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05.12.2017 21:04  Релиз CrossOver 17 для Linux и macOS

Компания CodeWeavers выпустила релиз пакета Crossover 17, основанного на коде Wine и предназначенного для выполнения программ и игр, написанных для платформы Windows. CodeWeavers входит в число ключевых участников проекта Wine, спонсирует его разработку и возвращает в проект все новшества, реализованные для своих коммерческих продуктов. Исходные тексты открытых компонентов CrossOver 17 можно загрузить на данной странице.

Из изменений в новом выпуске обеспечена совместимость с офисным пакетом Microsoft Office 2016 и системой управления финансами Quicken 2017, а также улучшена поддержка Microsoft Office 2010 и 2013. Произведено обновление до свежей кодовой базы Wine, на основе которой в ближайшие недели будет сформирован выпуск Wine 3.0. Добавлена возможность запуска игры League of Legends в Linux. Решены проблемы с запуском Everquest и Everquest 2. Улучшена работа многих Windows-приложений на системах с экранами HighDPI. Заявленный по умолчанию уровень совместимости поднят с Windows XP до Windows 7.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.codeweavers.com/su...)
  2. OpenNews: CrossOver адаптирован для работы в Chrome OS
  3. OpenNews: Релиз CrossOver 16.2 для Linux и macOS
  4. OpenNews: Релиз CrossOver 16.1 для Linux и macOS
  5. OpenNews: Выпуск проекта Wine Staging 2.0, дополняющего Wine 2.0
  6. OpenNews: Стабильный релиз Wine 2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: crossover, wine
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  • 1.2, Аноним, 21:11, 05/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –7 +/
    >уровень совместимости поднят с Windows XP до Windows 7

    Шёл 2018-ый год.

     
     
  • 2.4, Аноним, 21:14, 05/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    вот и иди мимо.
     
  • 2.11, Аноним, 22:03, 05/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Это минимальный уровень совместимости, мой юный друг.))
     
     
  • 3.14, Аноним, 22:20, 05/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Не минимальный, а дефолтный. Так-то можешь выставить от win95 до win10
     
  • 1.3, Аноним, 21:11, 05/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Что за фичи ожидаются в Wine 3.0 ?
     
     
  • 2.6, Ksaelan, 21:40, 05/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Из нашумевшего: поддержка Android
     
  • 1.7, jalavan, 21:45, 05/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Несколько раз пробовал устанавливать эту прогу, ничего нормально в ней не запускалось
     
     
  • 2.9, Мимокрокодил, 21:58, 05/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Проще efibootmgr'ом и bcdedit'ом в UEFI поковыряться и сделать восьмисекундное переключение на SSD между ОСями, иконками "Boot Linux/Boot Windows" на рабочем столе, чем это настраивать. Реально проще. UEFI осилил, танки без PlayOnLinux - нет. "...В первую пятницу после новолуния залейте две ложки мелко нарезанных цветов барвинка четвертью литра водки, в которую добавьте половину миндального ореха и три капли собственной крови. Настаивайте это средство неделю и в следующую пятницу кипятите его в течение получаса на слабом огне..."
     
     
  • 3.15, Аноним, 22:34, 05/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ваш радиус кривизны рук стремится к радиусу Шварцшильда Бульбота запускалась в ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, Аноним, 21:52, 05/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Зачем было переходить на open-sourse, чтобы радоваться проприетарному офису?
     
     
  • 2.10, Анончик999999, 21:59, 05/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Видимо, потому, что долбо.б!
     
  • 2.13, Аноним, 22:18, 05/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Лучше б не прогуливал школу, sourse И да, софт это не татуха, им просто пол... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.16, Аноним, 22:36, 05/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ваше хвастовство татухами перед одноглазиками вилка в глаз многое о Вас говор... весь текст скрыт [показать]
     

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