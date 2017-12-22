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22.12.2017 11:18  Instagram открыл код MonkeyType, системы аннотации типов для Python

Сервис Instagram объявил об открытии исходных текстов проекта MonkeyType, в рамках которого разработана система для языка Python, позволяющая генерировать аннотации типов на основе сбора информации о типах переменных во время выполнения кода. Код открыт под лицензией BSD. Для работы требуется Python 3.6 (аннотации сохраняются в атрибуте __annotations__ , а не в комментариях) и опционально утилита retype для подстановки аннотаций в код.

Система была разработана как для упрощения понимания кода проектов новыми разработчиками, так и для автоматизированного выявления ошибок через применение статического анализа типов. Статический анализ имеет смысл только если большая часть кода снабжена сведениями о типах, но если для нового кода такая работа может быть выполнена вручную, то для старого кода и сторонних библиотек подобная задача оказалась не по силам и после ряда попыток анализа типов в модулях вручную было принято решение автоматизировать работу. В итоге была создана система MonkeyType.

Для сбора информации о типах применяется вызов sys.setprofile, предоставляемый в Python для перехвата событий вызова/завершения функций и результатов работы генераторов/yield. Вначале Python-приложение запускается под контролем MonkeyType в режиме трассировки, в ходе которой определяются типы аргументов и возвращаемых значений функций и методов во всех импортированных модулях. На основании полученных сведений формируется дамп трассировки (monkeytype.sqlite3), на базе которого затем могут быть сгенерированы файлы-заглушки (stub) для утилиты retype или выполнена подстановка черновых аннотаций типов прямо в исходные тексты.

  1. Главная ссылка к новости (https://engineering.instagram....)
  2. OpenNews: Выпуск Cython 0.27, компилятора для языка Python
  3. OpenNews: Facebook открыл код статического анализатора для языка JavaScript
  4. OpenNews: Выпуск языка программирования Python 3.6
  5. OpenNews: Компания Bloomberg представила открытый оптимизирующий компилятор BuckleScript
  6. OpenNews: Google развивает AtScript, вариант JavaScript с аннотациями типов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: python, type, debug
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  • 1.1, Аноним, 11:57, 22/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Жаль что эти аннотации не проверяются в debug-рантайме. Или уже запилили?
     
  • 1.3, Аноним, 12:51, 22/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +5 +/
    сначала долго объясняли преимущества динамической типизации, уверяя, что она не ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, анонимбр, 12:53, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    потому динамическая типизация постоянная попоболь ибо никогда нельзя доверять... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.11, Undefined, 14:25, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Ломание кода - проблема организации процесса разработки, а не языков Нужны юн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.18, Crazy Alex, 16:20, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    1 Баг, пойманный на ревью или тестами всё ещё дороже бага, пойманного на этвпе ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.22, Аноним, 16:45, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    если вы позволяете разработчику публиковать код для review до того как пройдут х... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.41, Crazy Alex, 19:24, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Это вам примерещилось что-то 1 для динамики приходится писать больше тестов дл... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.27, M i M, 17:28, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Можно Например так cat warm_plus_soft py class Warm object def __init... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.52, Аноним, 21:46, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ох лол Если предусмотреть возможность сложения тёплого с мягким, то конечно мож... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.97, анонимбр, 20:14, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Можно, но не нужно изобретать квадратные колеса
     
  • 4.49, qsdg, 21:07, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Работал я как-то на большом и нагруженном питон-проекте В итоге дошло до того ч... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.96, анонимбр, 20:13, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот и мне это осточертело. Плюс для автодополнения в IDE все равно нужен тип, но через ()().
    """
    :type val:путь к классу
    """
    На Java добро не дают:(
     
  • 3.28, Vkni, 17:30, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Это как бы давно очевидно Шутка с Питоном в том, что его активно внедрять стали... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.42, Crazy Alex, 19:29, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Индустрии не подошла сложность ML-языков Она, чёрт возьми, индустрия, ей надо м... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.59, Ф, 00:47, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Вот ни хрена в ML ах нету той же самой гибкости 1 Перегрузки нет В OCaml е хо... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.64, Anonymoustus, 02:55, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Умные программисты встречаются весьма редко, а делать и продавать гoвнoпродукт надо каждый день. Так что индустрия решила нанимать обезьян с модными молодёжными фреймворками для быстрой разработки. Катастрофические последствия чего мы наблюдаем повсеместно. И самолёты, кстати, от этого уже падают.
     
