, 00:47, 29/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Самое время спросить, потому что где ещё, если не на опеннете А электрон и все ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.39, Аноним, 07:38, 29/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    License BSD license MIT License LGPL MS-PL MPL GPL LGPL tri-licensed Блобы там... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.41, Аноним, 09:03, 29/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    claws-mail и хватит.
     
     
  • 2.42, Anonymous Coward, 09:24, 29/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    По-моему, он AD не умеет.
     
     
  • 3.44, Аноним, 09:37, 29/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Даже Sylpheed умеет к LDAP подключаттся.
     
  • 1.43, Аноним, 09:35, 29/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Простите, разве это не обеспечивается _каждым_ IMAP-клиентом ... весь текст скрыт [показать]
     

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