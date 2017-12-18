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17.12.2017 23:57  Релиз GNU tar 1.30

Спустя полтора года с момента прошлого выпуска представлен новый стабильный релиз архиватора GNU Tar 1.30.

Основные новшества:

  • При извлечении теперь пропускаются компоненты с '..' в именах, что нарушает сложившееся поведение, но повышает безопасность при извлечении данных из архивов, не заслуживающих доверия, поверх имеющихся файлов;
  • Добавлен вывод ошибки при выполнении создания или обновления архива с некорректным указанием опций, для которых важен порядок следования в командой строке. Например, выполнение "tar -cf a.tar . --exclude '*.o'" приведёт к выводу ошибки из-за указания блока --exclude после пути для архивирования (--exclude должен указываться до обязательного параметра к которому применяется ограничение);
  • Опция "--numeric-owner" теперь приводит к сохранению цифровых идентификаторов владельца в составе служебных полей;
  • Добавлена опция "--warnings=failed-read" для скрытия предупреждений о невозможности прочитать содержимое файла или каталога при совместном указании с опцией "--ignore-failed-read";
  • Добавлена опция "--warnings=none" для скрытия всех предупреждений.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Уязвимость в GNU tar, позволяющая перезаписать сторонние файлы
  3. OpenNews: Релиз GNU tar 1.29
  4. OpenNews: Новая версия языка программирования GNU Awk 4.2.0
  5. OpenNews: Релиз текстового редактора GNU nano 2.9.0
  6. OpenNews: Релиз GNU tar 1.27 с поддержкой xattrs, POSIX ACL и SELinux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: tar
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  • 1.1, Онаним, 00:56, 18/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –24 +/
    Всю жизнь жду когда же наконец уже эту окаменелость отправят на свалку истории и... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, QuAzI, 01:01, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Не осилил -J ?
     
  • 2.3, Аноним, 01:03, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    tar это не запакованный формат
     
     
  • 3.9, angra, 03:30, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +14 +/
    Вообще-то он как раз формат упаковки/архивирования, а не сжатия/компрессии.
     
     
  • 4.17, Онаним, 04:42, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Да, но часто вы встречаете просто tar, а не tar gz файлы Для каких-то своих кас... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.18, Онаним, 04:48, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    Хотя даже на кассетах непонятно зачем оно нужно такое - почему бы перед записью ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.24, Greg KH, 06:19, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    ты забегаешь вперед Этот нюанс как раз является одной из проблем tar, которые д... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.25, Greg KH, 06:27, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Это уже случилось бы давно, если бы существовал нормальный архиватор Но вместо ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.27, Онаним, 09:31, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Рад, что хоть кто-то понимает о чём я Чем не нравится 7zip Формат вроде достат... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.32, Аноним, 10:19, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Можете начать прямо сейчас ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 7.39, Greg KH, 11:32, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    его надо весь лопатить Изначально 7z был настолько инороден POSIX, GNU Linux и ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.94, VINRARUS, 08:00, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    WinRAR к твоим услугам ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 7.54, Аноним, 13:38, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Тот же tar сверху никто не принимал Он сначала стал распространённым благода... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.70, Пользователь Debian, 17:53, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    bsdtar умеет (через libarchive).

    И есть ещё http://www.mirbsd.org/pax.htm (который доступен в Дебиане и дебианоидах в виде pax).

     
     
  • 9.78, Аноним, 19:59, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Я про него и говорил Из pax 1 Усё ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.64, Crazy Alex, 16:24, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Ничего не заменило tar, потому что ерунда это, а не проблема На практике 99 юз... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.4, Pgor Iavlov, 01:08, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –3 +/
    я вам 7zip 18 лет назад написал, пользуйтесь, и правнукам передайте А tape arc... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.5, DiabloPC, 01:38, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Тише ты, чего расшумелся Ну не знают хомячки что архивация и сжатие это абсолю... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.15, Онаним, 04:32, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    В 99 случаев это разделение не нужно Приведите мне хоть один пример, когда tar... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.19, имя, 04:48, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +6 +/
    Как минимум там, где мне это нужно, я могу выкинуть .tar.gz в пользу хоть .tar.lz4, хоть .tar.zst, хоть .tar.lrz.xz. Как вы предлагаете делать это с 7z?

