03.11.2017 20:59  Против организации Software Freedom Conservancy подан иск об отзыве торговой марки

Организация Software Freedom Conservancy (SFC) сообщила о получении иска об отзыве торговой марки, инициированном организацией Software Freedom Law Center (SFLC). В иске утверждается, что торговая марка "SFC" близка к "SFLC" и создаёт путаницу из-за сходности названий, поэтому SFLC требует у ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO) лишить SFC торговой марки. Иск был подан в конце сентября. В ноябре организация SFC направила в USPTO протест с объяснением своей позиции и решила придать дело огласке.

Представители SFC выразили большое удивление, получив иск от организации, которая в своё время помогла становлению SFC и около пяти лет оказывала юридическое сопровождение. За 11 лет сосуществования SFLC не выражала недовольства, касающегося имени SFC, и не пыталась урегулировать вопрос до отправки иска. Более того, в 2006 году организация SFLC сама способствовала выбору имени SFC и предоставила данной организации поддомен в своём домене softwarefreedom.org. SFC считает иск SFLC легкомысленным и впустую тратящим ограниченные ресурсы обеих организаций.

Обе организации некоммерческие и занимаются сходной деятельностью в области юридической защиты свободных проектов, но отличаются в организационном плане и иногда по разному трактуют вопросы соблюдения лицензий. Совершение юридических действий без попытки предварительного урегулирования расценивается как нарушение правил поведения, принятых в сообществе разработчиков СПО. По мнению SFC действия SFLC показывают, что несмотря на то, что данная организация оказывает юридическую помощь сообществу СПО, она не рассматривает себя как участника этого сообщества и не считается с установившимися в сообществе нормами.

Организация SFC (Software Freedom Conservancy), основанная в 2006 году, занимается аккумулированием и перераспределением спонсорских средств и предоставлением юридической защиты свободным проектам, способствуя их концентрации на процессе разработки. В том числе SFC берет на себя функции по сбору пожертвований, становится владельцем активов проекта и избавляет разработчиков от личной ответственности в случае судебных разбирательств. К числу проектов, развиваемых при поддержке SFC, относятся Git, Wine, Samba, QEMU, Mercurial, Boost, OpenChange, BusyBox, Inkscape, CoreBoot, uCLibc, Homebrew и еще около десятка свободных проектов.

Организация SFLC (Software Freedom Law Center) основана в 2005 году Эбеном Могленом (Eben Moglen), профессором права Колумбийского университета, и занимается оказанием профессиональной юридической помощи разработчикам некоммерческого ПО и развивает практическое руководству по соблюдению требований лицензии GPL. Организация SFLC совместно с Фондом СПО занималась разработкой лицензии GPLv3 и от лица проекта BuseBox выступала истцом в серии судебных разбирательств, связанных с нарушением лицензии GPL.



