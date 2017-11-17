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17.11.2017 19:57  Проект Pale Moon представил новый браузер Basilisk и платформу UXP

Разработчики Pale Moon представили первый публичный выпуск нового браузера Basilisk, который основан на движке Goanna (ранее созданный проектом форк Gecko) и платформе UXP (Unified XUL Platform), в рамках которой выполнено ответвление остальных компонентов Firefox из репозитория Mozilla Central, избавленных от привязок к коду на языке Rust. Сборки нового браузера подготовлены для Linux (только 64-бит) и Windows.

В браузере обеспечена поддержка старых дополнений на языке XUL, оставлена возможность загрузки любых плагинов с интерфейсом NPAPI (в том числе Unity, Flash и Java), возвращена поддержка звуковой подсистемы ALSA, обеспечена отрисовка шрифтов через библиотеку Graphite. При этом Basilisk также полностью поддерживает современные технологии, включая стандарт ECMAscript 6, API WebExtensions, WebAssembly (WASM), HSTS и TLS 1.3.

В отличие от Pale Moon в Basilisk используется интерфейс пользователя Australis, в виде, соответствующем Firefox 56. Из не принятых возможностей отмечается отключение проверки дополнений по цифровой подписи, отключение многопроцессного режима (Electrolysis), отказ от компонентов на языке Rust и наработок по модернизации интерфейса, подготовленных в рамках проекта Photon и представленных в Firefox 57.

Basilisk позиционируется как экспериментальный браузер, выступающий полигоном для развития платформы UXP, поэтому разработчики не гарантируют стабильность проекта - все релизы будут иметь уровень качества beta-выпусков. В 2018 году браузер Pale Moon планируют перевести на новую платформу UXP, но до этого перехода требуется довести эту платформу до желаемого вида, поэтому и создан ещё один браузер Basilisk, который позволит вести разработку новой платформы параллельно с текущей веткой Pale Moon (по сути Basilisk можно рассматривать как экспериментальную ветку Pale Moon).

  1. Главная ссылка к новости (https://forum.palemoon.org/vie...)
  2. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 27.6.0
  3. OpenNews: Pale Moon на пути создания нового браузерного продукта
  4. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 26.0 с новым браузерным движком Goanna
  5. OpenNews: Проект Pale Moon создал форк браузерного движка Gecko
  6. OpenNews: Firefox-сборка Pale Moon не будет поддерживать DRM и оформление Australis
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: palemoon, basilisk
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  • 1.1, dimqua, 20:10, 17/11/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Выходит, они форкнули Firefox 56 и бэкпортировали поддержку WebExtensions?
     
     
  • 2.7, Аноним, 20:42, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    Они форкнули Firefox 52, вроде как Код лисы начала этого года А WebExtensions ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.21, L29Ah, 21:33, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Они форкнули то ли 20-какой-то, то ли 3.какой-то firefox.
     
     
  • 3.25, paulus, 22:14, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Форкнули фокс 25, так что не надо тут ля-ля...
     
  • 1.2, jOKer, 20:26, 17/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +10 +/
    >возвращена поддержка звуковой подсистемы ALSA

    За это зачет. Тут они молодцы.

     
     
  • 2.11, пох, 21:06, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    тут им ничего совершенно не пришлось делать - код в мазиле все еще там же где и был, просто отключен при сборке с параметрами по умолчанию.

     
  • 2.19, Шарп, 21:26, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Бесполезная фича. У 99% стоит пульса.
     
     
  • 3.24, EHLO, 21:49, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    >У 99% стоит пульса.

    У 95%.

     
     
  • 4.28, A.Stahl, 22:48, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Да, я всё время забываю про "правило 95%": 5% от любого сообщества -- законченные психи без шансов на выздоровление.
     
     
  • 5.30, EHLO, 23:21, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Да, я всё время забываю про "правило 95%": 5% от любого сообщества -- законченные психи без шансов на выздоровление.

