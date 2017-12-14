14.12.2017 12:54  Сравнение качества кода Firebird, MySQL и PostgreSQL в анализаторе PVS-Studio (реклама)

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|2.4, Andrey Mitrofanov, 13:48, 14/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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>> ...решено поделить первое место между PostgreSQL и Firebird.
> а MySQL в этом случае остаётся на третьем месте? или автоматически занимает
> освободившееся второе? автор, прошу -- допиши концовку, этож самое главное!
Не главное -- это, где посадки, пожизненные дисквалификации, лишения флага и звёзды на спину!?
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|2.7, Николай, 14:00, 14/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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>> ...решено поделить первое место между PostgreSQL и Firebird.
> а MySQL в этом случае остаётся на третьем месте? или автоматически занимает
> освободившееся второе? автор, прошу -- допиши концовку, этож самое главное!
Так ещё и не было заключения Опеннет Допинг Комиссии
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|1.24, Консерватор, 15:08, 14/12/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Почитал тред, судя по тому как полыхают аналитеки и какой глубокий уровень аргументации достигается в комментариях (Байкал-Т1, Шигорин, гадкий мужчина, мерзкая рожа), PVS-Studio - вполне годный продукт. Надо будет заценить.
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|1.36, Анна Кашулина, 15:59, 14/12/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Хватит нападать на моего мужа.
Он зарабатывает как может, а ведёт себя по хамски, из-за того, что у него маленький член. Но я всё равно люблю его миллионы, и не брошу пока у него они есть.
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