23.11.2017 10:19  77% из 433 тысяч изученных сайтов используют уязвимые версии JavaScript-библиотек

Изучив 433 тысячи сайтов, информация о которых собрана в рамках проекта HTTP Archive и доступа для анализа при помощи интерфейса BigQuery, исследователи обнаружили, что 77% из изученных сайтов используют как минимум одну JavaScript-библиотеку, содержащую известные уязвимости. 51.8% из этих сайтов содержат более одной уязвимости в библиотеках, а 9.2% более трёх уязвимостей. Наиболее часто встречаются уязвимые копии библиотеки jQuery, которая используется на 82.4% из всех проверенных сайтов. 92.5% из сайтов, использующих jQuery, содержат необновлённые уязвимые версии. На втором месте библиотека jQuery UI, которая применяется на 19.9% сайтов и 89.7% из используемых копий уязвимы. Далее следуют Moment.js - 73.0% уязвимых версий из всех установок данной библиотеки, AngularJS - 84.8%, Handlebars - 60.7%, Mustache - 51.0%, YUI 3 - 40.3%, Knockout - 19.6%, React - 10.2%. Обновление информации о состоянии сайтов в HTTP Archive произведено 15 октября, т.е. использованы не архивные, а актуальные данные. Данные в целом совпадают с результатами похожей проверки 323 тысяч сайтов, проведённой в марте, которая показала, что уязвимые библиотеки используются на 77.3% сайтов. При этом уязвимости в JavaScript-библиотеках в основном связаны с межсайтовым скриптингом (XSS, Cross-site Scripting) и подстановкой контента, например, могут быть использованы для определения содержимого Cookie при открытии пользователем специально оформленной ссылки. Также можно отметить публикацию проектом OWASP (Open Web Application Security Project) очередного отчёта, в котором предпринята попытка классифицировать связанные с безопасностью риски в web-приложениях и предложить рейтинг актуальных и наиболее распространённых проблем. Как и в прошлом выпуске рейтинга, который был сформирован в 2013 году, первое место занимают уязвимости, при которых непроверенные данные оказываются в составе исполняемых команд или запросов (SQL, NoSQL, OS, LDAP Injection). Второе место как и прежде занимают уязвимости, связанные с некорректной работой механизмов аутентификации и проверки идентификаторов сеансов, что позволяет получить неавторизированный доступ. Занимавшие третье место в прошлом рейтинге проблемы межсайтового скриптинга (XSS) переместились на 7 место. C шестого на третье место поднялись проблемы, приводящие к утечкам конфиденциальных данных, таких как сведения о финансовых операциях и персональные данные пользователей. Четвёртое место заняла новая категория уязвимостей, связанных с некорректной обработкой внешних ссылок в XML-документах (атака XXE). На пятом месте закрепились проблемы в обработчиках списков доступа, позволяющие выполнить операции не предусмотренные текущими полномочиями. На шестом месте проблемы, вызванные ошибками в конфигурации и выводом сведений о настройках в тексте сообщений об ошибках. Восьмое место заняли уязвимости, вызванные ошибками в коде десериализации данных, которых в последние годы было особенно много в проектах на PHP и Java. Девятое место в рейтинге рисков безопасности для web-приложений занимают проблемы, связанные с использованием в проекте сторонних библиотек, фреймворков и прочих компонентов, в которых имеются неисправленные уязвимости (в качестве примеров упоминается продолжение использования уязвимой версии Apache Struts после выхода обновления, что привело к утечке персональных данных 44% населения США). На десятом месте находятся проблемы с ведением логов и организацией мониторинга, из-за которых факты или попытки компрометации системы могут длительное время оставаться незамеченными. В отчёте также отмечены новые риски, возникающие в связи с изменениями в архитектуре web-приложений. Например, распространением Node.js и серверного кода на JavaScript повышает риск появления проблем, связанных с десериализацией данных. Организация работы приложений в форме микросервисов часто приводит к появлению скрытых проблем из-за создания API и RESTful-обработчиков на основе переноса старого кода, не рассчитанного на прямую обработку внешних запросов (например, могут быть пропущены проверки корректности поступающих данных). Источником новых векторов атак также могут стать одностраничные приложения, создаваемые при помощи фреймворков Angular и React, в которых функциональность по формированию интерфейса вынесена на сторону клиента.



