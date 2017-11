30.11.2017 16:36  Релиз языка программирования PHP 7.2

После года разработки официально представлен релиз языка программирования PHP 7.2. Новая ветка включает порцию новых возможностей и изменений, нарушающих совместимость. Ключевые улучшения в PHP 7.2: Новый тип object, при помощи которого можно передавать, преобразовывать и возвращать объекты function test(object $obj) : object { return new SplQueue(); } test(new StdClass()); $obj = (object) array('1' => 'foo');

Поддержка загрузки дополнений по их имени, без явного указания расширения файла (.so или .dll) в php.ini или при вызове функции dl();

Возможность переопределения абстрактных методов, когда один абстрактный класс наследует другой абстрактный класс. abstract class A { abstract function test(string $s); } abstract class B extends A { abstract function test($s) : int; }

Возможность явно не указывать типы параметров в переопределяемых методах. interface A { public function Test(array $input); } class B implements A { public function Test($input){} // пропущено указание типа для $input }

Интеграция в основной состав криптографической библиотеки Libsodium. По сравнению с OpenSSL, Libsodium предоставляют существенно более простой API, совместимый с библиотекой NaCl, а также применяет по умолчанию безопасные методы шифрования и хэширования. Функции Libsodium будут доступны разработчикам на языке PHP с префиксом "sodium_*", в отличие от ранее применяемого в расширении pecl/libsodium префикса "Sodium*". Благодаря Libsodium разработчики на PHP получили возможность использования современных криптографических средств без необходимости установки дополнений, что позволит реализовать в web-приложениях более надёжные криптографические методы, даже в условиях использования хостинга, не допускающего установки своих дополнений. В том числе в базовой поставке доступны цифровые подписи Ed25519, обмен ключами ECDH+Curve25519, шифрование ChaCha20-Poly1305 и AES-256-GCM.

В число поддерживаемых методов хэширования паролей добавлен алгоритм Argon2, победитель конкурса Password Hashing Competition;

Удалена поддержка дополнения Mcrypt из-за прекращения развития библиотеки libmcrypt и накопления большого числа неисправленных проблем;

Проведена работа по приведению в порядок констант для TLS (STREAM_CRYPTO_METHOD_TLS_* = TLSv1.0 + TLSv1.1 + TLSv1.2), значения которых теперь нацелены на обеспечения лучшей безопасности. Раньше константы были настроены для обеспечения максимальной обратной совместимости и допускали применение устаревших и ненадёжных методов шифрования.

Возможность оставлять запятую в конце сгруппированного списка пространств имён в директиве use: use Foo\Bar\{ Foo, Bar, Baz, };

Строковый тип для PDO (PHP Data Objects) расширен возможностью использования символов национальных алфавитов при эмуляции предварительно формируемых запросов (prepared statement). Для совместного использования с константой PDO::PARAM_STR предложены новые парметры PDO::PARAM_STR_NATL, PDO::PARAM_STR_CHAR и PDO::ATTR_DEFAULT_STR_PARAM. $db->quote('über', PDO::PARAM_STR | PDO::PARAM_STR_NATL);

Реализованы дополнительные средства отладки при эмуляции предварительно формируемых запросов (prepared statement): через метод PDOStatement::debugDumpParams() теперь можно получить сведения об отправленном в СУБД SQL-запросе, после подстановки заменяемых значений;

В дополнение для взаимодействие с LDAP добавлена поддержка расширенных операций (EXOP), для работы с которыми предлагаются новые функции и константы: ldap_parse_exop(), ldap_exop(), ldap_exop_passwd(), ldap_exop_whoami(), LDAP_EXOP_START_TLS, LDAP_EXOP_MODIFY_PASSWD, LDAP_EXOP_REFRESH, LDAP_EXOP_WHO_AM_I, LDAP_EXOP_TURN.

В дополнение Sockets добавлены функции для получения информации об IP-адресе или Unix-сокете: socket_addrinfo_lookup(), socket_addrinfo_connect(), socket_addrinfo_bind(), socket_addrinfo_explain();

Расширение возможностей дополнения EXIF, в котором добавлена поддержка дополнительных форматов тегов, в том числе поддержка обработки специфичных тегов Samsung, DJI, Panasonic, Sony, Pentax, Minolta, Sigma/Foveon, AGFA, Kyocera, Ricoh и Epson.

В функциях pack() и unpack() добавлена поддержка типов float и double с порядком байтов как от младшего к старшему (little-endian), так и от старшего к младшему (big-endian).