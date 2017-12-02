02.12.2017 10:28  Инициатива по обеспечению повторяемых сборок Arch Linux

Разработчики Arch Linux рассказали о состоянии проекта по обеспечению повторяемых сборок, которые позволяют убедиться, что распространяемые в пакетах бинарные файлы собраны из предоставляемых исходных текстов и не содержат скрытых изменений.

В настоящее время повторяемые сборки обеспечены для 77% из протестированных 17% пакетов (для сравнения в Debian 9 этот показатель составляет 94.1%). Для pacman подготовлен набор патчей с реализацией режима повторяемых сборок, которые намечены для включения в состав одного из следующих стабильных релизов. Началась работа по созданию инфраструктуры для сопровождения повторяемых сборок.

Повторяемые сборки являются важным звеном обеспечения безопасности, так как дают любому пользователю возможность убедиться в том, что предлагаемые дистрибутивом сборки байт в байт совпадает со сборками, собранными лично из исходных текстов. Без возможности проверить тождественность бинарной сборки пользователю остаётся лишь слепо доверять чужой сборочной инфраструктуре, компрометация компилятора или сборочного инструментария в которой может привести к подстановке скрытых закладок.

Для обеспечения повторяемых сборок требуется учитывать множество нюансов, таких как точное соответствие зависимостей, использование неизменного состава и версий сборочного инструментария, идентичный набор опций и настроек по умолчанию, сохранение порядка сборки файлов (применение тех же методов сортировки), исключение добавления компилятором непостоянной служебной информации, такой как случайные значения, ссылки на файловые пути и данные о дате и времени сборки.



