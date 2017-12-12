12.12.2017 21:59  Выпуск видеодрайвера AMD Radeon Pro Adrenalin Edition 17.50

Компания AMD опубликовала выпуск драйвера AMDGPU-PRO 17.50 для Linux, основанного на свободном модуле ядра AMDGPU, развиваемого в рамках инициативы по унификации графического стека AMD для проприетарных и открытых видеодрайверов. Драйвер поддерживает API OpenGL 4.5, GLX 1.4, OpenCL 1.2, Vulkan 1.0 и VDPAU/VAAPI, включает базовые средства для управления экраном и питанием, поддерживает интерфейсы KMS (Kernel Mode Setting) и ADF (Atomic Display Framework), использует совместимый с лицензией GPL модуль ядра, поддерживает возможности FirePro (управление EDID и 30-разрядная цветность), Radeon FreeSync и DirectGMA для OpenGL.

Новый выпуск примечателен интеграцией в одном наборе открытого и проприетарного стеков драйверов. Драйверы amdgpu-pro и amdgpu-all-open (vulkan-драйвер RADV и OpenGL-драйвер RadeonSE, основанные на коде из Mesa 17.2.4) теперь предлагаются в одном пакете и пользователь на своё усмотрение может выбрать открытые или закрытые драйверы. В новой версии также включено по умолчанию использование больших страниц памяти и добавлена поддержка дистрибутивов RHEL 7.4 и CentOS 7.4. Кроме того, в ближайшие дни ожидается открытие кода официальной реализации API Vulkan, ранее поставляемой в составе проприетарного драйвера AMDGPU-PRO и примечательной использованием единой кодовой базы для Linux и Windows.



