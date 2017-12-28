The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

28.12.2017 15:06  Компания Siemens выпустила гипервизор Jailhouse 0.8

Представлен свободный гипервизор Jailhouse 0.8, развиваемый компанией Siemens. Гипервизор поддерживает работу на системах x86_64 с расширениями VMX+EPT или SVM+NPT (AMD-V), а также на процессорах ARMv7 (Banana Pi, NVIDIA Jetson TK1, Versatile Express с Cortex-A15 или A7) и ARMv8/ARM64 (AMD Seattle, LeMaker HiKey, NVIDIA Jetson TX1, Xilinx ZCU102 ) с расширениями для виртуализации. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

Гипервизор реализован в виде модуля для ядра Linux и обеспечивает виртуализацию на уровне ядра. Для управления изоляцией используются предоставляемые современными CPU аппаратные механизмы виртуализации. Отличительными особенностями Jailhouse являются легковесная реализация и ориентация на привязку виртуальных машин к фиксированному CPU, области ОЗУ и аппаратным устройствам. Такой подход позволяет на одном физическом многопроцессорном сервере обеспечить работу нескольких независимых виртуальных окружений, каждое из которых закреплено за своим процессорным ядром.

При жесткой привязке к CPU накладные расходы от работы гипервизора сводятся к минимуму и существенно упрощается его реализация, так как нет необходимости выполнения сложного планировщика распределения ресурсов - выделение отдельного ядра CPU позволяет гарантировать отсутствие выполнения на данном CPU других задач. Плюсом подобного подхода является возможность обеспечить гарантированный доступ к ресурсам и предсказуемую производительность, что делает Jailhouse отличным решением для создания решений виртуализации для задач режима реального времени. Минусом является ограниченная масштабируемость, упирающаяся в число ядер CPU.

В терминологии Jailhouse виртуальные окружения именуются ячейками. Внутри ячейки система выглядит как однопроцессорный сервер, показывающий производительность близкую к производительности выделенного ядра CPU. В ячейке может быть запущено окружение произвольной операционной системы, урезанные окружения для запуска одного приложения и специально подготовленные отдельные приложения, предназначенные для решения задач реального времени. Конфигурация задаётся в .cell-файлах, определяющих выделяемые окружению CPU, регионы памяти и порты ввода/вывода.

В новом выпуске:

  • Добавлена поддержка платформ Marvell ESPRESSOBin, Emtrion emCON-RZ/G1E и emCON-RZ/G1M, а также возможность работы в виртуальной машине QEMU ARM64;
  • Библиотека окружений (inmate) переведена на двойную лицензию (GPLv2 или 2-clause BSD), что позволяет использовать её с кодом любых гостевых систем;
  • Перемещаемые окружения по умолчанию теперь размещаются по адресу 0 и для систем x86;
  • В протокол взаимодействия между гипервизором и гостевым окружением добавлена опционалная возможность установки таймаута;
  • Для платформы ARM64 добавлена поддержка контроллеров прерываний на базе архитектуры GICv3, таких как ARM CoreLink GIC-500. Для ARM и ARM64 обеспечен автоматический выбор версии GIC (v2 или v3);
  • Для систем x86 включено игнорирование некорректного доступа к IOAPIC (для использования в некорневых ячейках) и налажен сброс IOAPIC при запуске и завершении работы ячейки; расширено число поддерживаемых инструкций MMIO; организован проброс в окружения частот TSC и APIC, откалиброванных в корневой ячейке;
  • За пределами основного репозитория развивается несколько инициатив: продвижение в основной состав ядра Linux кода для поддержки некорневых ячеек для систем x86, интеграция поддержки Jailhouse в Zephyr RTOS, создание сценариев использования Jailhouse в Yocto на платформе Banana Pi.


  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2017/12/...)
  2. OpenNews: Доступен новый экспериментальный гипервизор KSM
  3. OpenNews: Первый выпуск гипервизора Bareflank
  4. OpenNews: Релиз гипервизора Xen 4.10
  5. OpenNews: Первый выпуск Jailhouse, развиваемого компанией Siemens гипервизора для Linux
  6. OpenNews: Компания Siemens представила Jailhouse, новый открытый гипервизор для Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: jailhouse, virtual
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.2, rshadow, 15:44, 28/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Скорее всего в других системах при количестве ядер=1 тоже ничего не планирует.
     
  • 1.5, pavlinux, 16:06, 28/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > Intel IOMMU (VT-d) with interrupt remapping support (except when running inside QEMU)

    А можно пущать lxc в гипервизоре из qemu?

     
  • 1.6, мшефд, 16:52, 28/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Siemens со времен wincc научились программировать???
     
  • 1.7, Аноним, 16:59, 28/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Better Stuxnet support.
     
     
  • 2.16, sabakka, 20:47, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    это пять ;)
     
  • 1.8, Аноним, 17:11, 28/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Можно как-то заюзать это изделие есть какие-то API или вообще как с этим жить?
     
     
  • 2.11, pavlinux, 17:39, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Можно как-то заюзать это изделие есть какие-то API или вообще как с этим жить?

    Начини с обучения пользования ссылками.


     
  • 1.12, Val, 17:40, 28/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Гипервизор реализован в виде модуля для ядра Linux и обеспечивает виртуализацию на уровне ядра.

    Нет. Jailhouse вообще не имеет никакого отношения к ядру Linux и при активации отбирает у него доступ ко всему. В виде модуля ядра реализован тот самый загрузчик.

     
     
  • 2.14, ананим.orig, 19:14, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    угу.
    а /dev/jailhouse становится сим-линком на /dev/null?
    не говоря уже про всякие /dev/sda
     
  • 2.17, pavlinux, 21:15, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > при активации отбирает у него доступ ко всему.

    Кэп, ты сейчас расшифровал определение гипервизора ОСи.

     
  • 1.13, anomymous, 19:10, 28/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    "ориентация на привязку виртуальных машин к фиксированному CPU"
    Это толком и не гипервизор. Это слегка перекормленный планировщик. В последнее время подобных расплодилось - реализация проста в дым, а хайпа вокруг гипервизоров много.
     
  • 1.15, Меломан1, 20:01, 28/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А где совместное использование CPU и GPU?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor