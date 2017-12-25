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25.12.2017 08:51  Проект по портированию KDE 2 для работы в современных дистрибутивах

Участники команды KDE Restoration Project, ранее выполнившие работу по портированию KDE 1.1.2 для современных систем, представили проект по адаптации KDE 2 для запуска в современных программных окружениях. В настоящее время подготовлен репозиторий с готовыми портами kdelibs 2.2.2 и Qt 2, для сборки которых можно использовать cmake. Сборка протестирована в Fedora Linux 27. Работа по портированию kdebase 2.2.2 ещё не началась.

Желающие оценить в работе KDE 3 могут воспользоваться сборками от проекта Trinity, продолжающего развитие кодовой базы KDE 3.5.x и Qt 3.



  1. Главная ссылка к новости (http://www.heliocastro.info/?p...)
  2. OpenNews: Проект KDE отметил своё двадцатилетие повторным выпуском KDE 1
  3. OpenNews: Релиз десктоп-окружения Trinity 3.5.13, продолжающего развитие KDE 3.5
  4. OpenNews: Релиз десктоп-окружения Trinity R14.0.4, продолжающего развитие KDE 3.5
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Q4OS 2.4, поставляемого с рабочим столом Trinity
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: kde
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  • 1.2, Аноним, 09:10, 25/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –21 +/
    Развивать KDE 5 Не, не нужно Лучше портируем старье на современные дистрибутив... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Чумокозавр, 09:22, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +16 +/
    Вот вы смеетесь, а KDE 2 для своего времени был очень хорошим DE.
     
     
  • 3.23, Аноним, 10:32, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +8 +/
    для своего времени
     
     
  • 4.44, Аноним, 12:52, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну не забросили же Gnome2, живет и трудится в виде mate compiz
     
     
  • 5.49, Аноним, 13:05, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –5 +/
    Где он там трудится окромя некроманских дистров?
     
     
  • 6.53, Аноним, 14:11, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Mate финальный форк gnome2 есть практически во всех современных дистрибутивах ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.58, Анончик, 15:14, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Mate переписан на gtk3. Со времен второгнома в нем не появилось ни одной новой фичи, ни одного нового приложения - зато теперь он жрет в 3 раза больше, даже больше чем kde.

    С такой точки зрения и kde5 - это форк kde2.

     
  • 6.67, rshadow, 16:13, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Вы так говорите, как будто десктопный линукс захватил мир. Негодование представителя <2% забавно. Ну копошится эта кучка людей. Что-то делают, переделывают. Явно для себя и таких же как они сами. О чем тут спорить? У кого хобби бесмысленней?
     
  • 5.56, Анончик, 15:12, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Это шутка? Mate не имеет никакого отношения к gnome 2.
     
     
  • 6.77, Аноним, 19:23, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А отчего приятель появился?
     
  • 2.5, Blind Vic, 09:26, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +20 +/
    Да заколебали уже. Вам нужно? Развивайте. Каждый сам решает на что тратить свои ресурсы. Хватит считать чужие деньги.

    Пожертвовать деньги детям в Африку? Не, не нужно. Лучше купить себе мандарины.
    Поехать добровольцем в Индию? Не, не нужно. Лучше эмигрировать в Швецию.
    И т.д. и т.п.

     
     
  • 3.13, Аноним, 09:56, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –8 +/
    Это всего лишь моё оценочное суждение Я не навязываю вам ничего Это вы что-то ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.39, вапр, 12:08, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    >>Пожертвовать деньги детям в Африку? Не, не нужно. Лучше купить себе мандарины.
    >>Поехать добровольцем в Индию? Не, не нужно. Лучше эмигрировать в Швецию.

    И не поспоришь.

     
  • 2.6, Аноним, 09:34, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –4 +/
    Не нужно даже разработчикам KDE5 Поиграются и с нуля всё перепишут, обозвав KDE... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.79, Дуплик, 19:35, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    KDE 5 это рак, это понимают сами KDEшники, раз портируют старые версии под современное окружение.
     
  • 1.3, botman, 09:11, 25/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    В debian buster и Qt4 выпилят полностью, а эти kde2 предлагают.
     
  • 1.10, Организация Объединённых Тюленей, 09:42, 25/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +9 +/
    На FreeBSD уже запускали?
     
     
  • 2.25, я, 10:34, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +10 +/
    еще пропатчить надо =)
     
  • 2.28, Аноним, 10:40, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Те патчи от FreeBSD 4.x ещё не портировали
     
  • 1.12, Аноним, 09:54, 25/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    а зачем на старом qt?
     
     
  • 2.15, Pinkie, 09:57, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    А на чем их писали по твоему?
     
  • 1.16, Аноним, 09:58, 25/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Вот, хороший тулкит Нетормозящий, в отличие от нынешнего Qt, который тормозит т... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.18, Аноним, 10:17, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Для калькуляторов вроде твоего есть спецдистрибутивы.
     
     
  • 3.20, trdm, 10:29, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Тут скорее конкуренция за память, больше отожрет оболочка - меньше останется для... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.24, Аноним, 10:33, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Брехун, kde как минимум и быстрее и легче и третьегнома, и mate который и вовсе... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.52, Аноним, 14:07, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вы про "быстрый" cinnamon забыли
    Он тоже кедам уступает
     
  • 5.78, Crazy Alex, 19:29, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Но это не означает, что нельзя лучше.
     