    Там, где нельзя на удалённую машину поставить rsync, данные всё равно можно реплицировать при помощи ssh foo tar c whatever | ssh bar tar x. Сколько ключей к 7z должен я выучить, чтобы провернуть то же самое, если я согласился представить себе, что он оказался в базе всех дистрибутивов пять-десять лет назад?

     
     
  • 6.21, Онаним, 05:34, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    7z a -t gzip bzip2 lzma2 xz и т п Не пробовал хотя понимаю, что чудом не понад... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.59, Аноним, 14:41, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Такие форматы есть, просто они не так часто бывают нужны tar чаще всего использ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 7.62, Аноним, 15:55, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Не работает ни с какими ключиками Точнее работает в том случае, когда пакуется ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.14, Онаним, 04:29, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    Вот пускай бы те, кто пишет на кассеты этим и пользовались Но нет, этим по дура... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.34, Аномномномнимус, 10:51, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Выкинь на помойку свой RAR уже Его лет 10 как тот же 7-zip обскакал по скорости... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.93, VINRARUS, 07:57, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    >Выкинь на помойку свой RAR уже.

    RAR не тронь!

     
  • 5.99, Дим, 11:20, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    >> и отечественный

    <умиление>О, да! Это несомненный плюс, прямо таки обдно из главных достоинств любого ПО<умиление/>

     
  • 5.105, dq0s4y71, 15:43, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > портабельности

    Вот не надо! Не знаю как сейчас, но раньше он был гвоздями прибит к COM (какая нужда была?) и p7zip - это сильно доработанный напильником 7zip.

     
  • 4.55, Аноним, 13:41, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    С 7zip просто невозможно нормально работать в консоли В частности потому что в ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.26, Аноним, 09:06, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Оу, а split-ом нарезать архив и гордо именовать это многотомным архивом ты тоже ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.67, Pgor Iavlov, 16:48, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    ваши внуки уже не будут помнить, зачем вы пользовались split ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.13, Аноним, 04:24, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Ругаются на ftp, теперь на tar а когда надо быстро прокинуть по сети миллионы м... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.16, Онаним, 04:38, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Всегда когда не нужно сохранять права доступа и ссылки делаю это через 7z по SFT... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.40, Аноним, 11:33, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Да знаю я 7z, но мне когда надо образ рабочей системы клонировать, то нужны прав... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.45, anonymous, 12:33, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    netcat tar На исходной машине tar -czf - 124 nc целевой_ip port на целев... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.57, Аноним, 13:54, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    То же самое хотел написать Наименее затратный вариант И совершенно непотребный... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.77, Аноним, 19:57, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Это с единичным примером все хорошо, а у меня автоматизированное управление с ан... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.79, Аноним, 20:13, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну и что в приведённом мной примере не автоматизировано Полностью неинтерактивн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.84, Аноним, 21:28, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Зачем городить какие-то костыли с поднятием FTP если он поднимается по запросу н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 10.102, Аноним, 13:29, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Где же просто Ты используешь дополнительный сервис как минимум FTP, если VPN у... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.23, Greg KH, 05:56, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    так в этом и проблема, что у всех синдром утенка, и кроме tar ничего нет более-м... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.38, Аноним, 11:29, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Огласите пожалуйста минусы tar. У cpio я знаю проблемы, у tar - нет.
     
     
  • 5.41, Greg KH, 11:42, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Самый критичный - отсутствие индекса для оптимального рандомного доступа к данны... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.47, Аноним, 12:42, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вообще-то, это зависит от реализации pixz, например, умеет создавать индекс ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.49, Greg KH, 12:55, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    squashfs тоже умеет Но это совсем другой формат, к тому же прибито к компрессор... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.51, Аноним, 13:16, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    tar pixz создают совершенно обычный tar xz, у которого в конце индекс Распак... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.53, Greg KH, 13:37, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    А, это точно, ведь tar-у хвост не нужен Согласен, юзабельно, вот такое можно ре... весь текст скрыт [показать]
     
  • 8.58, Аноним, 13:58, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    См mksquashfs 1 ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.76, Greg KH, 19:40, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    аноним, "Но [pixz] это совсем другой формат, к тому же прибито к компрессору xz" - вот что я имел ввиду.

