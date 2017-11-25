The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

25.11.2017 11:51  В Берлине пройдёт мероприятие, посвящённое децентрализованному интернету

С 2 по 9 января в Берлине пройдёт неделя телекома, информационной безопасности, обсуждений и разработки сетевых технологий и распределённых систем, которая будет проведена совместно с разработчиками GNUnet / secushare, а также сообществами Chaos Computer Club и Freifunk. В программе разработка и отладка GNUnet и других распределённых технологий, таких как Tor и Matrix, работа над удобными приложениями на их основе и документацией. Также будут обсуждаться вопросы децентрализованной identity, репутации, консенсуса и распределения интернета от физического уровня до маршрутизации и приложений.

Участники попытаются найти ответы на вопросы: Как сделать интернет менее централизованным, а существующие распределённые системы популярнее? Почему Tor недостаточно? Как сделать действительно лучше, а не просто сложнее? Как готовить identity и репутацию, и может ли лучше быть решена проблема консенсуса? Что может послужить практической инфраструктурой альтернативной централизованному интернету сети: физически, канально, с точки зрения маршрутизации? Как сделать удобный XMPP, пригодный к повседневному использованию Matrix, свободный Signal или такой WhatsApp или Telegram, которому можно будет доверять?

В Европе есть сильные сообщества, ищущие как технологические, так и социальные решения этим вопросам с совершенно разных сторон: от Chaos Computer Club, secushare и Freifunk до Tor Foundation, Free Software Foundation Europe и Open Knowledge Foundation. В рамках мероприятия собравшиеся вместе с их представителям будут разбирать, анализировать и программировать как системы, так и приложения на их основе, системно мыслить, писать документацию, приводить в порядок UX - и всё в настоящих хакспейсах (onionspace / cbase).

Желающим посетить мероприятие необходимо уметь говорить по-английски или по-немецки и сообщить о намерении принять участие по электронной почте или заполнив web-форму. Особенно приветствуется участие тех, кто занимается системным программированием, умеет отлаживать много кода на C или занимается программированием многопоточных сетевых приложений.

  1. Главная ссылка к новости (https://goto.msk.ru/ver_berlin...)
Автор новости: wldhx
Тип: К сведению
Ключевые слова: conference
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение RSS
 
  • 1, Zenitur, 12:12, 25/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Так он же и так не централизован, разве нет? Об этом ещё Волков писал - про консорциум, в который входит в т.ч. и Россия, где каждый участник может предложит какое-нибудь изменение. https://www.leonidvolkov.ru/p/142/
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor