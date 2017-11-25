25.11.2017 11:51  В Берлине пройдёт мероприятие, посвящённое децентрализованному интернету

С 2 по 9 января в Берлине пройдёт неделя телекома, информационной безопасности, обсуждений и разработки сетевых технологий и распределённых систем, которая будет проведена совместно с разработчиками GNUnet / secushare, а также сообществами Chaos Computer Club и Freifunk. В программе разработка и отладка GNUnet и других распределённых технологий, таких как Tor и Matrix, работа над удобными приложениями на их основе и документацией. Также будут обсуждаться вопросы децентрализованной identity, репутации, консенсуса и распределения интернета от физического уровня до маршрутизации и приложений. Участники попытаются найти ответы на вопросы: Как сделать интернет менее централизованным, а существующие распределённые системы популярнее? Почему Tor недостаточно? Как сделать действительно лучше, а не просто сложнее? Как готовить identity и репутацию, и может ли лучше быть решена проблема консенсуса? Что может послужить практической инфраструктурой альтернативной централизованному интернету сети: физически, канально, с точки зрения маршрутизации? Как сделать удобный XMPP, пригодный к повседневному использованию Matrix, свободный Signal или такой WhatsApp или Telegram, которому можно будет доверять? В Европе есть сильные сообщества, ищущие как технологические, так и социальные решения этим вопросам с совершенно разных сторон: от Chaos Computer Club, secushare и Freifunk до Tor Foundation, Free Software Foundation Europe и Open Knowledge Foundation. В рамках мероприятия собравшиеся вместе с их представителям будут разбирать, анализировать и программировать как системы, так и приложения на их основе, системно мыслить, писать документацию, приводить в порядок UX - и всё в настоящих хакспейсах (onionspace / cbase). Желающим посетить мероприятие необходимо уметь говорить по-английски или по-немецки и сообщить о намерении принять участие по электронной почте или заполнив web-форму. Особенно приветствуется участие тех, кто занимается системным программированием, умеет отлаживать много кода на C или занимается программированием многопоточных сетевых приложений.



