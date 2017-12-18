17.12.2017 23:57  Релиз GNU tar 1.30

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|5.19, имя, 04:48, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+6 +/–
|
Как минимум там, где мне это нужно, я могу выкинуть .tar.gz в пользу хоть .tar.lz4, хоть .tar.zst, хоть .tar.lrz.xz. Как вы предлагаете делать это с 7z?
Там, где нельзя на удалённую машину поставить rsync, данные всё равно можно реплицировать при помощи ssh foo tar c whatever | ssh bar tar x. Сколько ключей к 7z должен я выучить, чтобы провернуть то же самое, если я согласился представить себе, что он оказался в базе всех дистрибутивов пять-десять лет назад?
|
|
|
|
|
|5.99, Дим, 11:20, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
|
>> и отечественный
<умиление>О, да! Это несомненный плюс, прямо таки обдно из главных достоинств любого ПО<умиление/>
|
|5.105, dq0s4y71, 15:43, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+/–
|
> портабельности
Вот не надо! Не знаю как сейчас, но раньше он был гвоздями прибит к COM (какая нужда была?) и p7zip - это сильно доработанный напильником 7zip.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|9.76, Greg KH, 19:40, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
|
аноним, "Но [pixz] это совсем другой формат, к тому же прибито к компрессору xz" - вот что я имел ввиду.
Про squashfs вопросов нет. Довольно самодостаточный формат, но, к сожалению, не очень универсальный, инструментов не хватает
|
|
|
|
|
|8.68, PnDx, 17:06, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
|
> Это надо основательно yпороться, чтобы присовокупить btrfs и zfs. А squashfs —
> да, весьма годный архиватор общего назначения.
Ну, тогда удачи "поменять в архиве (3 ТБ) вот тот файлик и потом отдать изменённый архив".
Последние 2 в-ва спроектированы с целью расширять ваше сознание в т.ч. на данный случай ;) А нужно ли ими упарываться — личное дело каждого психо^W инженера.
|
|2.100, Дим, 11:26, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|–1 +/–
|
> Всю жизнь жду когда же наконец уже эту окаменелость отправят на свалку
> истории и заменят чем-то человеческим, что не нужно распаковывать целиком чтобы
> считать оглавление (например чем-то типа 7z с добавлением поддержки информации о
> правах доступа и ссылок). Надеюсь хоть правнукам не придётся использовать это
> древнее зло.
И это реально такая большая проблемма чтобы ждать ее решения всю жизнь? Чувак, ну ты там это, держись там, всего хорошего тебе -досвидания!
|
|
|
|
|
|3.82, Vjatcheslav, 20:53, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+/–
|
Интересно было бы переписать тар на лиспе или схеме...и посмотреть, что получится.
По идее это помогло бы бороться с ползучей фичезацией в ситуации "лебедь, рак и щука".
"На Лиспе гораздо удобнее и быстрее на писать прототип, чем составлять спецификацию"
|
|1.30, eganru, 09:58, 18/12/2017 [ответить] [смотреть все]
|–2 +/–
|
частенько использую tar для того чтобы сохранить большое число маленьких файлов.
tar быстро и без фокусов упаковывает их в контейнер, с которым потом удобно работать.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|7.73, Greg KH, 19:22, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
|
> Во-первых, 4Г.
О, замечательно, заглянули в ман
> zcat file.gz | wc -c
самому то не смешно? Ты либо сознательно прикидываешься, либо абсолютно некомпетентен в IT.
Человек, считающий на полном серьезе, что O(N) - это допустимая сложность для алгоритма получения размера файла, не должен иметь права голоса на техническом форуме.
|
|
|
|
|
|9.90, Greg KH, 03:39, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
|
> А тебе?
А ты видимо тред не читал? Здесь всё есть, грепай по "100"
Когда припекает, а такой возможности нет, понимаешь, насколько наколенные поделки эти gzip и tar. Это совсем не уровень промышленной системы с почти полувековой традицией. Ты же не можешь заранее знать, чего наивный юзер загонит в архив. Вон, тут уже и 'tar | nc' советуют во все поля. И с ростом объемов юзеры будут сталкиваться с этим чаще и чаще, явная проблема. Нет, давайте будем молиться на этот tar и gzip, аки мощам.
|
|
|
|
|
|11.108, VINRARUS, 18:02, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
> От tar вижу смысл отказываться только тогда, когда действительно важен произвольный доступ (squashfs), нужна дедупликация (borg)
squashfs имеет встроеную дедупликацию.
|
|
|
|
|
|6.74, Greg KH, 19:26, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+/–
|
> зачем-то листинги хочет
хватит лицемерить. Неужели, желание списка файлов в архиве - это такой жупел, что меня готовы уже вiндузятником объявить, лишь бы не признать, что tar (и gz) - убоги в качестве дефолтного решения, и используется только потому, что нет альтернативы.
