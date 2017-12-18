18.12.2017 12:53  Метод подстановки троянского кода, невидимого при просмотре в git diff

Опубликован метод скрытия частей кода при выводе изменений при помощи команды "git diff", которая часто используется для изучения присылаемых патчей. Добавив в код escape-последовательность "[8m" атакующий может сделать невидимой часть при выводе на экран с использованием терминала, поддерживающего команды VT100.

Проблемы также выявлены в команде "git rm", которая выводит имя удаляемого файла с обработкой escape-последовательностей в нём. Например, можно создать файл при помощи команды touch `echo -e "\e[45mTest\e[0m"` и добавить его в git-репозиторий. Escape-последовательность будет обработана при удаления данного файла через "git rm". Аналогично можно добиться обработки escape-последовательностей в git-branch при их подстановке в имена файлов в каталоге .git/refs/heads (touch `echo -e ".git/refs/heads/\e[45mTest\e[0m"`).



