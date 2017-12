15.12.2017 20:22  Компания Avast открыла исходные тексты декомпилятора машинного кода

Производитель антивирусного ПО Avast открыл исходные тексты декомпилятора машинного кода RetDec, на протяжении семи лет применяемого для анализа исполняемых файлов. Код открыт под лицензией MIT. Поддерживается сборка для Linux и Windows. Среди областей применения можно отметить проведение обратного инжиниринга закрытого ПО и разбор поражённых вредоносным ПО приложений, с целью понять, что именно делает имеющийся машинный код без наличия исходных текстов и без запуска этого кода. Также декомпиляция может оказаться полезной для оценки различий между двумя разными сборками одной программы или для определения в предоставляемых сборках возможных скрытых подстановок кода, отсутствующих в заявленных исходных текстах. Продукт позволяет выполнять декомпиляцию независимо от целевой платформы, операционной системы и формата исполняемого файла. В том числе RetDec предоставляет расширенные алгоритмы и эвристические механизмы для декодирования и реконструкции приложений, даже при применении техник запутывания кода и борьбы с декомпиляцией. Машинный код преобразуется в промежуточное представление LLVM, которое затем транслируется в высокоуровневые исходные тексты на псевдоязыках похожих на Си или Python. Основные возможности RetDec: Поддержка форматов файлов ELF, PE, Mach-O, COFF, AR, Intel HEX или просто обработка произвольных кусков машинного кода;

Поддержка архитектур (только 32-разрядные): Intel x86, ARM, MIPS, PIC32 и PowerPC;

Статический анализ исполняемых файлов с выводом детальной информации;

Определение компилятора и упаковщика, использованных для сборки рассматриваемого исполняемого файла;

Декодирование машинных инструкций;

Удаление статически связанного библиотечного кода, выявляемого по сигнатурам;

Извлечение и применение отладочной информации в форматах DWARF и PDB;

Реконструкция языковых идиом;

Определение и реконструкция иерархии классов C++ (RTTI, vtable);

Декодирование символьной информации из бинарных файлов, добавляемой компиляторами C++ (GCC, MSVC, Borland);

Реконструирование функций, типов и высокоуровневых конструкций;

Встроенный дизассемблер;

Формирование вывода в виде читаемых высокоуровневнеых исходных текстов. Поддерживается генерация вывода в виде, похожем на C или Python;

Генерация графа потока выполнения, графа вызовов и различной статистики;

Наличие плагина для IDA, выполняющего декомпиляцию файлов непосредственно из дизассемблера.