> зачем-то листинги хочет
Ты себе макбук купил что ли? Симптомы больно похожи: ответ "ненужно" на вопрос о тривиальной фиче, которой нет в системе, и брызганье слюной после появления этой фичи в следующем релизе.
|
|
|
|
|
|6.72, Анонимм, 19:16, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
|
> "Влет" это как? Смонтировать через losetup, и скопировать необходимый файл? Ну, тогда да!
дамп в смысле "высокоуровневого", сделанного через утилиту dump.
Влет, это подключить терабайтный хард с бэкапами к ноуту без USB3 и запустив restore -if на 100ГБом дамп-архиве, выбрать интерактивно файлы для восстановления и восстановить их. За пару минут, а не полчаса. Так же неплохо работает с пожатым дампом, если использовать блоковое сжатие.
> Да! Но это не значит, что tar необходимо выкинуть.
Вообще-то ветка ветка начинается с #30, где пишут о
> с которым потом удобно работать.
Или усомниться в безоговорочности удобства работы с tar в современных реалиях (и юзкейзах) уже сам по себе призыв к выкидыванию?
|
|6.75, Greg KH, 19:30, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+/–
|
> Ну, тогда да! Тогда пишите tar_fs с опциями gz, bz2, lzma, .
Вы реально настолько некомпетентны, не понимаете, почему dump-архив позволяет вытаскивать файлы быстро, а tar-архив - не позволяет? Ну так вы спросите сначала, может быть поймете, и не будете невежеством бравировать.
|
|
|
|
|
|8.98, Greg KH, 11:19, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
|
Спасибо за адекват, анонимус
> изучить dump and duplicity
Мне вообще странно, почему dump не особо популярен в linux, тогда как в bsd dump это мейнстрим.
А duplicity оставляет двоякое впечатление
Мне понравился borg backup из относительно свежего последного
|
|3.85, eganru, 23:13, 18/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+/–
|
У меня нет цели какого-либо детального анализа или желания вдруг что-то там по отдельности открыть.
Контейнеры складываются в папку. Если вдруг - я могу открыть и глянуть, что там когда-то было.
В конце-то концов я никому не пытаюсь доказать, что им так будет лучше или вроде того. Я так делаю. меня это устраивает.
|
|
|
|2.89, Борщдрайвен бигдата, 02:44, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+/–
|
Какие ещё требования? Какой способ применения, что потом будет с файлами? Как будут читаться?
В какой среде будет выполнятся код?
Степень сжатия — ещё не всё, %username%. Если ты не наброса ради пришел сюда, то выпиши ответы для себя на эти вопросы, подумай и почитай о разных алгоритмах.
Если для наброса, то попробуй потоньше.
Хорошо?
|
|
|
|
|
|4.106, Анонимм, 16:05, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
|
> Есть какие-то объективные причины использовать его, а не xz, ставший уже стандартом де-факто?
http://www.nongnu.org/lzip/xz_inadequate.html
Краткая выжимка:
Key findings include:
(1) safe interoperability among xz implementations is not guaranteed;
(2) xz's extensibility is unreasonable and problematic;
(3) xz is vulnerable to unprotected flags and length fields;
(4) LZMA2 is unsafe and less efficient than the original LZMA;
(5) xz includes useless features that increase the number of false positives for corruption;
(6) xz shows inconsistent behavior with respect to trailing data;
(7) error detection in xz is several times less accurate than in bzip2, gzip and lzip.
|
|2.92, аноним_оп, 05:53, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+/–
|
спасибо! почитаю подробнее про алгоритмы. файлы обычные не системные из хоум директории без специальных атрибутов и иерархии. задача заархивировать и сжать по максимуму ввиде бекапа и потом извлечь все вместе в ту же или любую другую.
|
|
|
|3.95, Greg KH, 09:06, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+/–
|
> задача заархивировать и сжать по максимуму ввиде бекапа и потом извлечь все вместе в ту же или любую другую.
предлагаю использовать squashfs (см man mksquashfs), компрессию ему можно указать xz как наиболее сильный из доступных
Eще посмотри на dar (Disk ARchive)
А в качестве системы бекапа можно посмотреть на borg backup
|
|
|
|4.97, VINRARUS, 10:53, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
|
>> задача заархивировать и сжать по максимуму ввиде бекапа и потом извлечь все вместе в ту же или любую другую.
> предлагаю использовать squashfs (см man mksquashfs), компрессию ему можно указать xz как
> наиболее сильный из доступных
squashfs крут тем шо его можна просто смонтировать в любую папку и работать дальше стандартными средствами ОС. Жаль RO.
|