27.12.2017 23:17  Опубликован эксплойт для выполнения кода на уровне ядра Sony PlayStation 4

Опубликован рабочий эксплойт, позволяющий выполнить произвольный код на уровне ядра приставки Sony PlayStation 4 с прошивкой версии 4.05 и обойти средства защиты от выполнения стороннего кода (jailbreak). Например, эксплойт может использоваться для получения полного контроля за своим устройством, установки сторонних приложений, модификации операционной системы Orbis OS, построенной на базе FreeBSD 9, или замены штатной ОС на Linux.

При этом опубликованный эксплойт не предоставляет механизмов для отключения защиты от копирования, а лишь привязывает к сетевому порту 9020 обработчик, через который можно передать произвольный код для запуска в контексте ядра. В качестве примера поставляется код для включения доступа к отладочным настройкам. Для эксплуатации PlayStation 4 достаточно разместить предлагаемый набор файлов на web-сервере и открыть файл index.html в браузере приставки, основанном на движке Webkit.