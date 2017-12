11.12.2017 23:10  Microsoft выпустил утилиту ProcDump для Linux

М$ не была М$: gcc -c -g -o obj/ProcDumpConfiguration.o src/ProcDumpConfiguration.c -I ./include -pthread

src/ProcDumpConfiguration.c: В функции «WaitForAllThreadsToTerminate»:

src/ProcDumpConfiguration.c:461:5: ошибка: «for» loop initial declarations are only allowed in C99 mode

for (int i = 0; i < self->nThreads; i++) {

^