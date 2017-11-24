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24.11.2017 11:51  Релиз языка программирования Rust 1.22

Состоялся релиз языка программирования Rust 1.22, развиваемого проектом Mozilla. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью, обеспечивает автоматическое управление памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime.

По структуре язык Rust напоминает C++, но существенно отличается в некоторых деталях реализации синтаксиса и семантики. Автоматическое управление памятью избавляет разработчика от манипулирования указателями и защищает от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo, позволяющий получить нужные для программы библиотеки в один клик. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io.

В подготовке нового выпуска приняли участие 160 разработчиков. Основные новшества:

  • В разряд стабильных переведена возможность использования оператора "?" вместе с конструкцией "Option‹тип›" по аналогии с ранее обеспеченной поддержкой "?" в блоках "Result‹тип, выражение›". Оператор "?" проверяет значение и если результат отличается от заданного, осуществляется выход с возвратом кода ошибки. Например: 
    
   fn try_option_none() -› Option‹u8› {
       let val = None?;
       Some(val)
   }
   assert_eq!(try_option_none(), None);
  • Типы с операцией Drop теперь можно применять в элементах const и static, что позволяет использовать в них значения, вычисляемые на этапе компиляции. Например: 
    
   struct Foo {
      a: u32
   }
   impl Drop for Foo {
       fn drop(&mut self) {}
   }
   const F : Foo = Foo { a : 0 };
   static S : Foo = Foo { a : 0 };
  • Операции вида "T op= &T" теперь применимы ко встроенным числовым типам, например: 
    
   let mut x = 2;
   let y = &8;
   x += y; // Ранее нужно было явно выполнять разыменование, указывая x += *y.
  • Увеличена скорость компиляции в отладочном режиме;
  • В Rustdoc теперь можно добавлять тесты, обрывающие компиляцию ( compile-fail);
  • Прекращена поддержка целевой платформы le32-unknown-nacl в связи с переводом PNaCl в разряд устаревших (теперь рекомендуется использовать WebAssembly);
  • Стабилизированы API From‹Cow‹str›› в Box‹Error›, Hasher в {&mut Hasher, Box‹Hasher›}, fmt::Debug в SplitWhitespace;
  • В пакетном менеджере Cargo появилась возможность определения примеров, состоящих из нескольких файлов (для подобных примеров создаётся поддиректория с main.rs). Добавлена поддержка взаимодействия с внешними Git-репозиториями вендоров.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.rust-lang.org/201...)
  2. OpenNews: Релиз языка программирования Rust 1.21
  3. OpenNews: Релиз языка программирования Rust 1.20
  4. OpenNews: Третий выпуск операционной системы Redox OS, написанной на языке Rust
  5. OpenNews: В Firefox добавлен CSS-движок Stylo, написанный на языке Rust
  6. OpenNews: Эксперимент по разработке частей ядра Linux на языке Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: rust
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  • 1.1, Аноним, 12:20, 24/11/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    приветствую, а есть какие-либо нормальные библиотеки для работы с ЛДАП?
     
  • 1.2, А.Нонимус, 12:23, 24/11/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +12 +/
    Синтаксис этого языка почему-то нагоняет депрессию на меня каждый раз как вижу куски кода на нём :(
     
     
  • 2.9, th3m3, 13:52, 24/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +3 +/
    Ничего страшного. Дело привычки. От JS тоже плевались по началу ;)
     
     
  • 3.21, Илья, 15:30, 24/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Извините, но это совершенно разные вещи.
     
  • 2.19, Анонимикс, 15:16, 24/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Да что там депрессию, невольно начинаешь задумываться - может у плюсиков с этим все ещё не так плохо?
     
  • 1.3, Аноним, 12:29, 24/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Пишу и на Rust и на D, синтаксис Rust чудовищен, поэтому на D всё прикладное, а ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним, 12:31, 24/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну синтаксис у него, довольно вырвиглазный, но вообще, концепция интересная В с... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, RazrFalcon, 13:37, 24/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    1. Нельзя.
    2. Трейты можно использовать в качестве типа аргумента функции.
    4. Как угодно.
     
  • 1.5, Аноним, 12:58, 24/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Что я ненавижу в раст больше всего - это композицию взамен наследования Это до... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, yekm, 13:57, 24/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    https://www.youtube.com/watch?v=VSlBhAOLtFA
     
     
  • 3.15, Аноним, 14:51, 24/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Говоря о виртуальных функциях, в C всё реализуется аналогично Rust, неинтрузив... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.18, Илья, 15:14, 24/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А есть в текстовом виде?

    Вообще, никогда не понимал как можно смотреть видео по программированию

     
  • 1.7, Аноним, 13:38, 24/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Новый баг https github com rust-lang rust issues 43370 issuecomment-336390479... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, 2018 Year of Linux on Desktops, 13:48, 24/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    А на чём был написан первый компилятор Раста? Неужто на дьявольском С?
     
     
  • 2.12, Анонс, 14:29, 24/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    А на чем был первый компилятор ассемблера? Неужели на.. ? Че за вопрос вообще?
     
  • 2.13, Аноним, 14:31, 24/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    На OCaml https github com rust-lang rust tree ef75860a0a72f79f97216f8aaa5b388d... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.14, Comdiv, 14:34, 24/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    > А на чём был написан первый компилятор Раста?

    На Ocaml. Зачем глупый сарказм?

     
  • 1.16, Мать драконов, 15:06, 24/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Что уже написано на Расте такого, что его вот прям щщяс надо изучать мне?
     
     
  • 2.17, Мать драконов, 15:06, 24/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Может быть, вакансий стало больше? Сколько сейчас в Москве по расту?
     
  • 2.20, Имя, 15:23, 24/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Firefox
     
  • 1.22, Аноним, 15:36, 24/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Подскажите книжку толковую на русском по Rust? Уже что-то появилось?
     

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