12.12.2017 21:59  Выпуск видеодрайвера AMD Radeon Pro Adrenalin Edition 17.50

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|3.13, commiethebeastie, 00:02, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Ещё бы годный драйвер для интеграшек RS600 под Linux выпустили бы -
> вот это был бы настоящий праздник
Уже не выпустят, единственного человека, который их пилил, взяли в AMD и он кодит только для современных видюх.
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|1.6, getfr, 23:37, 12/12/2017 [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
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R9 270 отсутствует для ubuntu 16.04.
AMD пусть горит в аду. Сначала звиздели про крутые карты, а теперь нихрена драйверов рабочих нет
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|5.16, getfr, 00:12, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
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> padoka/oibaf, выбирай.
спасибо за подсказку, но это неофициальные драйвера и из-за возможны разные проблемы.
Меня возмущает отношение со стороны именно АМД.
Если серьезно, то на эту карту (и другие GCN 1.0) нет нормальных драйверов и под Windows начиная с 2016 года с какой-то версии.
Так что проблема именно в АМД
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|5.17, ano, 00:12, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
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> AMD помогает делать свободный драйвер, не шлангуй
естественно помагают - наняли на работу тго чела что писал забесплатно - а теперь помагают.
с точки здравого смысла вообще ничего не изменилось с тех пор.
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