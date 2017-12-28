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28.12.2017 14:16  Утечка идентификаторов пользователя через встроенный в браузер менеджер паролей

Исследователи из Принстонского университета обратили внимание на применение некоторыми системами аналитики и показа рекламы особенности автозаполнения полей браузером для скрытого определения логина пользователя на текущем сайте. В частности, на 1110 из миллиона крупнейших сайтов по рейтингу Alexa загружался скрипт, который извлекал данные о email пользователя для использования в качестве идентификатора.

Скрипт пользуется недоработкой во встроенных в браузеры менеджерах паролей, которые автоматически заполняют формы для входа. На страницах, на которых нет штатных форм входа, формируются подставные невидимые формы ввода логина и пароля, после чего проверяется какие данные в них подставил менеджер паролей. Если в качестве логина указан email, то на его основе формируется хэш и отправляется на внешний сервер. Метод позволяет определить и пароль, но выявленные скрипты ограничиваются передачей хэша от email. Так как email уникален и обычно не меняется, хэш от него является отличным идентификатором конкретного пользователя, позволяющего сохранить привязку к профилю активности пользователя независимо от чистки cookie, выбора иного браузера и смены устройства.

Проблеме подвержены менеджеры паролей всех популярных браузеров, но если Firefox, Internet Explorer, Edge и Safari заполняют форму входа сразу после загрузки страницы, то Chrome лишь после клика пользователя в любой части страницы. Примечательно, что способ определения информации через автозаполнения форм известен уже более 10 лет, но раньше использовался только для перехвата данных в рамках XSS-атак, а теперь стал применяться и для отслеживания пользователей легитимными сервисами. На проанализированных сайтах выявлено как минимум два сервиса для отслеживания перемещений (Adthink - audienceinsights.net и OnAudience - behavioralengine.com, применяющих рассмотренный способ. Оценить работу метода можно на специально подготовленной демонстрационной странице.

Дополнительно можно упомянуть публикацию компанией Akamai исследования возможности косвенной идентификации пользователя в сети на основании анализа параметров и полей в заголовках протокола HTTP/2, которые отличаются для разных браузеров и операционных систем. Имеющихся различий недостаточно для явной идентификации, но она вполне может использоваться в качестве дополнительного источника информации для классификации пользователей, для определения входа через VPN и прокси, для получения деталей о типе и версии браузера и определения ОС, при указании фиктивных значений User Agent.



  1. Главная ссылка к новости (https://freedom-to-tinker.com/...)
  2. OpenNews: Метод идентификации пользователей на сайте по манере ввода с клавиатуры
  3. OpenNews: Расширенный метод идентификации системы и браузера без применения cookie
  4. OpenNews: Исследование степени идентификации пользователя по web-браузеру
  5. OpenNews: Оценка возможности идентификации клиента через анализ параметров HTTPS
  6. OpenNews: Анализ средств отслеживания действий пользователей на сайтах
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: browser, password
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  • 1.2, Аноним, 14:51, 28/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +14 +/
    Вот и какой я теперь анонимус?
     
     
  • 2.16, EHLO, 16:01, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    и какая это новость?
     
  • 2.19, rshadow, 16:12, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +3 +/
    тор браузер говорили они...
     
     
  • 3.33, Michael Shigorin, 18:26, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –3 +/
    Через тор и другие полезные для корреляции косвенные штуки утекают, как у нас ту... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.53, Твоя совесть, 21:04, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ты уже на каникулах, или как?
     
  • 1.3, Crazy Alex, 14:55, 28/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну, чисто теоретически чинится просто - надо заполнять поля только когда в них пользователь ставит курсор. ВпрочемЮ для распространённых случаев uBlock/uMatrix тоже помогут
     
     
  • 2.5, Аноним, 15:13, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +9 +/
    > Ну, чисто теоретически чинится просто - надо заполнять поля только когда в них пользователь ставит курсор.

    Opera Magic Wand, вставляет пароль при нажатии на кнопку. Всё уже было в Opera.

