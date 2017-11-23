23.11.2017 10:19  77% из 433 тысяч изученных сайтов используют уязвимые версии JavaScript-библиотек

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|1.1, Аномномномнимус, 13:09, 23/11/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Потому что в вебе всё работает на "хоть бы прокатило" и если там хоть что-то обновить - всё развалится, ведь все эти хипстерские фреймворки забили на обратную совместимость.
И это пошло ещё дальше, во всякие руби на рельсах с их виртуальным окружением "работаем только с этой версией", в питон с его virtualenv с единственным правильным набором либ и версией питона.
И пока люди будут считать что virtualenv это фича, а не косяк от безвыходности, всё так и будет оставаться дырявым и устаревшим с момента создания (т.к. либы копируются с другого проекта, где всё-кое как работало)
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|3.5, Аномномномнимус, 13:32, 23/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Потому что в вебе если что-то сломалось, народ узнаёт об этом в последнюю очередь, уже когда вот конкретно нужная фича умерла. Никто не матерится "Чувак, у ты чё-то поменял и у тебя проект не собирается вообще", браузеру пофиг, он как-нибудь выживет. Ну и автотесты там это из ряда "недавно случился праздник". Плюс ещё море фреймворков на фреймворках, которые тоже никогда не будут спешить обновляться
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|5.17, Аномномномнимус, 15:52, 23/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Ок, давай перенесём твой посыл в любимую тобой терминологию колёс.
Были колёса 235/65R17 для одного транспортного средства, потом какой-то умник из верхушки производителей авто решил что теперь модно 235/75R15 и все старые модели авто, а так же колёса к ним сразу перестают выпускать, а фирма год ничего не выпускает меняя оборудование, вместо того чтобы плавно переходить на новый техпроцесс. Ну и т.к. выпуском запчастей (в т.ч. колёс) к старым авто никто не занимается, все ездят на ушатанных рыдванах, на лысой резине. Те, кого больше всего доканало, громко матерясь начинают перетачивать детали от других авто где-то в гаражах.
Скажу ещё страшное: колёса от поезда не предназначены для роликовых коньков и марсоходов. А ещё в реальной жизни колёса в "старом формфакторе" продолжают поддерживаться развиваться (улучшают резину, добавляют вкрапления, подгоняют рисунок протектора и т.д.).
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|5.20, Аноним84701, 16:11, 23/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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> Нет совместимости, переходите на новую версию, это и есть прогресс. Если бы
> в жизни все было иначе, то и колеса бы наверное не было.
Если бы в жизни было все как в вебе, то каждый месяц очередная версия колеса объявлялась бы устаревшей и немолодежной и всем настоятельно советывали бы переходить на новую, квадратную/овальную/шести-восьми-угольную/(нужное подчеркнуть-придумать).
Потому что верх прочности, надежности (жесткий угол и постепенно увеличиваемое минимальное для транспортного средства количество колес!), а чтобы не трясло, нужно всего-то сделать специальный выемки-ямочки на дорогах и покрыть их (дороги) резиной!
При этом, после каждого обновления дорог, оказывалось бы, что ездить на колесах предыдущих версий почти невозможно, за исключением разве что классического "круглого" -- но этих пользователей высмеивали бы все кому не лень, обзывая луддитами и отказываясь воспринимать всерьез.
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|1.6, mickvav, 13:33, 23/11/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+3 +/–
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Гхм, большинство уязвимостей в jQuery - это когда пользователю дают возможность запихать от имени сервера какую-нибудь бяку в вызовы самого jQuery (происходящие от имени другого пользователя). То есть уязвим не сам jQuery как таковой, а приложение, которое его криво использует. А версии в которых такие "уязвимости" устранены - это когда авторы jQuery подложили соломки таким горе-разработчикам в конкретном месте.
Но тут есть два момента -
1) Если люди не следят за содержимым переменных в jQuery, они и во всех остальных местах не следят, значит после обновления jQuery уязвимости скорее всего еще останутся.
2) Написать универсальный эксплоит под это дело крайне сложно - нужно в каждом сайте искать XSS, заточенный под эту дырку. И его может не найтись.
Так что ценность результатов этого исследования, мягко говоря, сомнительная - из попадания сайта в список не следует наличия уязвимости в сайте.
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|2.13, нах, 14:37, 23/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Написать универсальный эксплоит под это дело крайне сложно - нужно в каждом сайте искать XSS,
> заточенный под эту дырку.
если ты уже нашел xss, тебе не должно быть очень важно, уязвима ли та версия jquery - надо просто загрузить свою ;-)
ну и в общем, да - уязвимости-то по сути ни разу не в jquery, а в кривом коде, ее использующем.
Иначе все, чего добился бы кульхакер - сломать собственную сессию.
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|1.7, тоже Аноним, 13:40, 23/11/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Признаться, был уверен, что во фронтенде может быть только одна уязвимость.
А именно - доверие к нему со стороны бэкенда.
Но вроде бы любой грамотный разработчик в курсе, что на бэк извне могут прийти какие угодно данные, а данные, полученные по запросу, может прочесть кто угодно...
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|2.15, Аноним84701, 15:41, 23/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Но вроде бы любой грамотный разработчик в курсе, что на бэк извне
> могут прийти какие угодно данные, а данные, полученные по запросу, может прочесть кто угодно...
Тем не менее, частенько все получается как с коммунальными службами и ежегодным, совершенно и абсолютно-непредсказуемым, да еще и таким внезапным (сразу после осени!), наступлением зимы -- вроде бы почти готовы и даже почти подумали об этом, просто именно сейчас и здесь неудачное стечение обстоятельств и вообще, ежегодный форс-мажор!
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