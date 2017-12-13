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13.12.2017 09:44  Выпуск файлового менеджера Double Commander 0.8.0

Подготовлена новая версия двухпанельного файлового менеджера Double Commander 0.8.0, пытающегося повторить функциональность Total Commander и обеспечить совместимость с его плагинами. Предлагается два варианта интерфейса пользователя - на базе GTK2 и Qt4. Проект находится стадии beta-разработки. Код доступен под лицензией GPLv2.

Из особенностей Double Commander можно отметить выполнение всех операций в фоновом режиме, поддержку переименования группы файлов по маске, интерфейс на базе вкладок, двухпанельный режим с вертикальным или горизонтальным размещением панелей, встроенный текстовый редактор с подсветкой синтаксиса, работа с архивами как с виртуальными директориями, расширенные средства поиска, настраиваемая панель, поддержка плагинов Total Commander в форматах WCX, WDX и WLX, функция ведения лога файловых операций.

Основные новшества Double Commander 0.8.0:

  • Добавлена возможность подключения собственных скриптов-обработчиков на языке Lua, из которых можно вызывать внутренние команды Double Commander;
  • В плагине FTP добавлена поддержка протокола SFTP (требуется сборка с libssh2);
  • Реализовано древовидное представление меню;
  • Возможность одновременного выполнения нескольких операций поиска;
  • Добавлен плагин для вывода информации о музыкальных файлах;
  • Добавлена проверка целостности после выполнения копирования или перемещения файла;
  • Улучшена поддержка экранов с высокой плотностью пикселей (High-DPI);
  • В текстовом редакторе обеспечена возможность определения собственных правил подсветки синтаксиса;
  • На платформе Windows обеспечена поддержка файловых путей, состоящих более чем из 259 символов;
  • Добавлена поддержка изображений в формате WebP;
  • Добавлен инструмент для вычисления и проверки хэшей SHA-224 и SHA-3 (224, 256, 384, 512);
  • Возможность выбора кодировки по умолчанию для descript.ion;
  • Изменён формат хранения паролей в файле pwd.ini, для шифрования паролей теперь используется AES-256 и Blowfish-448 с генерацией ключа при помощи функции scrypt;


  1. Главная ссылка к новости (https://sourceforge.net/p/doub...)
  2. OpenNews: Выпуск файлового менеджера Double Commander 0.7.0
  3. OpenNews: Вышел Wal Commander GitHub Edition 0.19.0
  4. OpenNews: Вышел файловый менеджер WCM Commander 0.20.0
  5. OpenNews: Доступен файловый менеджер GNOME Commander 1.8.0
  6. OpenNews: Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.20
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: doublecommander
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  • 1.1, Аноним, 09:57, 13/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –14 +/
    зачем оно если есть mc который работает без X?
     
     
  • 2.6, DerRoteBaron, 10:09, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –1 +/
    Наверное, за тем, что для некоторых функций как раз таки нужны иксы Для того же... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.18, tensor, 10:27, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    > нужны иксы
    > Для того же просмотра изображений

    Да ладно?

     
  • 3.31, Аноним, 11:14, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    И что что некоторым функциям нужен X Все равно вы не смогли обосновать нужность... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.68, Drist, 13:33, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А чего обсновывать? Раз люди пользуются, значит им нужно, а вам -- нет, поэтому и ля-ля ваши тоже не нужны. Я вот под Виндой с удовольствием им пользуюсь, в линюкс -- Krusader и Дельфин, а ваш МС -- лютое гэ, вместо которого пользуюсь командами, ибо удобнее во сто крат, если уж в консоли оказался, однако вам это не навязывает никто, вот и вы помолчите лучше. Обосновал?
     
     
  • 5.76, kk, 14:23, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ...линюкс..."если уж в консоли оказался"...
    да вы засланный казачок как я погляжу?
     
  • 3.47, gpyra, 11:58, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –5 +/
    В 2017 пользуются Wayland
     
     
  • 4.50, Фуррь, 12:03, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Держи в курсе.
     
  • 2.28, Вулх, 10:58, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Потому что большинство работают с Х, им так приятней и удобней, а всяким там гик... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.8, Аноним, 10:11, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Ну так не пользуйся всем, что вторично. То есть вообще всем компьютерным.
     
  • 2.15, EHLO, 10:21, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Да, верно, но почему скатился Такие попытки всегда были ReactOS, systemd, гэйм... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.45, Michael Shigorin, 11:50, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > Да, верно, но почему скатился?

    Просто к сведению: с того же адреса сейчас в теме про ROBOT какой-то умалишённый набрасывал FUD, причём в особенно идиотской манере именно в том контексте -- подумал было даже оставить как иллюстрацию некроботов, но воняло и стёр.

    PS: хотя с того же адреса (не торчок ли?) попытались отметиться и в опёнковой теме, уже не видать, чем...

