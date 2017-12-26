26.12.2017 12:48  Проект Debian представил альтернативу git.debian.org на базе GitLab

Разработчики проекта Debian начали тестирование нового сервиса salsa.debian.org, созданного в качестве замены web-интерфейса git.debian.org для доступа к исходным текстам сопровождаемых некоторыми мэйнтейнерами пакетов и собственным разработкам Debian. Вместо cgit для доступа к Git на salsa.debian.org применяется платформа GitLab, которая не ограничивается просмотром кода и предоставляет средства для организации совместной работы над проектами Debian.

Для всех разработчиков Debian в системе заведены учётные записи, а сторонним разработчикам предоставлена возможность регистрации с суффиксом "-guest". По аналогии с GitHub каждый пользователь может создавать проекты в собственном пространстве имён. Для разработки крупных проектов предусмотрена возможность создания групп (имена с суффиксом '-team'). Для проектов Debian предусмотрена группа Debian, в которую уже включены все активные участники проекта. В настоящее время сервис salsa.debian.org работает в режиме бета-тестирования. Перевод в категорию стабильных сервисов ожидается в конце января.



