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13.12.2017 11:06  Новый метод атаки на TLS, затрагивающий 27 из 100 крупнейших сайтов

Раcкрыты детали новой атаки на TLS, которая получила кодовое имя ROBOT (Return Of Bleichenbacher's Oracle Threat). Проблема позволяет выполнить операции расшифровки трафика и формирования цифровых подписей без знания закрытого RSA-ключа уязвимого TLS-сервера. Атаке подвержены только режимы TLS-шифров, использующие RSA. В качестве демонстрации успешного проведения атаки было представлено произвольно составленное сообщение, подписанное закрытым ключом Facebook.

Проблема выявлена на 27 из 100 крупнейших сайтов по рейтингу Alexa, включая Facebook и PayPal. При этом при рассмотрении миллиона крупнейших сайтов уязвимость наблюдается всего на 2.8% ресурсах. Подобное расхождение объясняется тем, что атаке подвержены в основном коммерческие реализации TLS (Cisco ACE, F5 BIG-IP SSL, Citrix NetScaler, Radware), применяемые в крупных проектах. Из открытых проектов уязвимость затрагивает Erlang, Java/JSSE, WolfSSL, MatrixSSL и Bouncy Castle.

Причиной возникновения уязвимости называется неполная реализация мер защиты, описанных в секции 7.4.7.1 спецификации TLS. OpenSSL, LibreSSL и GnuTLS проблеме не подвержены, но не исключается возникновение уязвимости из-за применения неофициальных модификаций. Например, в Facebook используется OpenSSL, который оказался уязвим из-за применения собственных дополнительных патчей.

Примечательно, что метод является незначительной модификацией первой практической атаки на RSA, предложенной Даниэлем Блейхенбахером (Daniel Bleichenbacher) в 1998 году. Было выявлено, что спустя 19 лет многие HTTPS-хосты до сих пор подвержены вариациям данной атаки. Суть метода в том, что атакующий на основании разных ответов от сервера может отделить корректные и некорректные блоки добавочного заполнения (padding oracle) в режиме PKCS #1 v1.5. Отличие нового метода от оригинальной атаки Блейхенбахера заключается в использовании дополнительных сигналов для разделения типов ошибок, таких как таймауты, сбросы соединения и дубликаты TLS-оповещений. Манипулируя информацией о корректности блоков добавочного заполнения атакующий может путём перебора определить подходящий шифротекст.

Для сайтов, применяющих только шифрование на основе ключей RSA, атакующий может пассивно сохранить перехваченный трафик и позднее расшифровать его. Для HTTPS-хостов поддерживающих PFS (Perfect forward secrecy) успех атаки не так однозначен и зависит от того, как быстро будет проведена атака. Атака не восстанавливает непосредственно закрытый ключ, а только позволяет расшифровать шифротекст или сформировать поддельное подписанное сообщение. Проблеме подвержен не только TLS, но и другие протоколы в которых применяется RSA и PKCS #1 v1.5, включая XML Encryption, интерфейсы PKCS#11, JOSE (Javascript Object Signing and Encryption) и S/MIME.

Проверить свой сайт на наличие уязвимость можно через web-форму или при помощи специального подготовленного скрипта на языке Python. В качестве обходного пути защиты рекомендуется отключить поддержку шифров на базе RSA (TLS_RSA*), за исключением шифров в которых RSA используется для создания цифровой подписи (шифры на основе эллиптических кривых с DHE и ECDHE в имени также не подвержены рассматриваемой атаке).

  1. Главная ссылка к новости (http://openwall.com/lists/oss-...)
  2. OpenNews: Представлен первый успешный способ атаки на SSL/TLS
  3. OpenNews: Дэниел Бернштейн выступил с критикой позиции ФБР о шифровании смартфонов и сетей
  4. OpenNews: Новый вид атаки на HTTPS ставит под вопрос дальнейшее существование SSL 3.0
  5. OpenNews: Представлен новый вид атаки по перехвату данных, передаваемых через HTTPS-соединения
  6. OpenNews: Представлена техника перехвата данных для сжатых соединений TLS и SPDY
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: tls, rsa
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  • 1.1, Аноним, 11:34, 13/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +11 +/
    Насколько нужно быть тупыми, чтобы использовать для шифрования закрытые коммерческие библиотеки? Воистину, идиотизм работников корпораций никогда нельзя недооценивать.
     
