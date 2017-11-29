29.11.2017 12:01  Цели проекта KDE на ближайшие 3-4 года

> KDE как всегда лучший. Я смотрю много завистников и хейтров понабежало. Они

> вечно кидают какашки в KDE, ведь это единственное адекватное окружение с

> нормальным юзабилити, в котором можно работать. Вот они и бесятся. 10

> лет у них уже плазма падает, сегментейшен фалты сыпятся, бедные, бедные...

> а они все продолжают колоться и ныть в каментах, незабывая подбрасывать

> свежих каках. :D Зато гном не падает111 Только и толку от него. Был бы простым и при этом не глючил бы, лично пожал бы руку разработчикам. А так простота при неимоверной жрущести и глюках - это, извините, пойти в туалет и испортить коврик. Лучше уже кеды. Они зато быстрые и плавные, и чуть сложнее чем для домохозяек.

