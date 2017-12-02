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02.12.2017 10:28  Инициатива по обеспечению повторяемых сборок Arch Linux

Разработчики Arch Linux рассказали о состоянии проекта по обеспечению повторяемых сборок, которые позволяют убедиться, что распространяемые в пакетах бинарные файлы собраны из предоставляемых исходных текстов и не содержат скрытых изменений.

В настоящее время повторяемые сборки обеспечены для 77% из протестированных 17% пакетов (для сравнения в Debian 9 этот показатель составляет 94.1%). Для pacman подготовлен набор патчей с реализацией режима повторяемых сборок, которые намечены для включения в состав одного из следующих стабильных релизов. Началась работа по созданию инфраструктуры для сопровождения повторяемых сборок.

Повторяемые сборки являются важным звеном обеспечения безопасности, так как дают любому пользователю возможность убедиться в том, что предлагаемые дистрибутивом сборки байт в байт совпадает со сборками, собранными лично из исходных текстов. Без возможности проверить тождественность бинарной сборки пользователю остаётся лишь слепо доверять чужой сборочной инфраструктуре, компрометация компилятора или сборочного инструментария в которой может привести к подстановке скрытых закладок.

Для обеспечения повторяемых сборок требуется учитывать множество нюансов, таких как точное соответствие зависимостей, использование неизменного состава и версий сборочного инструментария, идентичный набор опций и настроек по умолчанию, сохранение порядка сборки файлов (применение тех же методов сортировки), исключение добавления компилятором непостоянной служебной информации, такой как случайные значения, ссылки на файловые пути и данные о дате и времени сборки.

  1. Главная ссылка к новости (http://vdwaa.nl/arch/linux/rep...)
  2. OpenNews: Для 94% пакетов Debian обеспечена возможность повторяемой сборки
  3. OpenNews: В NetBSD обеспечена поддержка повторяемых сборок
  4. OpenNews: Корпорации профинансируют обеспечение повторяемых сборок пакетов в дистрибутивах
  5. OpenNews: Ведущие корпорации профинансируют создание повторяемых сборок Debian и средства выявления ошибок в СПО
  6. OpenNews: Проект по обеспечению повторяемости сборки пакетов для Fedora Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: archlinux, reproducible, build
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  • 1.1, Michael Shigorin, 10:59, 02/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    > Для обеспечения повторяемых сборок требуется

    ...уметь собирать в чруте, для самого-самого начала.

     
     
  • 2.2, Vasya, 12:02, 02/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    вот так https://wiki.archlinux.org/index.php/DeveloperWiki:Building_in_a_Clean_Chroot ?
     
  • 2.3, Аноним, 12:48, 02/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –1 +/
    А чем сборка в chroot принципиально отличается от сборки в основной системе, кро... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.4, Andrey Mitrofanov, 13:21, 02/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > А чем сборка в chroot принципиально отличается от сборки в основной системе,
    > кроме того, что корень другой? Я хотел сказать: а что там
    > уметь\не уметь то?

    Первая ссылка по https://duckduckgo.com/?q=why+build+in+chroot
    неожиданно - https://wiki.archlinux.org/index.php/DeveloperWiki:Building_in_a_Clean_Chroot#Why
    , но и другие посмотри.

    Если мало будет, вот https://nixos.org/~eelco/pubs/phd-thesis.pdf
    , например, PhD thesis на 280 страниц -- для углублённого ... изучения.

     
     
  • 4.7, Аноним, 13:49, 02/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    ENGLISH, MOTHERFUCKER Do you speak it Чукча, б дь, не читатель, он пейсатель... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.8, Andrey Mitrofanov, 13:54, 02/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> чем сборка в chroot принципиально отличается от сборки в основной системе
    >> чем
    >> https://duckduckgo.com/?q=why+build+in+chroot
    >> why
    > ENGLISH, MOTHERFUCKER! Do you speak it?! Чукча, б#@дь, не читатель, он пейсатель!
    > И разницы между "чем" и "зачем" в его мозгу не существует!
    > Откуда вы такие лезете?!

    GTFO, любезный.

     
  • 3.5, Andrey Mitrofanov, 13:28, 02/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > А чем сборка в chroot принципиально отличается от

    Кстати, эти люди https://reproducible-builds.org/ также отключают бильдерам сеть, меняют хостнеймы, локали...  кажется.

    + https://reproducible-builds.org/#how

     
  • 1.6, Домохозяйка Анонима, 13:41, 02/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    "Those who do not understand NixOS are condemned to reinvent it, poorly."
     
     
  • 2.9, Andrey Mitrofanov, 14:00, 02/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > "Those who do not understand NixOS are condemned to reinvent it, poorly."

    У них |nix гы| тоже не 100% reproducible.  Так что, в общем-то, мимо.

    И да,
    reproducible system configurations != reproducible package builds.

     

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