    Про squashfs вопросов нет. Довольно самодостаточный формат, но, к сожалению, не очень универсальный, инструментов не хватает

     
  • 6.61, PnDx, 15:06, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Рассматривать squashfs 124 btrfs 124 zfs в качестве архиватор упаковщик дл... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.63, Аноним, 16:02, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Это надо основательно yпороться, чтобы присовокупить btrfs и zfs А squashfs 8... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.68, PnDx, 17:06, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > Это надо основательно yпороться, чтобы присовокупить btrfs и zfs. А squashfs —
    > да, весьма годный архиватор общего назначения.

      Ну, тогда удачи "поменять в архиве (3 ТБ) вот тот файлик и потом отдать изменённый архив".
    Последние 2 в-ва спроектированы с целью расширять ваше сознание в т.ч. на данный случай ;) А нужно ли ими упарываться — личное дело каждого психо^W инженера.

     
     
  • 9.71, Аноним, 18:00, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну да, есть оговорки в плане области применения Там, где нужно менять файлы, на... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.80, Аноним, 20:33, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Зависит от количества файлов, мы же про tar, не про tar gz Для распаковки одног... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.20, бедный буратино, 04:55, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Я тоже жду такого в отношении местных Онанимов... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.22, Greg KH, 05:38, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Есть резон, да. Присоединяйтесь! http://duplicity.nongnu.org/new_format.html
     
     
  • 3.36, Аноним, 11:09, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Да, на duplicity стоит обратить внимание И про замену tar хорошие мысли, но, ко... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.52, Andrey Mitrofanov, 13:35, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Согласен Всё го но, пусть уже делают мене хорошоу, бездельники XXX ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.33, Sfinx, 10:46, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +5 +/
    хе-хе, видать ты еще не вкурсе, что есть еще и долго еще будет cpio я бы не д... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.100, Дим, 11:26, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    > Всю жизнь жду когда же наконец уже эту окаменелость отправят на свалку
    > истории и заменят чем-то человеческим, что не нужно распаковывать целиком чтобы
    > считать оглавление (например чем-то типа 7z с добавлением поддержки информации о
    > правах доступа и ссылок). Надеюсь хоть правнукам не придётся использовать это
    > древнее зло.

    И это реально такая большая проблемма чтобы ждать ее решения всю жизнь? Чувак, ну ты там это, держись там, всего хорошего тебе -досвидания!

     
  • 1.7, Борщдрайвен бигдата, 02:57, 18/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Ого. Оно еще развивается, я думал, что утилиту уже отшлифовали до идеала.
    Круто.
     
     
  • 2.10, Аноним, 03:37, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    Одно время отсылал авторам пару мелких патчей, для чего ковырялся в исходниках ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.11, angra, 03:46, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Реальный мир вообще не склонен укладываться в любые модели системы архитектуры ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.82, Vjatcheslav, 20:53, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Интересно было бы переписать тар на лиспе или схеме...и посмотреть, что получится.
    По идее это помогло бы бороться с ползучей фичезацией в ситуации "лебедь, рак и щука".

    "На Лиспе гораздо удобнее и быстрее на писать прототип, чем составлять спецификацию"

     
     
  • 4.86, Аноним, 23:46, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    На чём угодно гораздо удобнее и быстрее написать прототип, чем составлять специф... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, Аноним, 03:09, 18/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    Mc все так же виснет на 12 минут при нажатии F3 по нему?
     
     
  • 2.44, Аноним, 12:23, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Может ты zip имел в виду, дурашка?
     
  • 1.30, eganru, 09:58, 18/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    частенько использую tar для того чтобы сохранить большое число маленьких файлов.
    tar быстро и без фокусов упаковывает их в контейнер, с которым потом удобно работать.
     
