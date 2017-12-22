22.12.2017 11:18  Instagram открыл код MonkeyType, системы аннотации типов для Python

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|4.64, Anonymoustus, 02:55, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Умные программисты встречаются весьма редко, а делать и продавать гoвнoпродукт надо каждый день. Так что индустрия решила нанимать обезьян с модными молодёжными фреймворками для быстрой разработки. Катастрофические последствия чего мы наблюдаем повсеместно. И самолёты, кстати, от этого уже падают.
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|7.83, Anonymoustus, 14:55, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Не ошибся, просто привёл в пример первое пришедшее на ум. Так-то эта проблема имеет место во всей сложной технике. Включая, опять же для примера, автомобили, а которых может «сойти с ума» бортовой компьютер, управляющий, в числе прочего, тормозной системой, отчего счастливый водитель может уехать в больницу или на кладбище — и всё лишь потому, что фанатично верующие в свой модный фреймворк макаки убедили компанию сделать компьютер под линукс, а не под QNX, и сэкономить три копейки «прямо щяс», впоследствии потеряв на судебных исках миллионы.
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|3.84, Anonymoustus, 15:12, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Просто софт стал сложнее.
Самое время задаться вопросом: почему?
Автомобили, самолёты, сложнейшие станки, оптические системы и ядерные реакторы успешно проектировали и в те времена, когда PDP был на острие рокет саенса. И даже в те времена, когда никаких PDP не было ещё и в замысле.
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|5.101, Anonymoustus, 20:49, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Оно и видно, дружок, что ты не знаешь о том, что Cx 0,18 (то есть практически достижимый для автомобиля максимум) сделали диды (правда, не твои) безо всяких компьютеров на кульманах и с трубой ещё в тридцатые годы: https://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_T80#Technical_data
А другие диды (Керниган и Ритчи) написали на PDP целый юникс, причём в свободное от основной работы время.
Ну а плохому танцору, что ж поделать, всегда как не кульман, то палка-копалка мешают.
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|3.65, Anonymoustus, 03:02, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Да-да, это вебмакаки написали шестой перл, третий питон, системду и Windows 10.
Причина бед одна на всех — страстное и неуёмное [I]желание автоматизировать[/I] (всё, и особенно то, что автоматизировать не надо), а самому лениво откинуться на спинку кресла, пока тикают часы рабочего времени и на счёт капает зарплата.
Эти же самые обезьяны, которые пишут тонны гoвнoкода, самые яростные агитаторы за приобретение «ещё одной планки памяти».
Смотри, кому выгодно.
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|5.77, Anonymoustus, 10:14, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Что-то (многие знания и жизненный опыт) мне подсказывает, что горе-админ, приложивший силы и мозги, чтобы разобраться в сути проблемы, и понявший свой инструмент, в дальнейшем будет применять его и другие инструменты правильно. В отличие от девопсов-шустриков и прочих эникейщиков, которые бодро зажигают Фукусимы и роняют самолеты.
Остальную чушь не буду комментировать, ибо чушь.
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|5.85, Anonymoustus, 15:16, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
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Мир, вообще-то, не ограничен вашими виртуальными представлениями о вещах, но сильно больше их, качественно и количественно. В реальной жизни почти все задачи могут быть рассчитаны без вычислительной техники вообще. Что такое полезное вы дали миру, что он должен принимать во внимание ваши желания? С нетерпением жду подробного ответа.
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|1.4, анонимбр, 12:52, 22/12/2017 [ответить] [смотреть все]
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Не понятно только на фига тогда писать на Python, если нужна статическая типизация, которая есть в языках ее поддерживающих %) Только потому что это Python:S
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|4.66, Anonymoustus, 03:08, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+5 +/–
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> чтобы по каждому вопросу было 10 ответов на stackoverflow.
Боже, и ведь эти люди нынче пишут системный софт и прошивки для промышленных АСУ.
Ну и как не будут гореть Фукусимы и падать самолёты?
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|6.78, Anonymoustus, 10:18, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
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Пусть вас такие же врачи лечат, которые «уж как умеют». Что, уже калечат^Wлечат? Пришлось уж им, что поделать. А так-то на словах все вы парацельсы, а как до лечения — только рассусоливать умеете.
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|3.79, eganru, 11:27, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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[i]На C/C++ практически невозможно написать программу без багов[/i] - программа без багов это конечно хорошо, однако программистам обычно платят за то, чтобы решение было можно продавать.
Я вообще уже забыл, когда у меня что-то уходило в релиз без todo и wip.
Просто вот есть модуль, встроенное тестирование которого показывает, что в нем есть изъяны, однако при обычной нагрузке вроде работает - отлично, идем дальше - релиз близко.
В итоге к релизу реально хорошо отлажены крупицы. остальное - как-то отлажено.
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|1.46, Онаним, 19:38, 22/12/2017 [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
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Зачем это сейчас, когда в Python 3.6 уже есть специальная стандартная синтаксическая конструкция для указания типов и даже несложный способ заставить рантайм автоматически жёстко проверять типы в указанных местах?
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