14.12.2017 12:54  Сравнение качества кода Firebird, MySQL и PostgreSQL в анализаторе PVS-Studio (реклама)

Компания СиПроВер опубликовала результаты сравнения качества кода СУБД Firebird, MySQL и PostgreSQL, проведённого по результатам проверки при помощи продукта PVS-Studio, позволяющего выявить ошибки, дефекты и потенциальные уязвимости на основе статического анализа кода.

Если рассматривать все выданные анализатором предупреждения, то результат проверки выглядит следующим образом:

СУБД Высокий уровень достоверности предупреждений Средний уровень достоверности Низкий уровень достоверности Всего Firebird 156 680 1045 1881 MySQL 902 1448 2925 5275 PostgreSQL 611 1432 1576 3619

Чтобы исключить предупреждения в автоматически сгенерированном коде и в сторонних компонентах было решено не сравнивать число выявленных предупреждений по отношению к количеству строк кода, а провести выборочный ручной разбор логов проверки, попытавшись найти в них заслуживающие внимания ошибки, попутно посмотрев, встречаются ли данные типы проблем в остальных проектах. Кроме того, авторы исследования попытались найти в коде типовые ошибки, которые потенциально могут привести к появлению уязвимостей.

При рассмотрении числа предупреждений по отношению к количеству строк кода, Firebird и PostgreSQL показали примерно одинаковые результаты (у PostgreSQL много предупреждений в автосгенерированном коде). В MySQL число предупреждений немного выше, но не существенно. Другая ситуация наблюдается при попытке ручной проверки типовых предупреждений. Например, MySQL присвоено 3 штрафных балла за проблемы затирания приватных данных, 1 штрафной балл за отсутствие проверки валидности указателя, возвращаемого malloc, 3 штрафных балла за использование потенциально нулевого указателя, 2 балла за подозрительное использование элементов перечислений, 2 балла за неверное вычисление размера блока памяти и 2 балла за пропущенное ключевое слово throw.

В свою очередь, PostgreSQL получил лишь 3 штрафных балла за использование потенциально нулевого указателя, а Firebird получил 1 штрафной балл за подозрительное использование элементов перечислений, 2 балла за вызов неверного оператора освобождения памяти и 1 балл за использование потенциально нулевого указателя. В итоге, меньше всего штрафных баллов получил PostgreSQL - 3, на втором месте Firebird - 4 и худший результат показал MySQL - 13 штрафных баллов.

С учётом того, что в PostgreSQL выявлено достаточно много предупреждений в автосгенерированном коде, а отрыв в один бал от Firebird вызван проблемой среднего уровня достоверности, решено поделить первое место между PostgreSQL и Firebird.



