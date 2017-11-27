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27.11.2017 20:03  Red Hat, Facebook, Google и IBM изменили условия расторжения лицензии для GPLv2-кода

Компании Red Hat, Facebook, Google и IBM объявили о принятии соглашения по применению определённых в GPLv3 условий отзыва лицензии ко всем своим проектам, распространяемым под лицензиями GPLv2, LGPLv2 и LGPLv2.1. Утверждённое компаниями соглашение аналогично правилам, принятым в прошлом месяце разработчиками ядра Linux для противодействия участившимся в последнее время судебным разбирательствам, манипулирующим нарушениями GPLv2 в корыстных целях.

В лицензии GPLv2 (утверждения справедливы также для LGPLv2 и LGPLv2.1) определена возможность незамедлительного отзыва лицензии у нарушителя и прекращения всех прав лицензиата, предоставленных ему данной лицензией, что позволяет трактовать несоблюдение GPLv2 как нарушение договора, за которое у суда можно добиться финансовых взысканий. Подобная особенность создаёт дополнительные риски для компаний, использующих GPLv2 в своих продуктах, и делает юридическое сопровождение производных решений непредсказуемым, так как даже непреднамеренная оплошность или недосмотр создают условия для получения компенсации через судебные разбирательства.

Суть принятого соглашения в переносе на GPLv2 условий расторжения, применяемых в лицензии GPLv3, и отличающихся явным определением сроков и порядка устранения нарушений. В соответствии с принятыми в GPLv3 правилами, если нарушения были выявлены впервые и устранены за 30 дней после уведомления, права на лицензию восстанавливаются и лицензия полностью не отзывается (договор остаётся не нарушен). Права возвращаются сразу также в случае устранения нарушений, если правообладатель не уведомил о нарушении в течение 60 дней. Иначе, вопрос восстановления прав должен обсуждаться отдельно с каждым правообладателем. При применении новых условий финансовые компенсации могут предъявляться в суде не сразу после выявления нарушения, а лишь спустя 30 дней, которые выделяются на устранение лицензионных проблем.

  1. Главная ссылка к новости (http://opensource.googleblog.c...)
  2. OpenNews: Для ядра Linux адаптированы правила GPLv3 в отношении отзыва лицензии
  3. OpenNews: Лицензии GPLv3 исполнилось 10 лет
  4. OpenNews: Grsecurity возможно нарушает лицензию GPL в своих попытках остановить перенос кода в ядро Linux
  5. OpenNews: Суд посчитал, что GPL попадает в область договорных отношений
  6. OpenNews: Суд отклонил иск о нарушении компанией VMware лицензии GPL
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: gpl, license
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  • 1.1, Аноним, 20:28, 27/11/2017 [ответить] [смотреть все]
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    Теперь за 30 дней можно успеть заставить молчать того, кто сообщил о нарушении ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, Андрей, 21:42, 27/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Почему бы и с виндой, 1С & Co не поступать также: вместо маски-шоу - просьбы, переговоры, давать время...
     
     
  • 2.8, Аноним, 22:54, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Так у M ещё после истории с Поносовым первая доза стала бесплатно По крайней м... весь текст скрыт [показать]
     

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