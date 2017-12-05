05.12.2017 21:04  Релиз CrossOver 17 для Linux и macOS

Компания CodeWeavers выпустила релиз пакета Crossover 17, основанного на коде Wine и предназначенного для выполнения программ и игр, написанных для платформы Windows. CodeWeavers входит в число ключевых участников проекта Wine, спонсирует его разработку и возвращает в проект все новшества, реализованные для своих коммерческих продуктов. Исходные тексты открытых компонентов CrossOver 17 можно загрузить на данной странице.

Из изменений в новом выпуске обеспечена совместимость с офисным пакетом Microsoft Office 2016 и системой управления финансами Quicken 2017, а также улучшена поддержка Microsoft Office 2010 и 2013. Произведено обновление до свежей кодовой базы Wine, на основе которой в ближайшие недели будет сформирован выпуск Wine 3.0. Добавлена возможность запуска игры League of Legends в Linux. Решены проблемы с запуском Everquest и Everquest 2. Улучшена работа многих Windows-приложений на системах с экранами HighDPI. Заявленный по умолчанию уровень совместимости поднят с Windows XP до Windows 7.



