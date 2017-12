04.12.2017 12:40  В ядре Linux выявлен новый вариант уязвимости Dirty COW

> # CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE is not set И проблемы нет :) > CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE:

> Transparent Hugepages allows the kernel to use huge pages and

> huge tlb transparently to the applications whenever possible.

> This feature can improve computing performance to certain

> applications by speeding up page faults during memory

> allocation, by reducing the number of tlb misses and by speeding

> up the pagetable walking.

> If memory constrained on embedded, you may want to say N. Эта фича нужна исключительно для жирного софта написанного на java :)