     
  • 2.4, Michael Shigorin, 11:46, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +8 +/
    Его порой сложно переоценить...

    > Например, в Facebook используется OpenSSL, который оказался
    > уязвим из-за применения собственных дополнительных патчей.

     
     
  • 3.31, ryoken, 13:21, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    >> Например, в Facebook используется OpenSSL, который оказался
    >> уязвим из-за применения собственных дополнительных патчей.

    в мордокниге работают криворукие индусомакаки?..

     
     
  • 4.40, пох, 14:10, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    >>> Например, в Facebook используется OpenSSL, который оказался
    >>> уязвим из-за применения собственных дополнительных патчей.
    > в мордокниге работают криворукие индусомакаки?..

    как жаль, что от пряморукой русскоговорящей макаки мы не дождемся не то что мордокниги, а вообще ничего сравнимого по масштабам.

     
  • 2.5, A.Stahl, 11:46, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    Ну очевидно, что на момент внедрения эти коммерческие библиотеки имели какое-то конкурентное преимущество. Потому их и внедряли.
     
     
  • 3.7, rshadow, 11:53, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +22 +/
    Самое главное преимущество в энтерпрайзе: "Мы это купили, а значит они за это отвечают, а не мы". И так по цепочке вниз до какого нибудь студента, который вообще для диплома писал эту хрень и особо не парился.
     
  • 3.11, dontletsmac, 12:04, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Потому, что круто купить брендовый программный продукт же. Печатными лицензими с голограммами рисоваться же.
     
  • 3.15, Аноним, 12:16, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Какое может быть конкурентное преимущество у продукта, который используется в це... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.17, A.Stahl, 12:17, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это коммерческий продукт. И скорее всего разработчик брал на себя какие-то обязательства. Возможно и финансовые. Но куда приятней думать, что что в руководстве больших компаний сидят идиоты не умеющие считать?
     
     
  • 5.18, Фуррь, 12:20, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Куда приятней лежать на диване и считать себя умнее руководителей огромных корпораций, чем и занимается сей Аноним.
     
  • 5.22, Аноним, 12:40, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Ну так может он и выплатит что-то Только от этого пользователю продукта не легч... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.24, A.Stahl, 12:50, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Вот только по факту большие компании ломают редко, а когда такое случается, то с... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.27, Sluggard, 13:04, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Вот только по факту большие компании ломают редко, а когда такое случается, то систему быстро восстанавливают.

    Кому какое дело, насколько быстро восстанавливают системы, если там успевают утечь миллионные базы учёток? А новостей таких было немало.

     
  • 7.28, Аноним, 13:04, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Сам-то в это веришь Большие компании ломают так же как и маленькие, просто в ра... весь текст скрыт [показать]
     
  • 7.30, Аноним, 13:12, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    А потому что см недавнюю новость про Uber Не рассказывают об этом никому, если... весь текст скрыт [показать]
     
  • 7.35, Аноним, 13:31, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Тебя пох завербовал в Свидетели Святого Ынтырпрайза ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.41, Crazy Alex, 14:11, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    У ынтырпрайза есть свои плюсы и свои минусы. Что ему легче получить шуструю и вменяемую поддержку (платную, конечно) - факт. Другое дело, кто этим озаботился, а кто сэкономил - тут по-всякому бывает. И таки держать выделенную security team стоит денег. И опять - это не значит, что там, где деньги есть она существует и делает что-то осмысленное. Но шанс есть. Как и есть шанс замучить что угодно бюрократией насмерть.
     
  • 5.29, Аноним, 13:10, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А я почему-то уверен, что в EULA прописан отказ от ответственности ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.32, Аноним, 13:24, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Крупные компании между собой обычно работают не по EULA, а заключают кастомный д... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.34, Аноним, 13:26, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Как в воду глядел ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.38, пох, 14:09, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > Ну очевидно, что на момент внедрения эти коммерческие библиотеки имели какое-то конкурентное
    > преимущество. Потому их и внедряли.

