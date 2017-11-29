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29.11.2017 12:01  Цели проекта KDE на ближайшие 3-4 года

Сообщество разработчиков KDE определило три главные цели, на которых проект сосредоточит своё внимание в ближайшие 3-4 года:

  • Повышение удобства работы и эффективности базовых приложений и фреймворков (Plasma, Dolphin, Kate, Okular, Gwenview, System Settings, Konsole, Discover, Baloo, KIO, Kirigami), а также оттачивание функциональности для выполнения типовых повседневных задач.
  • Расширение контроля за сохранением конфиденциальности данных пользователя и повышение безопасности окружения. Применение по умолчанию настроек, по возможности обеспечивающих анонимность (например, при запросе данных о прогнозе погоды предлагается использовать Tor) и исключающих скрытое отслеживание действий, передачу данных телеметрии, загрузку стороннего контента и отправку запросов во внешние сервисы без явного согласия пользователя.

    Реализация новых возможностей и приложений, связанных с обеспечением приватности. Пользователям планируется предоставить целостный набор приложений, уважающих сохранение частных сведений, включая почтовый клиент с поддержкой шифрования, защищённый клиент для обмена сообщениями, web-браузер с сохраняющими приватность настройками по умолчанию, средства для организации коллективной работы, инструменты для выполнения операций в offline-режиме без зависимости от популярных облачных сервисов, возможность обращения к online-сервисам из исключающего утечки изолированного окружения, бесшовная интеграция с Tor, Matrix, Zeronet и подобными системами.

  • Создание комфортных условий для вхождения в сообщество новых участников, готовых принять участие в различных областях развития KDE, включая программирование, подготовку графики, продвижение, перевод на различные языки и организацию мероприятий. Снижение барьеров при желании принять участие в улучшении документации, инфраструктуры и рабочих процессов. Повышение удобства работы в системе отслеживания ошибок и применение более ясных формулировок при закрытии тикетов, расширение документации.


  1. Главная ссылка к новости (http://blog.lydiapintscher.de/...)
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: kde
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  • 1.1, Аноним, 12:04, 29/11/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    Самое нестабильное окружение. Приходится сидеть на xfce
     
     
  • 2.14, Анончик99999, 12:31, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –10 +/
    Потому что на лучшем свободном фреймворке Qt почти 10 лет, как гoвнo выкатывают ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.26, Аноним, 12:48, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    Не ной мне тут, Qt стабилен, а у тебя попросту ошибки в коде.
     
     
  • 4.52, Анончик99999, 13:32, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Все правильно, Qt стабилен, по крайней мере LTS, а вот KDE - нет, притом внешне ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.130, Аноним, 17:24, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Да, Windows NT 5 1 приятней ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.165, Аноним, 18:41, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Windows NT 5 0, же Не думаю, что кто-то скучает по вырвиглазной синеве и bliss ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.35, Аноним, 13:09, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Может дело просто в твоих кривых руках Я 10 лет разрабатываю на Qt, почему-то н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.77, Аноним, 14:26, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Ты читать умеешь Он писал что нормальном Qt пишут такое г, как KDE ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.96, Anton, 15:14, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Дениска, залогиньтесь
     
  • 2.17, vz, 12:33, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    В том плане, что постоянно всё переписывают напрочь.
     
     
  • 3.121, Аноним, 16:20, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Это рефакторинг ! Модно, стильно, ООПно.
     
  • 2.34, Аноним, 13:08, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Мощно набросил. Это xfce то стабилен? Охлол...
     
     
  • 3.85, Аноним, 14:58, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    За 6 лет ни одного падения, в отличии от сабжа.
     
     
  • 4.106, Аноним, 15:38, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А чему там падать Тогда уж консоль выбирать лучше Или смотреть на выключенный ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.118, vz, 16:03, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Вы мне напомнили страждущего русского либерала из 19 века
     
     
  • 6.143, _, 17:50, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Эта публика и сейчас точно такая же :)
     
  • 5.132, Аноним, 17:26, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    В выключенном мониторе можно осла увидеть ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.141, Аноним, 17:45, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Правильно, именно потому что ненужных плазмойдов нет и падать нечему Просто лёг... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.53, iPony, 13:36, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    > Самое нестабильное окружение

    А как же cinnamon?

