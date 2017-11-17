17.11.2017 19:57  Проект Pale Moon представил новый браузер Basilisk и платформу UXP

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|5.30, EHLO, 23:21, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>Да, я всё время забываю про "правило 95%": 5% от любого сообщества -- законченные психи без шансов на выздоровление.
для представителя 95% это нормально всё время забывать. И ты опять забыл, психов 1%.
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|1.5, Go_blin, 20:31, 17/11/2017 [ответить] [смотреть все]
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Интеграцию компонентов на Rust, видимо, начнут когда их выкинут из Firefox.
Когда-то хотелось чтобы Mozilla отказалась от XUL и сделала интерфейс на qt/gtk.
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|2.20, пох, 21:28, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Уязвимости пофисили?
CVE-2009-1232 - говорят что пофиксили ;-) (опять! прошлый раз, разумеется - в palemoon ;-)
в мазиле воз валялся все время ее существования как xul-браузера - с каких-то там 1.0.x
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|1.14, th3m3, 21:16, 17/11/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+6 +/–
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Лол. Сейчас ещё год поиграются над готовым кодом от Mozilla, а потом поймут, что не потянут одни тянуть всё это. И забросят. В итоге, все перейдут на Firefox с Rust. И будут счастливы.
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|2.23, anonymous, 21:45, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Лол. Сейчас ещё год поиграются над готовым кодом от Mozilla, а потом
> поймут, что не потянут одни тянуть всё это. И забросят. В
> итоге, все перейдут на Firefox с Rust. И будут счастливы.
Перейдут, так перейдут. Ты чего переживаешь?
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|1.15, Анотоним, 21:19, 17/11/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Ого! мощно задвинули системные требования!
A modern Linux distribution. This browser may _not_ _work_ well _on_ old or _LTS_ releases of Linux.
1GB of RAM (2GB or more recommended for heavy use).
Dedicated GPU and hardware accelerated video in X strongly recommended.
GTK+ 3.4 or higher
GLib 2.22 or higher
Pango 1.14 or higher
X.Org 1.0 or higher (1.7 or higher is recommended)
libstdc++ 4.6.1 or higher
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