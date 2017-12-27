27.12.2017 23:17  Опубликован эксплойт для выполнения кода на уровне ядра Sony PlayStation 4

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|6.10, angra, 00:25, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Для этого всего лишь надо последовать по ссылкам и прочитать на английском описание бага. Неужто это слишком сложно для такого эксперта?
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|4.9, angra, 00:24, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Эксперт, погугли сначала, что такое "системные вызовы" aka syscalls. Как разберешься, возвращайся, объясним, почему добавленные Sony сисколы не являются проблемой FreeBSD ядра.
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|1.19, x0r, 02:58, 28/12/2017 [ответить] [смотреть все]
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Если поставить Linux, и использовать как десктоп, продают ли они PS4 железо, дешевле чем аналогичный ПК? PS3 железо было производительнее и дешевле, чем аналогичное, и все отбивалось за счет стоимости игр.
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|2.22, VINRARUS, 03:34, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Всё зависит от того сможеш ли ты в ПК найти видеокарту по низкой цене (примерно уровня радика 7850).
Но вообще да, консоль будет дешевле, если учитывать кроме мамки, ЦП, памяти и видяхи (по адекватной цене) ещо корпус, БП, охлаждение.
А вот согласишся ли ты вместо нормальго ЦП использовать 2 атома (как в приставке), но зато с бонусным геймпадом - главный вопрос.
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|2.27, ryoken, 07:04, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> Если поставить Linux, и использовать как десктоп, продают ли они PS4 железо,
> дешевле чем аналогичный ПК? PS3 железо было производительнее и дешевле, чем
> аналогичное, и все отбивалось за счет стоимости игр.
PS3 с Cell как я понял вообще мало кто нормально из игрописарей осилил.
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