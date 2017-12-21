20.12.2017 23:54  Активация встроенного в Google Chrome блокировщика рекламы намечена на 15 февраля

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Компания Google начала рассылать предупреждения пользователям Google Search Console, на сайтах которых выявлены неприемлимые виды рекламных объявлений, о блокировке подобных рекламных блоков в Google Chrome начиная с 15 февраля.
Напомним, что Google планирует включить в Chrome встроенный блокировщик рекламы, который нацелен на борьбу с рекламными блоками, мешающими восприятию содержимого и не соответствующими критериям, выработанным Коалицией по улучшению рекламы. Среди недопустимых блоков выделяются:
- Перекрывающие контент всплывающие окна;
- Видеореклама, автоматически воспроизводимая со звуком;
- Реклама со счётчиком секунд до закрытия, отображаемая до загрузки контента;
- Очень большие закреплённые блоки (970x250 или 580x400), которые сохраняют свою позицию при прокрутке;
- Для мобильных устройств дополнительно упоминается раздражающая реклама (мигание фона, агрессивное изменение цветов) и блоки занимающие больше 30% экранного пространства.