24.11.2017 23:57  В Санкт-Петербурге состоится сессия инжинирингового центра Сейфнет (реклама)

ГНУЛинуксцентр и журнал Linux Format приглашают на Стратегическую сессию инжинирингового центра Сейфнет Национальной Технологической Инициативы. Стратегическая сессия состоится в Санкт-Петербурге 29 ноября с 13:30 до 15:30 по адресу ул. Лодейнопольская, 5 Конгрессный центр "ПетроКонгресс". Мероприятие бесплатное, обязательна регистрация. Сейфнет - рынок новых персональных систем безопасности. Сегменты: защищенные каналы связи (в том числе основанные на квантовых коммуникациях), верифицируемые операционные системы с повышенным уровнем безопасности и приложения для них, биометрические системы аутентификации и другие направления. Национальная Технологическая Инициатива представляет собой долгосрочную комплексную программу по созданию условий для обеспечения лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных рынках, которые будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15.20 лет. Ключевые сегменты рынка Сейфнет: Устройства, применяемые для обеспечения безопасности

Датчики, камеры видеонаблюдения с минимальной программной компонентой и т.д.

Прикладные системы для решения задач безопасности

Системы биометрического контроля и аутентификации.

Безопасность сетей Защищенные системы передачи данных, в том числе квантовые и через нейроинтерфейс. Перспективные системы мобильной связи 5G, 6G. Защищенное аппаратное обеспечение вычислительных и телекоммуникационных систем.

Безопасность платформ управления и приложений Безопасность ОС рабочих станций, телефонов, ПК и т.д. Безопасность облачных систем . SaaS и других сервисов. Системы обеспечения безопасности приложений, кода и данных от внешних и внутренних угроз (web-атак, DDoS, мошенничества и других).

Индустриальные интеграционные услуги

Защищенная инфраструктурная среда, риск-ориентированные системы принятия решений (промышленный Интернет, интеграция киберфизических устройств на транспорте). В числе ключевых мероприятий по развитию экосистемы рынка Сейфнет в Санкт-Петербурге - организованная Региональным инжиниринговым центром СэйфНэт (АО "Технопарк Санкт-Петербурга") стратегическая сессия "Приглашение к экспорту: каналы выхода на глобальные рынки Сейфнет". На стратегическую сессию приглашаются российские ИКТ-компании, заинтересованные в получении поддержки от регионального инжинирингового центра СэйфНэт по выходу на глобальные рынки, а также включении в программы импортозамещения ИКТ-продукции в государственных структурах и госкорпорациях, таких как Ростелеком, Ростех, Росэлектроника, Газпром и др. Основная задача стратегической сессии - сформировать перечень российских ИКТ-компаний с глобальными амбициями, заинтересованных в получении государственной поддержки для организации и развитии экспорта их сервисов и продукции. Модератор стратегической сессии - Валентин Макаров, президент НП "Руссофт" Темы обсуждения: Статус проекта создания полигона доверенной среды Сэйфнет

Практический пример формирования цепочек добавленной стоимости для экспорториентированных направлений систем кибер безопасности (СэйфНэт)

Использование каналов АО ²Технопарк Санкт-Петерубрга⌡ для продвижения ИТ и радиоэлектронной продукции на российский и глобальные рынки

Системный дизайн предложения ценности.

Перспективные проекты хранения и передачи данных для телекоммуникационной отрасли

Работа в группах: Согласование плана работ по формированию партнерской сети Инжинирингового центра СэйфНэт для предложения ценности на зарубежных рынках.



