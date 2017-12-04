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04.12.2017 12:40  В ядре Linux выявлен новый вариант уязвимости Dirty COW

В ядре Linux выявлена критическая уязвимость (CVE-2017-1000405), которая манипулирует недоработкой в прошлогодних патчах, устраняющих нашумевшую уязвимость Dirty COW (CVE-2016-5195), но, как оказалось, закрывающих не все векторы атаки. Проблема проявляется в ядрах с 2.6.38 по 4.14 и позволяет поднять свои привилегии в системе. Для проверки своих систем на наличие уязвимости доступен рабочий прототип эксплоита.

Уязвимость присутствует в подсистеме управления памятью (в функции pmd_mkdirty) в реализации режима Transparent HugePage (THP). К функции touch_pmd() можно получить доступ через вызов get_user_pages() и добиться изменения содержимого PMD (Page Medium Directory) без выполнения цикла copy-on-write (COW) при попытке записи (в нормальных условиях при изменении общих страниц происходит "write fault" и для пытающегося выполнить запись процесса создаётся копия страницы памяти, в которую и вносятся изменения). В итоге, появляется возможность изменения содержимого больших страниц памяти, находящихся в режиме только для чтения, в том числе нулевой страницы виртуального адресного пространства процессов.

В отличие от уязвимости Dirty COW отсутствует возможность изменения содержимого произвольных файлов, так как в Ext4 не поддерживается маппинг обычных файлов в память с применением THP-страниц. При этом можно добиться перезаписи THP в режиме read-only, например перезаписать содержимое памяти привилегированного процесса или файлов, привязанных к разделяемой памяти (файлы в shmem могут отражаться в память с использованием THP).

Проблема пока остаётся неисправленной в Debian, Ubuntu, openSUSE, Gentoo. Обновления уже выпущены для Fedora 26 и 27. Штатные ядра SUSE Linux Enterprise и RHEL/CentOS проблеме не подвержены. Для ядра Linux подготовлен патч. В качестве обходного пути защиты можно отключить THP или запретить маппинг нулевой страницы в режиме THP: 


   echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled
   echo 0 > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/use_zero_page


  1. Главная ссылка к новости (http://www.openwall.com/lists/...)
  2. OpenNews: Pwnie Awards 2017: наиболее существенные уязвимости и провалы в безопасности
  3. OpenNews: Критическая уязвимость в ядре Linux, уже эксплуатируемая злоумышленниками
  4. OpenNews: Локальная уязвимость в звуковой подсистеме ALSA, позволяющая выполнить код с правами ядра
  5. OpenNews: Пятая уязвимость в реализации сокетов AF_PACKET ядра Linux
  6. OpenNews: В USB-стеке ядра Linux выявлено 14 уязвимостей
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: linux, kernel
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  • 1.1, Фуррь, 13:12, 04/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –13 +/
    Весьма яркий пример разницы в поддержке сообществом и организацией ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, равлагнвеоневлневап, 13:19, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +16 +/
    убунту и сусе поддерживаются организациями
     
     
  • 3.4, Фуррь, 13:23, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –23 +/
    Убунтологи заняты переносом кнопок закрытия окна в другую сторону, а SUSE скорее... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.18, пох, 14:12, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    если первоисточник меня не обманывает - они как-то прошли мимо предыдущего фикса... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.24, Michael Shigorin, 14:26, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В вариации кто говорил, что 2 6 33 для e2k слишком старое , ага - ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.32, пох, 15:17, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    а, у suse забавнее - "мы и сами нифига не помним, почему не втянули тот фикс - кажется, там что-то ломалось в s390 ? Да и хрен с ним, кому оно надо, это ведро 3.0!"
     
  • 4.20, Ilya Indigo, 14:18, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > SUSE скорее мёртв, чем жив

    Аргументы будут?

     
     
  • 5.25, Michael Shigorin, 14:26, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +8 +/
    >> SUSE скорее мёртв, чем жив
    > Аргументы будут?

    Вы слишком многого требуете от набросчика.

     
  • 4.33, Ordu, 15:26, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Лол. То есть организации, которые поддерживают хуже сообщества -- это не организации? При такой методологии проведения исследования можно даже не проводить исследования кто лучше поддерживает, конечный ответ вытекает непосредственно из этой методологии и никак не связан причинно-следственными связями с реальностью.
     
  • 4.41, VINRARUS, 16:59, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    >SUSE скорее мёртв, чем жив.

    После пробы более десятка дистрибутивов я пришол к выводу шо openSUSE наиболее наближеная к совершенству ОС. Все остальные в роли доганяющего.
    Не знаю чо так мало людей ее используют...

     
     
  • 5.68, Анончикк, 21:59, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это чем же, сынок?
     
  • 4.42, Аноним, 17:03, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    SUSE все хоронят и хоронят, а она прямо как птица Феникс из пепла...
     
