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23.11.2017 10:19  77% из 433 тысяч изученных сайтов используют уязвимые версии JavaScript-библиотек

Изучив 433 тысячи сайтов, информация о которых собрана в рамках проекта HTTP Archive и доступа для анализа при помощи интерфейса BigQuery, исследователи обнаружили, что 77% из изученных сайтов используют как минимум одну JavaScript-библиотеку, содержащую известные уязвимости. 51.8% из этих сайтов содержат более одной уязвимости в библиотеках, а 9.2% более трёх уязвимостей.

Наиболее часто встречаются уязвимые копии библиотеки jQuery, которая используется на 82.4% из всех проверенных сайтов. 92.5% из сайтов, использующих jQuery, содержат необновлённые уязвимые версии. На втором месте библиотека jQuery UI, которая применяется на 19.9% сайтов и 89.7% из используемых копий уязвимы. Далее следуют Moment.js - 73.0% уязвимых версий из всех установок данной библиотеки, AngularJS - 84.8%, Handlebars - 60.7%, Mustache - 51.0%, YUI 3 - 40.3%, Knockout - 19.6%, React - 10.2%.

Обновление информации о состоянии сайтов в HTTP Archive произведено 15 октября, т.е. использованы не архивные, а актуальные данные. Данные в целом совпадают с результатами похожей проверки 323 тысяч сайтов, проведённой в марте, которая показала, что уязвимые библиотеки используются на 77.3% сайтов. При этом уязвимости в JavaScript-библиотеках в основном связаны с межсайтовым скриптингом (XSS, Cross-site Scripting) и подстановкой контента, например, могут быть использованы для определения содержимого Cookie при открытии пользователем специально оформленной ссылки.

Также можно отметить публикацию проектом OWASP (Open Web Application Security Project) очередного отчёта, в котором предпринята попытка классифицировать связанные с безопасностью риски в web-приложениях и предложить рейтинг актуальных и наиболее распространённых проблем.

Как и в прошлом выпуске рейтинга, который был сформирован в 2013 году, первое место занимают уязвимости, при которых непроверенные данные оказываются в составе исполняемых команд или запросов (SQL, NoSQL, OS, LDAP Injection). Второе место как и прежде занимают уязвимости, связанные с некорректной работой механизмов аутентификации и проверки идентификаторов сеансов, что позволяет получить неавторизированный доступ. Занимавшие третье место в прошлом рейтинге проблемы межсайтового скриптинга (XSS) переместились на 7 место.

C шестого на третье место поднялись проблемы, приводящие к утечкам конфиденциальных данных, таких как сведения о финансовых операциях и персональные данные пользователей. Четвёртое место заняла новая категория уязвимостей, связанных с некорректной обработкой внешних ссылок в XML-документах (атака XXE). На пятом месте закрепились проблемы в обработчиках списков доступа, позволяющие выполнить операции не предусмотренные текущими полномочиями. На шестом месте проблемы, вызванные ошибками в конфигурации и выводом сведений о настройках в тексте сообщений об ошибках.

Восьмое место заняли уязвимости, вызванные ошибками в коде десериализации данных, которых в последние годы было особенно много в проектах на PHP и Java. Девятое место в рейтинге рисков безопасности для web-приложений занимают проблемы, связанные с использованием в проекте сторонних библиотек, фреймворков и прочих компонентов, в которых имеются неисправленные уязвимости (в качестве примеров упоминается продолжение использования уязвимой версии Apache Struts после выхода обновления, что привело к утечке персональных данных 44% населения США). На десятом месте находятся проблемы с ведением логов и организацией мониторинга, из-за которых факты или попытки компрометации системы могут длительное время оставаться незамеченными.

В отчёте также отмечены новые риски, возникающие в связи с изменениями в архитектуре web-приложений. Например, распространением Node.js и серверного кода на JavaScript повышает риск появления проблем, связанных с десериализацией данных. Организация работы приложений в форме микросервисов часто приводит к появлению скрытых проблем из-за создания API и RESTful-обработчиков на основе переноса старого кода, не рассчитанного на прямую обработку внешних запросов (например, могут быть пропущены проверки корректности поступающих данных). Источником новых векторов атак также могут стать одностраничные приложения, создаваемые при помощи фреймворков Angular и React, в которых функциональность по формированию интерфейса вынесена на сторону клиента.



