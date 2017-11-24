24.11.2017 11:51  Релиз языка программирования Rust 1.22

Состоялся релиз языка программирования Rust 1.22, развиваемого проектом Mozilla. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью, обеспечивает автоматическое управление памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime.
По структуре язык Rust напоминает C++, но существенно отличается в некоторых деталях реализации синтаксиса и семантики. Автоматическое управление памятью избавляет разработчика от манипулирования указателями и защищает от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo, позволяющий получить нужные для программы библиотеки в один клик. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io.
В подготовке нового выпуска приняли участие 160 разработчиков. Основные новшества:
fn try_option_none() -› Option‹u8› {
let val = None?;
Some(val)
}
assert_eq!(try_option_none(), None);
struct Foo {
a: u32
}
impl Drop for Foo {
fn drop(&mut self) {}
}
const F : Foo = Foo { a : 0 };
static S : Foo = Foo { a : 0 };
let mut x = 2;
let y = &8;
x += y; // Ранее нужно было явно выполнять разыменование, указывая x += *y.
Вообще, никогда не понимал как можно смотреть видео по программированию
На Ocaml. Зачем глупый сарказм?