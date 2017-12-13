13.12.2017 11:06  Новый метод атаки на TLS, затрагивающий 27 из 100 крупнейших сайтов

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|1.1, Аноним, 11:34, 13/12/2017 [ответить] [смотреть все]
|+11 +/–
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Насколько нужно быть тупыми, чтобы использовать для шифрования закрытые коммерческие библиотеки? Воистину, идиотизм работников корпораций никогда нельзя недооценивать.
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|3.31, ryoken, 13:21, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> Например, в Facebook используется OpenSSL, который оказался
>> уязвим из-за применения собственных дополнительных патчей.
в мордокниге работают криворукие индусомакаки?..
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|4.40, пох, 14:10, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>>> Например, в Facebook используется OpenSSL, который оказался
>>> уязвим из-за применения собственных дополнительных патчей.
> в мордокниге работают криворукие индусомакаки?..
как жаль, что от пряморукой русскоговорящей макаки мы не дождемся не то что мордокниги, а вообще ничего сравнимого по масштабам.
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|3.7, rshadow, 11:53, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+22 +/–
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Самое главное преимущество в энтерпрайзе: "Мы это купили, а значит они за это отвечают, а не мы". И так по цепочке вниз до какого нибудь студента, который вообще для диплома писал эту хрень и особо не парился.
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|4.17, A.Stahl, 12:17, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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Это коммерческий продукт. И скорее всего разработчик брал на себя какие-то обязательства. Возможно и финансовые. Но куда приятней думать, что что в руководстве больших компаний сидят идиоты не умеющие считать?
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|7.27, Sluggard, 13:04, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
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> Вот только по факту большие компании ломают редко, а когда такое случается, то систему быстро восстанавливают.
Кому какое дело, насколько быстро восстанавливают системы, если там успевают утечь миллионные базы учёток? А новостей таких было немало.
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|8.41, Crazy Alex, 14:11, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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У ынтырпрайза есть свои плюсы и свои минусы. Что ему легче получить шуструю и вменяемую поддержку (платную, конечно) - факт. Другое дело, кто этим озаботился, а кто сэкономил - тут по-всякому бывает. И таки держать выделенную security team стоит денег. И опять - это не значит, что там, где деньги есть она существует и делает что-то осмысленное. Но шанс есть. Как и есть шанс замучить что угодно бюрократией насмерть.
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|3.38, пох, 14:09, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–2 +/–
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> Ну очевидно, что на момент внедрения эти коммерческие библиотеки имели какое-то конкурентное
> преимущество. Потому их и внедряли.
перечитай еще раз: netscaler, f5, ace.
Это железки, способные принимать сотни тысяч и миллионы ssl-сессий (за счет реализации части библиотеки в asic, чаще всего), успехов лепить такое на коленке.
И пострадали, скорее всего, как раз за неуместную любовь к опенотсосию - то есть за использование как раз openssl (которую там очень неудобно обновлять, поэтому она будет гарантированно древних версий) вместо собственной разработки с нуля (да, почти невозможной в наши дни - потому что кроме прочего надо обеспечивать совместимость со всеми багами и глюками openssl'я, включая вчера привнесенные)
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|1.33, zanswer CCNA RS and S, 13:26, 13/12/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–2 +/–
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Стоит отметить, что уязвимость подтверждена только для EOS и EOL (ещё с 2013 года) продуктов Cisco ACE 4710 и Cisco ACE 30, для которых в числе прочего не будет выпускаться обновление, закрывающие данную уязвимость, кроме возможно, случаев наличия персонализированных контрактов на поддержку.
Не берусь утверждать на 100%, что везде, но Cisco много где использует GPL программные продукты, включая OpenSSL.
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|2.37, пох, 14:02, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|–2 +/–
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> Стоит отметить, что уязвимость подтверждена только для EOS и EOL (ещё с 2013 года) продуктов
> Cisco ACE 4710 и Cisco ACE 30
и дайте угадаю - к каждой из этих древних хреновин прилагалась бумажко с gpl license - и именно из-за использования openssl.
ибо нехрен.
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|3.39, zanswer CCNA RS and S, 14:09, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Таковыми не обладал, но более чем уверен, что среди литературы, что прилагается к устройство есть указание на то, что оно содержит те или иные компоненты под GPL.
Бегло посмотрел Security Advisories и да, я был прав, Cisco ACE использует OpenSSL и учитывая, что она давно EOS и EOL, то не о какой новой версии OpenSSL речь конечно не идёт. Хотя у Cisco вполне возможно и есть собственная реализация TLS конечно, в каких-то других продуктах.
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|4.43, пох, 14:16, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> к устройство есть указание на то, что оно содержит те или
> иные компоненты под GPL.
хуже, именно openssl и есть эта (и единственная) компонента (и еще xml/xslt они очень раньше любили тащить куда надо и куда не надо).
> о какой новой версии OpenSSL речь конечно не идёт. Хотя у
> Cisco вполне возможно и есть собственная реализация TLS конечно, в каких-то
> других продуктах.
наоборот, если где и была, ее давно радостно выкинули на помойку.
Индусы по другому не умеют. А кроме них, увы, никого.
Я тут посмотрел (не спрашивайте меня, зачем и как угораздило - каждый может с бодуна упасть разинутым хлебальником прямо в яму с навозом) вот это:
https://www.youtube.com/watch?v=eP5lQBZOTgE
- дальше момента, когда (второй) чувак представляется, можете не смотреть. Это все, что вам надо знать о циске и ее разработчиках. (ну и об nginx+ тоже, но там кто бы сомневался)
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|3.44, zanswer CCNA RS and S, 14:25, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Я не утверждал, что OpenSSL под GPL, хотя согласен, что выглядит предложение двояко.
С другой стороны, даже если представить, что я ошибся в лицензии на OpenSSL, вряд ли это коренным образом меняет суть сказанного в контексте того, что Cisco активно использует OpenSource продукты для создания своих без сомнения проприетарных продуктов.
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