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27.12.2017 23:17  Опубликован эксплойт для выполнения кода на уровне ядра Sony PlayStation 4

Опубликован рабочий эксплойт, позволяющий выполнить произвольный код на уровне ядра приставки Sony PlayStation 4 с прошивкой версии 4.05 и обойти средства защиты от выполнения стороннего кода (jailbreak). Например, эксплойт может использоваться для получения полного контроля за своим устройством, установки сторонних приложений, модификации операционной системы Orbis OS, построенной на базе FreeBSD 9, или замены штатной ОС на Linux.

При этом опубликованный эксплойт не предоставляет механизмов для отключения защиты от копирования, а лишь привязывает к сетевому порту 9020 обработчик, через который можно передать произвольный код для запуска в контексте ядра. В качестве примера поставляется код для включения доступа к отладочным настройкам. Для эксплуатации PlayStation 4 достаточно разместить предлагаемый набор файлов на web-сервере и открыть файл index.html в браузере приставки, основанном на движке Webkit.



  1. Главная ссылка к новости (http://wololo.net/2017/12/27/p...)
  2. OpenNews: Прошивка игровой приставки Nintendo Switch использует компоненты FreeBSD
  3. OpenNews: Sony выплатит пользователям компенсацию за прекращение поддержки Linux в PlayStation 3
  4. OpenNews: Опубликован интерфейс для загрузки Linux на Sony PlayStation 4
  5. OpenNews: Опубликованы компоненты для загрузки Linux на Sony PlayStation 4
  6. OpenNews: Компания Sony подтвердила использование кода FreeBSD в PlayStation 4
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: playstation, exploit
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  • 1.2, ano, 23:38, 27/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    а вот интересно, пришлет ли сонька багфиксу во фрю?
     
     
  • 2.3, vantoo, 23:51, 27/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –3 +/
    Почему во Фрю, если ломанули браузер?
     
     
  • 3.5, Аноним, 23:53, 27/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    Браузер один из этапов взлома В конечном итоге код выполняется с правами ядра ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.23, Аноним, 03:58, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Ломанули браузер а права повысили в кернеле.
     
  • 2.4, Аноним, 23:52, 27/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Нет, так как дыра в добавленных Sony системных вызовах.
     
     
  • 3.6, ano, 00:09, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    если дыра в юзерспейсе позволяет выполнить код на уровне ядра - то это проблемы ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.7, Аноним, 00:20, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    А ты не очень сообразительный, да Проблема в ядре _модифицированном_ Sony, в ор... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.8, ano, 00:24, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    ну вот откуда ты знаешь? ты видел/анализировал проприетарный код?
     
     
  • 6.10, angra, 00:25, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +6 +/
    Для этого всего лишь надо последовать по ссылкам и прочитать на английском описание бага. Неужто это слишком сложно для такого эксперта?
     
  • 4.9, angra, 00:24, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Эксперт, погугли сначала, что такое "системные вызовы" aka syscalls. Как разберешься, возвращайся, объясним, почему добавленные Sony сисколы не являются проблемой FreeBSD ядра.
     
  • 1.11, grsec, 00:28, 28/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > и открыть файл index.html в браузере приставки

    мъда.

     
  • 1.12, Анонидзе, 00:32, 28/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Webkit - это зло
     
     
  • 2.15, VINRARUS, 01:41, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    >  Webkit - это зло

    По этому гуль использует blink. xD

     
     
  • 3.17, Аноним, 01:50, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну "блеснул" прям. Конечно форк возможно допилили, но папка блинка - вебкит.
     
     
  • 4.26, Аноним, 06:15, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    А мамка кто у него?
     
     
  • 5.30, Лапитопа, 08:35, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >А мамка кто у него?

    У него 2 папки. Всё в соответствии с современными тенденциями.

     
  • 1.13, Аноним, 00:36, 28/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Sony? Открыть index.html? Я не удивлён.
     
  • 1.16, VINRARUS, 01:43, 28/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    > или замены FreeBSD на Linux

    ...шобы поставить на PS4 Steam. :D

     
  • 1.19, x0r, 02:58, 28/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Если поставить Linux, и использовать как десктоп, продают ли они PS4 железо, дешевле чем аналогичный ПК? PS3 железо было производительнее и дешевле, чем аналогичное, и все отбивалось за счет стоимости игр.
     
     
  • 2.20, leap42, 03:17, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    идея с игорями, мне кажется, не взлетит: кастомное железо и дрова скорее всего не простые
     
     
  • 3.24, Аноним, 04:04, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В инете летают патчи на амдшный драйвер под линух на этот GPU Там слегка кастом... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.22, VINRARUS, 03:34, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Всё зависит от того сможеш ли ты в ПК найти видеокарту по низкой цене (примерно уровня радика 7850).
    Но вообще да, консоль будет дешевле, если учитывать кроме мамки, ЦП, памяти и видяхи (по адекватной цене) ещо корпус, БП, охлаждение.

    А вот согласишся ли ты вместо нормальго ЦП использовать 2 атома (как в приставке), но зато с бонусным геймпадом - главный вопрос.

     
  • 2.27, ryoken, 07:04, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > Если поставить Linux, и использовать как десктоп, продают ли они PS4 железо,
    > дешевле чем аналогичный ПК? PS3 железо было производительнее и дешевле, чем
    > аналогичное, и все отбивалось за счет стоимости игр.

    PS3 с Cell как я понял вообще мало кто нормально из игрописарей осилил.

     
  • 1.25, Sfinx, 05:33, 28/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Есть одна проблемка - текущая версия PS4 прошив - 5.x
     
     
  • 2.28, ryoken, 07:06, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > Есть одна проблемка - текущая версия PS4 прошив - 5.x

    Нефиг обновляться на каждый чих! :D
    А на самом деле - нет разве методов даунгрейда FW?

     
     
  • 3.29, Аноним, 08:13, 28/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    очень сомнительно, т к тогда бы ломали не версию 4 03, а условную 1 0 или еще... весь текст скрыт [показать]
     

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