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24.12.2017 21:02  Выпуск дистрибутива Slax 9.3

Состоялся релиз компактного Live-дистрибутива Slax 9.3. Начиная с прошлого выпуска дистрибутив переведён с наработок проекта Slackware на пакетную базу Debian, пакетный менеджер APT и систему инициализации systemd. Графическое окружение построено на основе оконного менеджера FluxBox и рабочего стола/интерфейса запуска программ xLunch, специально разработанного для Slax участниками проекта. Загрузочный образ занимает 267 Мб (amd64, i386).

В состав нового выпуска включена большая подборка драйверов и прошивок (архив, размером около 40Мб), заметно расширен спектр поддерживаемый беспроводных адаптеров. Добавлена возможность загрузки с разделов с файловой системой NTFS. При загрузке в Live-режиме с носителя, допускающего запись, реализовано автоматическое включение функции Persistent Changes, обеспечивающей сохранение изменений между сеансами в файле changes.dat. В качестве файлового менеджера задействован pcmanfm, а конфигуратора беспроводных сетей - wicd. Обеспечено автоматическое обновление списка приложений в xLunch после установки новых пограмм. Переработан интерфейс изменения разрешения экрана.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.slax.org/en/blog/2...)
  2. OpenNews: Возрождение дистрибутива Slax
  3. OpenNews: Вышла новая версия дистрибутива FIDOSlax Linux 3.1
  4. OpenNews: Выпуск Wifislax 4.12, дистрибутива для тестирования Wi-Fi
  5. OpenNews: Доступен новый выпуск дистрибутива Slax 7.0.6
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Slackware 14.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: slax, slackware
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  • 1.1, DiabloPC, 21:12, 24/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +5 +/
    > на пакетную базу Debian, пакетный менеджер APT и систему инициализации systemd.

    А к чему было название оставлять? %)

     
     
  • 2.2, Аноним, 21:26, 24/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    DeX?
     
     
  • 3.10, morruth, 23:24, 24/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    А синтез Гибульского в нём есть? :)
     
     
  • 4.14, angra, 00:54, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Еще рано, это ведь был бы только DEX1
     
  • 1.5, Аноним, 22:50, 24/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +5 +/
    Это уже не slax
     
     
  • 2.16, Аноним, 03:36, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А на офсайте написано что "slax".
     
  • 1.6, RobotsCantPoop, 22:53, 24/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ещё один RadHatian...
     
  • 1.7, Аноним, 23:04, 24/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    RIP
     
  • 1.8, username, 23:12, 24/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    RIP
     
  • 1.9, Аноним, 23:22, 24/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Красота Он всегда славился тем, что был стильным дистрибутивом И сейчас не под... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, Sluggard, 00:53, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Славился он модульностью, и тем, что основан на Slackware.
    Второе уже точно в прошлом. И к чему оно теперь?
     
  • 1.11, Аноним, 23:36, 24/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вот собачка и издохла...
     
     
  • 2.15, Аноним, 02:08, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Чего? Puppy Linux живее всех живых!
     
     
  • 3.19, Анончик999999, 06:29, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Лучше уж теперь Убунту поставить.
     
  • 1.12, Аноним, 00:31, 25/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    code root slax apt-mark showmanual 124 wc -l 523 root slax apt-mark sh... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.17, sergp, 04:10, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    То же что и в debian

    root@bkupfsrv:/raid# apt-mark showmanual | wc -l
    489
    root@bkupfsrv:/raid# apt-mark showauto | wc -l
    0

     
     
  • 3.18, angra, 04:53, 25/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    На деcктопе debian 8
    $ apt-mark showmanual | wc -l
    628
    $ apt-mark showauto | wc -l
    784

    В контейнере с ubuntu 14.04
    # apt-mark showmanual | wc -l
    218
    # apt-mark showauto | wc -l
    133

     

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