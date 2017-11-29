29.11.2017 13:20  Western Digital делает ставку на открытую архитектуру RISC-V

|
|
|
|
|
|2.5, leap42, 14:11, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+6 +/–
|
> сиагейт у меня работает до сих пор, который я покупал более 10 лет назад
вам сильно повезло, очень сильно. по различным статистикам дата-центров морские гады ломаются в несколько раз чаще любых конкурентов
|
|2.14, a, 14:36, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+3 +/–
|
Судить о продукте на основе только его производителя, это конечно сильная аналитика. 10 лет назад был WD который с физическими бедами (обрезанными) работал много лет и без глюков. Сейчас взял себе конкретную модель WD потому что другой такой же работает много лет без проблем.
|
|2.29, Ordu, 15:18, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+/–
|
> У меня до сих пор осталось недоверие к ихним жестким дискам.
Это сильно дело везения. Мой первый сигейт работал лет десять, я его выкинул потому что мне было лень втыкать шлефы из-за 20Gb дополнительного дискового места. Но два следующих сигейта, которые я купил парой и использовал парой в софтварном рейде, сдохли года за два-три, один за другим. Когда один покрылся бедами я кое-как выковырял с рейда всё что можно, оставил другой диск, но не прошло и полугода с тем началась та же петрушка.
Что у меня сейчас за диск стоит я даже не знаю, знаю лишь, что не сигейт.
|
|2.36, пох, 15:34, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+1 +/–
|
не переживайте, пока вы десять лет были в коме (сколько-сколько размер того сигейта - 250 гиг?) сигейт уже подтянулся, и даже в некоторых сериях переплюнул wd - хотя и там менеджеры по антикачеству не спят. Диски со свойством самозапарывания технического раздела с последующим безвозвратным отыквливанием они научились выпускать, помнится, в 2009м (включая "серверные" серии). Зато конторы по "ремонту" хорошо поднялись.
hgst куплен тем же wd, и уже пару лет как идут негативные отзывы о новых сериях.
toishiba собирается из отбросов той же hgst, хз где и кем.
fujitsu остались только 2" sas по цене золотого слитка того же размера.
самсунг самовысунулся...то есть, самовыпилился.
больше, вроде, никого и нет давно.
|
|
|
|3.50, Michael Shigorin, 16:55, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
Мне поставщик в одном случае, когда впарили помимо желания таки сюгейты (терабайтные ES.2), неофициально посоветовал отбить первый гиг и не трогать вообще -- помнится, поставил ему тип раздела Venix 286, чтоб у желающих чё-нить сделать хоть глаза сперва округлились и вопрос возник вслух.
В общем, лесом-лесом.
|
|2.45, Anonymoustus, 16:34, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+1 +/–
|
И что? А у меня есть работающий Samsung 2002, кажется, года. И работающий Seagate 1999 года (это когда половина комментаторов опеннета ещё не родилась). И даже работающий WD 1992 года выпуска.
Отказоустойчивость и надёжность систем хранения — комплексный вопрос. На него не бывает однозначных простых ответов.
|
|2.47, fr0ster, 16:38, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+/–
|
Девушку спрашивают насчет костей мужского скелета, так та среди костей назвала член.
Ее спросили, почему член то? Та ответила, ну мне так показалось, на что преподша сказала со вздохом, вам, милая, просто повезло.
Ну так вам с сигейтом просто повезло, есть много владельцев вестернов ни разу ни имевших с ним проблем, есть, кто имел проблемы с барракудами, а есть еще люди, у которых в принципе с любым железом проблемы
|
|1.19, Nomo, 14:44, 29/11/2017 [ответить] [смотреть все]
|+5 +/–
|
С 2000 года использую диски WD, никогда не подводили. Как раз в 2000м собрал свой первый комп, на нем было 4 HDD-диска WD объемом 80 ГБ. Первые 5 лет использовал этот комп для работы и игр, а последние 5 лет (2005-2010 годы) как торрент-качалку в режиме 24/7. Аптайм был по 3-4 месяца. Последние 3 года эти жесткие диски пищали, трещали, щелкали... но работали. 10 лет под постоянной нагрузкой, 10 лет парни... В 2010 году я выключил этот комп. Диски до сих пор живы. За все это время собрал десятки компов себе и друзьям, всегда ставлю только WD. На других моих компах эти диски сейчас в эксплуатации по 8-9 лет. Самым молодым 5 лет. Ни разу не приходилось менять, хотя чеки всегда сохраняю, ведь гарантия от WD как-раз 5 лет.
