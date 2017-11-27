27.11.2017 20:03  Red Hat, Facebook, Google и IBM изменили условия расторжения лицензии для GPLv2-кода

Компании Red Hat, Facebook, Google и IBM объявили о принятии соглашения по применению определённых в GPLv3 условий отзыва лицензии ко всем своим проектам, распространяемым под лицензиями GPLv2, LGPLv2 и LGPLv2.1. Утверждённое компаниями соглашение аналогично правилам, принятым в прошлом месяце разработчиками ядра Linux для противодействия участившимся в последнее время судебным разбирательствам, манипулирующим нарушениями GPLv2 в корыстных целях.

В лицензии GPLv2 (утверждения справедливы также для LGPLv2 и LGPLv2.1) определена возможность незамедлительного отзыва лицензии у нарушителя и прекращения всех прав лицензиата, предоставленных ему данной лицензией, что позволяет трактовать несоблюдение GPLv2 как нарушение договора, за которое у суда можно добиться финансовых взысканий. Подобная особенность создаёт дополнительные риски для компаний, использующих GPLv2 в своих продуктах, и делает юридическое сопровождение производных решений непредсказуемым, так как даже непреднамеренная оплошность или недосмотр создают условия для получения компенсации через судебные разбирательства.

Суть принятого соглашения в переносе на GPLv2 условий расторжения, применяемых в лицензии GPLv3, и отличающихся явным определением сроков и порядка устранения нарушений. В соответствии с принятыми в GPLv3 правилами, если нарушения были выявлены впервые и устранены за 30 дней после уведомления, права на лицензию восстанавливаются и лицензия полностью не отзывается (договор остаётся не нарушен). Права возвращаются сразу также в случае устранения нарушений, если правообладатель не уведомил о нарушении в течение 60 дней. Иначе, вопрос восстановления прав должен обсуждаться отдельно с каждым правообладателем. При применении новых условий финансовые компенсации могут предъявляться в суде не сразу после выявления нарушения, а лишь спустя 30 дней, которые выделяются на устранение лицензионных проблем.