     
  • 2.42, Greg KH, 11:44, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    да нет see 41 ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.43, Аноним, 12:04, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Если У Вас 100GB в архивах, то Вам явно необходимо что-то менять в консерватории... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.46, Greg KH, 12:39, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    А это не нашей консерватории архив Понимаешь в чем дело, когда все вокруг следу... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.48, Greg KH, 12:46, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –5 +/
    Кстати, для gz - не больше 2GB Там внизу man gzip написано, что оно не работа... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.60, Аноним, 14:55, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Во-первых, 4Г Во-вторых, работает, только размер сжатого файла неправильно отоб... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.73, Greg KH, 19:22, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > Во-первых, 4Г.

    О, замечательно, заглянули в ман

    > zcat file.gz | wc -c

    самому то не смешно? Ты либо сознательно прикидываешься, либо абсолютно некомпетентен в IT.

    Человек, считающий на полном серьезе, что O(N) - это допустимая сложность для алгоритма получения размера файла, не должен иметь права голоса на техническом форуме.

     
     
  • 8.83, Аноним, 21:08, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Я и не предлагаю таким образом проверять размер файла, я таким образом просто по... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.90, Greg KH, 03:39, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    >  А тебе?

    А ты видимо тред не читал? Здесь всё есть, грепай по "100"

    Когда припекает, а такой возможности нет, понимаешь, насколько наколенные поделки эти gzip и tar. Это совсем не уровень промышленной системы с почти полувековой традицией. Ты же не можешь заранее знать, чего наивный юзер загонит в архив. Вон, тут уже и 'tar | nc' советуют во все поля. И с ростом объемов юзеры будут сталкиваться с этим чаще и чаще, явная проблема. Нет, давайте будем молиться на этот tar и gzip, аки мощам.

     
     
  • 10.101, Аноним, 13:07, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Это не наколенные поделки, просто они отчасти морально устарели и не всегда соот... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 11.108, VINRARUS, 18:02, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > От tar вижу смысл отказываться только тогда, когда действительно важен произвольный доступ (squashfs), нужна дедупликация (borg)

    squashfs имеет встроеную дедупликацию.

     
  • 4.56, Борщдрайвен бигдата, 13:52, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Так и что плохого в архивах по паре сотен гб где-то в s3, например?
     
     
  • 5.66, Crazy Alex, 16:33, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Да ничего, но товарищ там зачем-то листинги хочет и частичную распаковку Не пом... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.74, Greg KH, 19:26, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > зачем-то листинги хочет

    хватит лицемерить. Неужели, желание списка файлов в архиве - это такой жупел, что меня готовы уже вiндузятником объявить, лишь бы не признать, что tar (и gz) - убоги в качестве дефолтного решения, и используется только потому, что нет альтернативы.


    > зачем-то листинги хочет

    Ты себе макбук купил что ли? Симптомы больно похожи: ответ "ненужно" на вопрос о тривиальной фиче, которой нет в системе, и брызганье слюной после появления этой фичи в следующем релизе.

     
  • 6.81, Борщдрайвен бигдата, 20:36, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Так ведь tar не особо для этого. Собрать файлы в один, положить на ленту и забыть до Рагнарёка.
     
  • 4.65, Анонимм, 16:32, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Отлично не держать слишком больших архивов, потому что с ними неудобно работать... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.69, Аноним, 17:45, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Влет это как Смонтировать через losetup, и скопировать необходимый файл Ну, ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.72, Анонимм, 19:16, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/

    > "Влет" это как? Смонтировать через losetup, и скопировать необходимый файл? Ну, тогда да!

    дамп в смысле "высокоуровневого", сделанного через утилиту dump.
    Влет, это подключить терабайтный хард с бэкапами к ноуту без USB3 и запустив restore -if на 100ГБом дамп-архиве, выбрать интерактивно файлы для восстановления и восстановить их. За пару минут, а не полчаса. Так же неплохо работает с пожатым дампом, если использовать блоковое сжатие.

    > Да! Но это не значит, что tar необходимо выкинуть.

    Вообще-то ветка ветка начинается с #30, где пишут о
    > с которым потом удобно работать.

    Или усомниться в безоговорочности удобства работы с tar в современных реалиях (и юзкейзах) уже сам по себе призыв к выкидыванию?


     
  • 6.75, Greg KH, 19:30, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Ну, тогда да! Тогда пишите tar_fs с опциями gz, bz2, lzma, .

