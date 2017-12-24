24.12.2017 21:02  Выпуск дистрибутива Slax 9.3

Состоялся релиз компактного Live-дистрибутива Slax 9.3. Начиная с прошлого выпуска дистрибутив переведён с наработок проекта Slackware на пакетную базу Debian, пакетный менеджер APT и систему инициализации systemd. Графическое окружение построено на основе оконного менеджера FluxBox и рабочего стола/интерфейса запуска программ xLunch, специально разработанного для Slax участниками проекта. Загрузочный образ занимает 267 Мб (amd64, i386).

В состав нового выпуска включена большая подборка драйверов и прошивок (архив, размером около 40Мб), заметно расширен спектр поддерживаемый беспроводных адаптеров. Добавлена возможность загрузки с разделов с файловой системой NTFS. При загрузке в Live-режиме с носителя, допускающего запись, реализовано автоматическое включение функции Persistent Changes, обеспечивающей сохранение изменений между сеансами в файле changes.dat. В качестве файлового менеджера задействован pcmanfm, а конфигуратора беспроводных сетей - wicd. Обеспечено автоматическое обновление списка приложений в xLunch после установки новых пограмм. Переработан интерфейс изменения разрешения экрана.



