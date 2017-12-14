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14.12.2017 12:54  Сравнение качества кода Firebird, MySQL и PostgreSQL в анализаторе PVS-Studio (реклама)

Компания СиПроВер опубликовала результаты сравнения качества кода СУБД Firebird, MySQL и PostgreSQL, проведённого по результатам проверки при помощи продукта PVS-Studio, позволяющего выявить ошибки, дефекты и потенциальные уязвимости на основе статического анализа кода.

Если рассматривать все выданные анализатором предупреждения, то результат проверки выглядит следующим образом:

СУБД

Высокий уровень достоверности предупреждений

Средний уровень достоверности

Низкий уровень достоверности

Всего

Firebird

156

680

1045

1881

MySQL

902

1448

2925

5275

PostgreSQL

611

1432

1576

3619

Чтобы исключить предупреждения в автоматически сгенерированном коде и в сторонних компонентах было решено не сравнивать число выявленных предупреждений по отношению к количеству строк кода, а провести выборочный ручной разбор логов проверки, попытавшись найти в них заслуживающие внимания ошибки, попутно посмотрев, встречаются ли данные типы проблем в остальных проектах. Кроме того, авторы исследования попытались найти в коде типовые ошибки, которые потенциально могут привести к появлению уязвимостей.

При рассмотрении числа предупреждений по отношению к количеству строк кода, Firebird и PostgreSQL показали примерно одинаковые результаты (у PostgreSQL много предупреждений в автосгенерированном коде). В MySQL число предупреждений немного выше, но не существенно. Другая ситуация наблюдается при попытке ручной проверки типовых предупреждений. Например, MySQL присвоено 3 штрафных балла за проблемы затирания приватных данных, 1 штрафной балл за отсутствие проверки валидности указателя, возвращаемого malloc, 3 штрафных балла за использование потенциально нулевого указателя, 2 балла за подозрительное использование элементов перечислений, 2 балла за неверное вычисление размера блока памяти и 2 балла за пропущенное ключевое слово throw.

В свою очередь, PostgreSQL получил лишь 3 штрафных балла за использование потенциально нулевого указателя, а Firebird получил 1 штрафной балл за подозрительное использование элементов перечислений, 2 балла за вызов неверного оператора освобождения памяти и 1 балл за использование потенциально нулевого указателя. В итоге, меньше всего штрафных баллов получил PostgreSQL - 3, на втором месте Firebird - 4 и худший результат показал MySQL - 13 штрафных баллов.

С учётом того, что в PostgreSQL выявлено достаточно много предупреждений в автосгенерированном коде, а отрыв в один бал от Firebird вызван проблемой среднего уровня достоверности, решено поделить первое место между PostgreSQL и Firebird.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.viva64.com/ru/b/05...)
  2. OpenNews: Итоги проверки Tizen в статическом анализаторе PVS-Studio (реклама)
  3. OpenNews: Анализатор PVS-Studio бесплатно доступен экспертам по безопасности (реклама)
  4. OpenNews: Эксперимент по выявлению уязвимостей во FreeBSD при помощи PVS-Studio (реклама)
  5. OpenNews: Использование PVS-Studio для поиска дефектов безопасности (реклама)
  6. OpenNews: Методы работы и история возникновения анализатора кода PVS-Studio (реклама)
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: pvs-studio
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  • 1.1, Дуплик, 13:42, 14/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –3 +/
    Оно и понятно, MySQL та ещё дрянь Не зря только KDE шники её в составе своей DE... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, Я. Р. Ош, 13:46, 14/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –6 +/
    Если ты не осилил поставить постгри в качестве бекенда для поискового движка не... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.41, Аноним, 16:14, 14/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Понятно ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.5, Аноним, 13:50, 14/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –5 +/
    о мускул шкварятся в основном кедерасты и похапешники со своими гостевухами.
     
  • 2.13, Аноним, 14:17, 14/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    О как, MySQL уже включили в состав KDE Applications Закнчивай уже грибы жрать ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.27, Аноним, 15:12, 14/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Зачем эти люди тестировали MySQL, когда есть Percona MySQL давно никому не нуже... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.2, Аноним, 13:44, 14/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    а MySQL в этом случае остаётся на третьем месте или автоматически занимает осво... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Andrey Mitrofanov, 13:48, 14/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >> ...решено поделить первое место между PostgreSQL и Firebird.
    > а MySQL в этом случае остаётся на третьем месте? или автоматически занимает
    > освободившееся второе? автор, прошу -- допиши концовку, этож самое главное!

    Не главное -- это, где посадки, пожизненные дисквалификации, лишения флага и звёзды на спину!?

     
  • 2.7, Николай, 14:00, 14/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >> ...решено поделить первое место между PostgreSQL и Firebird.
    > а MySQL в этом случае остаётся на третьем месте? или автоматически занимает
    > освободившееся второе? автор, прошу -- допиши концовку, этож самое главное!