  • 2.19, Tita_M, 10:23, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    У меня, например, на AMD Athlon 5350 GUI пятых кед не тормозят, а так же другие ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.31, Аноним, 10:49, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Раз речь зашла про Core 2, то у меня на стареньком Duo ни 5-е не тормозят, ни 4-... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.37, Анончик, 12:07, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Хохохо, на стареньком Duo Я пользовался ими на целероне 1 7 четвертыми разум... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.59, Аноним, 15:19, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    То про тогда , когда ваш Celeron был в продаже и ноуты с Core 2 Duo продавалсь ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.68, commiethebeastie, 16:21, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Что-то я помню тоже ранними 4-ми кедами на 4-м пеньке пользовался.
     
  • 2.40, вапр, 12:09, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    >> Qt 2
    > Вот, хороший тулкит. Нетормозящий, в отличие от нынешнего Qt, который тормозит так,
    > что мама не горюй (даже электрон-приложения работают быстрее).

    Ты уверен, что этот порт не будет тормозить?

     
  • 2.43, kokoko, 12:30, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Неправильно ты приоритеты тормознутости ставишь. В порядке уменьшени тормозгутости, правильно расположить тулкиты так:

    1. Electron
    2. QT5
    3. GTK3
    4. QT4
    5. QT3
    6. GTK2
    7. Motif
    8 и далее библиотеки: xcb/xaw/xlib

     
     
  • 3.48, stalkerdroad, 13:00, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    FLTK, FOX toolkit быстрее GTK2.

    1. Electron
    2. QT5
    3. GTK3
    4. QT4
    5. QT3
    6. GTK2
    7. FLTK, FOX toolkit
    8. Motif
    9 и далее библиотеки: xcb/xaw/xlib

     
  • 1.17, Аноним, 10:05, 25/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    сварганить плоскую тему, и будет современнее пятокед
     
     
  • 2.62, НяшМяш, 15:32, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Оно настолько плоское, что аж квадратное. По-моему, и так идеально.
     
  • 1.33, gpyra, 11:03, 25/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Спасибо вам, ребята!
     
     
  • 2.55, Аноним, 14:27, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    из больницы выписался?
     
     
  • 3.66, gpyra, 16:05, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > из больницы выписался?

    Из криокамеры

     
  • 1.34, ыы, 11:14, 25/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    >Работа по портированию kdebase 2.2.2 ещё не началась

    Есть все таки бочка дегтя в ложке меда...
    От этой работы зависит будущее...а они ее даже не начинали...

     
  • 1.35, Ю.Т., 11:38, 25/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    И всё же именно десктоп у них получится не более чем аналогом win95-style explorer. А вот что приложения? 3-чные есть в тринити, и они, наверное, получше.

    Не знаю, насколько реален расчёт Кастро: I think in a future, companies and organizations will have the need to porting or maintaining legacy C/C++ software like already happened for COBOL software and we need to be ready for this.

     
     
  • 2.38, Анончик, 12:08, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    А какая проблема с win95-style explorer Из-за того что круглое колесо изобрели ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.47, Ю.Т., 12:59, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > А какая проблема с win95-style explorer? Из-за того что круглое колесо изобрели
    > еще в черт знает каком веке - надо теперь на квадратных
    > ездить?

    Не то чтобы проблема, но он не десктоп, а попросту ографиченный нортон коммандер/тотал коммандер. То есть организация работы на том же уровне.

     
  • 3.64, Аноним, 15:57, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Никаких проблем, просто этот look-n-face можно сделать и на Plasma 5 Сохранив с... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.54, Аноним, 14:16, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Аналог win95-style explorer - это просто офигенно Приложения в DE же только для... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.65, Аноним, 16:00, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Какие специализированные аналоги лучше, чем Konsole, KWrite Kate, KTorrent, Okul... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.76, Andrusha, 19:02, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Konsole

    Абсолютно безликий дефолтный терминал.
    Чем он принципиально отличается от, например, Sakura кроме тулкита? В любом случае есть Yakuake, который всегда под рукой.

    >KTorrent

    Там magnet-ссылки починили уже? Я снёс и qBitTorrent поставил.

    >KGet

    Нафиг он нужен в конце 2017 года? Для редких случаев скачать что-то большое через плохое соединение можно wget запустить.

     
  • 1.42, jamesjames, 12:20, 25/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –8 +/
    Супер, обязательно буду устанавливать, из всех линеек эти так сказать были этало... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.45, Анончик, 12:54, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Эталонные были 3.5. Они и не делись никуда, кстати.
     
  • 2.57, Аноним, 15:13, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +5 +/
    Супер Обязательно буду мониторить опеннет, чтобы быть в курсе Ваших новейших пр... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.60, Аноним, 15:30, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    А какое практическое применение это будет иметь Ведь нынешние KDE Applications ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.70, Анончик, 16:53, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Аппликейшны то на виджетах, а qml пока что только в плазме.
     
  • 1.46, Zenitur, 12:57, 25/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Нужно Полезно KDE полетел в трубу начиная с релиза 3 5, с тех пор как его нача... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.63, Аноним, 15:38, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    О, товарищ некрофил, собственной персоной!
     
  • 1.69, преподаватель информатики, 16:30, 25/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ну раз никто не написал:
    — Как пропатчить KDE 2 под Fedora Linux?
     
     
  • 2.71, Аноним, 17:08, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну раз опять почти никто не читал По ссылке этим как раз и занимаются ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.74, eganru, 18:12, 25/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    мне не нравится, что напали на людей, за то что они в КДЕ2 влезли.

    мне нравится сама концепция того, что люди влезли в legacy код. нашли время остановится и взглянуть из настоящего в прошлое - часто там можно найти интересные знания.

     

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