05.12.2017 21:04  Релиз CrossOver 17 для Linux и macOS

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|2.9, Мимокрокодил, 21:58, 05/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Проще efibootmgr'ом и bcdedit'ом в UEFI поковыряться и сделать восьмисекундное переключение на SSD между ОСями, иконками "Boot Linux/Boot Windows" на рабочем столе, чем это настраивать. Реально проще. UEFI осилил, танки без PlayOnLinux - нет. "...В первую пятницу после новолуния залейте две ложки мелко нарезанных цветов барвинка четвертью литра водки, в которую добавьте половину миндального ореха и три капли собственной крови. Настаивайте это средство неделю и в следующую пятницу кипятите его в течение получаса на слабом огне..."
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