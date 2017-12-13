13.12.2017 09:44  Выпуск файлового менеджера Double Commander 0.8.0

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|4.68, Drist, 13:33, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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А чего обсновывать? Раз люди пользуются, значит им нужно, а вам -- нет, поэтому и ля-ля ваши тоже не нужны. Я вот под Виндой с удовольствием им пользуюсь, в линюкс -- Krusader и Дельфин, а ваш МС -- лютое гэ, вместо которого пользуюсь командами, ибо удобнее во сто крат, если уж в консоли оказался, однако вам это не навязывает никто, вот и вы помолчите лучше. Обосновал?
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|3.45, Michael Shigorin, 11:50, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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> Да, верно, но почему скатился?
Просто к сведению: с того же адреса сейчас в теме про ROBOT какой-то умалишённый набрасывал FUD, причём в особенно идиотской манере именно в том контексте -- подумал было даже оставить как иллюстрацию некроботов, но воняло и стёр.
PS: хотя с того же адреса (не торчок ли?) попытались отметиться и в опёнковой теме, уже не видать, чем...
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|5.64, тоже Аноним, 13:24, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–2 +/–
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Под Винду есть бесплатный для РФ far и бесплатный для всех FreeCommander.
Ставить эту бету на жабе имеет смысл только тем, кому нужна поддержка какого-нибудь плагина ТС и нет альтернатив.
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|4.42, Странник, 11:46, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|–2 +/–
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> Показ двух папочек в одном окне не делает из Dolphin'а двухпанельник.
Делает. Две панели - значит двухпанельник. А кому от этих панелек дополнительные "мякотки" нужны, как товарищу выше, могут воспользоваться Krusader.
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|6.73, Странник, 13:46, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Надо больше бубен и лучше стучать.
Не надо. Открыть/Найти/Отфильтровать слева и перекинуть направо чаще всего достаточно. Кому не достаточно в основном используемых, востребованных операций, на которые и ориентированы "не самолёты" - пользуется более специальными программами.
Так если, например, кому не хватает Kwrite, берёт Kate, кому мало Gwenview - запускает digiKam или Krita и т.д. Но у некоторых Photoshop для обрезки фоточек и микроскоп для забивания гвоздей, это да...
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|5.67, тоже Аноним, 13:32, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Не хочу влезать в терминологический спор, просто отмечу, что желательно иметь в двухпанельнике:
1. Работа без мышки. Навигация, выделение файлов, переключение между окнами, копирование и перемещение файлов из одной панели в другую. Не все и не везде возможно и - особенно - удобно.
2. Сравнение панелей. Да, есть meld, которому можно скормить два пути и наслаждаться. Окей, горячая клавиша, скармливающая meld-у два пути, соответствующие открытым панелям. Или кнопка. Или команда в меню. Ну, хоть что-нибудь! Лучше, конечно, команда "сравнить" и соответствующее выделение обеих панелей.
3. Возможность выбрать два файла в двух разных панелях и отдать их... да хоть тому же meld-у. Желательно - одной кнопкой.
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|6.75, Странник, 14:22, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Не хочу влезать в терминологический спор
Так там кроме него и не было ничего такого, на что я выше уже не ответил.
> желательно иметь в двухпанельнике
Krusader же... Даже meld не нужен...
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|3.56, SiAl, 12:44, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>>лучший свободный графический коммандер
> Krusader
> Но мне и Dolphin'а хватает, он тоже двухпанельником может быть.
Может и может, но вот нет такого богатства клавиатурных сочетаний, как у нормального двухпанельника.
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|3.72, Drist, 13:43, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>>лучший свободный графический коммандер
> Krusader
> Но мне и Dolphin'а хватает, он тоже двухпанельником может быть.
Суть не в двухпанельности, а во множественном использовании кнопок, что в подобии Нортонов сделано несопоставимо лучше и с богатством выбора.
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|1.10, AntonAlekseevich, 10:12, 13/12/2017 [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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> Предлагается два варианта интерфейса пользователя - на базе GTK2 и Qt4.
GTK2 и Qt4 вроде уже вовсю выпиливают из некоторых дистрибутивов.
Но так или иначе этот файл менеджер остается хорошим.
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|1.14, istepan, 10:19, 13/12/2017 [ответить] [смотреть все]
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Самый удобный и лучший.
Настроек просто тьма и что особенно радует, - уже несколько лет как нет вылетов.
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