    Вы реально настолько некомпетентны, не понимаете, почему dump-архив позволяет вытаскивать файлы быстро, а tar-архив - не позволяет? Ну так вы спросите сначала, может быть поймете, и не будете невежеством бравировать.

     
     
  • 7.96, Аноним, 09:35, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Спасибо, за публичную порку Так давно это было, что аж успело забыться Еще р... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.98, Greg KH, 11:19, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Спасибо за адекват, анонимус

    > изучить dump and duplicity

    Мне вообще странно, почему dump не особо популярен в linux, тогда как в bsd dump это мейнстрим.

    А duplicity оставляет двоякое впечатление

    Мне понравился borg backup из относительно свежего последного

     
     
  • 9.103, Аноним, 13:42, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Мне вообще кажется, что достаточно важно в этом вопросе это то, что система позв... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.85, eganru, 23:13, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    У меня нет цели какого-либо детального анализа или желания вдруг что-то там по отдельности открыть.
    Контейнеры складываются в папку. Если вдруг - я могу открыть и глянуть, что там когда-то было.

    В конце-то концов я никому не пытаюсь доказать, что им так будет лучше или вроде того. Я так делаю. меня это устраивает.

     
  • 1.50, Аноним, 12:58, 18/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Вендузоиды бомбят. Хорошо.
     
  • 1.87, Аноним, 00:24, 19/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    какой консольный компрессор под уникс посоветуете главное требование максимальн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.88, Глупышь, 02:11, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    .xz
     
  • 2.89, Борщдрайвен бигдата, 02:44, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Какие ещё требования? Какой способ применения, что потом будет с файлами? Как будут читаться?
    В какой среде будет выполнятся код?
    Степень сжатия — ещё не всё, %username%. Если ты не наброса ради пришел сюда, то выпиши ответы для себя на эти вопросы, подумай и почитай о разных алгоритмах.
    Если для наброса, то попробуй потоньше.
    Хорошо?
     
  • 2.91, Greg KH, 03:42, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    lzip конечно же и его параллельная реализация plzip
     
     
  • 3.104, Аноним, 15:23, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Есть какие-то объективные причины использовать его, а не xz, ставший уже стандар... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.106, Анонимм, 16:05, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > Есть какие-то объективные причины использовать его, а не xz, ставший уже стандартом де-факто?

    http://www.nongnu.org/lzip/xz_inadequate.html
    Краткая выжимка:
    Key findings include:
    (1) safe interoperability among xz implementations is not guaranteed;
    (2) xz's extensibility is unreasonable and problematic;
    (3) xz is vulnerable to unprotected flags and length fields;
    (4) LZMA2 is unsafe and less efficient than the original LZMA;
    (5) xz includes useless features that increase the number of false positives for corruption;
    (6) xz shows inconsistent behavior with respect to trailing data;
    (7) error detection in xz is several times less accurate than in bzip2, gzip and lzip.


     
     
  • 5.107, Аноним, 17:45, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Почитал Отчасти выглядит разумно, отчасти 8212 явные придирки, отчасти 821... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.92, аноним_оп, 05:53, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    спасибо! почитаю подробнее про алгоритмы. файлы обычные не системные из хоум директории без специальных атрибутов и иерархии. задача заархивировать и сжать по максимуму ввиде бекапа и потом извлечь все вместе в ту же или любую другую.
     
     
  • 3.95, Greg KH, 09:06, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > задача заархивировать и сжать по максимуму ввиде бекапа и потом извлечь все вместе в ту же или любую другую.

    предлагаю использовать squashfs (см man mksquashfs), компрессию ему можно указать xz как наиболее сильный из доступных

    Eще посмотри на dar (Disk ARchive)

    А в качестве системы бекапа можно посмотреть на borg backup

     
     
  • 4.97, VINRARUS, 10:53, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    >> задача заархивировать и сжать по максимуму ввиде бекапа и потом извлечь все вместе в ту же или любую другую.
    > предлагаю использовать squashfs (см man mksquashfs), компрессию ему можно указать xz как
    > наиболее сильный из доступных

    squashfs крут тем шо его можна просто смонтировать в любую папку и работать дальше стандартными средствами ОС. Жаль RO.

     

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