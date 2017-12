28.12.2017 20:38  Выпуск почтового клиента Mailspring 1.0.12

Состоялся релиз почтового клиента Mailspring 1.0.12, разрабатываемого одним из авторов и ключевых разработчиков Nylas N1. Программа распространяется под лицензией GPLv3. Сборки подготовлены для Linux, macOS и Windows. Приложение построено с использованием платформы Electron, основанной на технологиях Chromium и Node.js, и использует для построения интерфейса фреймворки React и Flux. Ключевым отличием от почтового клиента Nylas является замена написанного на JavaScript кода синхронизации на новый движок, развиваемый на языке C++ с использованием реализации протоколов IMAP, POP и SMTP от проекта Mailcore2. В итоге в Mailspring удалось почти вдвое снизить потребление памяти и нагрузку на CPU. Кроме того, была проведена оптимизация дерева зависимостей, что позволило сократить время запуска. Среди возможностей Mailspring: расширение функциональности через плагины, поддержка тем оформления, движок синхронизации для работы со своей перепиской из разных мест и с разных устройств, унифицированный для всех учётных записей Inbox, отложенная отправка сообщений, шаблоны типовых писем, правила распределения входящей корреспонденции по папкам, быстрый поиск в архиве переписки с использованием фильтров в стиле Gmail ("is: unread", "has: attachment", "from: test@test.com" и т.п.), обработка единой коллекции переписки через различные почтовые службы (Gmail, iCloud, Office 365, Outlook.com, Yahoo! и любые серверы IMAP/SMTP). В коммерческой Pro-версии доступны средства отслеживание открытия отправленных писем и перехода по указанным в письме ссылкам. В новой версии добавлена возможность автоматической отправки копий писем (CC / BCC), улучшена выдача уведомлений, а также добавлена возможность установки степени масштабирования в настройках приложения. Исправлены проблемы: Регрессия из 1.0.11 - Mailspring больше не будет иметь проблем c синхронизацией, если некоторые аккаунты не поддерживают CONDSTORE;

Ширина панели теперь сохраняется корректно при выходе;

При выходе из сна, Mailspring будет проверять новые сообщения незамедлительно;

При привязке аккаунта, теперь возможно пропустить имя пользователя для SMTP без аутентификации;

Mailspring отображает устаревшие HTML-атрибуты, наподобие strike, улучая отображение писем;

Ссылка на панели обзора теперь открываются корректно.

Версия движка Electron была обновлена до 1.7.10.