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26.12.2017 12:48  Проект Debian представил альтернативу git.debian.org на базе GitLab

Разработчики проекта Debian начали тестирование нового сервиса salsa.debian.org, созданного в качестве замены web-интерфейса git.debian.org для доступа к исходным текстам сопровождаемых некоторыми мэйнтейнерами пакетов и собственным разработкам Debian. Вместо cgit для доступа к Git на salsa.debian.org применяется платформа GitLab, которая не ограничивается просмотром кода и предоставляет средства для организации совместной работы над проектами Debian.

Для всех разработчиков Debian в системе заведены учётные записи, а сторонним разработчикам предоставлена возможность регистрации с суффиксом "-guest". По аналогии с GitHub каждый пользователь может создавать проекты в собственном пространстве имён. Для разработки крупных проектов предусмотрена возможность создания групп (имена с суффиксом '-team'). Для проектов Debian предусмотрена группа Debian, в которую уже включены все активные участники проекта. В настоящее время сервис salsa.debian.org работает в режиме бета-тестирования. Перевод в категорию стабильных сервисов ожидается в конце января.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.debian.org/debia...)
  2. OpenNews: GitLab отказался от CLA-соглашения при приёме изменений
  3. OpenNews: Проект Debian ввёл в строй сайт для навигации по исходным текстам пакетов
  4. OpenNews: Второй альфа-выпуск инсталлятора Debian 10 "Buster"
  5. OpenNews: Новые версии Debian 8.10 и 9.3
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: git, debian, gitlab
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  • 1.4, Аноним, 13:40, 26/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Если зaкопают ещё и Alioth — будет круто.
     
     
  • 2.7, Дядюшка Анон, 13:42, 26/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    > Если зaкопают ещё и Alioth — будет круто.

    Закoпают, они именно для этой цели и внедрили гитлаб.

     
     
  • 3.11, Andrey Mitrofanov, 14:02, 26/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    >> Если зaкопают ещё и Alioth — будет круто.
    > Закoпают, они именно для этой цели и внедрили гитлаб.

    А йи-мейлы @redhat.com когда уже начнут раздавать??!

     
     
  • 4.21, Аноним, 18:10, 26/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Когда спилят гитлаб в пользу copr.
     
     
  • 5.22, Аноним, 18:11, 26/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    s/copr/pagure/
     
  • 2.10, Andrey Mitrofanov, 14:01, 26/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    > Если зaкопают ещё и Alioth — будет круто.

    Да-да, заказ Red Hat по закXXXываню Debian-а биет газовым ключом.

     
  • 2.13, Andrey Mitrofanov, 14:55, 26/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > ещё и Alioth — будет круто.

    Ты знал. :/

    [I]" We will provide a read-only export of all repositories that weren't exported [B]after disabling alioth[/B]. "[/I]

    ---

    Они чуть не с января прикапывают бедогагу:
    http://lists.alioth.debian.org/pipermail/alioth-staff-replacement/
    http://lists.alioth.debian.org/pipermail/alioth-staff-replacement/Week-of-Mon
    https://people.debian.org/~formorer/Survey.pdf

    Всё "never used" & "can go away entirely" (форум, CVS?!, меркуриял и пр и тп),  кроме: списков рассылки и git-а.

    Все-все хотят пуль-реквестиков! Гихубова поросль поросла.

    ...
       http://lists.alioth.debian.org/pipermail/alioth-staff-replacement/Week-of-Mon
       https://lists.debian.org/debian-devel-announce/2017/09/msg00004.html
          " [B]May 2018 (with the wheezy EOL): alioth is shut down;[/B] "

    [note to self] Уже скоро! Пора ва--ть.

     
  • 1.12, vitalif, 14:17, 26/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Оно раком-то не встанет на масштабах дебиана?) тормозное же...
     
     
  • 2.16, Борщдрайвен бигдата, 16:39, 26/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    С чего бы тормозное. Нормально работает на сравнимых с дебиановскими объемах.
     
  • 2.25, optical character recognition, 19:48, 26/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    git-http прокси переписана на golang транспорт
     
  • 2.26, optical character recognition, 19:50, 26/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Оно раком-то не встанет на масштабах дебиана?) тормозное же...

    https://gitlab.com/gitlab-org/gitlab-workhorse/blob/master/README.md

     
  • 1.14, нонон, 15:23, 26/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Давно пора. Наконец-то можно будет им пулл-реквесты бросать.
     
  • 1.20, Аноним, 17:54, 26/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Бекапы пусть делают)
     
  • 1.23, Gemorroj, 18:49, 26/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    не понимаю, чего все носятся с этим гитлабом.
    надеются свой собственный уютный github получить? ага, щас...
     
  • 1.24, ALex_hha, 19:09, 26/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > не понимаю, чего все носятся с этим гитлабом.

    стильно/модно/молодежно. К тому же на хипстерском руби. Но тормоза еще те.

    Не понимаю, почему не взять тот же - https://github.com/gogits/gogs ? Или им нужны эмодзи и нескучные обои?

     

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