18.12.2017 12:53  Метод подстановки троянского кода, невидимого при просмотре в git diff

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|2.18, KonstantinB, 15:27, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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А когда в каком-нибудь гитлабе найдут похожий метод, эксплуатируемый через HTML или какой-нибудь RTL unicode, кто кому чего будет доказывать? :-)
Escape-последовательности надо экранировать точно так же, как это надо делать в вебе с HTML.
Но, конечно, нынешние разработчики гита удивляют.
Цитата:
https://www.twistlock.com/2017/12/13/hiding-content-git-escape-sequence-twistl
Git’s developers take
I sent an advisory to git’s security mailing list, listing all the issues I presented above. The initial responses I received were skeptical. One of the assertion suggested that the same problem can be reproduced with cat, so it is not git’s problem.
Ага, а то, что браузер интерпретирует HTML, это не проблема гитлаба? :-)
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|2.41, Вареник, 21:16, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+7 +/–
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Веб, IDE и консоль - дополняют друг друга.
Обсуждать код лучше с веб-ссылкой, кодить в IDE, перекидывать коммиты между ветками - в консоли.
Только глупые люди противопоставляют мягкое светлому.
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|1.10, fr0ster, 14:14, 18/12/2017 [ответить] [смотреть все]
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То есть diff укажет
- * Must always return a value
+ * Must always return a value
и никому это не покажется странным?
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|5.16, fr0ster, 15:09, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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> а если поменять немного каммент, то сильно легче станет?
Так да, просмотреть станет легче.
С другой стороны простынь прямо в консоли смотреть неудобно, а вывод через less покажет строки полностью.
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|6.17, fr0ster, 15:10, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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>> а если поменять немного каммент, то сильно легче станет?
> Так да, просмотреть станет легче.
В смысле пропустить такие строки станет легче.
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|2.25, Гоги, 16:01, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> То есть diff укажет
> - * Must always return a value
> + * Must always return a value
> и никому это не покажется странным?
Ты такой внимательный, что читаешь каждый символ? Попробуй попринимать десяток патчей в час - глаза вывалятся!
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|3.43, Борщдрайвен бигдата, 21:39, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Уж не помню где, но я читал морозную историю (перевод) именно о закладке в компиляторе, найденной случайно в ходе доработки какой-то программы сотрудником в каком-то университете.
Увлекательная вещь, но я ее никак не могу найти.
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|2.51, nobody, 11:44, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Командное окружение гита этим и замечательно, что позволяет комфортно обходиться без GUI искаропки, в отличие от, например svn. Поставил в своё время TortoiseGit и так им и не пользовался. А вот без TortoiseSVN жить весьма уныло
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