    Так ещё и не было заключения Опеннет Допинг Комиссии

     
     
  • 3.11, Аноним, 14:14, 14/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Нету тут никакой комиссии. Иначе бы наркоманской рекламы не было.
     
  • 3.34, Аноним, 15:52, 14/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    На хабре оно недели 2 назад было.
     
  • 2.21, Аноним, 14:54, 14/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Убийца - дворецкий!
    Не благодари.
     
  • 1.6, Greg KH, 13:57, 14/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Слушайте, а Байкал-Т1 - все? Шигорина уже на мороз? Во дают...
     
     
  • 2.8, Andrey Mitrofanov, 14:04, 14/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    > Слушайте, а Байкал-Т1 - все? Шигорина уже на мороз? Во дают...

    Грег, ты б там за Лёней и пр.детсадом лучше смотрел, чем нев тему писать в каментах на Уважаемом Ресурсе.

     
     
  • 3.12, Аноним, 14:16, 14/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    в рекламе от уважаемого , публично уличённого в нарушении GPL ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.17, Аноним, 14:35, 14/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А где можно почитать Потому что если OpenNet сознательно даёт рекламу продукта,... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.25, Аноним, 15:10, 14/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да не зашквар - всем плевать на гпл.
     
  • 2.23, Аноним, 15:07, 14/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Кто сказал Вроде успешно пилят бюджет, МВД нехилую партию недотопов-тонких клие... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.10, commiethebeastie, 14:11, 14/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Сравнили firebird и postgres, у моего hello world'а еще меньше ошибок.
     
     
  • 2.15, A.Stahl, 14:32, 14/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Так ведь цель не в сравнении, а в рекламе...
     
  • 2.35, Аноним, 15:54, 14/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    И что там такого радикального кроме расширений и многофайловости А если взять п... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.14, anonymous, 14:26, 14/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    опять этот гадкий мужчина продает свой никому не нужный шлак
     
     
  • 2.18, Фуррь, 14:42, 14/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    +1, такой мерзкой рожи, как у их "руководителя", я ещё ни у кого не видал. Толщина рыла прямо пропорциональная высоте занимаемой должности (самый тощий - кодер).
     
  • 2.19, Аноним, 14:43, 14/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    шлак - не шлак, а продают на 40 миллионов рублей в год этой х ни... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.20, Аноним, 14:43, 14/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    ага, 20 миллионов мы списываем, как операционные расходы, а 20 в прибыль идёт ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.22, Аноним, 15:00, 14/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Они эти статьи пишут для CEO Давайте писать в каждой такой подобной г вн вости ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.26, Аноним, 15:11, 14/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Неправда ваша, https clang-analyzer llvm org scan-build html... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.28, Аноним, 15:13, 14/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Оба не нужны, когда есть ПМС-Студия ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.24, Консерватор, 15:08, 14/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Почитал тред, судя по тому как полыхают аналитеки и какой глубокий уровень аргументации достигается в комментариях (Байкал-Т1, Шигорин, гадкий мужчина, мерзкая рожа), PVS-Studio - вполне годный продукт. Надо будет заценить.
     
     
  • 2.29, Аноним, 15:22, 14/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Лучший анализатор C проектов https scan coverity com Лучший анализатор C ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.30, Аноним, 15:23, 14/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Анализатор С https clang-analyzer llvm org scan-build html Анализатор С ht... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.31, anonymous, 15:32, 14/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >лизатор С++

    Не благодари.

     
     
  • 4.32, Аноним, 15:40, 14/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    АНОНИМлизатор, ага!
     
  • 2.33, anonymous, 15:44, 14/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    зацени и стань половым партнером этого гадкого мужчины
     
  • 1.36, Анна Кашулина, 15:59, 14/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Хватит нападать на моего мужа.
    Он зарабатывает как может, а ведёт себя по хамски, из-за того, что у него маленький член. Но я всё равно люблю его миллионы, и не брошу пока у него они есть.
     
  • 1.37, Анна Кашулина, 16:01, 14/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А вы жалкие нищeброды, не можете заработать денег, так и скажите.
     
  • 1.38, Анна Кашулина, 16:04, 14/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    <img>https://ibb.co/jbKKn6</img>
     
  • 1.39, Анна Кашулина, 16:05, 14/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    завидуйте моему счастью
    https://ibb.co/jbKKn6
     
     
  • 2.42, anonymous, 16:24, 14/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    предупреждать надо, я монитор чуть не заблевал!
     
  • 2.44, anonymous, 16:30, 14/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    это реально отвратительно
     
  • 1.40, Аноним, 16:08, 14/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну пошла жара... Нафиг такие фотки постить? я теперь спать не буду
     
     
  • 2.45, тоже Аноним, 16:31, 14/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ребятки, если у вас хватает тупости переходить по ссылкам, оставленным очевидным троллем - кого винить?
     

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