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20.12.2017 23:54  Активация встроенного в Google Chrome блокировщика рекламы намечена на 15 февраля

Компания Google начала рассылать предупреждения пользователям Google Search Console, на сайтах которых выявлены неприемлимые виды рекламных объявлений, о блокировке подобных рекламных блоков в Google Chrome начиная с 15 февраля.

Напомним, что Google планирует включить в Chrome встроенный блокировщик рекламы, который нацелен на борьбу с рекламными блоками, мешающими восприятию содержимого и не соответствующими критериям, выработанным Коалицией по улучшению рекламы. Среди недопустимых блоков выделяются:

  • Перекрывающие контент всплывающие окна;
  • Видеореклама, автоматически воспроизводимая со звуком;
  • Реклама со счётчиком секунд до закрытия, отображаемая до загрузки контента;
  • Очень большие закреплённые блоки (970x250 или 580x400), которые сохраняют свою позицию при прокрутке;
  • Для мобильных устройств дополнительно упоминается раздражающая реклама (мигание фона, агрессивное изменение цветов) и блоки занимающие больше 30% экранного пространства.




  1. Главная ссылка к новости (https://www.ghacks.net/2017/12...)
  2. OpenNews: В Chrome появится защита от открытия рекламных страниц без ведома пользователя
  3. OpenNews: В тестовых сборках Chrome для Android появился встроенный блокировщик рекламы
  4. OpenNews: Google представил план интеграции блокировщика рекламы в Chrome
  5. OpenNews: Google планирует добавить в Chrome средства для блокирования неприемлемой рекламы
  6. OpenNews: Adblock для Chrome продан и по умолчанию перестанет блокировать приемлемую рекламу
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: chrome, adblock
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  • 1.1, Принц, 00:12, 21/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Поздно. Все уже привыкли к полному отсутствию рекламы, и эта поделка нафиг не сдалась.
     
     
  • 2.2, Вася, 00:15, 21/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Ну так Adblock выпилят из Chrome после запуска "официального" блокировщика
     
     
  • 3.3, Виталий, 00:32, 21/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Ublock forever
     
     
  • 4.6, Аноним, 01:12, 21/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Тоже выпилят.
     
     
  • 5.7, ccc, 01:17, 21/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    так и браузер выпилят, - пользователи
     
     
  • 6.10, гугль, 01:59, 21/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    да ну, щас. куда вы от меня денетесь-то?
    А, ипхон купите?

     
  • 5.8, rshadow, 01:26, 21/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Заблокировать нельзя, по крайней мере в хромиуме. API тоже не выпилить.
     
     
  • 6.11, гугль, 01:59, 21/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Заблокировать нельзя, по крайней мере в хромиуме. API тоже не выпилить.

    влегкую.


     
  • 2.4, dimqua, 00:36, 21/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Еще бы, кому нужен "хромой" adblock, когда уже есть полноценно работающий.
     
     
  • 3.5, botman, 00:45, 21/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    На Android полностью выпилили из хромобраузера расширения, в том числе и банерорезалку... гугл ещё удивит... поэтому из мобильных хромиумных сейчас там по региону яндексовский рулит - там адгвард('эмулятор' uBlock Origin) бесплатный
     
  • 1.9, VINRARUS, 01:58, 21/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А потом ещо M$ в свой броузер встроит блокировщик нежелательной рекламы, потом гуголь выпустит разблокировщик рекламы вирусообразный, потом M$ выпустит дехромизатор форточек с отключалкой через рандом в реестре... и начнётся война монополоблокировщиков.
     

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