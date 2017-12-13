13.12.2017 09:44  Выпуск файлового менеджера Double Commander 0.8.0

Подготовлена новая версия двухпанельного файлового менеджера Double Commander 0.8.0, пытающегося повторить функциональность Total Commander и обеспечить совместимость с его плагинами. Предлагается два варианта интерфейса пользователя - на базе GTK2 и Qt4. Проект находится стадии beta-разработки. Код доступен под лицензией GPLv2. Из особенностей Double Commander можно отметить выполнение всех операций в фоновом режиме, поддержку переименования группы файлов по маске, интерфейс на базе вкладок, двухпанельный режим с вертикальным или горизонтальным размещением панелей, встроенный текстовый редактор с подсветкой синтаксиса, работа с архивами как с виртуальными директориями, расширенные средства поиска, настраиваемая панель, поддержка плагинов Total Commander в форматах WCX, WDX и WLX, функция ведения лога файловых операций. Основные новшества Double Commander 0.8.0: Добавлена возможность подключения собственных скриптов-обработчиков на языке Lua, из которых можно вызывать внутренние команды Double Commander;

В плагине FTP добавлена поддержка протокола SFTP (требуется сборка с libssh2);

Реализовано древовидное представление меню;

Возможность одновременного выполнения нескольких операций поиска;

Добавлен плагин для вывода информации о музыкальных файлах;

Добавлена проверка целостности после выполнения копирования или перемещения файла;

Улучшена поддержка экранов с высокой плотностью пикселей (High-DPI);

В текстовом редакторе обеспечена возможность определения собственных правил подсветки синтаксиса;

На платформе Windows обеспечена поддержка файловых путей, состоящих более чем из 259 символов;

Добавлена поддержка изображений в формате WebP;

Добавлен инструмент для вычисления и проверки хэшей SHA-224 и SHA-3 (224, 256, 384, 512);

Возможность выбора кодировки по умолчанию для descript.ion;

Изменён формат хранения паролей в файле pwd.ini, для шифрования паролей теперь используется AES-256 и Blowfish-448 с генерацией ключа при помощи функции scrypt;