     
     
  • 3.84, Аноним, 14:57, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Джва года сижу на Cinnamon Manjaro Linux Никаких нареканий Наверное что-то д... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.147, VINRARUS, 18:09, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >Джва года сижу на Cinnamon (Manjaro Linux). Никаких нареканий! Наверное что-то делаю не так...

    Да, сидиш не на родном дистрибутиве, не на Mint.

     
  • 2.54, Баклажан, 13:39, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –7 +/
    xfce гоvно и ты просто неадекватный.
     
     
  • 3.119, vz, 16:04, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > xfce гоvно и ты просто неадекватный.

    А что есть стабильные и не дырявые ?

     
  • 2.56, gman, 13:41, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Использую в офисе на продакшине Fedora 26 KDE, все довольны, ничего не глючит и ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.108, Аноним, 15:40, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    >> Сходи к психологу.

    Ахахаха XD.


     
  • 3.137, omnomnin, 17:33, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > в офисе на продакшине Fedora
    > Сходи к психологу.

    Эт тебе к психологу надо, даже наверно к психиатру

     
  • 2.78, Виталий, 14:31, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Ушел с xfce на mate, не жалею.
     
  • 2.120, anonymous, 16:07, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    На КДЕ - с 3 4 версии оного, т е около 11 лет нон стоп Но с 5 версии пришлось ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.151, я, 18:17, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Те кто говорят что окружение не стабильное - ставьте родные для KDE дисты. KDE NEON/SUSE
     
  • 2.169, Аноним, 20:18, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    В КДЕ неон стоит и не падает, как у бычка производителя Может, вам ваш дистр к ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.2, Oleg, 12:08, 29/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    Пусть сделают выключение компьютера с первого раза при нажатии на кнопку Выключ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.25, Деанон, 12:43, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    https://forum.kde.org/viewtopic.php?f=289&t=133088
     
     
  • 3.29, Oleg, 13:00, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Это я давным давно убрал Компьютер не может за какой-то таймаут завершить проце... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.49, Аноним, 13:22, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    > Steam, Dropbox b т.п.

    Ибо нефиг всякую дрянь в рот тянуть.

     
     
  • 5.125, Oleg, 16:32, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Наверняка есть только правильные программы, которыми нужно пользоваться Но вот ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.139, марш мендельсона, 17:34, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    По крайней мере хоть чем-то пользуешься. Тут намедни уже признались, что на анимацию Кед дрочат, а лаги мешают.
     
  • 2.58, Аноним, 13:42, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    Так а зачем выключать Не выключай Я свой комп выключаю раз в квартал И то, чт... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.124, Oleg, 16:31, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Не сказал бы, что есть проблема с прожорливостью Комп включается за пару секунд... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.174, Аноним, 20:27, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Не спи. Ну или на крайний случай спи где-то вдалеке от компьютера.
     
  • 2.166, Аноним, 18:43, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Как в LXQt Cначала ткнул, а потом вспомнил, что забыл документ сохранить Вот у... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.170, Аноним, 20:21, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Ещё одно чудо-юдо Не пять, а самое большее -- два один раз на значок выключит... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.177, VINRARUS, 20:51, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Пусть сделают выключение компьютера с первого раза при нажатии на кнопку "Выключить".
    >> А то всплывают какие-то сообщения пустые. Приходится по 5 раз нажимать.
    >> Выключить компьютер - очень повседневная зада!
    > Ещё одно чудо-юдо. Не пять, а самое большее -- два: один раз
    > на значок "выключить", а потом выбрать "Выключить". Однако есть решения, позволяющие
    > легко получить и одно нажатие. Впрочем, нынешняя система вполне разумна, а
    > вы с вашими неведомыми программами должны страдать.

    На самом деле при антивном Стиме нада 2 раза жать на значок высключения. 1го не хватает, даже без доп. менюшек.

     
  • 1.3, Дуплик, 12:08, 29/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +8 +/
    Не вижу пункта:

    • Выловить все Segmentation Fault из Plasma Shell и прикладного ПО.

    Принятие проблемы -- первый шаг к её решению.

     
     
  • 2.4, Аноним, 12:10, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    Правильный путь - выпилить Plasma Shell
     
     
  • 3.5, Дуплик, 12:12, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Это верно, но KDE'шники на это не пойдут. Клизмоидов слишком много понаписали.
     
