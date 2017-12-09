09.12.2017 21:52  Проект Let's Encrypt опубликовал планы на 2018 год

Некоммерческий удостоверяющий центр Let’s Encrypt, контролируемый сообществом и предоставляющий сертификаты безвозмездно всем желающим, опубликовал сообщение, обобщающее итоги 2017 года и рассказывающее о планах на следующий год. В 2017 году доля запросов страниц по HTTPS увеличилось с 46% до 67%. Проектом Let's Encrypt выдано 46 млн сертификатов, охватывающих около 61 млн доменов, что составляет примерно 37% от всех выданных сертификатов. В следующем году Let’s Encrypt намерен удвоить показатели и довести число выданных сертификатов до 90 млн, а число охваченных доменов до 120 млн.

В 2018 году также планируется представить вторую версию протокола ACME и обеспечить возможность использования сертификатов, охватывающих группу поддоменов по маске (например, *.example.com). Сертификаты с масками можно будет генерировать начиная с 4 января 2018 года, в рамках начала тестирования API ACMEv2. Полноценный запуск нового API и масок запланирован на 27 февраля. Позднее в 2018 году планируется ввод в эксплуатацию корневого и промежуточных сертификатов, созданных с использованием алгоритма ECDSA, более эффективного, чем ныне используемый RSA.

Текущая серверная инфраструктура Let's Encrypt обрабатывает примерно 2 миллиарда запросов в день. Оборудование размещено в двух датацентрах и все используемые серверы, хранилища, HSM, коммутаторы и межсетевые экраны занимают 70 юнитов в стойках. В следующем году для увеличения производительности и экономии энергии планируется заменить 10 серверов, занимающих по 2 юнита (2u), на 20 одноюнитовых серверов (1u).

Работу сервиса обеспечивают 5 постоянно трудоустроенных сотрудников, в 2018 году планируется нанять ещё одного человека. Запланированный бюджет на 2018 год составит 3 млн долларов, что всего на 13% больше, чем бюджет 2017 года. Средства собираются в основном за счёт финансовой помощи от крупных спонсоров, таких как Mozilla, Akamai, OVH, Cisco, Google, Electronic Frontier Foundation, IdenTrust, Ford Foundation и Internet Society.



