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14.12.2017 21:48  Выпуск проекта TrueOS 17.12, пришедшего на смену PC-BSD

Состоялся третий стабильный выпуск проекта TrueOS, в котором используется окружение рабочего стола Lumina, файловая система ZFS и система инициализации OpenRC. Размер установочного iso-образа 2.8 Гб.

При разработке TrueOS используется rolling-модель и FreeBSD Current в качестве основы. При этом проектом поддерживаются две ветки: UNSTABLE с самыми свежими версиями программ и STABLE с отстающими по времени, но полностью протестированными выпусками программ. После прохождения дополнительного тестирование в STABLE ветку переносятся исправления, связанные с устранением серьёзных ошибок. Исключение сделано для рабочего стола Lumina и конфигуратора SysAdm, которые переносятся в STABLE ветку сразу после формирования новых выпусков, не дожидаясь общего шестимесячного цикла переноса обновлений.

Для установки и обновления всех частей системы, включая компоненты базовой системы, применяется пакетный менеджер pkg. Обновления могут устанавливаться как автоматически, так и в ручном режиме. Новую версию TrueOS также можно поставить в отдельный zpool, не нарушая работу уже установленной системы, что позволяет провести обновление с PC-BSD/FreeBSD без очистки диска с сохранением всей пользовательской информации. Из особенностей TrueOS также можно отметить применение LibreSSL вместо OpenSSL, графический конфигуратор SysAdm на базе Qt c возможностью удалённого управления, наличие свежих графических драйверов.

Ключевые новшества TrueOS 17.12:

  • Подготовлено более 1100 сервисов OpenRC для пакетов, находящихся в репозитории;
  • Значительно сокращено время загрузки, чего удалось добиться благодаря переработке сервисов OpenRC для FreeBSD;
  • Поставка отдельный установочных образов для серверов и рабочих столов. Сборки для серверов поставляются с текстовым инсталлятором, а для рабочих столов с графическим;
  • Возможность установки серверного TrueOS под управлением гипервизора Bhyve;
  • Компоненты FreeBSD обновлены до кодовой базы 12.0-CURRENT по состоянию на 4 декабря, а порты FreeBSD синхронизированы по состоянию на 30 ноября;
  • Рабочий стол Lumina обновлён с версии 1.3.0 до выпуска 1.4.1;
  • В дисплейный менеджер PCDM добавлена поддержка одновременного использования нескольких графических сеансов;
  • Для управления внешними накопителями задействован сервис automounter. Подключенные устройства отображаются на рабочем столе через создание ярлыка *.desktop в каталоге /media. Фактическое монтирование производится только при первом обращении к устройству. При прекращении активности устройство автоматически отмонтируется. Интегрирована поддержка разнообразных файловых систем (UFS, EXT, FAT, NTFS, ExFAT и т.п.);
  • Система обновления до нового релиза переведена на активируемый бэкенд установки обновлений, для запуска которого требуется нажать на кнопку Update Now в SysAdm, Lumina или PCDM. Промежуточные обновления по-прежнему выполняются автоматически по умолчанию (изменить поведение можно в Update Manager);
  • Кроме Lumina 1.4.1 доступны рабочие столы KDE 4.14.3, MATE 1.18.0, GNOME 3.18.0, Cinnamon 2.4.6, Xfce 4.12 и LXDE 1.0;
  • Обновлены версии программ, в том числе Libreoffice 5.3.7, Firefox 57.0.1 и 52.5.0, Chromium: 61.0.3163.11, Palemoon 27.6.2, QupZilla 2.1.2 (Qt5), Seamonkey 2.49.1, Python 3.6, Ruby 2.4, Perl 5.27, Rust 1.22.1, Go 1.9.2, Clang 3.8, LLVM 5.0.0, GCC 7.2.0, Puppet 5.3.3, Ansible 2.4.2.0, Salt 2017.7.2, Nginx 1.13.7, Git 2.15.1, GitLab 10.1.4, Subversion 1.9.7.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.trueos.org/blog/tr...)
  2. OpenNews: Третья стабильная сборка проекта TrueOS, пришедшего на смену PC-BSD
  3. OpenNews: Вторая стабильная сборка проекта TrueOS, пришедшего на смену PC-BSD
  4. OpenNews: Первый стабильный выпуск проекта TrueOS, заменившего PC-BSD
  5. OpenNews: Проект PC-BSD эволюционировал в TrueOS
  6. OpenNews: Выпуск рабочего стола Lumina 1.4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: trueos, lumina
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  • 1.1, pavlinux, 22:11, 14/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –3 +/
    SolidWorks DraftSight, AutoCAD умеет Ну а хотя бы MathLab, Maple, не при детях ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, Аноним, 22:19, 14/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ютубик показывает и будет тебе.
     
     
  • 3.4, Fidel Castro, 22:35, 14/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    а были времена, когда на youtube работал только через flash, а под *BSD его запускали через wine или эмулятор линукса. Говорят первое было стабильнее.
     
  • 2.3, Аноним, 22:33, 14/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    На самом деле весь этот дистрибутив разрабатывается исключительно с целью тролли... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.5, Я, 22:44, 14/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это ж вроде проприетарный софт, не? Если открытый опенсурс,то да, странно что не умеет. Если закрытый, то Gnu и Столлман не одобряет
     
  • 2.6, at, 22:51, 14/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    из CAD'оф работающих на линукс помойму только siemens остался, proE последний был 3E080 вроде.
     

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