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26.11.2017 23:51  Доступна открытая игровая консоль Lakka 2.1

После шести месяцев разработки подготовлен релиз дистрибутива Lakka 2.1, позволяющего превратить компьютеры, телеприставки или платы, подобные Raspberry Pi, в полноценную игровую консоль для запуска ретро игр. Проект построен в форме модификации дистрибутива LibreELEC, изначально рассчитанного на создание домашних кинотеатров. Сборки Lakka формируются для платформ i386, x86_64 (GPU Intel, NVIDIA или AMD), Raspberry Pi 1/2/3, Orange Pi, Cubieboard, Cubieboard2, Cubietruck, Banana Pi, Hummingboard, Cubox-i, Odroid C1/C1+/XU3/XU4 и WeTek_Play и т.д.

В основе Lakka лежит эмулятор игровых консолей RetroArch, обеспечивающий эмуляцию широкого спектра устройств и поддерживающий такие расширенные возможности, как многопользовательские игры, сохранение состояния, улучшение качества изображения старых игр при помощи шейдеров, перемотка игры назад, горячее подключение игровых пультов и видео стримминг. Среди эмулируемых консолей: Atari 2600/7800/Jaguar/Lynx, Game Boy, Mega Drive, NES, Nintendo 64/DS, PCEngine, PSP, Sega 32X/CD, SuperNES и т.д. Поддерживаются пульты от уже имеющихся игровых приставок, включая Playstation 3, Dualshock 3, 8bitdo, XBox 1 и XBox360. Для установки достаточно записать дистрибутив на SD-карту или USB-накопитель, подключить игровой пульт и загрузить систему.

В новой версии:

  • Дистрибутив переведён на пакетную базу LibreELEC 8.2;
  • Эмулятор RetroArch обновлён до версии 1.6.9, в которой обновлена база игр, расширены шейдеры для улучшения качества старых игр, добавлен новый игровой движок ChaiLove;
  • Представлен режим работы в режиме игрового киоска (пользователь не может менять настройки);
  • Добавлены новые эмуляторы:
    • Citra - Nintendo 3DS (только 64-разрядные образы для PC)
    • Dolphin - Nintendo GameCube / Wii
    • OpenLara - Tomb Raider
    • Redream - Sega Dreamcast
    • MeowPC98 - PC98
    • MelonDS - Nintendo DS
    • SameBoy - Nintendo Game Boy/Game Boy Color
    • MAME2003-Midway
    • px68k - Portable SHARP X68000
  • Добавлена поддержка установки на TV-приставки на базе чипов Amlogic S812, платы ASUS TinkerBoard, MiQi и ROCK64;
  • Реализован режим использования Raspberry Pi в качестве беспроводной точки доступа;
  • Для ПК и Raspberry Pi предоставлена возможность использования real-time сборок ядра Linux для увеличения отзывчивости, а также включение в ядре Performance governor для достижения более стабильной частоты кадров;
  • Поддержка вывода звука через адаптер RGB-Pi SCART;
  • Обновлена поддержка новых игровых пультов, в том числе добавлена поддержка сдвоенных игровых пультов, таких как Xin Mo;
  • Полностью переработаны образы для плат на базе процессоров Allwinner. Вместо старых отдельных сборок для a10, a20, H3 и Bananapi теперь предлагаются универсальные сборки на основе свежего ядра Linux 4.14 и u-boot;
  • Обновлены сборки для OdroidXU4 и Rockchip.


  1. Главная ссылка к новости (http://www.lakka.tv/articles/2...)
  2. OpenNews: Доступна открытая игровая консоль Lakka 2.0
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива для создания домашних кинотеатров LibreELEC 8.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: lakka, game
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  • 1.1, VINRARUS, 00:41, 27/11/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Steam machines для тех кто постаршэ?
     
     
  • 2.9, EuPhobos, 08:26, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Можно было сюда и moonlight запилить, был бы аналог Steam Link, только работает оно с Nvidia на хост машине..
     
  • 1.2, Онаним, 01:41, 27/11/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Видно, для игр классная прошивка. А браузер, видеоплеер и всё такое есть, или чисто одноцелевая?
     
     
  • 2.4, Аноним, 05:28, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Браузера нет, видео воспроизводит, но и только, навигация не очень удобная Зато... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним, 03:59, 27/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    О, надо сообщить ребятам из http://retroguru.com
     
     
  • 2.6, freehck, 07:37, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А чего эти retroguru исходники своих игр не раскрывают? Продать такое ретро 100% нельзя. Или я просто плохо искал?
     
     
  • 3.8, Аноним, 07:59, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    http://www.retroguru.com/legal/

    Тут какая-то EULA, расходимся.

     
  • 1.5, Аноним, 06:48, 27/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Кому это надо?
     
     
  • 2.7, Аноним, 07:57, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Кому лень установить пару пакетов.
     
  • 1.10, ввв, 08:30, 27/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Эти все ретро игры распространяются свободно? Производители разрешают делать образы картриджей и юзать в каких-то эмуляторах?
     
     
  • 2.11, NightFox, 08:54, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    С чего бы это вдруг?
    Ромы картриджей nes всегда были пиратскими, однако факт, новая NES mini использует Ромы и мапперы к которые делали сами пираты. С одной стороны это пиратство, а с другой большая N негласно поддерживает Это)
     
  • 1.12, Аноним, 09:10, 27/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    batocera - вещь.. Lakka - подобие.
     

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