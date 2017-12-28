28.12.2017 14:16  Утечка идентификаторов пользователя через встроенный в браузер менеджер паролей

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|1.3, Crazy Alex, 14:55, 28/12/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Ну, чисто теоретически чинится просто - надо заполнять поля только когда в них пользователь ставит курсор. ВпрочемЮ для распространённых случаев uBlock/uMatrix тоже помогут
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|4.25, Анм, 17:13, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Заполненный весь пароль, а не хеш.
Но подставляется только на этом сайте где был заполнен, что как бы делает бессмысленным что-то воровать. Разве что, если ты не логинишься в своем контакте и думаешь, что анонимен (наивный)
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|5.49, iZEN, 20:42, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Знаю ещё один способ обмануть таргетинг (я сам был в ахуе, когда узнал): пароль на всех сайтах один и тот же. А запоминаешь только уникальный логин, он секретный. Хотя с идентификацией по полю e-mail, где оно требуется, фокус не так прост - нужно создавать много виртуалов с уникальными почтовыми ящиками, что не всегда удобно.
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|4.52, iZEN, 20:51, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Цель атаки - запомненный хэш пароля из "Менеджера",таргетинг это маленькая неприятность.
В менеджере паролей запоминаются логин и пароль, привязанные к сайту, на котором регистрируешься. Эта "парочка" уникально идентифицирует пользователя. Логин из неё может быть использован на других сайтах и иногда быть e-mail'ом. Тогда независимые друг от друга сайты могут обмениваться с рекламодателем списком зарегистрированных пользователей, в котором будут только логины без паролей (что естественно). По этому списку рекламодатель таргетирует показ рекламы пользователю с конкретным логином, посетившего сайт, с которым у рекламодателя договор о списке зарегистрированных пользователей.
Таким образом, логин, лучше - представляющий e-mail зарегистрированного пользователя - ключевое поле для таргетинга рекламной информации. Он практически не меняется от сайта к сайту.
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|2.10, pavlinux, 15:33, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Палю тему - запоминайте пароль с парой недостающих
Шо, вместо *****, запоминать ******** ?
> И юзайте разные профили браузеров для разных задач. +приватный режим.
Один сайт - одна виртуалка, а лучше комп!
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|2.23, Отражение луны, 16:37, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Ну если ты не хранишь пароли в браузере, ты либо хранишь пароли на листочке, либо у тебя на многих сервисах пароли совпадают, либо ты используешь какую-нибудь утилиту для хранения паролей и каждый раз копипастишь их. Либо все твои пароли попросту недостаточно устойчивы к подбору, что позволяет тебе их запоминать. В лучшем случае ты ресторишь пароль каждый раз когда тебе нужно залогиниться в сервис.
Каждый из этих способов имеет огромные недостатки и гораздо менее безопасен чем хранение паролей в браузере.
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|3.24, XoRe, 16:56, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Каждый из этих способов имеет огромные недостатки и гораздо менее безопасен чем
> хранение паролей в браузере.
А так хорошо начинали...
Пароли, сохраненные в браузере, не зашифрованы каким-то только вам известным мастер паролем.
В отличие от нормальных утилит для хранения паролей.
Поэтому хранить пароли прямо в браузере - это все равно что держать их в открытом виде в txt файле на рабочем столе.
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|4.27, Анм, 17:16, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> Каждый из этих способов имеет огромные недостатки и гораздо менее безопасен чем
>> хранение паролей в браузере.
> А так хорошо начинали...
> Пароли, сохраненные в браузере, не зашифрованы каким-то только вам известным мастер паролем.
> В отличие от нормальных утилит для хранения паролей.
> Поэтому хранить пароли прямо в браузере - это все равно что держать
> их в открытом виде в txt файле на рабочем столе.
В фаерфоксе зашифрованы мастер паролем, в хроме и наверно клонах пароли в реесте и используют учетные данные юзера для доступа, в лине может и открытым текстом.
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|4.31, Crazy Alex, 18:23, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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начинать тут надо с модели угроз. Если мы подразумеваем более-менее обновляющийся домашний линукс и отсутствие какой-то адово секретной информации (что вообще другой случай) безопаснее было бы даже держать их в этом самом текстовом файлике чем запоминать неизбежно менее сложные пароли или сложный - но один-два. Атак на линуксовые локалхосты, тем более успешных, на порядки меньше, чем чем взломов разнообразных сетевых сервисов или подборов пароля.
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|2.50, vitalif, 20:42, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Более того, и бороться с этим бесполезно, т.к если у тебя на сайте в профиле введен емейл, точно так же можно его взять и на стороне сервера скормить рекламной сети. А при выходе запомнить в куках.
Единственный момент - надо, конечно, сделать, чтобы в невидимые формы ничего не подставлялось. Но проблему отслеживания это не решит...
Ну или уже по дефолту вообще всю информацию надо очищать, то есть перетаскивать функционал тор браузера в ФФ.
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|1.55, Ordu, 21:06, 28/12/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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NoScript успешно спасает от этих проблем. Даже если разрешить выполнение скриптов на демостранице, всё равно ничего не работает, потому что third-party скрипты не отрабатывают. Надо разрешить скрипты с левого домена (на демостранице это rawgit.com), чтобы это заработало.
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