     
     
  • 3.12, Crazy Alex, 15:50, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А ведь точно, я и забыл уже
     
  • 3.30, Аноним, 18:17, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Точно, "было". Хороший был браузер. С 5 по 12 версий.
     
  • 1.4, Аноним, 14:57, 28/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Не зря я не пользовался встроенными запоминалками паролей.
     
     
  • 2.43, Аноним, 19:33, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Не зря я юзаю хромиум
     
     
  • 3.45, Аноним, 19:56, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Который делает то же самое, только после клика по странице?
     
  • 1.6, Аноним, 15:15, 28/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Палю тему - запоминайте пароль с парой недостающих или лишних символов и тогда н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, Аноним, 15:28, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Какая разница Вы -то для таргетинга один и тот же Что с буквами, что с недост... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.11, pavlinux, 15:40, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Цель атаки - запомненный хэш пароля из Менеджера ,таргетинг это маленькая непри... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.25, Анм, 17:13, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Заполненный весь пароль, а не хеш.
    Но подставляется только на этом сайте где был заполнен, что как бы делает бессмысленным что-то воровать. Разве что, если ты не логинишься в своем контакте и думаешь, что анонимен (наивный)
     
     
  • 5.49, iZEN, 20:42, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Знаю ещё один способ обмануть таргетинг (я сам был в ахуе, когда узнал): пароль на всех сайтах один и тот же. А запоминаешь только уникальный логин, он секретный. Хотя с идентификацией по полю e-mail, где оно требуется, фокус не так прост - нужно создавать много виртуалов с уникальными почтовыми ящиками, что не всегда удобно.
     
  • 4.52, iZEN, 20:51, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Цель атаки - запомненный хэш пароля из "Менеджера",таргетинг это маленькая неприятность.

    В менеджере паролей запоминаются логин и пароль, привязанные к сайту, на котором регистрируешься. Эта "парочка" уникально идентифицирует пользователя. Логин из неё может быть использован на других сайтах и иногда быть e-mail'ом. Тогда независимые друг от друга сайты могут обмениваться с рекламодателем списком зарегистрированных пользователей, в котором будут только логины без паролей (что естественно). По этому списку рекламодатель таргетирует показ рекламы пользователю с конкретным логином, посетившего сайт, с которым у рекламодателя договор о списке зарегистрированных пользователей.

    Таким образом, логин, лучше - представляющий e-mail зарегистрированного пользователя - ключевое поле для таргетинга рекламной информации. Он практически не меняется от сайта к сайту.

     
  • 2.10, pavlinux, 15:33, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    > Палю тему - запоминайте пароль с парой недостающих

    Шо, вместо *****, запоминать ******** ?

    > И юзайте разные профили браузеров для разных задач. +приватный режим.

    Один сайт - одна виртуалка, а лучше комп!

     
  • 1.8, Аноним, 15:32, 28/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Минутку, но ведь пользователь зарегистрирован на этом сайте и скорее всего лишь ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, Crazy Alex, 15:52, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Или не хочет логиниться
     
     
  • 3.15, pavlinux, 15:56, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Или не хочет логиниться

    Заставить

     
  • 1.9, Аноним, 15:32, 28/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    В FF по клику выпадает список. Автоматом не заполняет.
     
     
  • 2.14, Crazy Alex, 15:52, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это если у тебя несколько вариантов запомнено. Если один - подставляет сразу
     
     
  • 3.29, Аноним, 17:57, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Не совсем По клику выпадает form history https support mozilla org ru kb upra... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.17, Аноним, 16:07, 28/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Что там насчёт Pale Moon https github com MoonchildProductions Pale-Moon issu... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.32, Crazy Alex, 18:25, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да что - подвержен, конечно.
     
  • 1.18, Дуплик, 16:07, 28/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >ещё существуют люди, сохраняющие пароли в браузерах
     
     
  • 2.23, Отражение луны, 16:37, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну если ты не хранишь пароли в браузере, ты либо хранишь пароли на листочке, либо у тебя на многих сервисах пароли совпадают, либо ты используешь какую-нибудь утилиту для хранения паролей и каждый раз копипастишь их. Либо все твои пароли попросту недостаточно устойчивы к подбору, что позволяет тебе их запоминать. В лучшем случае ты ресторишь пароль каждый раз когда тебе нужно залогиниться в сервис.
    Каждый из этих способов имеет огромные недостатки и гораздо менее безопасен чем хранение паролей в браузере.
     
