04.12.2017 12:40  В ядре Linux выявлен новый вариант уязвимости Dirty COW

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|5.32, пох, 15:17, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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а, у suse забавнее - "мы и сами нифига не помним, почему не втянули тот фикс - кажется, там что-то ломалось в s390 ? Да и хрен с ним, кому оно надо, это ведро 3.0!"
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|4.33, Ordu, 15:26, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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Лол. То есть организации, которые поддерживают хуже сообщества -- это не организации? При такой методологии проведения исследования можно даже не проводить исследования кто лучше поддерживает, конечный ответ вытекает непосредственно из этой методологии и никак не связан причинно-следственными связями с реальностью.
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|4.41, VINRARUS, 16:59, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|–2 +/–
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>SUSE скорее мёртв, чем жив.
После пробы более десятка дистрибутивов я пришол к выводу шо openSUSE наиболее наближеная к совершенству ОС. Все остальные в роли доганяющего.
Не знаю чо так мало людей ее используют...
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|6.69, пох, 22:16, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
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и чо, много твоей крови всосала?
По мне так какой там упырь, лежит себе в гробу, изредка ворочается и чешется, по ночам не воет...
А жаль. (для вас исполняется композиция Armata strigoi, хотя они, наверное, все же имели в виду волколаков, а не традиционных упырей)
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|2.38, pavlinux, 16:42, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+1 +/–
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> Весьма яркий пример разницы в поддержке сообществом и организацией.
Тебе троян это доброе сообщество вкорячит, а ты и писаешься от щастья,
что апдейты через минуту после обнаружения дыры :D
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|2.40, EHLO, 16:47, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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>>Проблема пока остаётся неисправленной в Debian, Ubuntu, openSUSE, Gentoo.
>>Обновления уже выпущены для Fedora 26 и 27.
> Весьма яркий пример разницы в поддержке сообществом и организацией.
Поясни, скачать патч с Гитхаба и выкатить без тестирования это чей подход?
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|1.9, TiGR, 13:51, 04/12/2017 [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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У кого-нибудь оно вообще работает? Изрядно нагружает процессор, разгоняет кулер до верхних оборотов, жрёт гиг оперативки. И всё. Ubuntu 16.04, ядро 4.10.0-40-generic. Через десять минут прибил, т.к. надоело.
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|2.39, pavlinux, 16:44, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+3 +/–
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> У кого-нибудь оно вообще работает? Изрядно нагружает процессор, разгоняет кулер до верхних
> оборотов, жрёт гиг оперативки. И всё. Ubuntu 16.04, ядро 4.10.0-40-generic. Через
> десять минут прибил, т.к. надоело.
while (true) do ./exploit &; done;
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|1.11, Sfinx, 13:59, 04/12/2017 [ответить] [смотреть все]
|+/–
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да, slackware-current:
...
[*] Done 0x1fd000 bytes
[*] Done 0x1fe000 bytes
[*] Done 0x1ff000 bytes
[*] Done 0x200000 bytes
[*] Success!
...
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|3.70, пох, 22:18, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> На будущее научись запускать эксплойты в виртуалке, чудак. Даже если она и
эмм.. я бы вот на вашем месте не был так уверен в надежности kvm ;-)
(в моем не встроен, что я делаю не так?)
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|1.13, Sfinx, 14:02, 04/12/2017 [ответить] [смотреть все]
|+/–
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бубунта 16.04.3 LTS, 4.10.0-40-generic :
...
[*] Done 0x1fd000 bytes
[*] Done 0x1fe000 bytes
[*] Done 0x1ff000 bytes
[*] Done 0x200000 bytes
[*] Success!
...
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|1.37, Crazy Alex, 16:10, 04/12/2017 [ответить] [смотреть все]
|+/–
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Дебиан без возни с конфигами:
Linux wst_copy 4.9.0-3-686-pae #1 SMP Debian 4.9.30-2+deb9u5 (2017-09-19) i686 GNU/Linux
Не пашет :-) Ну и /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled стоит в never по дефолту
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|2.44, pavlinux, 17:07, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+2 +/–
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> Дебиан без возни с конфигами:
> Linux wst_copy 4.9.0-3-686-pae #1 SMP Debian 4.9.30-2+deb9u5 (2017-09-19) i686 GNU/Linux
> Не пашет :-) Ну и /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled стоит в never по дефолту
А ты подыми сервак со 100 вируалками без MADVISE/ALWAYS transparent_hugepage
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|4.59, pavlinux, 19:41, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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Жизнь script-kiddy сложна и не выносима, експлоеты ещё надо затачивать под жертву...
Нивазможна работать.
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|4.60, pavlinux, 20:02, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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> 1) С ним тоже не пашет, если не ясно из моего сообщения выше
> 2) 32 бита - какие 100 виртуалок?
А накой ляд те на 32 битах новые ядра. 3.2.16 хватит на всё.
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|4.63, pavlinux, 20:27, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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>> А ты подыми сервак со 100 вируалками без MADVISE/ALWAYS transparent_hugepage
> ... гордиться тем что теперь и у тебя вирусы есть.
Гордиться надо тем, что есть собранное ядро без HUGE_PAGES.
КПД это этой фичи,только тоговцам кластерами. Ну или компик с 128Гб оперативки и
запущенным десятком виртуалок иль MySQL гоняет BLOBы по оптоволокну.
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|1.65, Олег, 21:11, 04/12/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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> # CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE is not set
И проблемы нет :)
> CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE:
>
> Transparent Hugepages allows the kernel to use huge pages and
> huge tlb transparently to the applications whenever possible.
> This feature can improve computing performance to certain
> applications by speeding up page faults during memory
> allocation, by reducing the number of tlb misses and by speeding
> up the pagetable walking.
>
> If memory constrained on embedded, you may want to say N.
Эта фича нужна исключительно для жирного софта написанного на java :)
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