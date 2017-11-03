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03.11.2017 20:59  Против организации Software Freedom Conservancy подан иск об отзыве торговой марки

Организация Software Freedom Conservancy (SFC) сообщила о получении иска об отзыве торговой марки, инициированном организацией Software Freedom Law Center (SFLC). В иске утверждается, что торговая марка "SFC" близка к "SFLC" и создаёт путаницу из-за сходности названий, поэтому SFLC требует у ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO) лишить SFC торговой марки. Иск был подан в конце сентября. В ноябре организация SFC направила в USPTO протест с объяснением своей позиции и решила придать дело огласке.

Представители SFC выразили большое удивление, получив иск от организации, которая в своё время помогла становлению SFC и около пяти лет оказывала юридическое сопровождение. За 11 лет сосуществования SFLC не выражала недовольства, касающегося имени SFC, и не пыталась урегулировать вопрос до отправки иска. Более того, в 2006 году организация SFLC сама способствовала выбору имени SFC и предоставила данной организации поддомен в своём домене softwarefreedom.org. SFC считает иск SFLC легкомысленным и впустую тратящим ограниченные ресурсы обеих организаций.

Обе организации некоммерческие и занимаются сходной деятельностью в области юридической защиты свободных проектов, но отличаются в организационном плане и иногда по разному трактуют вопросы соблюдения лицензий. Совершение юридических действий без попытки предварительного урегулирования расценивается как нарушение правил поведения, принятых в сообществе разработчиков СПО. По мнению SFC действия SFLC показывают, что несмотря на то, что данная организация оказывает юридическую помощь сообществу СПО, она не рассматривает себя как участника этого сообщества и не считается с установившимися в сообществе нормами.

Организация SFC (Software Freedom Conservancy), основанная в 2006 году, занимается аккумулированием и перераспределением спонсорских средств и предоставлением юридической защиты свободным проектам, способствуя их концентрации на процессе разработки. В том числе SFC берет на себя функции по сбору пожертвований, становится владельцем активов проекта и избавляет разработчиков от личной ответственности в случае судебных разбирательств. К числу проектов, развиваемых при поддержке SFC, относятся Git, Wine, Samba, QEMU, Mercurial, Boost, OpenChange, BusyBox, Inkscape, CoreBoot, uCLibc, Homebrew и еще около десятка свободных проектов.

Организация SFLC (Software Freedom Law Center) основана в 2005 году Эбеном Могленом (Eben Moglen), профессором права Колумбийского университета, и занимается оказанием профессиональной юридической помощи разработчикам некоммерческого ПО и развивает практическое руководству по соблюдению требований лицензии GPL. Организация SFLC совместно с Фондом СПО занималась разработкой лицензии GPLv3 и от лица проекта BuseBox выступала истцом в серии судебных разбирательств, связанных с нарушением лицензии GPL.

  1. Главная ссылка к новости (https://sfconservancy.org/blog...)
  2. OpenNews: Для ядра Linux адаптированы правила GPLv3 в отношении отзыва лицензии
  3. OpenNews: Проект CoreBoot перешел под покровительство организации Software Freedom Conservancy
  4. OpenNews: Суд отклонил иск о нарушении компанией VMware лицензии GPL
  5. OpenNews: Фонд СПО, Центр защиты CПО и OSI объединили свои усилия в борьбе против патентов на ПО
  6. OpenNews: Вторая редакция рекомендаций по соблюдению требований GPL
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: trademark
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  • 1, Аноним, 21:11, 03/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    BuseBox???
     
  • 2, anonymous, 21:15, 03/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    что за сюр я сейчас прочитал?
     
  • 3, Аноним, 21:16, 03/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Милые бранятся за Свободу. Кто Свободнее.
     
  • 4, Аноним, 21:28, 03/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    бывает жаба гадюку
    а бывает эльф калибли
     

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