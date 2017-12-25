25.12.2017 08:51  Проект по портированию KDE 2 для работы в современных дистрибутивах

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|7.58, Анончик, 15:14, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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Mate переписан на gtk3. Со времен второгнома в нем не появилось ни одной новой фичи, ни одного нового приложения - зато теперь он жрет в 3 раза больше, даже больше чем kde.
С такой точки зрения и kde5 - это форк kde2.
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|6.67, rshadow, 16:13, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
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Вы так говорите, как будто десктопный линукс захватил мир. Негодование представителя <2% забавно. Ну копошится эта кучка людей. Что-то делают, переделывают. Явно для себя и таких же как они сами. О чем тут спорить? У кого хобби бесмысленней?
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|2.5, Blind Vic, 09:26, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+20 +/–
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Да заколебали уже. Вам нужно? Развивайте. Каждый сам решает на что тратить свои ресурсы. Хватит считать чужие деньги.
Пожертвовать деньги детям в Африку? Не, не нужно. Лучше купить себе мандарины.
Поехать добровольцем в Индию? Не, не нужно. Лучше эмигрировать в Швецию.
И т.д. и т.п.
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|3.39, вапр, 12:08, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
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>>Пожертвовать деньги детям в Африку? Не, не нужно. Лучше купить себе мандарины.
>>Поехать добровольцем в Индию? Не, не нужно. Лучше эмигрировать в Швецию.
И не поспоришь.
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|2.40, вапр, 12:09, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|–2 +/–
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>> Qt 2
> Вот, хороший тулкит. Нетормозящий, в отличие от нынешнего Qt, который тормозит так,
> что мама не горюй (даже электрон-приложения работают быстрее).
Ты уверен, что этот порт не будет тормозить?
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|2.43, kokoko, 12:30, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|–1 +/–
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Неправильно ты приоритеты тормознутости ставишь. В порядке уменьшени тормозгутости, правильно расположить тулкиты так:
1. Electron
2. QT5
3. GTK3
4. QT4
5. QT3
6. GTK2
7. Motif
8 и далее библиотеки: xcb/xaw/xlib
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|1.34, ыы, 11:14, 25/12/2017 [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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>Работа по портированию kdebase 2.2.2 ещё не началась
Есть все таки бочка дегтя в ложке меда...
От этой работы зависит будущее...а они ее даже не начинали...
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|1.35, Ю.Т., 11:38, 25/12/2017 [ответить] [смотреть все]
|+/–
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И всё же именно десктоп у них получится не более чем аналогом win95-style explorer. А вот что приложения? 3-чные есть в тринити, и они, наверное, получше.
Не знаю, насколько реален расчёт Кастро: I think in a future, companies and organizations will have the need to porting or maintaining legacy C/C++ software like already happened for COBOL software and we need to be ready for this.
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|3.47, Ю.Т., 12:59, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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> А какая проблема с win95-style explorer? Из-за того что круглое колесо изобрели
> еще в черт знает каком веке - надо теперь на квадратных
> ездить?
Не то чтобы проблема, но он не десктоп, а попросту ографиченный нортон коммандер/тотал коммандер. То есть организация работы на том же уровне.
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|4.76, Andrusha, 19:02, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>Konsole
Абсолютно безликий дефолтный терминал.
Чем он принципиально отличается от, например, Sakura кроме тулкита? В любом случае есть Yakuake, который всегда под рукой.
>KTorrent
Там magnet-ссылки починили уже? Я снёс и qBitTorrent поставил.
>KGet
Нафиг он нужен в конце 2017 года? Для редких случаев скачать что-то большое через плохое соединение можно wget запустить.
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|1.74, eganru, 18:12, 25/12/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
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мне не нравится, что напали на людей, за то что они в КДЕ2 влезли.
мне нравится сама концепция того, что люди влезли в legacy код. нашли время остановится и взглянуть из настоящего в прошлое - часто там можно найти интересные знания.
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