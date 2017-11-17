17.11.2017 19:57  Проект Pale Moon представил новый браузер Basilisk и платформу UXP

Разработчики Pale Moon представили первый публичный выпуск нового браузера Basilisk, который основан на движке Goanna (ранее созданный проектом форк Gecko) и платформе UXP (Unified XUL Platform), в рамках которой выполнено ответвление остальных компонентов Firefox из репозитория Mozilla Central, избавленных от привязок к коду на языке Rust. Сборки нового браузера подготовлены для Linux (только 64-бит) и Windows.

В браузере обеспечена поддержка старых дополнений на языке XUL, оставлена возможность загрузки любых плагинов с интерфейсом NPAPI (в том числе Unity, Flash и Java), возвращена поддержка звуковой подсистемы ALSA, обеспечена отрисовка шрифтов через библиотеку Graphite. При этом Basilisk также полностью поддерживает современные технологии, включая стандарт ECMAscript 6, API WebExtensions, WebAssembly (WASM), HSTS и TLS 1.3.

В отличие от Pale Moon в Basilisk используется интерфейс пользователя Australis, в виде, соответствующем Firefox 56. Из не принятых возможностей отмечается отключение проверки дополнений по цифровой подписи, отключение многопроцессного режима (Electrolysis), отказ от компонентов на языке Rust и наработок по модернизации интерфейса, подготовленных в рамках проекта Photon и представленных в Firefox 57.

Basilisk позиционируется как экспериментальный браузер, выступающий полигоном для развития платформы UXP, поэтому разработчики не гарантируют стабильность проекта - все релизы будут иметь уровень качества beta-выпусков. В 2018 году браузер Pale Moon планируют перевести на новую платформу UXP, но до этого перехода требуется довести эту платформу до желаемого вида, поэтому и создан ещё один браузер Basilisk, который позволит вести разработку новой платформы параллельно с текущей веткой Pale Moon (по сути Basilisk можно рассматривать как экспериментальную ветку Pale Moon).



