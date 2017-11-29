29.11.2017 13:20  Western Digital делает ставку на открытую архитектуру RISC-V

Компания Western Digital, которая является крупнейшим производителем жестких дисков, объявила о выборе открытой архитектуры RISC-V для построения нового поколения устройств, платформ и систем хранения, нацеленных на быструю обработку данных и работу с большими массивами данных (Big Data). Архитектура новых систем будет оптимизирована для высокоскоростной обработки информации и сможет применяться для решения задач анализа данных, машинного обучения и искусственного интеллекта.

На переходном этапе компания планирует добиться мощности производства в миллиард процессорных ядер RISC-V в год, а затем расширить производство до двух миллиардов ядер. Технологии RISC-V также будут адаптированы для применения в критически важных приложениях (mission-critical) и смогут заменить специализированные процессоры, ныне применяемые в продукции Western Digital. При этом компания будет развивать технологи в рамках сложившегося сообщества RISC-V и способствовать развитию экосистемы RISC-V.

Напомним, что RISC-V предоставляет открытую и гибкую систему машинных инструкций, позволяющую создавать микропроцессоры для произвольных областей применения, не требуя при этом отчислений и не налагая условий на использование. RISC-V позволяет создавать полностью открытые SoC и процессоры. В настоящее время на базе спецификации RISC-V разными компаниями и сообществами развивается 7 вариантов ядер микропроцессоров (Rocket, ORCA, PULPino, OPenV/mriscv, VexRiscv, Roa Logic RV12, SCR1) и три SoC (lowRISC, Rocket Chip, Briey), которые разрабатываются под различными свободными лицензиями (BSD, MIT, Apache 2.0).



