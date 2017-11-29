29.11.2017 12:01  Цели проекта KDE на ближайшие 3-4 года

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|4.147, VINRARUS, 18:09, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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>Джва года сижу на Cinnamon (Manjaro Linux). Никаких нареканий! Наверное что-то делаю не так...
Да, сидиш не на родном дистрибутиве, не на Mint.
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|3.177, VINRARUS, 20:51, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> Пусть сделают выключение компьютера с первого раза при нажатии на кнопку "Выключить".
>> А то всплывают какие-то сообщения пустые. Приходится по 5 раз нажимать.
>> Выключить компьютер - очень повседневная зада!
> Ещё одно чудо-юдо. Не пять, а самое большее -- два: один раз
> на значок "выключить", а потом выбрать "Выключить". Однако есть решения, позволяющие
> легко получить и одно нажатие. Впрочем, нынешняя система вполне разумна, а
> вы с вашими неведомыми программами должны страдать.
На самом деле при антивном Стиме нада 2 раза жать на значок высключения. 1го не хватает, даже без доп. менюшек.
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|1.3, Дуплик, 12:08, 29/11/2017 [ответить] [смотреть все]
|+8 +/–
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Не вижу пункта:
• Выловить все Segmentation Fault из Plasma Shell и прикладного ПО.
Принятие проблемы -- первый шаг к её решению.
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|4.144, _, 17:55, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Они целые 3-е кеды выкинули помницо - и ничо ...
Ну как ничо? Так и ходят без босяками с тех пор :-)))
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|4.145, _, 17:55, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Они целые 3-е кеды выкинули помницо - и ничо ...
Ну как ничо? Так и ходят босяками с тех пор :-)))
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|3.146, _, 17:59, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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>Для них результат не важен, а главное -- процесс.
Ну то есть это ты так политкорректно сказал что кеды всегда будут оном? Ну дык ... :(
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|1.21, AlexYeCu_not_logged, 12:38, 29/11/2017 [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
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Хорошо, если б главными пунктами было вспомнить, что софт из состава KDE обычно не является единственным установленным на компьютере, и что он должен сохранять работоспособность будучи запущенным не в KDE. Да, и что выпуск стабильной версии не является поводом всё сломать и начать заново.
Сдаётся мне, игнорирование этих трёх обстоятельств поспособствует (уже поспособствовало) потере пользовательской базы в куда большей мере, чем всё остальное вместе взятое.
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|3.152, VINRARUS, 18:19, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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>Может подскажете такой замечательный дистрибутив, на котором настолько хорошо собраны KDE?
Попробуй Manjaro KDE. Чото у меня он постабильнее Kubuntы.
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|3.138, Вареник, 17:34, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Это вы про бедных жрущих кактус гномеров? Всё правильно сказали батенька!
Этим сейчас все болеют, к сожалению. Может только LXQt подает надежду.
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|4.140, Вареник, 17:36, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Может только LXQt подает надежду.
Хотя что толку с радикального облегчения DE, если все юзерские программы утяжеляются.
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|1.31, KDE User, 13:05, 29/11/2017 [ответить] [смотреть все]
|+21 +/–
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KDE как всегда лучший. Я смотрю много завистников и хейтров понабежало. Они вечно кидают какашки в KDE, ведь это единственное адекватное окружение с нормальным юзабилити, в котором можно работать. Вот они и бесятся. 10 лет у них уже плазма падает, сегментейшен фалты сыпятся, бедные, бедные... а они все продолжают колоться и ныть в каментах, незабывая подбрасывать свежих каках. :D
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|2.38, sdgdfg, 13:12, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+13 +/–
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> KDE как всегда лучший. Я смотрю много завистников и хейтров понабежало. Они
> вечно кидают какашки в KDE, ведь это единственное адекватное окружение с
> нормальным юзабилити, в котором можно работать. Вот они и бесятся. 10
> лет у них уже плазма падает, сегментейшен фалты сыпятся, бедные, бедные...
> а они все продолжают колоться и ныть в каментах, незабывая подбрасывать
> свежих каках. :D
Зато гном не падает111 Только и толку от него. Был бы простым и при этом не глючил бы, лично пожал бы руку разработчикам. А так простота при неимоверной жрущести и глюках - это, извините, пойти в туалет и испортить коврик. Лучше уже кеды. Они зато быстрые и плавные, и чуть сложнее чем для домохозяек.
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|6.153, _, 18:23, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Даже bash fork-bomb не должна рушить кернел. Разрабы кернела когда такое произошло посчитали это ___своей___ , а не баша проблемой и таки пофиксили.
Вот по этому ведро - вполне себе конфетка, а кеды - оно! :-(
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|7.157, _, 18:29, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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И таки да, парадокс - такое *** субстанцию сделали чуть ли не на лучшем GUI фреймворке - Qt!
GTK как по мне - гораздо слабее, но Gnome хоть и тоже *** - но уж точно не хуже кед ...
Как так получилось? ННП :-\
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|1.67, username, 14:06, 29/11/2017 [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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Забыли самое главную перманентную задачу.
Брать фичи из мака/десятки и портировать их чудовищным образом потеряв следствие и причину их появления. Так чтобы пользоваться этом было мучительно. А а когда пользователи будут противится то до кучи интегрировать ее по самое немогу чтобы только пересборка помогла.
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|3.160, _, 18:32, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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Да? А почему тянутая вещь, на чужой архитектуре работает быстрее и стабильнее?
Можешь объяснить?
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|1.129, Адекват, 17:15, 29/11/2017 [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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У проекта KDE, после того, как они дропнули 3.5.8 только одна цель, как я понял - наcрaть пользователю в душу.
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|1.148, inferrna, 18:13, 29/11/2017 [ответить] [смотреть все]
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Из пост-иксового:
Кеды кака, Гном 3 - кака, enlightenment сыроват и очень на любителя, юнити-8 убит.
Иксы и всё, что с ними связано, скоро (ближайшие лет 5) хоронят , а это:
xfce, lxde, *box, юнити-7, тайловая параша.
куда бежать-то?
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|2.164, _, 18:40, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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К спонсорам пи****еца. Фрамуга 10" и ПидOS ждут Вас!
Готовьте ваши денежки, а так как хорошие вещи стоят дорого - готовьте много ваших денежек :(
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