     
  • 2.23, Аноним, 10:47, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Наверное, это потому, что функционал сей востребован?
     
  • 2.29, meequz, 10:59, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    Точно провалилась Знаю более одного виндyзятника, которые выбрали даблкоммандер... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.55, SiAl, 12:43, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Я на рабочие компы с Виндой ставлю ДубльКоммандер, чтобы не маяться с кряком Тотал Коммандера.
     
     
  • 4.59, Аноним, 13:04, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    зачем это нужно когда можно сразу ставить Linux + bash + mc
     
     
  • 5.64, тоже Аноним, 13:24, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Под Винду есть бесплатный для РФ far и бесплатный для всех FreeCommander.
    Ставить эту бету на жабе имеет смысл только тем, кому нужна поддержка какого-нибудь плагина ТС и нет альтернатив.
     
     
  • 6.65, ryoken, 13:29, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Под Винду есть бесплатный для РФ far и бесплатный для всех FreeCommander.

    ФАР уже давно под GPL, там вроде как даже регать-то негде :).

     
     
  • 7.69, тоже Аноним, 13:33, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > ФАР уже давно под GPL, там вроде как даже регать-то негде :).

    Ну, вы поняли, как давно я им не пользовался.

     
  • 2.49, кверти, 12:03, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Зачем ты, если есть Я?
     
     
  • 3.54, Аноним, 12:34, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    вот и я думаю что ты не нужен когда есть я
     
     
  • 4.70, Drist, 13:41, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > вот и я думаю что ты не нужен когда есть я

    Он нужней тебя, потому что он пишет без ошибок, в отличие от тебя, неуча.

     
  • 2.63, Мураками, 13:23, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    а зачем нужен ты если есть Петя ?
     
  • 2.71, user, 13:42, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    это gateway drug для mc
     
  • 2.74, Аноним, 14:04, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Зачем нужны карамельки если уже имеются ириски ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.4, Аноним, 10:00, 13/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Ничего она не провалилась, не выдумывайте!
     
  • 1.5, mimocrocodile, 10:03, 13/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Устроили тут нытье, лучший свободный графический коммандер
     
     
  • 2.9, Фуррь, 10:12, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +6 +/
    Krusader.
     
     
  • 3.26, Аноним, 10:50, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Он ныне еле живой Портирование на qt5 и пятокеды у них год заняло Про какое-то... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.32, Фуррь, 11:21, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    А что там развивать-то Чай, не Windows, чтобы раздувать программу для поддержан... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.46, Аноним, 11:57, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну значит ты нетребовательный пользователь А так там есть еще чего пилить, но р... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.60, Аноним, 13:10, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Как что? Юзабилити ниже плинтуса. Функции вроде есть, но навалены кучей.
     
  • 2.12, dontletsmac, 10:17, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Krusader Но мне и Dolphin а хватает, он тоже двухпанельником может быть ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.22, тоже Аноним, 10:46, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Двухпанельником могут быть многие: PCManFM, клоны Наутилуса до обрезания...
     
  • 3.27, Аноним, 10:54, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Из Dolphin а двухпанельник, как из гогна пуля Они так и не понял, что самая мяк... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.36, Аноним, 11:32, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Не может Показ двух папочек в одном окне не делает из Dolphin а двухпанельник ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.42, Странник, 11:46, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    > Показ двух папочек в одном окне не делает из Dolphin'а двухпанельник.

    Делает. Две панели - значит двухпанельник. А кому от этих панелек дополнительные "мякотки" нужны, как товарищу выше, могут воспользоваться Krusader.

     
     
  • 5.48, Аноним, 12:02, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Я ж говорю - карго-культ Присобачим к бочке из-под бензина два пальмовых листа ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.73, Странник, 13:46, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Надо больше бубен и лучше стучать.

    Не надо. Открыть/Найти/Отфильтровать слева и перекинуть направо чаще всего достаточно. Кому не достаточно в основном используемых, востребованных операций, на которые и ориентированы "не самолёты" - пользуется более специальными программами.

    Так если, например, кому не хватает Kwrite, берёт Kate, кому мало Gwenview - запускает digiKam или Krita и т.д. Но у некоторых Photoshop для обрезки фоточек и микроскоп для забивания гвоздей, это да...  

     
  • 4.51, Аноним, 12:04, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    А что делает двухпанельник двухпанельником?
     
     
  • 5.67, тоже Аноним, 13:32, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не хочу влезать в терминологический спор, просто отмечу, что желательно иметь в двухпанельнике:
    1. Работа без мышки. Навигация, выделение файлов, переключение между окнами, копирование и перемещение файлов из одной панели в другую. Не все и не везде возможно и - особенно - удобно.
    2. Сравнение панелей. Да, есть meld, которому можно скормить два пути и наслаждаться. Окей, горячая клавиша, скармливающая meld-у два пути, соответствующие открытым панелям. Или кнопка. Или команда в меню. Ну, хоть что-нибудь! Лучше, конечно, команда "сравнить" и соответствующее выделение обеих панелей.
    3. Возможность выбрать два файла в двух разных панелях и отдать их... да хоть тому же meld-у. Желательно - одной кнопкой.
     
