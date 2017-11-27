26.11.2017 23:51  Доступна открытая игровая консоль Lakka 2.1

После шести месяцев разработки подготовлен релиз дистрибутива Lakka 2.1, позволяющего превратить компьютеры, телеприставки или платы, подобные Raspberry Pi, в полноценную игровую консоль для запуска ретро игр. Проект построен в форме модификации дистрибутива LibreELEC, изначально рассчитанного на создание домашних кинотеатров. Сборки Lakka формируются для платформ i386, x86_64 (GPU Intel, NVIDIA или AMD), Raspberry Pi 1/2/3, Orange Pi, Cubieboard, Cubieboard2, Cubietruck, Banana Pi, Hummingboard, Cubox-i, Odroid C1/C1+/XU3/XU4 и WeTek_Play и т.д. В основе Lakka лежит эмулятор игровых консолей RetroArch, обеспечивающий эмуляцию широкого спектра устройств и поддерживающий такие расширенные возможности, как многопользовательские игры, сохранение состояния, улучшение качества изображения старых игр при помощи шейдеров, перемотка игры назад, горячее подключение игровых пультов и видео стримминг. Среди эмулируемых консолей: Atari 2600/7800/Jaguar/Lynx, Game Boy, Mega Drive, NES, Nintendo 64/DS, PCEngine, PSP, Sega 32X/CD, SuperNES и т.д. Поддерживаются пульты от уже имеющихся игровых приставок, включая Playstation 3, Dualshock 3, 8bitdo, XBox 1 и XBox360. Для установки достаточно записать дистрибутив на SD-карту или USB-накопитель, подключить игровой пульт и загрузить систему. В новой версии: Дистрибутив переведён на пакетную базу LibreELEC 8.2;

Эмулятор RetroArch обновлён до версии 1.6.9, в которой обновлена база игр, расширены шейдеры для улучшения качества старых игр, добавлен новый игровой движок ChaiLove;

Представлен режим работы в режиме игрового киоска (пользователь не может менять настройки);

Добавлены новые эмуляторы: Citra - Nintendo 3DS (только 64-разрядные образы для PC) Dolphin - Nintendo GameCube / Wii OpenLara - Tomb Raider Redream - Sega Dreamcast MeowPC98 - PC98 MelonDS - Nintendo DS SameBoy - Nintendo Game Boy/Game Boy Color MAME2003-Midway px68k - Portable SHARP X68000

Добавлена поддержка установки на TV-приставки на базе чипов Amlogic S812, платы ASUS TinkerBoard, MiQi и ROCK64;

Реализован режим использования Raspberry Pi в качестве беспроводной точки доступа;

Для ПК и Raspberry Pi предоставлена возможность использования real-time сборок ядра Linux для увеличения отзывчивости, а также включение в ядре Performance governor для достижения более стабильной частоты кадров;

Поддержка вывода звука через адаптер RGB-Pi SCART;

Обновлена поддержка новых игровых пультов, в том числе добавлена поддержка сдвоенных игровых пультов, таких как Xin Mo;

Полностью переработаны образы для плат на базе процессоров Allwinner. Вместо старых отдельных сборок для a10, a20, H3 и Bananapi теперь предлагаются универсальные сборки на основе свежего ядра Linux 4.14 и u-boot;

Обновлены сборки для OdroidXU4 и Rockchip.