     
  • 3.24, XoRe, 16:56, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Каждый из этих способов имеет огромные недостатки и гораздо менее безопасен чем
    > хранение паролей в браузере.

    А так хорошо начинали...
    Пароли, сохраненные в браузере, не зашифрованы каким-то только вам известным мастер паролем.
    В отличие от нормальных утилит для хранения паролей.
    Поэтому хранить пароли прямо в браузере - это все равно что держать их в открытом виде в txt файле на рабочем столе.

     
     
  • 4.27, Анм, 17:16, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >> Каждый из этих способов имеет огромные недостатки и гораздо менее безопасен чем
    >> хранение паролей в браузере.
    > А так хорошо начинали...
    > Пароли, сохраненные в браузере, не зашифрованы каким-то только вам известным мастер паролем.
    > В отличие от нормальных утилит для хранения паролей.
    > Поэтому хранить пароли прямо в браузере - это все равно что держать
    > их в открытом виде в txt файле на рабочем столе.

    В фаерфоксе зашифрованы мастер паролем, в хроме и наверно клонах пароли в реесте и используют учетные данные юзера для доступа, в лине может и открытым текстом.

     
  • 4.31, Crazy Alex, 18:23, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    начинать тут надо с модели угроз. Если мы подразумеваем более-менее обновляющийся домашний линукс и отсутствие какой-то адово секретной информации (что вообще другой случай) безопаснее было бы даже держать их в этом самом текстовом файлике чем запоминать неизбежно менее сложные пароли или сложный - но один-два. Атак на линуксовые локалхосты, тем более успешных, на порядки меньше, чем чем взломов разнообразных сетевых сервисов или подборов пароля.
     
  • 4.35, Аноним, 18:56, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В Сафари и ФФ зашиврованы ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.20, Аноним, 16:13, 28/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    почему же тогда мой фурефокс не ведет себя столь постыдным образом, а вставляет ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.22, Аноним, 16:37, 28/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Тем веселее, кстати, смотрится недавняя новость о новом менеджере паролей в фаер... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.26, Аноним, 17:16, 28/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Господи да вот вам идея для авторизации на сатйах опишите ее кто-нибдуь в RFC, а... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.41, Аноним, 19:17, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Кажется, Вы описали клиентские сертификаты Это уже есть в браузере и использует... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.28, Аноним, 17:38, 28/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    безопасность уровня фаерфопс В Chrome с этим все в порядке -- требуется явно кл... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.34, Crazy Alex, 18:27, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Разницы никакой
     
  • 2.38, Аноним, 19:00, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > требуется явно кликнуть

    Так это же всё меняет!

     
  • 2.42, Аноним, 19:23, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Если я правильно понимаю, имелся в виду любой клик на странице, а не на форме вв... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.46, Аноним, 19:58, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Да ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.37, Аноним, 18:59, 28/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Пользователь, зарегистрировавшийся на сайте с определенным идентификатором, види... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.50, vitalif, 20:42, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Более того, и бороться с этим бесполезно, т.к если у тебя на сайте в профиле введен емейл, точно так же можно его взять и на стороне сервера скормить рекламной сети. А при выходе запомнить в куках.

    Единственный момент - надо, конечно, сделать, чтобы в невидимые формы ничего не подставлялось. Но проблему отслеживания это не решит...

    Ну или уже по дефолту вообще всю информацию надо очищать, то есть перетаскивать функционал тор браузера в ФФ.

     
  • 1.55, Ordu, 21:06, 28/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    NoScript успешно спасает от этих проблем. Даже если разрешить выполнение скриптов на демостранице, всё равно ничего не работает, потому что third-party скрипты не отрабатывают. Надо разрешить скрипты с левого домена (на демостранице это rawgit.com), чтобы это заработало.
     

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