  1. Главная ссылка к новости (https://snyk.io/blog/77-percen...)
  2. OpenNews: 63% web-сайтов содержат опасные уязвимости
  3. OpenNews: Статистика уязвимостей web-приложений
  4. OpenNews: Анализ уязвимостей за 6 месяцев. Firefox обогнал конкурентов по числу уязвимостей
  5. OpenNews: Сравнения языков программирования с позиции безопасности написанного на них кода
  6. OpenNews: Рейтинг 25 самых опасных ошибок, приводящих к возникновению серьезных уязвимостей
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: web, security
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  • 1.1, Аномномномнимус, 13:09, 23/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +25 +/
    Потому что в вебе всё работает на "хоть бы прокатило" и если там хоть что-то обновить - всё развалится, ведь все эти хипстерские фреймворки забили на обратную совместимость.
    И это пошло ещё дальше, во всякие руби на рельсах с их виртуальным окружением "работаем только с этой версией", в питон с его virtualenv с единственным правильным набором либ и версией питона.
    И пока люди будут считать что virtualenv это фича, а не косяк от безвыходности, всё так и будет оставаться дырявым и устаревшим с момента создания (т.к. либы копируются с другого проекта, где всё-кое как работало)
     
     
  • 2.3, нах, 13:11, 23/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > Потому что в вебе всё работает на "хоть бы прокатило"

    почему это именно "в вебе"?

     
     
  • 3.5, Аномномномнимус, 13:32, 23/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Потому что в вебе если что-то сломалось, народ узнаёт об этом в последнюю очередь, уже когда вот конкретно нужная фича умерла. Никто не матерится "Чувак, у ты чё-то поменял и у тебя проект не собирается вообще", браузеру пофиг, он как-нибудь выживет. Ну и автотесты там это из ряда "недавно случился праздник". Плюс ещё море фреймворков на фреймворках, которые тоже никогда не будут спешить обновляться
     
     
  • 4.12, Аноним, 14:13, 23/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –3 +/
    Нет совместимости, переходите на новую версию, это и есть прогресс Если бы в жи... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.17, Аномномномнимус, 15:52, 23/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ок, давай перенесём твой посыл в любимую тобой терминологию колёс.
    Были колёса 235/65R17 для одного транспортного средства, потом какой-то умник из верхушки производителей авто решил что теперь модно 235/75R15 и все старые модели авто, а так же колёса к ним сразу перестают выпускать, а фирма год ничего не выпускает меняя оборудование, вместо того чтобы плавно переходить на новый техпроцесс. Ну и т.к. выпуском запчастей (в т.ч. колёс) к старым авто никто не занимается, все ездят на ушатанных рыдванах, на лысой резине. Те, кого больше всего доканало, громко матерясь начинают перетачивать детали от других авто где-то в гаражах.
    Скажу ещё страшное: колёса от поезда не предназначены для роликовых коньков и марсоходов. А ещё в реальной жизни колёса в "старом формфакторе" продолжают поддерживаться развиваться (улучшают резину, добавляют вкрапления, подгоняют рисунок протектора и т.д.).
     
  • 5.20, Аноним84701, 16:11, 23/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Нет совместимости, переходите на новую версию, это и есть прогресс. Если бы
    > в жизни все было иначе, то и колеса бы наверное не было.

    Если бы в жизни было все как в вебе, то каждый месяц очередная версия колеса объявлялась бы устаревшей и немолодежной  и всем настоятельно советывали бы переходить на новую, квадратную/овальную/шести-восьми-угольную/(нужное подчеркнуть-придумать).
    Потому что верх прочности, надежности (жесткий угол и постепенно увеличиваемое минимальное для транспортного средства количество колес!), а чтобы не трясло, нужно всего-то сделать специальный выемки-ямочки на дорогах и покрыть их (дороги) резиной!
    При этом, после каждого обновления дорог, оказывалось бы, что ездить на колесах предыдущих версий почти невозможно, за исключением разве что классического "круглого" -- но этих пользователей высмеивали бы все кому не лень, обзывая луддитами и отказываясь воспринимать всерьез.

     
     
  • 6.21, Аноним, 16:52, 23/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    а что в linux kernel не так?
     