Рад таким новостям, хорошо бы и в домашних дисках HDD/SSD были открытые прошивки.
|
|
|
|2.32, DFX, 15:21, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+/–
|
5 ? Видимо, я что-то пропустил.
5 я видел только на серверных HGST, который нынче тоже принадлежит WD. Вот там всё серьёзно. Такой на 2Tb с 128Mb буфером себе и взял недавно. Жаль, на зеркалирующий RAID из них денег нет.
|
|
|
|3.39, Artemix, 15:56, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+3 +/–
|
Всегда было 5. Последний раз брал WD Caviar Black для NASа, домашняя модель, 5 лет гарантии от производителя, и 5 лет гарантии в Ulmart. Но в Ulmart щас ничего не покупаю, эти поганцы связались с АКИТ.
|
|
|
|4.41, Artemix, 16:12, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
|
Вот, например, самая популярная модель WD Caviar Black на 500ГБ.
https://www.ulmart.ru/goods/341267 - 5 лет гарантии, как и заявлено производителем. Раньше Ulmart охотно менял комплектующие, даже если бы диск поломался на 4.5 года, то тебе бы легко поменяли его на новый. Но после того как они связались с АКИТ, все изменилось... Теперь говорят запросто могут отказать из-за любой мелочи, будь то маленькая царапинка на внешней части диска, или что-то еще. И так сов семи товарами в Ulmart. Зря они обмазались АКИТом, теперь покупаю в Nix'е, хотя там гарантию производителя срезают почти в 2-3 раза. Например, на диски WD Caviar Black (когда брал там последний раз) гарантию срезали до 3х лет. Диски конечно отличные, ни разу не ломались, но все же, за гарантию обидно. Но АКИТ погaный пapазит, поэтому в тoпку и Ulmart, и АКИТ.
|
|
|
|
|
|3.35, Andrey Mitrofanov, 15:27, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+/–
|
> Интересный, только от создаталей Raspberry Pi, что сразу устанавливает степень доверия
> на нулевой уровень.
Наверху говорят, такой проект не один...
И вообще, хорошо же, что те студенты нашли себе работу аж в самом настоящем WD!
Можно помечтать, что, возможно, если повезёт, лет через 10, может быть, можно будет собрать комп без невидии, амд, интеля, квалкома, рокчипов, алвинеров и пр. проприертари.
"А если? А вдруг??"тм
|
|
|
|2.27, Crazy Alex, 15:14, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+2 +/–
|
А чего вы решили,что оно будет для вас открытым? Я что-то не заметил там обещания WD выложить исходники или хотя бы полные спеки, и лицензия там BSD, то есть никаких обязательств в этом плане не налагает.
|
|1.30, Celcion, 15:19, 29/11/2017 [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
|
Когда Intel "делал ставку" на Minix для изготовления ME - как именно это помогло проекту перестать быть изотерической поделкой для всех остальных?
|
|1.34, Андрей, 15:25, 29/11/2017 [ответить] [смотреть все]
|+/–
|
А японцы купили ARM, облом.
> Напомним, что RISC-V предоставляет открытую и гибкую систему машинных инструкций, позволяющую создавать микропроцессоры для произвольных областей применения, не требуя при этом отчислений и не налагая условий на использование. RISC-V позволяет создавать полностью открытые SoC и процессоры.
Вот и это "не требуя" отменяет для WD вот это "полностью открытые".
|