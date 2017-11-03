03.11.2017 10:47  Synopsys покупает Black Duck Software

Компания Black Duck Software, занимающаяся разработкой инструментов для автоматизации оценки лицензий, качества и безопасности применяемых открытых проектов, а также владеющая поисковой системой по исходным текстам Koders.com и социальной сетью для разработчиков и пользователей открытого ПО Ohloh.net, сообщила о продаже бизнеса корпорации Synopsys, развивающей продукты для проектирования электроники. Сумма сделки составит приблизительно 565 млн долларов.

Synopsys планирует использовать наработки Black Duck для создания унифицированной платформы для отслеживания качества и безопасности приложений, применяемых в инфраструктурах предприятий. В основу будет положен уде предлагаемый компанией Black Duck инструментарий для автоматизации процесса выявления и учёта использования открытого кода в проектах. Инструментарий предоставляет средства для определения неисправленных известных уязвимостей в применяемом коде, информирует о необходимости устранения новых уязвимостей и выявляет возможные лицензионные несовместимости между используемым в проекте открытым кодом под разными лицензиями.



