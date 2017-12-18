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18.12.2017 12:53  Метод подстановки троянского кода, невидимого при просмотре в git diff

Опубликован метод скрытия частей кода при выводе изменений при помощи команды "git diff", которая часто используется для изучения присылаемых патчей. Добавив в код escape-последовательность "[8m" атакующий может сделать невидимой часть при выводе на экран с использованием терминала, поддерживающего команды VT100.

Проблемы также выявлены в команде "git rm", которая выводит имя удаляемого файла с обработкой escape-последовательностей в нём. Например, можно создать файл при помощи команды touch `echo -e "\e[45mTest\e[0m"` и добавить его в git-репозиторий. Escape-последовательность будет обработана при удаления данного файла через "git rm". Аналогично можно добиться обработки escape-последовательностей в git-branch при их подстановке в имена файлов в каталоге .git/refs/heads (touch `echo -e ".git/refs/heads/\e[45mTest\e[0m"`).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.twistlock.com/2017...)
  2. OpenNews: Неявные свойства языков программирования, которые могут привести к уязвимостям
  3. OpenNews: Концепция атаки по подмене копируемого в терминал текста с сайта
  4. OpenNews: Использование JavaScript для атаки через манипуляцию с содержимым буфера обмена
  5. OpenNews: Уязвимость в реализации автодополнения ввода в Bash
  6. OpenNews: Необычная уязвимость в Apache mod_rewrite
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: git, escape
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  • 1.1, Аноним, 12:59, 18/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –27 +/
    Ждем гитлаб гитхаб-хейтеров, доказывающих, что тирминал ита крута, веб ненужен ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.18, KonstantinB, 15:27, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    А когда в каком-нибудь гитлабе найдут похожий метод, эксплуатируемый через HTML или какой-нибудь RTL unicode, кто кому чего будет доказывать? :-)

    Escape-последовательности надо экранировать точно так же, как это надо делать в вебе с HTML.

    Но, конечно, нынешние разработчики гита удивляют.

    Цитата:
    https://www.twistlock.com/2017/12/13/hiding-content-git-escape-sequence-twistl

    Git’s developers take

    I sent an advisory to git’s security mailing list, listing all the issues I presented above. The initial responses I received were skeptical. One of the assertion suggested that the same problem can be reproduced with cat, so it is not git’s problem.

    Ага, а то, что браузер интерпретирует HTML, это не проблема гитлаба? :-)

     
     
  • 3.42, pavlinux, 21:18, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Найди 10 отличий https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/diff/?id=6b
     
     
  • 4.44, Аноним, 22:00, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    https git kernel org pub scm linux kernel git torvalds linux git diff id 6bf8... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.19, Аноним, 15:28, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Смотрю книгу, вижу фигу ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.41, Вареник, 21:16, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +7 +/
    Веб, IDE и консоль - дополняют друг друга.

    Обсуждать код лучше с веб-ссылкой, кодить в IDE, перекидывать коммиты между ветками - в консоли.
    Только глупые люди противопоставляют мягкое светлому.

     
  • 2.56, LinuxCool, 18:55, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Лoл, дa фaнaтики дaжe пocлe этoгo бyдyт бyxтeть, чтo лaйнyкc бeзoпaceн и нeyязвим для виpycoв)) xoтя вoт oнo дoкaзaтeльcтвo oбpaтнoгo)
     
  • 1.2, Ю.Т., 13:02, 18/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Кстати, о названиях  и шуточках (https://www.thefreedictionary.com/git)
     
     
  • 2.3, щи, 13:06, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –5 +/
    Так Линус говорил, что не умеет выбирать названия.
     
  • 2.8, Iaaa, 13:46, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Тут лучше: https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Git
     
  • 1.9, Аноним, 13:50, 18/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    У меня в терминале сделал текст чёрным, но у меня фон прозрачный и всё было видн... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.10, fr0ster, 14:14, 18/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    То есть diff укажет
    -     * Must always return a value
    +     * Must always return a value
    и никому это не покажется странным?
     
     
  • 2.12, Аноним, 14:21, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Почему? Строка "* Must always return a value" добавлена целиком.
     
     
  • 3.13, fr0ster, 14:31, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну например потому, что абсолютно одинаковая строка не вывелась бы так ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.15, нэту, 14:54, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    а если поменять немного каммент, то сильно легче станет?
     
     
  • 5.16, fr0ster, 15:09, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > а если поменять немного каммент, то сильно легче станет?

    Так да, просмотреть станет легче.
    С другой стороны простынь прямо в консоли смотреть неудобно, а вывод через less покажет строки полностью.


     
     
  • 6.17, fr0ster, 15:10, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    >> а если поменять немного каммент, то сильно легче станет?
    > Так да, просмотреть станет легче.

    В смысле пропустить такие строки станет легче.

     
  • 4.20, Аноним, 15:34, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Одинаковая по отношению к чему В примере новая строка добавляется, а не старая ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.25, Гоги, 16:01, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    > То есть diff укажет
    > -     * Must always return a value
    > +     * Must always return a value
    > и никому это не покажется странным?

    Ты такой внимательный, что читаешь каждый символ? Попробуй попринимать десяток патчей в час - глаза вывалятся!

     
     
  • 3.35, Аноним, 19:28, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Ну можно же сканер настроить на отлов подобных несуразностей В конце концов в ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.47, Аноним, 00:45, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну теперь вот мы все в курсе и все настроим! Я у себя уже сделал. А ты?
     
  • 2.29, Аноним, 16:49, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    от изменения конца строки будет похожая запись, могут пропустить не глядя
     
     
  • 3.38, Аноним, 20:50, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Во вменяемых проектах за изменение конца строки делают аяй.
     
  • 2.46, Ordu, 00:05, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Ты консольным браузером, что ли пользуешься, и не видишь картинок Там нарисован... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.21, Аноним, 15:45, 18/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    Так и запишем: не принимать патчи из непроверенных источников
     
  • 1.22, Аноним, 15:49, 18/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Остроумно, но едва ли defang этих escape-последовательностей при выводе на тер... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.27, Аноним, 16:08, 18/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    Для некоторых станут открытием закладки в компиляторе Компелируйте компилятор, ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.34, Аноним, 18:43, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Чтобы они стали для нас открытием, надо, чтобы ты показал нам реальные их пример... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.43, Борщдрайвен бигдата, 21:39, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Уж не помню где, но я читал морозную историю (перевод) именно о закладке в компиляторе, найденной случайно в ходе доработки какой-то программы сотрудником в каком-то университете.
    Увлекательная вещь, но я ее никак не могу найти.
     
  • 1.37, L29Ah, 19:52, 18/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    В Gentoo не воспроизводится.
     
     
  • 2.39, ibujhbygbljh, 20:51, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    пересобери мир
     
  • 1.45, Аноним, 23:04, 18/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –6 +/
    кто им пользуется Я использую только графические фронтенлы для диффов вроде mel... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.51, nobody, 11:44, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Командное окружение гита этим и замечательно, что позволяет комфортно обходиться без GUI искаропки, в отличие от, например svn. Поставил в своё время TortoiseGit и так им и не пользовался. А вот без TortoiseSVN жить весьма уныло
     

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