  • 4.16, ввв, 15:45, 23/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ты за обновление и поддрержку всех этих тыщ сайтов готов заплатить? Нет?
    Опычно платят 10 тыщ за "сайт", а дальше отвалите.
     
     
  • 5.18, Аномномномнимус, 15:53, 23/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Видимо поэтому вебдевелоперам меньше платят, т.к. поддерживать всё равно не смогут, проще новых потом нанять
     
  • 5.19, Аноним, 15:55, 23/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Опычно платят 10 тыщ за "сайт"

    Розовые мечты вэбмакаки.

     
  • 2.4, Аноним, 13:26, 23/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да ладно, рубильщики никогда про обратную совместимость не слышали, так что скор... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.2, бивис, 13:11, 23/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    хмг, узнал что существует каталог методов атаки на уязвимости, который называется КАПЕЦ (CAPEC)
     
  • 1.6, mickvav, 13:33, 23/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Гхм, большинство уязвимостей в jQuery - это когда пользователю дают возможность запихать от имени сервера какую-нибудь бяку в вызовы самого jQuery (происходящие от имени другого пользователя). То есть уязвим не сам jQuery как таковой, а приложение, которое его криво использует. А версии в которых такие "уязвимости" устранены - это когда авторы jQuery подложили соломки таким горе-разработчикам в конкретном месте.

    Но тут есть два момента -

    1) Если люди не следят за содержимым переменных в jQuery, они и во всех остальных местах не следят, значит после обновления jQuery уязвимости скорее всего еще останутся.
    2) Написать универсальный эксплоит под это дело крайне сложно - нужно в каждом сайте искать XSS, заточенный под эту дырку. И его может не найтись.

    Так что ценность результатов этого исследования, мягко говоря, сомнительная - из попадания сайта в список не следует наличия уязвимости в сайте.

     
     
  • 2.13, нах, 14:37, 23/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Написать универсальный эксплоит под это дело крайне сложно - нужно в каждом сайте искать XSS,
    > заточенный под эту дырку.

    если ты уже нашел xss, тебе не должно быть очень важно, уязвима ли та версия jquery - надо просто загрузить свою ;-)

    ну и в общем, да - уязвимости-то по сути ни разу не в jquery, а в кривом коде, ее использующем.
    Иначе все, чего добился бы кульхакер - сломать собственную сессию.

     
  • 1.7, тоже Аноним, 13:40, 23/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Признаться, был уверен, что во фронтенде может быть только одна уязвимость.
    А именно - доверие к нему со стороны бэкенда.
    Но вроде бы любой грамотный разработчик в курсе, что на бэк извне могут прийти какие угодно данные, а данные, полученные по запросу, может прочесть кто угодно...
     
     
  • 2.15, Аноним84701, 15:41, 23/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Но вроде бы любой грамотный разработчик в курсе, что на бэк извне
    > могут прийти какие угодно данные, а данные, полученные по запросу, может прочесть кто угодно...

    Тем не менее, частенько все получается как с коммунальными службами и ежегодным, совершенно и абсолютно-непредсказуемым, да еще и таким внезапным (сразу после осени!), наступлением зимы -- вроде бы почти готовы и даже почти подумали об этом, просто именно сейчас и здесь неудачное стечение обстоятельств и вообще, ежегодный форс-мажор!

     
  • 2.22, Stop, 16:59, 23/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А слить твои данные на сторону заходя на сервер это не уже не уязвимость? It's school time...
     
     
  • 3.24, тоже Аноним, 18:24, 23/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Понимаю, растопыренными пальчиками писать неудобно.
    Но я предпочел бы увидеть описание конкретного примера, а не напоминание о вашей занятости.
     
  • 1.9, Аноним, 13:52, 23/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Странно, что только 77 , если учитывать, как делается большинство сайтов - орган... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, 0x0, 14:11, 23/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    А в нашу эпоху главное, что? Чтобы все участвующие чего-нибудь поимели (не исключая друг-друга))

    Так вот и получается вечный куй джалізо ‒ пока горячо! :)

     
  • 1.10, Аноним, 14:06, 23/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    уязвимые версии еще ладно ,вы лучше вспомнити как отвалилась полинтернета после ... весь текст скрыт [показать]
     

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