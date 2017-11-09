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09.11.2017 22:35  Обновление PostgreSQL 10.1, 9.6.6, 9.5.10, 9.4.15, 9.3.20 и 9.2.24

Доступны корректирующие обновления для всех поддерживаемых веток PostgreSQL: 10.1, 9.6.6, 9.5.10, 9.4.15, 9.3.20 и 9.2.24, в которых представлена порция исправлений ошибок, в том числе устранены проблемы, которые могут привести к повреждению данных. Выпуск обновлений для ветки 9.3 продлится до сентября 2018 г., 9.4 до декабря 2019 г., 9.5 до января 2021 г., 9.6 - до сентября 2021 года, 10 - до октября 2020 года. Ветка 9.2 достигла окончания своего жизненного цикла.

Из исправлений можно выделить серьёзные проблемы с индексами BRIN (не попадание строк в индекс) и логической репликацией, маловероятный крах при обработке вложенных триггеров, крах при редком стечении обстоятельств во время параллельного выполнения одинаковых запросов, проблемы с порядком вывода конструкций GRANT в дампе pg_dump. Кроме исправления ошибок в новых выпусках также устранены три уязвимости:

  • CVE-2017-12172 - администратор БД может повредить системные файлы, принадлежащие пользователю root, через направления в них лога;
  • CVE-2017-15098 - утечка содержимого памяти через манипуляцию с функциями JSON;
  • CVE-2017-15099 - при выполнении "INSERT ... ON CONFLICT DO UPDATE" не учитывалось наличие прав доступа для операции SELECT.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.postgresql.org/abo...)
  2. OpenNews: Релиз СУБД PostgreSQL 10
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: postgresql
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  • 1, кверти, 23:12, 09/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Ну вот теперь можно и постгрес 10 ставить вместо 9.6)
     

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