     
  • 5.58, Crazy Alex, 19:12, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Как упырь из могилы, ты хотел сказать
     
     
  • 6.69, пох, 22:16, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    и чо, много твоей крови всосала?

    По мне так какой там упырь, лежит себе в гробу, изредка ворочается и чешется, по ночам не воет...

    А жаль. (для вас исполняется композиция Armata strigoi, хотя они, наверное, все же имели в виду волколаков, а не традиционных упырей)

     
  • 2.5, hombre3, 13:36, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +5 +/
    Это типичный пример построения теории на единичном факте.
     
     
  • 3.6, Аноним, 13:39, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Нет, это яркий пример так называемого вранья.
     
  • 2.26, Анончикк, 14:30, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Поддерживаю Весьма яркий пример, кто занимается действительно поддержкой и разв... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.30, Фуррь, 14:47, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Толсто.
     
  • 2.38, pavlinux, 16:42, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    > Весьма яркий пример разницы в поддержке сообществом и организацией.

    Тебе троян это доброе сообщество вкорячит, а ты и писаешься от щастья,
    что апдейты через минуту после обнаружения дыры :D  

     
  • 2.40, EHLO, 16:47, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    >>Проблема пока остаётся неисправленной в Debian, Ubuntu, openSUSE, Gentoo.
    >>Обновления уже выпущены для Fedora 26 и 27.
    > Весьма яркий пример разницы в поддержке сообществом и организацией.

    Поясни, скачать патч с Гитхаба и выкатить без тестирования это чей подход?

     
     
  • 3.55, Фуррь, 18:25, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Это типичный пример построения теории на единичном факте.
     
     
  • 4.62, pavlinux, 20:18, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > Это типичный пример построения теории на единичном факте.

    Ты про свой первый комент?  

     
  • 1.9, TiGR, 13:51, 04/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    У кого-нибудь оно вообще работает? Изрядно нагружает процессор, разгоняет кулер до верхних оборотов, жрёт гиг оперативки. И всё. Ubuntu 16.04, ядро 4.10.0-40-generic. Через десять минут прибил, т.к. надоело.
     
     
  • 2.39, pavlinux, 16:44, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    > У кого-нибудь оно вообще работает? Изрядно нагружает процессор, разгоняет кулер до верхних
    > оборотов, жрёт гиг оперативки. И всё. Ubuntu 16.04, ядро 4.10.0-40-generic. Через
    > десять минут прибил, т.к. надоело.

    while (true) do ./exploit &; done;

     
  • 1.11, Sfinx, 13:59, 04/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    да, slackware-current:

    ...
    [*] Done 0x1fd000 bytes
    [*] Done 0x1fe000 bytes
    [*] Done 0x1ff000 bytes
    [*] Done 0x200000 bytes
    [*] Success!
    ...

     
     
  • 2.19, Аноним, 14:14, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Скажи мне, друг, почему в -current Патрик сначала впихнул 4 14 1,2 , а сегодня ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.57, Аноним, 18:58, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Неисповедимы пути Его.
     
  • 3.71, Аноним, 22:26, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    https www linuxquestions org questions slackware-14 strange-behavior-with-kern... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.12, Аноним, 14:01, 04/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Прототип эксплоита написал success, и после него система стала работать нестабил... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.21, Аноним, 14:18, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +5 +/
    После запуска экспоита ядра, который попытался это самое ядро хакнуть, система с... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.29, Аноним, 14:44, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Не всякий хак обязан нарушать стабильность ядра.
     
     
  • 4.50, Аноним, 18:02, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Зато грамотно скормленный неудачникам эксплойт может повесить довольно стабильны... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.49, Аноним, 17:58, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    На будущее научись запускать эксплойты в виртуалке, чудак Даже если она и упаде... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.70, пох, 22:18, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > На будущее научись запускать эксплойты в виртуалке, чудак. Даже если она и

    эмм.. я бы вот на вашем месте не был так уверен в надежности kvm ;-)

    (в моем не встроен, что я делаю не так?)

     
  • 2.67, anomymous, 21:49, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Экспериментировать с концептом эксплоита на живой системе, а не в виртуалочке... ну удачи, чо :)
     
  • 1.13, Sfinx, 14:02, 04/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    бубунта 16.04.3 LTS, 4.10.0-40-generic :

    ...
    [*] Done 0x1fd000 bytes
    [*] Done 0x1fe000 bytes
    [*] Done 0x1ff000 bytes
    [*] Done 0x200000 bytes
    [*] Success!
    ...

     
  • 1.14, Онанон, 14:03, 04/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    "security problems are just bugs"

    Продолжай повторять это как мантру, Линус!

     
     
  • 2.51, Аноним, 18:05, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    А что, разве не так Образцовая ошибка в логике работы фичи В некоторых случаях... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.54, anonimus, 18:15, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Нисколько. Все кто хотел, давно уже воспользовались предыдущими.
     
