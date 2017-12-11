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11.12.2017 23:10  Microsoft выпустил утилиту ProcDump для Linux

Компания Microsoft портировала отладочную утилиту ProcDump для платформы Linux. ProcDump позволяет сохранять core-дамп выбранного процесса при возникновении ситуаций, когда данный процесс начинает потреблять много памяти или слишком нагружать процессор. Изначально приложение позиционировалось как отладочный инструмент для диагностики утечек памяти, зависаний и всплесков повышенной нагрузки на CPU в Windows и поставлялось в составе набора Windows Sysinternals, но теперь может применяться и для обычных процессов в Linux. Код открыт под лицензией MIT.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.technet.microsof...)
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: procdump, debug, core
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  • 1.1, Аноним, 23:21, 11/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    че, прям лучше gcore?
     
     
  • 2.3, A.Stahl, 23:26, 11/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Им плевать лучше или хуже. Они просто портировали свою родную и знакомую утилиту. Для своих же нужд.
     
     
  • 3.8, Анончик999999, 23:55, 11/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Ты портируй что-то годное с мира Линукс для Microsoft.
     
  • 1.2, Аноним999, 23:23, 11/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    И что, даже без зондов будет утилита и ничего не сломает?!!
    НЕ ВЕРЮ!!!
    Где-то должен быть подвох…
     
  • 1.4, AntonAlekseevich, 23:27, 11/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Хмм... coredumpd не может это сделать, вроде мог.
     
  • 1.5, fi, 23:30, 11/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    М$ не была М$:

    gcc -c -g -o obj/ProcDumpConfiguration.o src/ProcDumpConfiguration.c -I ./include -pthread
    src/ProcDumpConfiguration.c: В функции «WaitForAllThreadsToTerminate»:
    src/ProcDumpConfiguration.c:461:5: ошибка: «for» loop initial declarations are only allowed in C99 mode
         for (int i = 0; i < self->nThreads; i++) {
         ^

     
     
  • 2.7, nc, 23:45, 11/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну так C99, а сейчас уже 2017 вроде как.
     
     
  • 3.9, fi, 23:58, 11/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ну так подсунь нужный ключик в CFLAGS, если код этого требует, или нужно расчитывать что у всех по умолчанию C99? Так это не так:  gnu90 — This is the default for C code.
     
  • 1.6, Аноним, 23:43, 11/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Микрософт не нужен.
     

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