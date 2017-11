24.11.2017 11:51  Релиз языка программирования Rust 1.22

Состоялся релиз языка программирования Rust 1.22, развиваемого проектом Mozilla. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью, обеспечивает автоматическое управление памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime. По структуре язык Rust напоминает C++, но существенно отличается в некоторых деталях реализации синтаксиса и семантики. Автоматическое управление памятью избавляет разработчика от манипулирования указателями и защищает от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo, позволяющий получить нужные для программы библиотеки в один клик. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io. В подготовке нового выпуска приняли участие 160 разработчиков. Основные новшества: В разряд стабильных переведена возможность использования оператора "?" вместе с конструкцией "Option‹тип›" по аналогии с ранее обеспеченной поддержкой "?" в блоках "Result‹тип, выражение›". Оператор "?" проверяет значение и если результат отличается от заданного, осуществляется выход с возвратом кода ошибки. Например: fn try_option_none() -› Option‹u8› { let val = None?; Some(val) } assert_eq!(try_option_none(), None);

Типы с операцией Drop теперь можно применять в элементах const и static, что позволяет использовать в них значения, вычисляемые на этапе компиляции. Например: struct Foo { a: u32 } impl Drop for Foo { fn drop(&mut self) {} } const F : Foo = Foo { a : 0 }; static S : Foo = Foo { a : 0 };

Операции вида "T op= &T" теперь применимы ко встроенным числовым типам, например: let mut x = 2; let y = &8; x += y; // Ранее нужно было явно выполнять разыменование, указывая x += *y.

Увеличена скорость компиляции в отладочном режиме;

В Rustdoc теперь можно добавлять тесты, обрывающие компиляцию ( compile-fail);

Прекращена поддержка целевой платформы le32-unknown-nacl в связи с переводом PNaCl в разряд устаревших (теперь рекомендуется использовать WebAssembly);

Стабилизированы API From‹Cow‹str›› в Box‹Error›, Hasher в {&mut Hasher, Box‹Hasher›}, fmt::Debug в SplitWhitespace;

В пакетном менеджере Cargo появилась возможность определения примеров, состоящих из нескольких файлов (для подобных примеров создаётся поддиректория с main.rs). Добавлена поддержка взаимодействия с внешними Git-репозиториями вендоров.