     
  • 4.144, _, 17:55, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Они целые 3-е кеды выкинули помницо - и ничо ...
    Ну как ничо? Так и ходят без босяками с тех пор :-)))
     
  • 4.145, _, 17:55, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Они целые 3-е кеды выкинули помницо - и ничо ...
    Ну как ничо? Так и ходят босяками с тех пор :-)))
     
  • 3.11, Аноним, 12:28, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Правильный путь - разбить большую часть зависимостей на пакеты помельче Ибо пос... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.18, Аномномномнимус, 12:33, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Можно подробнее, про то, как крита зависит от плазмы?
     
  • 4.20, vz, 12:35, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Нормальный Qt-софт спокойно живёт от KDE-зависимостей ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.88, Аноним, 15:01, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Это если майнтейнеры в дистрибутиве не KDEшники привет Дебьяну , а нормальные л... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.64, Аноним, 14:00, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Да уж сделали уже, KF эти пакеты помельче называются С разморозкой ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.76, qwerty, 14:23, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    для krita и kdevelop есть appimage
     
  • 3.47, Аноним, 13:20, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А может тебя?
     
  • 2.46, Bover, 13:19, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Купить нормальное железо Не использовать unstable-версии с полугодовой поддержк... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.90, Аноним, 15:04, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Причём тут железо и сегфолты У некоторых нестабильные ветки даже стабильнее ста... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.113, Iaaa, 15:58, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Потому что ни разу комп не включал ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.65, Аноним, 14:01, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    >Выловить все Segmentation Fault

    Выловить все из твоего дистра.

     
  • 2.171, Аноним, 20:24, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Ну так сделайте вместо стонов и трёпа Это же СПО бери да делай Или плати Бол... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.6, Аноним, 12:16, 29/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Главная задача хватит заниматься дурью и сконцентрироваться на работе посмотрит... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, Vladjmir, 12:20, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Люди получают удовольствие от работы Для них результат не важен, а главное -- п... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.19, Rodegast, 12:34, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    То что ты называешь удовольствием от работы является низкой культурой производ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.173, Аноним, 20:26, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Всяко лучше вашего кривого русского языка Или не родной Ну так пиши на родн... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.146, _, 17:59, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >Для них результат не важен, а главное -- процесс.

    Ну то есть это ты так политкорректно сказал что кеды всегда будут оном? Ну дык ... :(

     
  • 1.8, Аноним, 12:22, 29/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Китайский Deepin DE, которому без году неделя, стабильней работает чем KDE, это ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, Аноним, 12:29, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Китайцы пишут лучше, чем индусы - очевидно же ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.23, Яйцассыром, 12:39, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    А мой "Hello World!" еще стабильнее! Это как так то???
     
     
  • 3.28, Аноним, 12:58, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Где полноценное DE, а где HelloWorld. Толсто Троллите батенька.
     
     
  • 4.175, Аноним, 20:29, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А вы сколько полноценных написали, чтобы судить то, чем бесплатно пользуетесь И... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.10, Аноним, 12:27, 29/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Плавные, не лагающие и не мерцающие анимации в плазму наконец завезут Столько л... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.39, Аноним, 13:12, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Дрова себе нормальные завези. А лучше видеокарту, для начала.
     
     
  • 3.128, Аноним, 16:48, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    C дровами и видеокартой все как надо Просто поставь рядом компьютер на шин10 ил... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.73, Аноним, 14:18, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Пользователь Нвидии?
     
  • 1.13, Аноним, 12:31, 29/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Тем, у кого там что-то всё время падает переходите на дистр со стабильной проте... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.51, Аноним, 13:27, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    уже 5.9.3 давно
     
     
  • 3.91, Herr Cin, 15:05, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Все-равно к_уйня В арчевском LxQt починили проблему как у 3 29, Oleg, 13 00, ко... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.15, яя, 12:31, 29/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    отвязать падающее аконади и удалить?
     
