18.12.2017 12:53  Метод подстановки троянского кода, невидимого при просмотре в git diff

А когда в каком-нибудь гитлабе найдут похожий метод, эксплуатируемый через HTML или какой-нибудь RTL unicode, кто кому чего будет доказывать? :-) Escape-последовательности надо экранировать точно так же, как это надо делать в вебе с HTML. Но, конечно, нынешние разработчики гита удивляют. Цитата:

https://www.twistlock.com/2017/12/13/hiding-content-git-escape-sequence-twistl Git’s developers take I sent an advisory to git’s security mailing list, listing all the issues I presented above. The initial responses I received were skeptical. One of the assertion suggested that the same problem can be reproduced with cat, so it is not git’s problem. Ага, а то, что браузер интерпретирует HTML, это не проблема гитлаба? :-)