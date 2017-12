17.12.2017 23:57  Релиз GNU tar 1.30

> Есть какие-то объективные причины использовать его, а не xz, ставший уже стандартом де-факто? http://www.nongnu.org/lzip/xz_inadequate.html

Краткая выжимка:

Key findings include:

(1) safe interoperability among xz implementations is not guaranteed;

(2) xz's extensibility is unreasonable and problematic;

(3) xz is vulnerable to unprotected flags and length fields;

(4) LZMA2 is unsafe and less efficient than the original LZMA;

(5) xz includes useless features that increase the number of false positives for corruption;

(6) xz shows inconsistent behavior with respect to trailing data;

(7) error detection in xz is several times less accurate than in bzip2, gzip and lzip.