     
  • 6.75, Странник, 14:22, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Не хочу влезать в терминологический спор

    Так там кроме него и не было ничего такого, на что я выше уже не ответил.

    > желательно иметь в двухпанельнике

    Krusader же... Даже meld не нужен...

     
  • 3.56, SiAl, 12:44, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >>лучший свободный графический коммандер
    > Krusader
    > Но мне и Dolphin'а хватает, он тоже двухпанельником может быть.

    Может и может, но вот нет такого богатства клавиатурных сочетаний, как у нормального двухпанельника.

     
  • 3.72, Drist, 13:43, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >>лучший свободный графический коммандер
    > Krusader
    > Но мне и Dolphin'а хватает, он тоже двухпанельником может быть.

    Суть не в двухпанельности, а во множественном использовании кнопок, что в подобии Нортонов сделано несопоставимо лучше и с богатством выбора.

     
  • 1.10, AntonAlekseevich, 10:12, 13/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > Предлагается два варианта интерфейса пользователя - на базе GTK2 и Qt4.

    GTK2 и Qt4 вроде уже вовсю выпиливают из некоторых дистрибутивов.
    Но так или иначе этот файл менеджер остается хорошим.

     
     
  • 2.13, Alex, 10:18, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    В этой версии также добавили поддержку qt5, хотя у меня она чего-то не ставится ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.38, Аноним, 11:36, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    https wiki debian org Qt4WebKitRemoval Но по-моему вполне логичное решение Сл... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.17, angra, 10:24, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    А из каких именно Интересно же, кто держит нынче пальму первенства по альтернат... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.19, AntonAlekseevich, 10:39, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    По большей части роллинги и приближенные к ним.
     
     
  • 4.20, angra, 10:40, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Имя, сестра, имя!
     
     
  • 5.52, Клыкастый, 12:13, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    gentoo. Qt4 выпиливают, аж шелест стоит
     
  • 3.39, Аноним, 11:40, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    https://wiki.debian.org/Qt4Removal
     
  • 1.11, Аноним, 10:16, 13/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Нормальный двухпанельник, давно уже пользуюсь.
     
  • 1.14, istepan, 10:19, 13/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Самый удобный и лучший.
    Настроек просто тьма и что особенно радует, - уже несколько лет как нет вылетов.
     
     
  • 2.21, angra, 10:41, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    > Самый удобный и лучший.

    Среди клонов TC? А их больше одного?

     
     
  • 3.57, SiAl, 12:46, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Самый удобный и лучший.
    > Среди клонов TC? А их больше одного?

    Да, больше одного. Есть например, Gnome Commander или Krusader.

     
  • 1.16, helboof, 10:21, 13/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А это дело умеет докачку файла?
     
  • 1.24, Аноним, 10:49, 13/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Если запилят для неискушенных пользователей mc автомонтирование флешек и сетевых... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.37, vz, 11:33, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    уже лень в консоль залезать, да?
     
  • 1.25, Аноним, 10:49, 13/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    пробовал прошлую версию far2l стабильнее, хоть и порт с винды мелкие анноящие ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.53, Аноним, 12:32, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Не, ну это уже перебор ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.30, Аноним, 11:11, 13/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Тоже давно пользуюсь Всякие Крусейдеры слишком жирные и тяжёлые, Double Command... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.43, Аноним, 11:47, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    у НИХ даже kolourpaint такой Зависимости конечно могут быть но в разумных же пр... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.34, Аноним, 11:30, 13/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Даже сюда WebP завезли. А пидозилла до сих пор бодается.
     
  • 1.40, Аноним, 11:45, 13/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    оно для qt5 требует qtwebkit или это извращение мейнтеров рача?
     
  • 1.41, Аноним, 11:46, 13/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Для планшетов 10"±  юзабельность весьма сомнительна
     
  • 1.44, Аноним, 11:49, 13/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Уже все функции тотала реализовали?
     
     
  • 2.58, SiAl, 12:48, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Уже все функции тотала реализовали?

    Нет. Но есть то, чего нет в Тотале. Например, нормального редактора избранных каталогов.

     
  • 1.61, Аноним, 13:17, 13/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Все хорошо, но единственная причина, почему я не буду пользоваться - интерфейс ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.66, Мураками, 13:30, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    ай, а анонимы видать и не знают что ТС тоже на паскале писан, бяда
     
     
  • 3.77, Аноним, 14:34, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А регистранты читать смысл написанного не умеют.
     
  • 1.62, Аноним, 13:19, 13/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Почему оно все еще в SVN на SourceForge?
     

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