     
  • 5.70, Аноним, 04:10, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Очень интересно, какие хипстерские фреймворки и в каком самолете были использова... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.80, Аноним, 13:19, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В целом согласен, но про самолёты хотелось бы пруфов ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.81, Аноним, 13:42, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Он ошибся, не самолеты а спутники!
     
     
  • 7.83, Anonymoustus, 14:55, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не ошибся, просто привёл в пример первое пришедшее на ум. Так-то эта проблема имеет место во всей сложной технике. Включая, опять же для примера, автомобили, а которых может «сойти с ума» бортовой компьютер, управляющий, в числе прочего, тормозной системой, отчего счастливый водитель может уехать в больницу или на кладбище — и всё лишь потому, что фанатично верующие в свой модный фреймворк макаки убедили компанию сделать компьютер под линукс, а не под QNX, и сэкономить три копейки «прямо щяс», впоследствии потеряв на судебных исках миллионы.
     
     
  • 8.90, Аноним, 18:38, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Чтобы умничать - надо хоть немного разбираться как это устроено Что такое CAN и... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.98, Anonymoustus, 20:33, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    https://www.viva64.com/ru/b/0439/

    Распедальте несведущим читателям, что на чём и кто на ком висит, и почему отзывают машины «из-за ковриков».


    > Там в критичных местах никакого QNX, простые микроконтроллеры. Писюки вообще к реалтаймным делам подпускать нельзя.

    Дружок, ты точно знаешь, что такое QNX и что такое бортовой компьютер?

     
  • 6.82, Anonymoustus, 14:48, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Сперва хотел ответить, что легко гуглится, но это в самом деле не та тема, котор... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.86, Anonymoustus, 16:23, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот ещё из коментов к статьям по ссылкам, что я написал: http://www-users.math.umn.edu/~arnold/disasters/disasters.html
     
  • 2.20, Crazy Alex, 16:24, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Просто софт стал сложнее Как и везде, с ростом масштабов увеличивается процент ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.29, Vkni, 17:32, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    SML Ocaml же ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.43, Crazy Alex, 19:30, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Шутишь, да Так и представил себе всех этих миддлов, клепающих на окамле Вот ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.44, Crazy Alex, 19:32, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Когти в клавиатуре застряли - Хотя можно и дядюшку Фрейда приплести - гнусная ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.84, Anonymoustus, 15:12, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Просто софт стал сложнее.

    Самое время задаться вопросом: почему?

    Автомобили, самолёты, сложнейшие станки, оптические системы и ядерные реакторы успешно проектировали и в те времена, когда PDP был на острие рокет саенса. И даже в те времена, когда никаких PDP не было ещё и в замысле.

     
     
  • 4.93, Аноним, 19:42, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Почему палку-копалку заменили более сложной лопатой А потом и самосвалы с экска... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.101, Anonymoustus, 20:49, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Оно и видно, дружок, что ты не знаешь о том, что Cx 0,18 (то есть практически достижимый для автомобиля максимум) сделали диды (правда, не твои) безо всяких компьютеров на кульманах и с трубой ещё в тридцатые годы: https://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_T80#Technical_data

    А другие диды (Керниган и Ритчи) написали на PDP целый юникс, причём в свободное от основной работы время.

    Ну а плохому танцору, что ж поделать, всегда как не кульман, то палка-копалка мешают.

     
  • 2.60, Аноним, 02:09, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    а потом обнаружили что вебмакаки постоянно присваивают что попало как попало и о... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.65, Anonymoustus, 03:02, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Да-да, это вебмакаки написали шестой перл, третий питон, системду и Windows 10.

    Причина бед одна на всех — страстное и неуёмное [I]желание автоматизировать[/I] (всё, и особенно то, что автоматизировать не надо), а самому лениво откинуться на спинку кресла, пока тикают часы рабочего времени и на счёт капает зарплата.

    Эти же самые обезьяны, которые пишут тонны гoвнoкода, самые яростные агитаторы за приобретение «ещё одной планки памяти».

