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30.11.2017 16:36  Релиз языка программирования PHP 7.2

После года разработки официально представлен релиз языка программирования PHP 7.2. Новая ветка включает порцию новых возможностей и изменений, нарушающих совместимость.

Ключевые улучшения в PHP 7.2:

  • Новый тип object, при помощи которого можно передавать, преобразовывать и возвращать объекты 
    
   function test(object $obj) : object
   {
       return new SplQueue();
   }
   test(new StdClass());
   $obj = (object) array('1' => 'foo');
  • Поддержка загрузки дополнений по их имени, без явного указания расширения файла (.so или .dll) в php.ini или при вызове функции dl();
  • Возможность переопределения абстрактных методов, когда один абстрактный класс наследует другой абстрактный класс. 
    
   abstract class A
   {
       abstract function test(string $s);
   }
   abstract class B extends A
   {
      abstract function test($s) : int;
   }
  • Возможность явно не указывать типы параметров в переопределяемых методах. 
    
   interface A
   {
       public function Test(array $input);
   }
   class B implements A
   {
       public function Test($input){} // пропущено указание типа для $input
   }
  • Интеграция в основной состав криптографической библиотеки Libsodium. По сравнению с OpenSSL, Libsodium предоставляют существенно более простой API, совместимый с библиотекой NaCl, а также применяет по умолчанию безопасные методы шифрования и хэширования. Функции Libsodium будут доступны разработчикам на языке PHP с префиксом "sodium_*", в отличие от ранее применяемого в расширении pecl/libsodium префикса "Sodium*".

    Благодаря Libsodium разработчики на PHP получили возможность использования современных криптографических средств без необходимости установки дополнений, что позволит реализовать в web-приложениях более надёжные криптографические методы, даже в условиях использования хостинга, не допускающего установки своих дополнений. В том числе в базовой поставке доступны цифровые подписи Ed25519, обмен ключами ECDH+Curve25519, шифрование ChaCha20-Poly1305 и AES-256-GCM.

  • В число поддерживаемых методов хэширования паролей добавлен алгоритм Argon2, победитель конкурса Password Hashing Competition;
  • Удалена поддержка дополнения Mcrypt из-за прекращения развития библиотеки libmcrypt и накопления большого числа неисправленных проблем;
  • Проведена работа по приведению в порядок констант для TLS (STREAM_CRYPTO_METHOD_TLS_* = TLSv1.0 + TLSv1.1 + TLSv1.2), значения которых теперь нацелены на обеспечения лучшей безопасности. Раньше константы были настроены для обеспечения максимальной обратной совместимости и допускали применение устаревших и ненадёжных методов шифрования.
  • Возможность оставлять запятую в конце сгруппированного списка пространств имён в директиве use: 
    
   use Foo\Bar\{
       Foo,
       Bar,
       Baz,
};
  • Строковый тип для PDO (PHP Data Objects) расширен возможностью использования символов национальных алфавитов при эмуляции предварительно формируемых запросов (prepared statement). Для совместного использования с константой PDO::PARAM_STR предложены новые парметры PDO::PARAM_STR_NATL, PDO::PARAM_STR_CHAR и PDO::ATTR_DEFAULT_STR_PARAM. 
    
   $db->quote('über', PDO::PARAM_STR | PDO::PARAM_STR_NATL);
  • Реализованы дополнительные средства отладки при эмуляции предварительно формируемых запросов (prepared statement): через метод PDOStatement::debugDumpParams() теперь можно получить сведения об отправленном в СУБД SQL-запросе, после подстановки заменяемых значений;
  • В дополнение для взаимодействие с LDAP добавлена поддержка расширенных операций (EXOP), для работы с которыми предлагаются новые функции и константы: ldap_parse_exop(), ldap_exop(), ldap_exop_passwd(), ldap_exop_whoami(), LDAP_EXOP_START_TLS, LDAP_EXOP_MODIFY_PASSWD, LDAP_EXOP_REFRESH, LDAP_EXOP_WHO_AM_I, LDAP_EXOP_TURN.
  • В дополнение Sockets добавлены функции для получения информации об IP-адресе или Unix-сокете: socket_addrinfo_lookup(), socket_addrinfo_connect(), socket_addrinfo_bind(), socket_addrinfo_explain();
  • Расширение возможностей дополнения EXIF, в котором добавлена поддержка дополнительных форматов тегов, в том числе поддержка обработки специфичных тегов Samsung, DJI, Panasonic, Sony, Pentax, Minolta, Sigma/Foveon, AGFA, Kyocera, Ricoh и Epson.
  • В функциях pack() и unpack() добавлена поддержка типов float и double с порядком байтов как от младшего к старшему (little-endian), так и от старшего к младшему (big-endian).


  1. Главная ссылка к новости (http://php.net/archive/2017.ph...)
  2. OpenNews: В основной состав PHP будет включена криптографическая библиотека Libsodium
  3. OpenNews: В PHPMailer выявлена ещё одна критическая уязвимость, вызванная недоработкой в PHP
  4. OpenNews: Релиз языка программирования PHP 7.1
  5. OpenNews: Релиз языка программирования PHP 7.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: php
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  • 1, th3m3, 16:41, 30/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    >>изменений, нарушающих совместимость.

    Идеальный момент спрыгнуть с php, на что-то более адекватное и современное.

     
  • 2, Аноним, 16:46, 30/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    До сих пор ломаю голову, как же так надо додуматься делать всё огораживать в фу... весь текст скрыт [показать]
     

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