    перечитай еще раз: netscaler, f5, ace.
    Это железки, способные принимать сотни тысяч и миллионы ssl-сессий (за счет реализации части библиотеки в asic, чаще всего), успехов лепить такое на коленке.

    И пострадали, скорее всего, как раз за неуместную любовь к опенотсосию - то есть за использование как раз openssl (которую там очень неудобно обновлять, поэтому она будет гарантированно древних версий) вместо собственной разработки с нуля (да, почти невозможной в наши дни - потому что кроме прочего надо обеспечивать совместимость со всеми багами и глюками openssl'я, включая вчера привнесенные)

     
  • 1.10, Аноним, 12:01, 13/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Не присутствует, а зыакрыта 23 ноября ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.33, zanswer CCNA RS and S, 13:26, 13/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Стоит отметить, что уязвимость подтверждена только для EOS и EOL (ещё с 2013 года) продуктов Cisco ACE 4710 и Cisco ACE 30, для которых в числе прочего не будет выпускаться обновление, закрывающие данную уязвимость, кроме возможно, случаев наличия персонализированных контрактов на поддержку.

    Не берусь утверждать на 100%, что везде, но Cisco много где использует GPL программные продукты, включая OpenSSL.

     
     
  • 2.37, пох, 14:02, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > Стоит отметить, что уязвимость подтверждена только для EOS и EOL (ещё с 2013 года) продуктов
    > Cisco ACE 4710 и Cisco ACE 30

    и дайте угадаю - к каждой из этих древних хреновин прилагалась бумажко с gpl license - и именно из-за использования openssl.

    ибо нехрен.

     
     
  • 3.39, zanswer CCNA RS and S, 14:09, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Таковыми не обладал, но более чем уверен, что среди литературы, что прилагается к устройство есть указание на то, что оно содержит те или иные компоненты под GPL.

    Бегло посмотрел Security Advisories и да, я был прав, Cisco ACE использует OpenSSL и учитывая, что она давно EOS и EOL, то не о какой новой версии OpenSSL речь конечно не идёт. Хотя у Cisco вполне возможно и есть собственная реализация TLS конечно, в каких-то других продуктах.

     
     
  • 4.43, пох, 14:16, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > к устройство есть указание на то, что оно содержит те или
    > иные компоненты под GPL.

    хуже, именно openssl и есть эта (и единственная) компонента (и еще xml/xslt они очень раньше любили тащить куда надо и куда не надо).

    > о какой новой версии OpenSSL речь конечно не идёт. Хотя у
    > Cisco вполне возможно и есть собственная реализация TLS конечно, в каких-то
    > других продуктах.

    наоборот, если где и была, ее давно радостно выкинули на помойку.
    Индусы по другому не умеют. А кроме них, увы, никого.

    Я тут посмотрел (не спрашивайте меня, зачем и как угораздило - каждый может с бодуна упасть разинутым хлебальником прямо в яму с навозом) вот это:
    https://www.youtube.com/watch?v=eP5lQBZOTgE

    - дальше момента, когда (второй) чувак представляется, можете не смотреть. Это все, что вам надо знать о циске и ее разработчиках. (ну и об nginx+ тоже, но там кто бы сомневался)

     
  • 2.42, Аноним, 14:15, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > GPL программные продукты, включая OpenSSL

    Сразу видно эксперта.

     
     
  • 3.44, zanswer CCNA RS and S, 14:25, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я не утверждал, что OpenSSL под GPL, хотя согласен, что выглядит предложение двояко.

    С другой стороны, даже если представить, что я ошибся в лицензии на OpenSSL, вряд ли это коренным образом меняет суть сказанного в контексте того, что Cisco активно использует OpenSource продукты для создания своих без сомнения проприетарных продуктов.

     
  • 1.36, Аноним, 13:47, 13/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    То самое чувство, когда Facebook не зря сделал onion зеркало своего сайта.
     
  • 1.45, Ващенаглухо, 14:29, 13/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Питоновский скрипт че то не работает.
    Cannot connect to server: [SSL: SSLV3_ALERT_HANDSHAKE_FAILURE] sslv3 alert handshake failure (_ssl.c:777)
     

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