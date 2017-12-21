20.12.2017 23:54  Активация встроенного в Google Chrome блокировщика рекламы намечена на 15 февраля

Компания Google начала рассылать предупреждения пользователям Google Search Console, на сайтах которых выявлены неприемлимые виды рекламных объявлений, о блокировке подобных рекламных блоков в Google Chrome начиная с 15 февраля.

Напомним, что Google планирует включить в Chrome встроенный блокировщик рекламы, который нацелен на борьбу с рекламными блоками, мешающими восприятию содержимого и не соответствующими критериям, выработанным Коалицией по улучшению рекламы. Среди недопустимых блоков выделяются: