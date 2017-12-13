13.12.2017 20:18  Выпуск графического редактора GIMP 2.9.8

Представлен новый выпуск графического редактора GIMP 2.9.8. Ветка 2.9.x отнесена к категории экспериментальных и служит основой для разработки значительного релиза GIMP 2.10. GIMP 2.9.8 станет последним промежуточным выпуском, на следующей стадии ожидается заморозка кодовой базы и переход к финальной стадии подготовки GIMP 2.10, перед которым для окончательной стабилизации планируется выпустить кандидат в релизы. Новая ветка примечательна повсеместным переводом внутренних подсистем на фреймворк обработки изображений GEGL (Generic Graphics Library), что позволило реализовать такие возможности как использование глубины цвета в 16 и 32 бит на канал (как целочисленные, так и с плавающей точкой) и цветовые профили ICC v4, а также повысить эффективность обработки больших изображений. Из новшеств также можно отметить переработанное оформление интерфейса пользователя, поддержку форматов OpenEXR и WebP, предпросмотр применения фильтров на холсте, унификацию инструментов трансформации, задействование OpenCL для выноса обработки графики на плечи GPU, поддержка кистей от проекта MyPaint, возможность многопоточного выполнения операций в GEGL. Основные изменения по сравнению с прошлым выпуском: Обновлён инструмент заливки градиентом (Blend), с которым теперь можно работать без дополнительных диалогов, формируя параметры заливки прямо на холсте. В том числе можно создавать, выбирать, сдвигать, удалять и настраивать точки управления цветом заливки, изменять режимы смешивания и окраски сегментов между точками заливки, создавать промежуточные точки заливки. По умолчанию предлагаемые градиенты теперь можно редактировать. При внесении изменения в градиент, размещённый в системном каталоге, автоматически в локальном каталоге пользователя создаётся копия этого градиента, которая сохраняется для всех сеансов пользователя. В будущих выпусках планируется предоставить и возможность редактирования базирующихся на градиентах ресурсов, таких как кисти и инструменты динамического рисования;

Добавлен фильтр Clip Warning для визуализации на фотографии областей со слишком малой или слишком большой экспозицией, на которых наблюдается пропадание деталей в тёмных или светлых местах;

Преобразование изображений между разными цветовыми пространствами переведено на использование библиотеки babl, если применяются ICC-профили на основе матриц. По сравнению с использованием LittleCMS 2, использование babl позволило до 5 раз ускорить выполнение преобразований;

Расширена поддержка работы в окружениях на базе Wayland. В дополнение к ранее добавленной возможности создания скриншотов в GNOME поверх Wayland, аналогичная возможность обеспечена и для KDE на базе Wayland. В KDE/Wayland также теперь работоспособен виджет для определения цвета точки (Color Picker). В GNOME/Wayland возможности данного виджета пока ограничены окнами GIMP;

По аналогии с командой Paste in Place в Inkscape реализована возможность для вставки контента из общего буфера обмена или именованных буферов обмена в то же самое место, т.е. в позицию из которой контент был изначально скопирован, а не по центру видимой области;

Проведена работа по улучшению пользовательского интерфейса. Виджет spinscale теперь по разному подсвечивает вертикальные части ползунка, давая понять, что положение курсора имеет значение. При изменении значений через пошаговый переключатель указатель меняет вид, позволяя плавно продолжить корректировку параметра;

В инструментах трансформации теперь можно нажать клавишу модификатора как до, так и после нажатия/отпускания клавиши мыши;

Окно с информацией о выбранном цвете в инструменте определения цвета теперь запоминает настройки режимов между сеансами;

Информация о вращении или перевороте холста теперь отображается в статусной строке с указанием градуса наклона или индикатора переворота. Клик на данные индикаторы приводит к открытию диалога настройки наклона или отменяет переворот холста;

Добавлена возможность выбора языка для отображения руководства пользователя (Interface > Help System), независимо от применяемой локали (например, когда пользователь хочет видеть интерфейс на английском, а руководство на русском языке).

Улучшен фильтр вейвлетного разложения (Wavelet Decompose), в котором появились опции для размещения стека разложения в отдельной группе слоёв и для добавления маски слоя к каждому слою масштабирования;

В плагине импорта и экспорта файлов в формате PSD налажена корректная работа с файлами Photoshop с большим уровнем вложенности групп слоёв. Также обеспечено сохранение расширенного состояния групп, позиции маски и прозрачности слоя при импорте и экспорте.

В плагине для поддержки формата PDF добавлена возможность загрузки файлов, защищённых паролем (пользователю выводится запрос на ввод пароля);

Добавлена возможность импорта файлов в формате HGT, в котором НАСА и другие космические агентства распространяют цифровые модели рельефа (Digital Elevation Model). Поддерживаются модели SRTM-1 и SRTM-3, которые импортируются как RGB-изображения в оттенках серого цвета. При желании при помощи фильтра Gradient Map можно раскрасить рельеф по своему усмотрению.