    для представителя 95% это нормально всё время забывать. И ты опять забыл, психов 1%.

     
     
  • 6.32, Аноним, 23:49, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    это в нормальном сообществе, неопеннетном.
     
  • 1.3, Аноним, 20:28, 17/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    чо творят Им бы присоединиться к усовершенствованию компонентов на Rust , а о... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, Аноним, 21:04, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вот когда массовый продакшн на Rust реализует ВЕСЬ запланированный функционал,... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.4, Аноним, 20:29, 17/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Очень хорошо XUL будет жить, даже если и не развиваться - а развиваться там неч... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.16, пох, 21:19, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    собственно, для невладеющих йезыками, краткий пересказ писанины шерстяного вся ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.5, Go_blin, 20:31, 17/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Интеграцию компонентов на Rust, видимо, начнут когда их выкинут из Firefox.

    Когда-то хотелось чтобы Mozilla отказалась от XUL и сделала интерфейс на qt/gtk.

     
     
  • 2.22, anonymous, 21:43, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Интерфейс на gtk там всегда был. Ты о чём вообще?
     
     
  • 3.33, Аноним, 23:52, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Интерфейс на gtk там всегда был. Ты о чём вообще?

    не, у них свой фреймворк.

     
  • 1.6, Аноним, 20:32, 17/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Правильно, фанатизм - так во всём Им бы ещё на chrome перейти - вот тут уж буде... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.18, Аноним, 21:24, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Это скорее мозилле надо - настройки порубили, аддоны угробили, хромые аддоны ока... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.8, Аноним, 20:46, 17/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Переименовали Firefox 52 и назвали это говым браузером Да еще и платформой Нас... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, An, 20:59, 17/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Во, пошла жара )
     
  • 1.13, Анотоним, 21:16, 17/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Уязвимости пофисили?
     
     
  • 2.20, пох, 21:28, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Уязвимости пофисили?

    CVE-2009-1232 - говорят что пофиксили ;-) (опять! прошлый раз, разумеется - в palemoon ;-)

    в мазиле воз валялся все время ее существования как xul-браузера - с каких-то там 1.0.x

     
  • 1.14, th3m3, 21:16, 17/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Лол. Сейчас ещё год поиграются над готовым кодом от Mozilla, а потом поймут, что не потянут одни тянуть всё это. И забросят. В итоге,  все перейдут на Firefox с Rust. И будут счастливы.
     
     
  • 2.23, anonymous, 21:45, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Лол. Сейчас ещё год поиграются над готовым кодом от Mozilla, а потом
    > поймут, что не потянут одни тянуть всё это. И забросят. В
    > итоге,  все перейдут на Firefox с Rust. И будут счастливы.

    Перейдут, так перейдут. Ты чего переживаешь?

     
  • 1.15, Анотоним, 21:19, 17/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ого!  мощно задвинули системные требования!

        A modern Linux distribution. This browser may _not_ _work_ well _on_ old or _LTS_ releases of Linux.

        1GB of RAM (2GB or more recommended for heavy use).
        Dedicated GPU and hardware accelerated video in X strongly recommended.

        GTK+ 3.4 or higher
        GLib 2.22 or higher
        Pango 1.14 or higher
        X.Org 1.0 or higher (1.7 or higher is recommended)
        libstdc++ 4.6.1 or higher


     
  • 1.26, paulus, 22:19, 17/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    За алса +, а за австрались ----- У фф57 интерфест таки нормальный, если с австралисом сравнивать.
    Пусть балуются, может что дельное выйдет.
     
  • 1.27, Аноним, 22:23, 17/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Отличная новость. Спасибо.
     
  • 1.29, Андрей, 22:50, 17/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    По XUL и Australis я не скучаю, так что сомневаюсь в нужности именно такой реализации.
     
  • 1.31, Аноним, 23:48, 17/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Странные люди Самую годноту выпилили ... весь текст скрыт [показать]
     

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