     
  • 2.43, Аноним, 13:15, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    А у меня не падает. Просто у тебя комп импотент, не тянет)
     
  • 1.21, AlexYeCu_not_logged, 12:38, 29/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Хорошо, если б главными пунктами было вспомнить, что софт из состава KDE обычно не является единственным установленным на компьютере, и что он должен сохранять работоспособность будучи запущенным не в KDE. Да, и что выпуск стабильной версии не является поводом всё сломать и начать заново.

    Сдаётся мне, игнорирование этих трёх обстоятельств поспособствует (уже поспособствовало) потере пользовательской базы в куда большей мере, чем всё остальное вместе взятое.

     
     
  • 2.37, Аноним, 13:11, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Какой-то наркоманский бред На работе обычная Убунта 14 04, половина софта из ке... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.50, AlexYeCu_not_logged, 13:23, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Ленишься читать и осмысливать прочитанное, но не ленишься высказывать свою ценно... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.80, Аноним, 14:35, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Осмысленно читать ленитесь как раз вы Он же написал стандартная Убунта 14 04, з... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.110, AlexYeCu_not_logged, 15:41, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Утверждение 8470 1 при работе KDE-шного софта не в KDE есть проблемы, затрудн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.122, Herr Cin, 16:25, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вас, случаем, не Анатолий Вассерман зовут ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.127, AlexYeCu_not_logged, 16:46, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Капитан Смоллетт Я такой же осёл как и вы, сэр ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.142, Аноним, 17:48, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Там небойсь ещё KDE 4, который за N лет вылизали А вот KDE 5 теперь падает ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.158, Аноним, 18:29, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Точно так Но просто пользоваться не интересно Интересно заново учиться ходить ... весь текст скрыт [показать]
     
     ....нить скрыта, показать (8)

  • 1.22, Аноним, 12:39, 29/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Кто вам мешает использовать LTS версию плазмы с бэкпортами из новых версий У ме... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.30, Максим, 13:03, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Может подскажете такой замечательный дистрибутив, на котором настолько хорошо со... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.32, Аноним, 13:07, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Если Kubuntu для тебя плохо собранный KDE, то KDE Neon даже не ставь - там все е... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.81, Аноним, 14:47, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Он не от создателей КДЕ, а от ментейнеров Кубунты, которые откололись когда Кано... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.40, Аноним, 13:12, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    у меня openSUSE с 42,2, 42 3 LTS не падала, свежак из реп кедерастов иногда пада... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.62, Аноним, 13:55, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Neon User LTS
     
  • 3.68, Anonymus, 14:10, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Gentoo
    Qt 5.9.3
    kde fremeworks 5.40.0
    plasma-meta 5.10.5
     
  • 3.70, Аноним, 14:13, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Собрать придётся самому, но рецепты для сборки дистростроителями написаны правил... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.105, Максим, 15:36, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Gentoo остался позади, мне жалко столько времени и электроэнергии, чтоб постоянн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.123, Herr Cin, 16:30, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Поддерживаю Электроэнергия нужна чтоб биткойны майнить, а не кде на генте компи... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.74, Аноним, 14:20, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Если падало в минте, то это судьба видимо такая.
     
     
  • 4.109, Максим, 15:40, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Cinnamon или Mate ни разу при этом, угу, боги КДЕшников меня прокляли=) ну-ну
     
  • 3.82, Аноним, 14:52, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    У меня уже много лет на Сюсе, Манжаре ставил когда КДЕ 5 4 или 5 6 уже были и К... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.152, VINRARUS, 18:19, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >Может подскажете такой замечательный дистрибутив, на котором настолько хорошо собраны KDE?

    Попробуй Manjaro KDE. Чото у меня он постабильнее Kubuntы.

     
  • 2.42, Аноним, 13:14, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Не учи разработчиков делат свою работу.
     
  • 1.24, Аноним, 12:42, 29/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    ждём КДЕ 7
     
     
  • 2.41, Аноним, 13:13, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    А как же KDE6?
     
     
  • 3.102, Аноним, 15:33, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Оно уже устарело.
     
  • 1.27, Ilya Indigo, 12:56, 29/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –14 +/
    А главная цель, после достижения всех вышеописанных целей, а также после изменен... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.33, sdgdfg, 13:07, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Это вы про бедных жрущих кактус гномеров? Всё правильно сказали батенька!
     
