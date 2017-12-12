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12.12.2017 21:59  Выпуск видеодрайвера AMD Radeon Pro Adrenalin Edition 17.50

Компания AMD опубликовала выпуск драйвера AMDGPU-PRO 17.50 для Linux, основанного на свободном модуле ядра AMDGPU, развиваемого в рамках инициативы по унификации графического стека AMD для проприетарных и открытых видеодрайверов. Драйвер поддерживает API OpenGL 4.5, GLX 1.4, OpenCL 1.2, Vulkan 1.0 и VDPAU/VAAPI, включает базовые средства для управления экраном и питанием, поддерживает интерфейсы KMS (Kernel Mode Setting) и ADF (Atomic Display Framework), использует совместимый с лицензией GPL модуль ядра, поддерживает возможности FirePro (управление EDID и 30-разрядная цветность), Radeon FreeSync и DirectGMA для OpenGL.

Новый выпуск примечателен интеграцией в одном наборе открытого и проприетарного стеков драйверов. Драйверы amdgpu-pro и amdgpu-all-open (vulkan-драйвер RADV и OpenGL-драйвер RadeonSE, основанные на коде из Mesa 17.2.4) теперь предлагаются в одном пакете и пользователь на своё усмотрение может выбрать открытые или закрытые драйверы. В новой версии также включено по умолчанию использование больших страниц памяти и добавлена поддержка дистрибутивов RHEL 7.4 и CentOS 7.4. Кроме того, в ближайшие дни ожидается открытие кода официальной реализации API Vulkan, ранее поставляемой в составе проприетарного драйвера AMDGPU-PRO и примечательной использованием единой кодовой базы для Linux и Windows.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.amd.com/en-us/press...)
  2. OpenNews: Доступен драйвер AMDGPU-PRO 17.40
  3. OpenNews: Релиз свободных видеодрайверов xf86-video-ati 7.10.0 и xf86-video-amdgpu 1.4.0
  4. OpenNews: Доступен драйвер AMDGPU-PRO 17.30
  5. OpenNews: Доступен драйвер AMDGPU-PRO 16.60
  6. OpenNews: Проект openSUSE прекращает поддержку пакетов с драйвером AMD Catalyst
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: amdgpu, amd
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  • 1.1, Аноним, 23:14, 12/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Про рать рынок видеокарт и выпустить теоретически годный драйвер под линуксы Эт... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, Аноним, 23:26, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    25% рынка далеко от "про*рать".
     
  • 2.8, Аноним, 23:45, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ещё бы годный драйвер для интеграшек RS600 под Linux выпустили бы - вот это был ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.13, commiethebeastie, 00:02, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ещё бы годный драйвер для интеграшек RS600 под Linux выпустили бы -
    > вот это был бы настоящий праздник

    Уже не выпустят, единственного человека, который их пилил, взяли в AMD и он кодит только для современных видюх.

     
  • 3.24, Анончик999999, 00:34, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда сделают нормальную поддержку видеокарт GCN1.0/1.1? Не работает с Radeon R5 M330.
     
  • 2.18, VINRARUS, 00:23, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Жду пока производство Radeonов отдадут в руки KDE/
     
     
  • 3.23, Baz, 00:33, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Если так не дай бог будет, то в дровах появится еще один коныептуально новый плеер
     
  • 3.26, Аноним, 00:41, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    чтобы если падало, то с концами?
     
  • 1.2, Аноним, 23:17, 12/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Зачем они смешали открытые и закрытые драйвера в один пакет?
     
     
  • 2.14, Аноним, 00:04, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Потому что у открытых многое получается лучше, видимо 8212 т е чтобы при уст... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.22, VINRARUS, 00:31, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Так вкуснее.
     
  • 1.4, Аноним, 23:33, 12/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    На картах от амд играть под линуксом вообще реально И на сколько производительн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, RazrFalcon, 23:35, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    Даже под nVidia нереально, что уж за AMD говорить.
     
  • 2.11, хуже чем под виндой, 23:50, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    https://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=nv-radeon-win10ubuntu&num=
    https://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=radeon-winlin-nov17&num=2
    https://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=nvidia387-linux415-mesa174
    https://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=amdgpu-1750-open&num=2
     
  • 2.20, VINRARUS, 00:27, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Я так понимаю написано из под винды?
    Если карта на 28 нм и мельче как по мне не хуже винды играется, по крайней мере в Robocraft FPS у меня одинаковый почти (ну +-10%).
     
  • 1.6, getfr, 23:37, 12/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    R9 270 отсутствует для ubuntu 16.04.
    AMD пусть горит в аду. Сначала звиздели про крутые карты, а теперь нихрена драйверов рабочих нет
     
     
  • 2.7, commiethebeastie, 23:41, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Не осилил PPA? Ну ладно, дальше не осиливай.
     
     
  • 3.9, getfr, 23:46, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    амд делает PPA? Сомневаюсь
     
     
  • 4.10, commiethebeastie, 23:47, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    padoka/oibaf, выбирай.
     
     
  • 5.15, ano, 00:11, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    они своими обновками часто ломают рабочую систему, DE.
     
  • 5.16, getfr, 00:12, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > padoka/oibaf, выбирай.

    спасибо за подсказку, но это неофициальные драйвера и из-за возможны разные проблемы.
    Меня возмущает отношение со стороны именно АМД.
    Если серьезно, то на эту карту (и другие GCN 1.0) нет нормальных драйверов и под Windows начиная с 2016 года с какой-то версии.
    Так что проблема именно в АМД

     
     
  • 6.25, Анончик999999, 00:36, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    У меня Radeon R5 M330 никак под Linux не хочет работать.
     
  • 4.12, Sunderland93, 23:57, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    AMD помогает делать свободный драйвер, не шлангуй
     
     
  • 5.17, ano, 00:12, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > AMD помогает делать свободный драйвер, не шлангуй

    естественно помагают - наняли на работу тго чела что писал забесплатно - а теперь помагают.
    с точки здравого смысла вообще ничего не изменилось с тех пор.

     
     
  • 6.19, commiethebeastie, 00:23, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Там только Марек писал забесплатно.
     
     
  • 7.21, ano, 00:29, 13/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Там только Марек писал забесплатно.

    так что - это не его взяли?

     

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