    Смотри, кому выгодно.

     
     
  • 4.71, Аноним, 04:21, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Машина должна работать, а человек - думать Принцип IBM Если его усвоили даже м... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.77, Anonymoustus, 10:14, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Что-то (многие знания и жизненный опыт) мне подсказывает, что горе-админ, приложивший силы и мозги, чтобы разобраться в сути проблемы, и понявший свой инструмент, в дальнейшем будет применять его и другие инструменты правильно. В отличие от девопсов-шустриков и прочих эникейщиков, которые бодро зажигают Фукусимы и роняют самолеты.

    Остальную чушь не буду комментировать, ибо чушь.

     
     
  • 6.91, Аноним, 19:01, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А что, эникейщики уже научились цунами запускать Тогда пора строить хижину в го... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.100, Anonymoustus, 20:40, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Так это утопил флотилию спутников, дитя ЕГЭ?
     
  • 5.85, Anonymoustus, 15:16, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Мир, вообще-то, не ограничен вашими виртуальными представлениями о вещах, но сильно больше их, качественно и количественно. В реальной жизни почти все задачи могут быть рассчитаны без вычислительной техники вообще. Что такое полезное вы дали миру, что он должен принимать во внимание ваши желания? С нетерпением жду подробного ответа.
     
     
  • 6.92, Аноним, 19:28, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А миллион мартышек с палкой-копалкой могут заменить экскаватор Мы изменили все ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.99, Anonymoustus, 20:36, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Какой гиперактивный аноним! Так что конкретно ты сделал, дружок, для всеобщего счастья? Лозунгов больше не надо, я их тебе и сам написать могу.
     
  • 5.87, Аноним, 17:49, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Казалось бы, причем тут вообще системда Но нет, кто о чем, а сектанты все норов... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, анонимбр, 12:52, 22/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Не понятно только на фига тогда писать на Python, если нужна статическая типизация, которая есть в языках ее поддерживающих %) Только потому что это Python:S
     
     
  • 2.7, Аноним, 13:26, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Парсер JSON там хороший )
     
     
  • 3.47, Аноним, 19:57, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Так и знал, что все преимущества бидона заключаются в чём-то подобном
    .
     
  • 2.10, Аноним, 14:03, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –3 +/
    Да так же, как у мордокниги с похапе сначала понакодили миллионы строк, потом з... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.34, Аноним, 18:18, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    так ведь инстаграмм принадлежит мордокниге %)
     
     
  • 4.48, Аноним, 20:48, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    То-то у меня дежавю.
     
  • 4.54, Аноним, 21:53, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Они его купили уже когда инстаграм был оче популярным.
     
  • 4.61, Аноним, 02:13, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    так и то и другое поначалу было сделано в хипстерском стиле, а когда взлетело - ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.25, Василий Топоров, 17:13, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Потому что им нужен был быстрый MVP minimal valuable product На скриптовых я... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.39, Аноним, 19:15, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    В условиях стартапа статические языки не рентабельны.
     
     
  • 3.50, qsdg, 21:24, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Ну я работал в стартапах и поднимал стартапы Скорость написания одна и та же, н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.56, Аноним, 22:43, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > в Блокноте/VIM

    Эпичное неосиляторство.

     
  • 4.66, Anonymoustus, 03:08, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    > чтобы по каждому вопросу было 10 ответов на stackoverflow.

    Боже, и ведь эти люди нынче пишут системный софт и прошивки для промышленных АСУ.

    Ну и как не будут гореть Фукусимы и падать самолёты?

     
     
  • 5.72, Аноним, 04:24, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну, блин, ты же не написал системный софт, прошивки и АСУ правильно Пришлось др... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.78, Anonymoustus, 10:18, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Пусть вас такие же врачи лечат, которые «уж как умеют». Что, уже калечат^Wлечат? Пришлось уж им, что поделать. А так-то на словах все вы парацельсы, а как до лечения — только рассусоливать умеете.
     
