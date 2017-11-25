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24.11.2017 23:57  В Санкт-Петербурге состоится сессия инжинирингового центра Сейфнет (реклама)

ГНУЛинуксцентр и журнал Linux Format приглашают на Стратегическую сессию инжинирингового центра Сейфнет Национальной Технологической Инициативы. Стратегическая сессия состоится в Санкт-Петербурге 29 ноября с 13:30 до 15:30 по адресу ул. Лодейнопольская, 5 Конгрессный центр "ПетроКонгресс". Мероприятие бесплатное, обязательна регистрация.

Сейфнет - рынок новых персональных систем безопасности. Сегменты: защищенные каналы связи (в том числе основанные на квантовых коммуникациях), верифицируемые операционные системы с повышенным уровнем безопасности и приложения для них, биометрические системы аутентификации и другие направления. Национальная Технологическая Инициатива представляет собой долгосрочную комплексную программу по созданию условий для обеспечения лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных рынках, которые будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15.20 лет.

Ключевые сегменты рынка Сейфнет:

  • Устройства, применяемые для обеспечения безопасности
  • Датчики, камеры видеонаблюдения с минимальной программной компонентой и т.д.
  • Прикладные системы для решения задач безопасности
  • Системы биометрического контроля и аутентификации.
  • Безопасность сетей
    • Защищенные системы передачи данных, в том числе квантовые и через нейроинтерфейс.
    • Перспективные системы мобильной связи 5G, 6G.
    • Защищенное аппаратное обеспечение вычислительных и телекоммуникационных систем.
  • Безопасность платформ управления и приложений
    • Безопасность ОС рабочих станций, телефонов, ПК и т.д.
    • Безопасность облачных систем . SaaS и других сервисов.
    • Системы обеспечения безопасности приложений, кода и данных от внешних и внутренних угроз (web-атак, DDoS, мошенничества и других).
  • Индустриальные интеграционные услуги
  • Защищенная инфраструктурная среда, риск-ориентированные системы принятия решений (промышленный Интернет, интеграция киберфизических устройств на транспорте).

В числе ключевых мероприятий по развитию экосистемы рынка Сейфнет в Санкт-Петербурге - организованная Региональным инжиниринговым центром СэйфНэт (АО "Технопарк Санкт-Петербурга") стратегическая сессия "Приглашение к экспорту: каналы выхода на глобальные рынки Сейфнет". На стратегическую сессию приглашаются российские ИКТ-компании, заинтересованные в получении поддержки от регионального инжинирингового центра СэйфНэт по выходу на глобальные рынки, а также включении в программы импортозамещения ИКТ-продукции в государственных структурах и госкорпорациях, таких как Ростелеком, Ростех, Росэлектроника, Газпром и др.

Основная задача стратегической сессии - сформировать перечень российских ИКТ-компаний с глобальными амбициями, заинтересованных в получении государственной поддержки для организации и развитии экспорта их сервисов и продукции. Модератор стратегической сессии - Валентин Макаров, президент НП "Руссофт"

Темы обсуждения:

  • Статус проекта создания полигона доверенной среды Сэйфнет
  • Практический пример формирования цепочек добавленной стоимости для экспорториентированных направлений систем кибер безопасности (СэйфНэт)
  • Использование каналов АО ²Технопарк Санкт-Петерубрга⌡ для продвижения ИТ и радиоэлектронной продукции на российский и глобальные рынки
  • Системный дизайн предложения ценности.
  • Перспективные проекты хранения и передачи данных для телекоммуникационной отрасли
  • Работа в группах: Согласование плана работ по формированию партнерской сети Инжинирингового центра СэйфНэт для предложения ценности на зарубежных рынках.


  1. Главная ссылка к новости (https://it-events.com/events/1...)
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: conference
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  • 1.1, pavlinux, 00:22, 25/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    А кормить будут?
     
     
  • 2.2, Аноним, 00:40, 25/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Сладким хлебушком.
     
     
  • 3.6, Аноним, 04:06, 25/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    https://en.wikipedia.org/wiki/Pig_toilet
     
  • 1.3, Аноним, 00:43, 25/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Это на каком языке написано, псы смердящие ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним, 00:49, 25/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > АО ²Технопарк Санкт-Петерубрга⌡

    я здесь, хозяин! зачем меня вызывал?

     
  • 1.5, Аноним, 00:58, 25/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Фтэйн! :€
     

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