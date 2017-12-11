11.12.2017 23:10  Microsoft выпустил утилиту ProcDump для Linux

Компания Microsoft портировала отладочную утилиту ProcDump для платформы Linux. ProcDump позволяет сохранять core-дамп выбранного процесса при возникновении ситуаций, когда данный процесс начинает потреблять много памяти или слишком нагружать процессор. Изначально приложение позиционировалось как отладочный инструмент для диагностики утечек памяти, зависаний и всплесков повышенной нагрузки на CPU в Windows и поставлялось в составе набора Windows Sysinternals, но теперь может применяться и для обычных процессов в Linux. Код открыт под лицензией MIT.



