26.12.2017 12:48  Проект Debian представил альтернативу git.debian.org на базе GitLab

> ещё и Alioth — будет круто.

Ты знал. :/

[I]" We will provide a read-only export of all repositories that weren't exported [B]after disabling alioth[/B]. "[/I]

Они чуть не с января прикапывают бедогагу:

http://lists.alioth.debian.org/pipermail/alioth-staff-replacement/

http://lists.alioth.debian.org/pipermail/alioth-staff-replacement/Week-of-Mon

https://people.debian.org/~formorer/Survey.pdf

Всё "never used" & "can go away entirely" (форум, CVS?!, меркуриял и пр и тп), кроме: списков рассылки и git-а.

Все-все хотят пуль-реквестиков! Гихубова поросль поросла.

http://lists.alioth.debian.org/pipermail/alioth-staff-replacement/Week-of-Mon

https://lists.debian.org/debian-devel-announce/2017/09/msg00004.html

" [B]May 2018 (with the wheezy EOL): alioth is shut down;[/B] "

[note to self] Уже скоро! Пора ва--ть.