     
  • 7.94, Аноним, 19:48, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Они так и лечат, собственно Что в пределах возможностей - то и делают А ты мож... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, Аноним, 13:01, 22/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –10 +/
    Посмотрел на заголовок, угадал лицензию Молодцы Вторая компания за неделю, ко... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.36, Тот_Самый_Анонимус, 18:30, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –3 +/
    Всё таки не зря я обращаю на это внимание Люди начинают понимать какие лицензии... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.73, Аноним, 04:25, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    В стаде monkey послышались возбужденные голоса ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, Пользователь Debian, 13:44, 22/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Статическая типизация не нужна, говорили они.

    Динамическая типизация ускоряет и упрощает разработку, говорили они.

     
     
  • 2.24, Аноним, 17:01, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Так не врали же. Про поддержку rовн чужого кода никто не заикался.
     
     
  • 3.33, пох, 18:02, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    своего тоже. "Разработал" и забил.

    зато быстро, да.

     
  • 2.51, qsdg, 21:28, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Ага, то же самое говорили про Schemaless в база данных А по факту получилось ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.74, Аноним, 04:25, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ты в любом случае будешь поддерживать схему сам, ибо искуственный интеллект кото... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, Аноним, 13:51, 22/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Что только люди ни делают, лишь бы на C/C++ не писать...
     
     
  • 2.13, Аноним, 14:46, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    показывай свой код на c c , трепло... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.15, A.Stahl, 15:10, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Что, ты искренне считаешь, что писать код на Си могут лишь избранные и Аноним лж... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.17, Филипп Филиппович, 15:59, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Но не все потом смогут на этот код смотреть так, что при этом не хватил Кондрати... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.26, Crazy Alex, 17:24, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну да, например, Поттеринг не может
     
  • 5.55, Аноним, 21:55, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Смотреть в завтрашний код смогут не только лишь все.
     
     
  • 6.88, ыы, 17:49, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ...мало кто сможет это делать... (с)
     
  • 4.67, Аноним, 04:00, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Писать то может Нормально писать - уже не каждый Макаки не понимают указателей... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.30, Vkni, 17:33, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    Дык Если можно не писать на C C , лучше не писать ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.68, Аноним, 04:01, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Специально для вас есть monkey-что-то-там Но ощущать себя обезьяной при написан... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.58, Онаним, 00:11, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    C C - слабо-типизированные языки, позволяющие и провоцирующие написание ненадё... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.79, eganru, 11:27, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    [i]На C/C++ практически невозможно написать программу без багов[/i] - программа без багов это конечно хорошо, однако программистам обычно платят за то, чтобы решение было можно продавать.

    Я вообще уже забыл, когда у меня что-то уходило в релиз без todo и wip.
    Просто вот есть модуль, встроенное тестирование которого показывает, что в нем есть изъяны, однако при обычной нагрузке вроде работает - отлично, идем дальше - релиз близко.

    В итоге к релизу реально хорошо отлажены крупицы. остальное - как-то отлажено.


     
  • 1.32, Аноним, 17:59, 22/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Дались вам эти аннотации в пайтоне Если сомневаешься, используй assert assert... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.45, Crazy Alex, 19:33, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Красота, и весь код в таком...
     
  • 1.37, Аноним, 18:55, 22/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Интересно, в Инстаграмме тоже начали на Go мигрировать, потому выбрасывают все н... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.40, eganru, 19:23, 22/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Практически каждый проект в какой-то момент сталкивается с тем, что есть существ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.75, Аноним, 04:30, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Идет время, проект растет И то что хорошо для мелкого проекта который накидывае... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.76, eganru, 10:06, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    i Ну там например для системных вызовов - там уж такой интерфейс, какой есть ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.95, Аноним, 19:56, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну, блин, твоя операционная система только тебе и нужна А в полезном на практик... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.46, Онаним, 19:38, 22/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Зачем это сейчас, когда в Python 3.6 уже есть специальная стандартная синтаксическая конструкция для указания типов и даже несложный способ заставить рантайм автоматически жёстко проверять типы в указанных местах?
     
     
  • 2.53, Аноним, 21:52, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Подскажите, про какой способ говорите?
     
  • 2.57, Ordu, 22:58, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Признайся, ты прочитал ведь только заголовок новости, так?
     
  • 1.62, Anonymoustus, 02:44, 23/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Какой глубокий символизм в названии.
     

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