     
  • 3.45, Ilya Indigo, 13:17, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    За исключением почитания оффтопика всё это можно и отнести к гному Хотя, справе... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.138, Вареник, 17:34, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Это вы про бедных жрущих кактус гномеров? Всё правильно сказали батенька!

    Этим сейчас все болеют, к сожалению. Может только LXQt подает надежду.

     
     
  • 4.140, Вареник, 17:36, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Может только LXQt подает надежду.

    Хотя что толку с радикального облегчения DE, если все юзерские программы утяжеляются.

     
  • 2.136, Вареник, 17:33, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Например, переписать все UI на JS c CSS ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.31, KDE User, 13:05, 29/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +21 +/
    KDE как всегда лучший. Я смотрю много завистников и хейтров понабежало. Они вечно кидают какашки в KDE, ведь это единственное адекватное окружение с нормальным юзабилити, в котором можно работать. Вот они и бесятся. 10 лет у них уже плазма падает, сегментейшен фалты сыпятся, бедные, бедные... а они все продолжают колоться и ныть в каментах, незабывая подбрасывать свежих каках. :D
     
     
  • 2.38, sdgdfg, 13:12, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +13 +/
    > KDE как всегда лучший. Я смотрю много завистников и хейтров понабежало. Они
    > вечно кидают какашки в KDE, ведь это единственное адекватное окружение с
    > нормальным юзабилити, в котором можно работать. Вот они и бесятся. 10
    > лет у них уже плазма падает, сегментейшен фалты сыпятся, бедные, бедные...
    > а они все продолжают колоться и ныть в каментах, незабывая подбрасывать
    > свежих каках. :D

    Зато гном не падает111 Только и толку от него. Был бы простым и при этом не глючил бы, лично пожал бы руку разработчикам. А так простота при неимоверной жрущести и глюках - это, извините, пойти в туалет и испортить коврик. Лучше уже кеды. Они зато быстрые и плавные, и чуть сложнее чем для домохозяек.

     
     
  • 3.59, gman, 13:45, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    gt оверквотинг удален В последних версиях гном хорош, очень даже, везде консис... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.107, dfhgfh, 15:38, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    На моих видеокартах, вроде Geforce 210 и Intel HD 2000 он просто адски глючит Д... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.114, Аноним, 15:59, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Ээээ нет, дарагой Не надо кеды портить ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.48, AlexYeCu_not_logged, 13:22, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Возможно, ты троллишь Но я готов допустить, что ты сейчас писал то, что думал и... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.61, Аноним, 13:54, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Дальше можно не читать, очередной страдающий утёнок... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.115, Аноним, 15:59, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Все ли, кто не жрёт с радостью всё подряд, что дают, являются "утёнками"?
     
     
  • 5.154, Папаутка, 18:24, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Кря!
     
  • 5.176, Аноним, 20:30, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Логически некорректный вопрос, т.е. - эмоциональный вяк.
     
  • 2.63, Аноним, 13:58, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Видимо ты довольствуешся дефолтом Но как только я пробую добавлять новые плазмо... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.75, Аноним, 14:21, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    А почему кедоразработчики должны нести отвественность за разработчиков сторонних... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.79, AlexYeCu_not_logged, 14:33, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Если малая часть роняет целое, то это проблемы целого, а не только малой части ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.87, Аноним, 15:01, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Бред Если бы они ограничевали разрабов, то нафиг нужны бы были такие расширения... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.153, _, 18:23, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Даже bash fork-bomb не должна рушить кернел. Разрабы кернела когда такое произошло посчитали это ___своей___ , а не баша проблемой и таки пофиксили.
    Вот по этому ведро - вполне себе конфетка, а кеды - оно! :-(
     
     
  • 7.157, _, 18:29, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    И таки да, парадокс - такое *** субстанцию сделали чуть ли не на лучшем GUI фреймворке - Qt!
    GTK как по мне - гораздо слабее, но Gnome хоть и тоже *** - но уж точно не хуже кед ...

    Как так получилось? ННП :-\

     
  • 2.100, Максим, 15:26, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    За одним малым исключением Иногда, когда хочется чего-то нового, ставлю какой-н... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.60, Аноним, 13:53, 29/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ошалеть... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.67, username, 14:06, 29/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Забыли самое главную перманентную задачу.
    Брать фичи из мака/десятки и портировать их чудовищным образом потеряв следствие и причину их появления. Так чтобы пользоваться этом было мучительно. А а когда пользователи будут противится то до кучи интегрировать ее по самое немогу чтобы только пересборка помогла.
     
