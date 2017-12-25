25.12.2017 08:51  Проект по портированию KDE 2 для работы в современных дистрибутивах

Участники команды KDE Restoration Project, ранее выполнившие работу по портированию KDE 1.1.2 для современных систем, представили проект по адаптации KDE 2 для запуска в современных программных окружениях. В настоящее время подготовлен репозиторий с готовыми портами kdelibs 2.2.2 и Qt 2, для сборки которых можно использовать cmake. Сборка протестирована в Fedora Linux 27. Работа по портированию kdebase 2.2.2 ещё не началась.

Желающие оценить в работе KDE 3 могут воспользоваться сборками от проекта Trinity, продолжающего развитие кодовой базы KDE 3.5.x и Qt 3.