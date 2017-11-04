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04.11.2017 11:37  Уязвимость в панели управления хостингом Vesta, позволяющая получить права root

В Vesta Control Panel, web-панели управления сервером хостинга, распространяемой под лицензией GPLv3, выявлена критическая уязвимость, позволяющая поднять свои привилегии в системе. Суть уязвимости в том, что связанные с аутентификацией настройки передаются http-серверу nginx через включение файла директивой "include" в nginx.conf.

Файл с дополнительными настройками сохраняется в каталогах пользователей (/home/{user}/web/{domain}/stats/auth.conf) с правами непривилегированного пользователя хостинга, но при перезапуске nginx обрабатывает настройки с правами root. Пользователь хостинга может подменить содержимое auth.conf и получить доступ к содержимому любых системных файлов, в том числе узнать содержимое /etc/shadow.

Например, пользователь может записать в файл 


   client_body_temp_path /etc/shadow; 
   location /vstats/steal { 
      alias / ; 
   }

Первая стока позволит при перезапуске nginx сменить владельца для /etc/shadow на пользователя nginx. А вторая строка позволит получить содержимое /etc/shadow при открытии в браузере страницы "http://test.com/vstats/steal/etc/shadow".

Также возможно перезаписать содержимое любых системных файлов и получить привилегии root без необходимости подбора пароля по хэшу. Например, указав 


   client_body_temp_path /etc/profile.d/vim.sh;  
   location /evil {  
      error_log /etc/profile.d/vim.sh;
   }

можно записать данные в файл /etc/profile.d/vim.sh отправить ошибочный запрос к сайту.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.tarq.io/vestacp-r...)
  2. OpenNews: Root-уязвимость из-за некорректных настроек в пакете nginx для Debian и Ubuntu
  3. OpenNews: На серверах с Cpanel выявлен бэкдор, интегрированный в исполняемый файл Apache httpd
  4. OpenNews: Выявлен червь, использующий уязвимость в панели управления хостингом Parallels Plesk
  5. OpenNews: Опубликован zero-day эксплоит для атаки на системы с панелью управления Plesk
  6. OpenNews: Уязвимость в Plesk использовалась для построения ботнета из web-серверов
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: vestacp
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  • 1.1, Zenitur, 11:44, 04/11/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Ух ты, как раз искал подобный интерфейс
     
  • 1.2, Аноним, 11:54, 04/11/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Там какой-то взрыв мозга от их подхода к безопасности, давно я такой беспечности... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, Аноним, 11:56, 04/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +6 +/
    кто не понял, вводите в форме аутентификации вместо пароля ";код" и запускайте на сервере что душе угодно.
     
     
  • 3.13, Аноним, 14:38, 04/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Хреновый с тебя безопасник v_password - это путь до временного файла, в которы... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, th3m3, 12:36, 04/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Я всегда говорил, что все эти панели до добра не доведут. Консолька наше всё!
     
     
  • 2.6, Аноним, 12:41, 04/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –8 +/
    Почитай про уязвимости в ssh, консольщик.
     
     
  • 3.10, Аноним, 13:14, 04/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    И кто же это минус за ssh поставил Он наверное им тоже не пользуется для подклю... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.7, A.Stahl, 12:48, 04/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >Консолька наше всё!

    Ну да, такой широкий простор для идотских опечаток, приводящих в серьёзным последствиям, не обеспечит никакая панель. А уж сколько можно запомнить различных ключей к специфическим утилитам... Ах-х-х... Пойду зазубрю парочку манов. Это так возбуждает.

     
     
  • 3.8, der_fenix, 12:54, 04/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    cmdname --help набрать очень сложно, ага
     
     
  • 4.9, A.Stahl, 13:01, 04/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Совсем не сложно. Но зачем?
     
  • 4.15, Аноним, 14:52, 04/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Не помнишь к чему это консольничество привело в случае с GitLab К удалению БД в... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.11, YetAnotherOnanym, 13:55, 04/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну так похмелиться надо перед тем, как садиться за консольку, чтобы руки не тряслись.
     
  • 2.12, рабовладелец, 14:35, 04/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Я всегда говорил, что все эти панели до добра не доведут. Консолька наше всё!

    и прикованный к ней раб, 24/7 исполняющий команды примерно полутысчонки юзеров shared-hosting (для которых эти панели и предназначены) на предмет чего-нибудь вроде "нарисуй мне alias отсюда туда" или "поменяй дефолтную кодировку". Заодно расплачиваясь своей шкурой, если что сделал не так - по своей ошибке, или вредный юзер развел.

    жаль, что в наши дни уже нет gpl-рабов (ну то есть бесплатных и с открытыми исходниками), а коммерческие, как обычно, криворукие, дорого, да еще и сдаются в лиз, а не покупаются пожизненно и с гарантией.

     
  • 2.16, Аноним, 14:58, 04/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Гугли Shellshock (Bashdoor)
     
  • 1.5, Вася, 12:37, 04/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Херово.
    Вот тут написано как удалить nginx:
    https://vestacp.com/docs/#how-to-remove-nginx-debian-ubuntu
     
  • 1.14, Аноним, 14:51, 04/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Куча дыр, кривизна - но лицензия лицензия Всем быстро ставить ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.17, Аноним, 15:19, 04/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    как будто коммерческие панели прямые и без дырок зато лицензии у них - как на... весь текст скрыт [показать]
     

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