     
  • 2.89, Аноним, 15:03, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Болезный вы о чем? Пока только оффтопик тащит фичи, но никак не наоборот.
     
     
  • 3.160, _, 18:32, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Да? А почему тянутая вещь, на чужой архитектуре работает быстрее и стабильнее?
    Можешь объяснить?
     
  • 2.135, Вареник, 17:30, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Утащенные фичи появились в KDE на много лет раньше Достаточно сравнить тройку... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.161, _, 18:33, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В те времена - да.
    Но те времена закончились. :(
     
  • 3.168, Аноним, 19:01, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А ты с вистой сравни и будешь неприятно удивлён ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.69, sfsdfzx, 14:11, 29/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вот бы KWin перестал падать раз в пять запусков.
     
     
  • 2.92, Аноним, 15:05, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Вот бы вы больше конкретики говорили или врать перестали.
     
  • 1.72, Аноним, 14:17, 29/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Они в любом случае сейчас лучшие среди ДЕ Вчера накатил циннамон, там дёрганье ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.101, Максим, 15:31, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Бронебойные аргументы=))))))))))))))))))))))))))))))))
     
     
  • 3.117, Аноним, 16:03, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Обычные аргументы простого пользователя Хочу чтобы просто всё плавно работало ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.133, Вареник, 17:28, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    1 KDE просто удобен После него по удобству идет семерка мастдая И то потом... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.94, Вы забыли заполнить поле Name, 15:10, 29/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Не вижу в целях переход на gtk
     
     
  • 2.134, Аноним, 17:28, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    А зачем оно?
     
  • 2.155, VINRARUS, 18:27, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > Не вижу в целях переход на gtk

    Как gtk перепишут на Qt так и перейдут.

     
  • 1.103, Аноним, 15:34, 29/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Лучше бы перестали делать не так как в винды и начали делать нормальный ДЕ с н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.162, _, 18:36, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Это Lunina. Все остальные делаются "лишь бы не как у соседа" :(
     
  • 1.111, Аноним, 15:52, 29/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ага Поможем АНБ осуществить тайминг-атаку Маладцы , так держать ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.116, Аноним, 16:02, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Не стОит искать злой умысел там, где все можно объяснить глупостью.
     
  • 1.126, Тот_Самый_Анонимус, 16:41, 29/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Версию под винду бы.
    И возможность отключения этой псевдобезопасности с тором.
     
  • 1.129, Адекват, 17:15, 29/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    У проекта KDE, после того, как они дропнули 3.5.8 только одна цель, как я понял - наcрaть пользователю в душу.
     
     
  • 2.159, VINRARUS, 18:30, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > У проекта KDE, после того, как они дропнули 3.5.8 только одна цель,
    > как я понял - наcрaть пользователю в душу.

    Это ты ещо с гномом дел не имел видимо...

     
     
  • 3.163, _, 18:37, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В этом смысле - какая меж ними разница? :-)
     
  • 1.131, Вареник, 17:25, 29/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Годно. Одобряю.

    Пожалуй обновлюсь с KDE 4.8 на Kubuntu 18.04. Пятая ветка созрела.

     
  • 1.148, inferrna, 18:13, 29/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Из пост-иксового:
    Кеды кака, Гном 3 - кака, enlightenment сыроват и очень на любителя, юнити-8 убит.
    Иксы и всё, что с ними связано, скоро (ближайшие лет 5) хоронят , а это:
    xfce, lxde, *box, юнити-7, тайловая параша.

    куда бежать-то?

     
     
  • 2.156, VINRARUS, 18:28, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    >куда бежать-то?

    на /dev/null

     
  • 2.164, _, 18:40, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
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    К спонсорам пи****еца. Фрамуга 10" и ПидOS ждут Вас!
    Готовьте ваши денежки, а так как хорошие вещи стоят дорого - готовьте много ваших денежек :(
     
  • 1.172, Аноним, 20:25, 29/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
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    5е кеды уже во вменяемом и стабильном состоянии Надо бросать их и срочно садить... весь текст скрыт [показать]
     

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