17.12.2017 23:57  Релиз GNU tar 1.30

> А тебе? А ты видимо тред не читал? Здесь всё есть, грепай по "100" Когда припекает, а такой возможности нет, понимаешь, насколько наколенные поделки эти gzip и tar. Это совсем не уровень промышленной системы с почти полувековой традицией. Ты же не можешь заранее знать, чего наивный юзер загонит в архив. Вон, тут уже и 'tar | nc' советуют во все поля. И с ростом объемов юзеры будут сталкиваться с этим чаще и чаще, явная проблема. Нет, давайте будем молиться на этот tar и gzip, аки мощам.