  • 1.15, Аноним, 14:06, 04/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Для генты еще предстоит скомпилировать?)
     
     
  • 2.16, гентушник, 14:09, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    ждем ебилда!
     
  • 2.17, Аноним, 14:10, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    ты точно гентушник?
     
     
  • 3.23, Аноним, 14:21, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Калько-юзер.
     
  • 1.22, rm12, 14:19, 04/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    ДАНИФИГАЖСЕБЕТО, а Ext4-то это ведь у нас единственная файловая система в линукс... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.27, Аноним, 14:31, 04/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ubuntu 16 04 3 LTS Linux laptop 4 10 0-38-generic 42 16 04 1-Ubuntu SMP Tue Oct... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.28, deadfood, 14:36, 04/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    С таким подходом к безопасности как у Линуса, неудивительно что подобные баги вы... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.35, An, 15:56, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    И что у него с безопасностью  ?
     
     
  • 3.47, anonymous, 17:46, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Взаимная ненависть.
     
  • 1.36, Аноним, 15:56, 04/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Сейчас дособирается новая версия 4 14 3 а-1 ядра linux-hardened-apparmor, на нём... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.43, pavlinux, 17:05, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Дяденька, ты идиот?  Фикс вышел 26 ноября, чо ты тестить собрался? :D
     
  • 1.37, Crazy Alex, 16:10, 04/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Дебиан без возни с конфигами:

    Linux wst_copy 4.9.0-3-686-pae #1 SMP Debian 4.9.30-2+deb9u5 (2017-09-19) i686 GNU/Linux

    Не пашет :-) Ну и /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled стоит в never по дефолту

     
     
  • 2.44, pavlinux, 17:07, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    > Дебиан без возни с конфигами:
    > Linux wst_copy 4.9.0-3-686-pae #1 SMP Debian 4.9.30-2+deb9u5 (2017-09-19) i686 GNU/Linux
    > Не пашет :-) Ну и /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled стоит в never по дефолту

    А ты подыми сервак со 100 вируалками без MADVISE/ALWAYS transparent_hugepage

     
     
  • 3.45, Аноним, 17:32, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Да даже если так, то эксплойт, в том виде, в котором он существует сейчас никуда... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.59, pavlinux, 19:41, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Жизнь script-kiddy сложна и не выносима, експлоеты ещё надо затачивать под жертву...
    Нивазможна работать.
     
  • 3.48, Crazy Alex, 17:49, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    1) С ним тоже не пашет, если не ясно из моего сообщения выше
    2) 32 бита - какие 100 виртуалок?
     
     
  • 4.60, pavlinux, 20:02, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > 1) С ним тоже не пашет, если не ясно из моего сообщения выше
    > 2) 32 бита - какие 100 виртуалок?

    А накой ляд те на 32 битах новые ядра. 3.2.16 хватит на всё.

     
  • 3.52, Аноним, 18:09, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Все мы знаем что вирус сначала надо скачать, скомпилировать, запустить под рутом... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.63, pavlinux, 20:27, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    >> А ты подыми сервак со 100 вируалками без MADVISE/ALWAYS transparent_hugepage
    >  ... гордиться тем что теперь и у тебя вирусы есть.

    Гордиться надо тем, что есть собранное ядро без HUGE_PAGES.
    КПД это этой фичи,только тоговцам кластерами. Ну или компик с 128Гб оперативки и
    запущенным десятком виртуалок иль MySQL гоняет BLOBы по оптоволокну.

     
  • 2.53, Аноним, 18:09, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Странно, что у тебя в never по дефолту, у меня madvise Но, подтверждаю, не фуры... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.56, Crazy Alex, 18:48, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Особенности 32-битного ядра? разбираться не с руки сейчас, да и смысла нет
     
     
  • 4.61, pavlinux, 20:04, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > Особенности 32-битного ядра?

    Можно и 32 бита, но смысл стремиться к нулю

     
  • 1.64, Аноним, 21:08, 04/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Нужно было написать ядро на Rust.
     
  • 1.65, Олег, 21:11, 04/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > # CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE is not set

    И проблемы нет :)

    > CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE:
    >
    > Transparent Hugepages allows the kernel to use huge pages and
    > huge tlb transparently to the applications whenever possible.
    > This feature can improve computing performance to certain
    > applications by speeding up page faults during memory
    > allocation, by reducing the number of tlb misses and by speeding
    > up the pagetable walking.
    >
    > If memory constrained on embedded, you may want to say N.

    Эта фича нужна исключительно для жирного софта написанного на java :)

     
  • 1.66, Anonymoustus, 21:47, 04/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Проблема проявляется в ядрах с 2.6.38 по 4.14…

    Весело, конечно.

    Обновляться с 2.6.18 и 2.6.32, похоже, всё ещё «пока рано».

     
  • 1.72, Аноним, 22:52, 04/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    я думал этот эксплоит рут дает, а он всего лишь success пишет.
     

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