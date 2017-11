23.11.2017 14:31  Выпуск рабочего стола Lumina 1.4

>> Lumina распространяется через систему портов FreeBSD (http://www.freshports.org/x11/lumina/) и репозиторий TrueOS.

> Сделали для 3½ дуалбутчиков и виртуальщиков, вместо пользователей нормальной ОСи?

> Молодцы, столько усилий коту под хвост!

Боюсь, что из-за узости кругозора разработчики не читают опеннет и не прислушиваются к мудрым советам анонимнов. Поэтому предлагаю отослать на мыло что-то типа:

Dear developers of Lumina,

I'm very sure, the world does not need your подeлие, so shame on you and next time ask me, the one and only Anonymous from outer Opennet, how you should spend your spare time!

ЗЫ:

https://github.com/trueos/lumina/tree/master/

> Supported operating systems include (but are not limited to):

> BSD: TrueOS, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, DragonflyBSD, GNU/kFreeBSD

> Linux: Gentoo, Debian, "Generic" Linux (including Arch, Ubuntu, and more)

Оно и ясно, там (пока) системд нет, прибивать намертво метровыми гвоздями -- не к чему :)